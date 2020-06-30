VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Наиро Кинтана: «Бесчестные агенты губят молодых велогонщиков Колумбии»

Наиро Кинтана о нечестных контрактах, губящих молодых колумбийских велогонщиков

 

 

  Велоспорт в Колумбии на подъёме, но Наиро Кинтана предупреждает, что подающих надежды молодых велогонщиков безжалостно губят неразборчивые в средствах агенты и менеджеры.

 

Наиро Кинтана: «Бесчестные агенты губят молодых велогонщиков Колумбии»

 

  В подкасте El Leñero 30-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic, победитель Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, трёхкратный призёр Тур де Франс занимается развитием молодёжного велоспорта в Колумбии и призывает молодых спортсменов осторожно относиться к подписанию долгосрочных контрактов.

 

 Наиро Кинтана: «Даже не знаю, как назвать таких людей, которые приезжают и предлагают 15 – 17-летним детям переехать в Европу. Они берут разрешение у их родителей и подписывают контракты, утверждая, что точно также они подписывали Наиро, Эгана, Ивана Сосу, Ригоберто.

 

  Они надеются, что случайно наткнутся на чемпиона и смогут наполнить карманы. Эти люди – беспринципные обманщики, которые губят велоспорт Колумбии, увозя детей из семей, заставляя их страдать. Они подписывают массу контрактов, цена которых – стоимость листа бумаги, а потом смотрят, кого из ребят могут использовать, а кого нет.

 

  Они привозят их на базы, расположенные в разных странах. Дети попадают в Европу совсем без денег, плохо питаются, живут в неподходящих условиях, мучаются. Всё заканчивается тем, что у детей возникают психологические проблемы, и они бросают и велоспорт, и вообще всё. Многие возвращаются в Колумбию разочарованными, потерянными. На них больно смотреть.

 

  Что может делать 15-летний ребёнок в Италии, не зная языка? Мы слышали о колумбийцах, в основном спортсменах, которые продают марихуану, воруют. Но что должны делать эти ребята, когда с ними обращаются как с собаками.  Один день говорят им «да», другой – «нет».  

 

  15 – 17-летние подписывают контракты на 5 лет. Зачем нужен 5-летний контракт? Больше смысла подписать контракт на период роста, и пересмотреть его, когда ребята вырастут.

 

  Некоторые дети считают, что они смогу попасть из юниоров сразу на Тур де Франс. Но их обманывают, когда обещают им такое. Эган Берналь – исключение, единственный в истории».

 

  Наиро Кинтана активно занимается развитием молодёжного велоспорта Колумбии и советует начинающим спортсменам продолжать выступать дома до 23 лет.

 

  «Здесь мы тренируем велогонщиков, но ими быстро начинают интересоваться команды. Я говорю им не терять спокойствия, потому что мы, зная людей и команды, можем без проблем дать им совет. Я призываю их остаться в Колумбии хотя бы на два года в категории андеры, чтобы повзрослеть и закончить школу. Потом они могут сделать следующий шаг, так как ещё очень молоды».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • wintermute
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (1)
    wintermute-Фото

    в сотрудничестве с тренажёрами Zwift

     

    Справедливости ради, Zwift -- это виртуальная платформа, тренажёры она не делает.

  • rude_rider
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    rude_rider-Фото

    biggrin ну канечно..при том что Михал ваще то топил раньше за Конту

    что то я сомневаюсь что он болел за шкипера когда тот раскатывал под орех ельписталеро на туре ..ну прям очень сомневаюсь

     

    вы наверное с Мюллером путаете

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется тут из-за "короны" некоторые страны в этом сезоне укоротили/укоротят свои ITT и/или RR гонки.

    А тот подъем на 7.9 км. тот самый что был и в групповой гонке? Средний градент там весомый, почти 8%

  • Earl57
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    Earl57-Фото
    Меня восхищает ваша верность шкиперу. Вот что отличает истинного фана от глоров, которые мгновенно забивают на бывшего кумира, если у него полоса неудач. Когда гонщик заболел, потерял сезон или два, то он сразу становится "никто и звать его никак".
  • motte
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    motte-Фото

    Всем привет

    • Не по теме, но шкипер остаётся в скае до конца года 2020!!!!
  • Earl57
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    Earl57-Фото
    Груне развоз нужен и пространство для разгона. А как он сам говорит его обычных и привычных развозящих у него на этот раз не будет. Лавировать, выискивать щели, чтобы выбраться из "коробочки" в одиночку, как это делают трековики вроде Вивиани, Гавирии и Кэва, он не умеет.
    Во-вторых, он сильно зависит от рельефа. Он даже на небольших холмах перед финишем выпадает. А настоящие горы для него ужас ужасный. Опять же в отличие от Вивиани и Гавирии. Так что взять этапы он может, а цикламен нет. Виви горы хорошо терпит вообще то.
  • AAA
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    AAA-Фото
    Наверняка за словами гонорар с нулями стоит, просто так не отвертишься....
  • veloster
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    veloster-Фото

    А что, Вивиани безоговорочно возьмет несколько этапов, чтобы быть фаворитом на майку? Вроде как туда многие топовые спринтеры едут, тот же Груня к примеру.

  • Серафим
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    Серафим-Фото
    Посмотрим, надеюсь, это будет увлекательная борьба.
  • Ice
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    Ice-Фото

    Блин, Саган - человек слова. Пообещал приехать на Джиро - приедет, несмотря на пандемию, пролет северных классик, обостренную конкуренцию в спринте. Умение сдерживать обещания  - это круто в люой сфере жизни. А по поводу цикламена - Вивиани, может, и не соласен, но как родит пару раз в горах, так и согласится. Он, вроде, и предпочтительнее на финишах, но может укататься раньше срока, как и многие спринтеры, впрочем.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 июня

Marcus Burghardt (Bora-hansgrohe)

1 июля

Elie Gesbert (Team Arkea - Samsic)

Tom Jelte Slagter (BB Hotels - Vital Concept)

Daniel Hoelgaard (Uno-X Team)

Alessandro Pessot (Bardiani CSF - Faizane)

Matteo Jorgenson (Movistar Team)

Simon Guglielmi (Groupama - FDJ)

Daniel Hoelgaard (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2020 (77)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)