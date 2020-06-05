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Насэр Буанни не войдёт в состав команды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020

Насэр Буанни третий год подряд не будет стартовать на Тур де Франс

 

 

  Велокоманда Arkea-Samsic не будет включать в состав на Тур де Франс-2020 Насэра Буанни. 29-летний французский гонщик сказал, что согласен с решением команды, которое долго обсуждалось. В последний раз Насэр Буанни участвовал во французском Гранд-туре в 2017 году.

 

 

  Насэр Буанни: «Это решение мы приняли вместе с командой Arkea-Samsic, внимательно всё обдумав. Когда объявили маршрут Тур де Франс-2020, я быстро понял, что он, прежде всего для горняков. Это было ясно, но я всё ещё мечтал о Тур де Франс. Победа на этапе Тура остаётся одной из моих главных целей в карьере. У меня ещё не было возможности полностью раскрыть себя в этой гонке, но это произойдёт в будущем. Тур остаётся моей целью, эта гонка меня вдохновляет.

 

  Я поговорил  с Эммануэлем Юбером, менеджером команды. В этом году маршрут совершенно не подходит спринтерам. В новом пересмотренном календаре у меня  появится больше шансов на других гонках. Лучше бороться на них вместо того, чтобы ехать на Тур, где возможностей будет очень мало. Если бы в маршруте было 7 или 8 спринтерских этапов, ситуация была бы другой.

 

  Если всё будет хорошо, я должен начать сезон на Вуэльте Бургоса, после чего хочу мощно выступать весь август. Мне бы хотелось быть в хорошей форме с самых первых гонок после рестарта. Важных гонок будет много, включая Милан-Сан-Ремо и чемпионате Европы, которые должен пройти в Плуэ».

 

 

  Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Насэр честно и открыто обсудил ситуацию. Он не пытался получить место в составе на Тур де Франс-2020 любой ценой. Он сразу признал, что ему больше подходят другие гонки календаря, что маршрут Тур де Франс 2020 года больше подходит горнякам. А у нас есть два сильных горняка Наиро Кинтана и Варран Баргиль. 

 

  Я не удивлён прямоте Насэра, потому что за несколько месяцев я хорошо узнал его как человека. Его ум, честность и профессионализм достойны похвалы».

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Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni Arkea Samsic

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Sezar-Фото
    Он мелкий совсем еще. На дальних подступах. Но уже.
    Жду Пидкока на шоссе. По-взрослому.
    Значит таки будет, это супер. Кстати, этот кто-то все равно проиграет Ремко пролог:).
  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    У кого-то будет больше возможности изучить маршрут и потренироваться
    конечно, пара сотен км эт ему едва не за углом. но обычный пролог летают в городской черте на перекрытых дорогах. где в обычное время особо не поизучаешь и не потренируешься. если иметь в виду результат этих трень как точную раскладку по дистанции со всеми траекториями в гоночном темпе. такшт, скорее всего, все будут равных условиях - с картой пролога и просмотровым кругом

    если, конечно, для его тренек не устроят перекрытия движения

  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Earl57-Фото
    Видела его на шоссейном ЧМ и на велокроссовом. Не впечатлил ни там ни там. На шоссе не дотягивает до Тиберия, в велокроссе до Тибо Ниса. Но можно еще раз пересмотреть эти ЧМ. И вот он точно на результат поедет не скоро. Перейдет в андеры - там еще больше парней будут его побеждать. Один Пидкок чего стоит.

    А на Джиро 1-й этап будет пролог в Палермо. У кого-то будет больше возможности изучить маршрут и потренироваться)) И это не Ремко.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Sezar-Фото

    Earl57,

    С Бреннером.

  • RVL
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (9)
    RVL-Фото
    Кривой телефон походу...или фотограф.)) не переживайте)) свой Каденс в 120 должен выкручивать
  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Earl57-Фото
    Который из них? В Санвебе человек 6 немцев, двое из которых уже не молодые как бы. Если речь о Денце, то он, на мой взгляд, наоборот сбавил в резалтах после успешного 2018 года.
  • RVL
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    RVL-Фото
    Не читал ваш пост когда писал свой предыдущий, но я не уверен что мегаформу жужу на ГТ в квиках может кто то хоть как то повторить
  • RVL
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    RVL-Фото
    Неужели его не тестили и не сравнивали с берналем погачаром фрумом кинтаной и пр.. или он покруче алафилиппа в тестах?
  • Sezar
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Sezar-Фото
    Так это же не те колумбийцы, которые поедут на результат уже сейчас... А если не поедут, то будут отставать. Тогда и пусть феерят, нестрашно. Мне пока кажется более перспективным новый санвебовский немец.
  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (21)
    Earl57-Фото

    А если молодые колумбийцы не потеряют? Андеровское Джиро видели, где весь подиум колумбийский? И все трое призеров сейчас в Мовистаре и Эмиратах.
    Сейчас же все равно нечего смотреть, так гляньте на ютубе, как они добывали победу. Вы же интересуетесь андерами, не так ли?

     

    Р.С. Альба с его вечно распахнутой майкой прям вылитый Кири. И физические характеристики у него похожие. Так что ему специалисты могут разделку подтянуть. 

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