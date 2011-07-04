Спортивный директор команды Bora-hansgrohe о календаре гонок Петера Сагана на 2021 год

Весенние классики, Джиро д’Италия, Тур де Франс и Олимпиада - главные гонки календаря Петера Сагана в 2021 году

Сейчас Петер Саган находится в 12-дневном тренировочном лагере команды Bora-hansgrohe на озере Гарда. Хотя календарь 30-летнего словацкого гонщика полностью ещё не расписан, спортивный директор команды Ян Валах (Ján Valach) в интервью Pravda 100 выделил основные цели Петера Сагана на 2021 год – весенние классики, Джиро д’Италия, Тур де Франс-2021 и Олимпийские игры.

Photo (c) Bora-hansgrohe

Ян Валах рассказал, что от старта в Аргентине пришлось отказаться, так как ситуация с коронавирусом не позволит командам Мирового тура приехать на Вуэльту провинции Сан-Хуан-2021:

«Это реальность, которую мы должны принять. Если заранее знаем, что будут изменения, можем построить всё по-другому. Признаюсь, что с нетерпением ждал эту гонку. Жаль, что пришлось от неё отказаться. В гонке всегда восемь интересных этапов и даже с днём отдыха, хорошая атмосфера и отели. Аргентинская гонка могла отлично подготовить к сезону.

Нам пришлось выбрать альтернативную программу – двенадцатидневный тренировочный сбор на озере Гарда, где всегда хорошие условия. Мы остановились в отеле, который хорошо знаем, где останавливаемся перед стартом Милан-Сан-Ремо. Важно, что отель закрыли для других постояльцев, им пользуемся только мы».

После завершения тренировочного лагеря на озере Гарда гонщики команды Bora-hansgrohe продолжат работать, разделённые на небольшие группы. Ян Валах сказал, что группа Петера Сагана направится на Канарские острова.

«Традиционный декабрьский тренировочный сбор мы отменили, потому что сезон длился дольше обычного. Велогонщикам надо было немного отдохнуть. В начале декабря состоялся только простой пятидневный тимбилдинг с традиционной программой – встречами, тестами и тому подобным. После Петер, его брат Юрай и Эрик Башка вместе тренировались в Монако».

На просьбу издания Pravda 100 оценить выступление Петера Сагана в 2020 году на Джиро д’Италия и Тур де Франс Ян Валах ответил: «Даже если не брать в расчёт коронавирус, в его программу мы внесли серьёзные изменения. Думаю, он хорошо справился.

Каждый день на Туре он боролся за зелёную майку, в том же духе продолжил и на Джиро д’Италия. Ему не хватило стартов до этих гонок, потому что в последние годы перед Туром его программа была более насыщенной. Петер из тех гонщиков, способных выдерживать большую нагрузку, которая ему на пользу и не утомляет его. Поэтому с каждой гонкой он выступает всё лучше и лучше.

На этапах он часто занимал высокие места, спринтовал, делал бросок велосипедом на финишную черту. Иногда получалось, иногда нет, он финишировал вторым, третьим. Что сказать? Я доволен».

Ян Валах раскрыл, что в этом сезоне комбинацию Джиро д’Италия и Тур де Франс Петер Саган собирается повторить: «Мы планируем начать с весенних классик, потом последуют Джиро д’Италия, Тур де Франс и Олимпийские игры. Это основные моменты».

На вопрос, сможет ли Петер Саган бороться за майку лучшего в очковой классификации на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2021, Ян Валах ответил:

«Он всё ещё достаточно силён, чтобы сражаться за них. Он один из самых быстрых велогонщиков, может преодолевать даже сложные этапы. В прошлом году ему надо было выиграть всего один этап, чтобы перевернуть ситуацию. Не хватило везения. Вспомните упавшую цепь на 7-м этапе Тур де Франс-2020, где мы рассчитывали на победу, или как позже с него сняли баллы. Я до сих пор считаю это суровым наказанием, но уже нет смысла обсуждать. Если бы всего этого не произошло, он был бы лидером по набранным очкам.

Считаю, что у него идеальный возраст для классик. У Петера по-прежнему высокие показатели. Принимая во внимание, что у него также есть необходимый опыт, он вполне может добиваться успеха. В ближайшие годы это будет его основной задачей. Конечно, важно, насколько он сохранит настрой, будет ли получать удовольствие. Он боец, способен претендовать на победы, особенно на этапах, похожих на классические гонки, а также при оптимальной ситуации и на спринтерских этапах».

Контракт с командой Bora-hansgrohe, где Петер Саган выступает с 2017 года, заканчивается в конце 2021 года. На вопрос о возможной смене команды Ян Валах ответил: «Вопрос открыт, время пока есть. Переговоры в руках менеджеров, а Петер сосредоточен на тренировках и выступлении в гонках. Не хочу спекулировать на этой теме. Мы хорошо чувствуем себя в команде, у нас есть опыт, нам созданы все условия для работы».