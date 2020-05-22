Колумбийские велогонщики надеются успеть приехать в Европу к Тур де Франс-2020

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- Дата:
- Вчера, 23:30
Федерация велоспорта Колумбии пообещала, что велогонщики успеют прилететь в Европу до Тур де Франс-2020
В связи с пандемией коронавируса правительство Колумбии объявило о запрете на международные полёты до 31 августа 2020 года. Старт Тур де Франс-2020 перенесён на 29 августа. Таким образом, Эгану Берналю, Наиро Кинтане, Ригоберто Урану и другим колумбийским велогонщикам понадобится специальное разрешение правительства страны для того, чтобы успеть приехать в Европу до старта французского Гранд-тура.
Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro), спортивный агент многих колумбийских велогонщиков, в интервью Cyclingnews сказал, что надеется на специальное разрешение для вылета в Европу. Как вариант, рассматривается вылет всех велогонщиков из Колумбии на частном самолёте.
Джузеппе Аккуардо: «Правительство Колумбии знает, что Эган, Наиро, Риго и другие гонщики должны участвовать в Тур де Франс и других гонках в Европе. Их выступление воодушевит страну во время пандемии. Так что, думаю, им дадут специальное разрешение на перелёт».
Президент федерации велоспорта Колумбии Маурисио Варгас (Mauricio Vargas) в интервью Associated Press сказал: «Мы связались с президентом Колумбии Иваном Дуке, а также министром транспорта Анхелой Марией Ороско и министром спорта Эрнесто Лусеной. Так что велогонщики смогут вовремя приехать в Европу и принять участие в гонках до Тур де Франс и других важных соревнований. Мы будем координировать вопрос перелёта с правительством Колумбии и командами. Проблем не будет».
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litxaa
Париж-Ницца-2020. Этап 7 (8)
Заканчивается май, а Найро со своей победой все еще на первой строчке в столбце результатов и когда его сместят с этой позиции не до конца ясно
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Гонщик
Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
Цитата: Адриен
Экспертное мнение - это мнение СПЕЦИАЛИСТА, основанное на ОБЪЕКТИВНЫХ данных, показателях, результатах. Слушайте, но ведь их-то как раз и НЕТ ! После этого перерыва уверенно прогнозировать будущие результаты соревнований, которые НЕИЗВЕСТНО когда пройдут - это тыкать пальцем в небо и делить шкуру недобытого медведя ( при том, что будет охота или нет в обозримое время - большой вопрос). Фрум, Берналь, Дюмулен, Роглич, Кинтана... Кого удивит их победа ? К чему тогда спорить ? А ведь очень вероятен и новоявленный "черт из коробочки" , тот, кто в списках вообще не значится... Доживём - УВИДИМ .
Ни кто и не спорит что Берналь тоже может одержать победу , как и другие цать человек , но он явно не главный фаворит , вернее сказать что при таком составе вообще не фаворит , ну а Альберто конечно будет топить за своих испаноговорящих .
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Адриен
Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
Экспертное мнение - это мнение СПЕЦИАЛИСТА, основанное на ОБЪЕКТИВНЫХ данных, показателях, результатах. Слушайте, но ведь их-то как раз и НЕТ ! После этого перерыва уверенно прогнозировать будущие результаты соревнований, которые НЕИЗВЕСТНО когда пройдут - это тыкать пальцем в небо и делить шкуру недобытого медведя ( при том, что будет охота или нет в обозримое время - большой вопрос). Фрум, Берналь, Дюмулен, Роглич, Кинтана... Кого удивит их победа ? К чему тогда спорить ? А ведь очень вероятен и новоявленный "черт из коробочки" , тот, кто в списках вообще не значится... Доживём - УВИДИМ .
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Ice
Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
Цитата: RVL
А кто сказал что знать? Человека спросили, он сказал что думает.я с ним с( Контой) согласен. Но, Вижу много возражений. Пеле? Что за логика? Почему не старик Хоттабыч? Тот вообще мог что угодно ..
Так то Пеле король футбола, Контадору королем велоспорта уже точно не стать) Или вы думаете, что пожилой бывший лучший футболист мира, десятки лет бывший экспертом, плохо понимает в футболе?) Суть в том, что Контадор ничего по делу не сказал, такие расклады мог бы озвучить практически каждый из нас. Не надо быть экспертом, чтобы говорить очевидные вещи)))
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Adriano
Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (6)
Реально никто не знает уровень зарплат. Это стандартная журналистская практика в основе которой лежит "реакция на информацию и выводы на основе реакции".Но думаю пресслужбы команд знают это и никому из списка гонщиков не дадут откоментировать данные слухи в стиле Журналист:"Правда ли, что вы зарабатываетет 5млн?" Саган "Давайте следующий вопрос".
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RVL
Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
А кто сказал что знать? Человека спросили, он сказал что думает.я с ним с( Контой) согласен. Но, Вижу много возражений. Пеле? Что за логика? Почему не старик Хоттабыч? Тот вообще мог что угодно ..
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Student
Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
Цитата: Гонщик
Цитата: RVL
Ну да, он и тащил лидера , а когда лидер стал неоднозначным и выиграл. Мне кажется в Бернале здоровой наглости достаточно. + Нога идёт и молод.
Не смешите , если уж сравнивать ноги , то Роглич выиграет в одну калитку на любом рельефе , а в разделке просто в космос уедет вместе с Фрумом и Димулей , если Берналю повезло в прошлом году , это ни о чём не говорит , он и сам был мягко говоря в шоке , от того что стал победителем .
Ну, маршрут больше подходит берналю, а с горняками такого уровня он ещё не встречался...
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Ice
Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
Цитата: RVL
Ну контадор, вероятно в теме, ну минимально. ТК я вижу , что есть более экспертные мнения здесь,))
Прогнозы Пеле в футболе никогда не сбываются, он вроде в теме? Прогнозы Тайсона в боксе чаще всего не сбваются. Прогнозы Шлеменко в ММА хорошо если через раз правильные. Быть в теме - не значит все знать)))
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