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Спортивный директор команды Bora-hansgrohe о календаре гонок Петера Сагана на 2021 год

Весенние классики, Джиро д’Италия, Тур де Франс и Олимпиада  - главные гонки календаря Петера Сагана в 2021 году

 

 

  Сейчас Петер Саган находится в 12-дневном тренировочном лагере команды Bora-hansgrohe на озере Гарда. Хотя календарь 30-летнего словацкого гонщика полностью ещё не расписан, спортивный директор команды Ян Валах (Ján Valach) в интервью Pravda 100 выделил основные цели Петера Сагана на 2021 год – весенние классики, Джиро д’Италия, Тур де Франс-2021 и Олимпийские игры.

 

Спортивный директор команды Bora-hansgrohe о календаре гонок Петера Сагана на 2021 год

Photo (c) Bora-hansgrohe

 

  Ян Валах рассказал, что от старта в Аргентине пришлось отказаться, так как ситуация с коронавирусом не позволит командам Мирового тура приехать на Вуэльту провинции Сан-Хуан-2021:

 

   «Это реальность, которую мы должны принять. Если заранее знаем, что будут изменения, можем построить всё по-другому. Признаюсь, что с нетерпением ждал эту гонку. Жаль, что пришлось от неё отказаться. В гонке всегда восемь интересных этапов и даже с днём отдыха, хорошая атмосфера и отели. Аргентинская гонка могла отлично подготовить к сезону. 

 

  Нам пришлось выбрать альтернативную программу – двенадцатидневный тренировочный сбор на озере Гарда, где всегда хорошие условия. Мы остановились в отеле, который хорошо знаем, где останавливаемся перед стартом Милан-Сан-Ремо. Важно, что отель закрыли для других постояльцев, им пользуемся только мы».

 

  После завершения тренировочного лагеря на озере Гарда гонщики команды Bora-hansgrohe продолжат работать, разделённые на небольшие группы. Ян Валах сказал, что группа Петера Сагана направится на Канарские острова.

 

  «Традиционный декабрьский тренировочный сбор мы отменили, потому что сезон длился дольше обычного. Велогонщикам надо было немного отдохнуть. В начале декабря состоялся только простой пятидневный тимбилдинг с традиционной программой – встречами, тестами и тому подобным. После Петер, его брат Юрай и Эрик Башка вместе тренировались в Монако».

 

  На просьбу издания Pravda 100 оценить выступление Петера Сагана в 2020 году на Джиро д’Италия и Тур де Франс Ян Валах ответил: «Даже если не брать в расчёт коронавирус, в его программу мы внесли серьёзные изменения. Думаю, он хорошо справился.

 

  Каждый день на Туре он боролся за зелёную майку, в том же духе продолжил и на Джиро д’Италия. Ему не хватило стартов до этих гонок, потому что в последние годы перед Туром его программа была более насыщенной. Петер из тех гонщиков, способных выдерживать большую нагрузку, которая ему на пользу и не утомляет его. Поэтому с каждой гонкой он выступает всё лучше и лучше.

 

  На этапах он часто занимал высокие места, спринтовал, делал бросок велосипедом на финишную черту. Иногда получалось, иногда нет, он финишировал вторым, третьим. Что сказать? Я доволен».

 

  Ян Валах раскрыл, что в этом сезоне комбинацию Джиро д’Италия и Тур де Франс Петер Саган собирается повторить: «Мы планируем начать с весенних классик, потом последуют Джиро д’Италия, Тур де Франс и Олимпийские игры. Это основные моменты».

 

  На вопрос, сможет ли Петер Саган бороться за майку лучшего в очковой классификации на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2021, Ян Валах ответил:

 

  «Он всё ещё достаточно силён, чтобы сражаться за них. Он один из самых быстрых велогонщиков, может преодолевать даже сложные этапы. В прошлом году ему надо было выиграть всего один этап, чтобы перевернуть ситуацию. Не хватило везения. Вспомните упавшую цепь на 7-м этапе Тур де Франс-2020, где мы рассчитывали на победу, или как позже с него сняли баллы. Я до сих пор считаю это суровым наказанием, но уже нет смысла обсуждать. Если бы всего этого не произошло, он был бы лидером по набранным очкам.

 

  Считаю, что у него идеальный возраст для классик. У Петера по-прежнему высокие показатели. Принимая во внимание, что у него также есть необходимый опыт, он вполне может добиваться успеха. В ближайшие годы это будет его основной задачей. Конечно, важно, насколько он сохранит настрой, будет ли получать удовольствие. Он боец, способен претендовать на победы, особенно на этапах, похожих на классические гонки, а также при оптимальной ситуации и на спринтерских этапах».

 

  Контракт с командой Bora-hansgrohe, где Петер Саган выступает с 2017 года, заканчивается в конце 2021 года. На вопрос о возможной смене команды Ян Валах ответил: «Вопрос открыт, время пока есть. Переговоры в руках менеджеров, а Петер сосредоточен на тренировках и выступлении в гонках. Не хочу спекулировать на этой теме. Мы хорошо чувствуем себя в команде, у нас есть опыт, нам созданы все условия для работы».

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:48 | Регистрация: 4.07.2011

    С богом Петр!

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Комментарии

  • motte
    Спортивный директор команды Bo ... (1)
    motte-Фото

    С богом Петр!

  • Adriano
    Спортивный директор команды Is ... (6)
    Adriano-Фото

    Вынесет всех латиносов и новоявленных млекососов,к бабке не ходи. Фруми это величайший велогонщик последних десятилетий

  • ROSt
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    ROSt-Фото

    Засекаем время...

    Отныне результатов не будет...

    Какие все-таки д@билы !(((((((((((((((((((((

    negative

  • EL-Fenomeno
    Спортивный директор команды Is ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    пшик-пшик - это у вас пена уже шипит изо рта...и так ещё много, много раз всегда; уймитесь, наконец то, гражданина)

  • Ice
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    Ice-Фото

    Ой, это сразу решает массу проблем. Мы с семьей переболели в начале декабря, теперь с антителами и месяцев 5 минимум можно не волноваться. Настолько проще и легче стало, поэтому как пройдет время, проще вакцинироваться, а то ковид вроде и не трепал особо - температура пару дней, а потом слабость пару недель была, что не очень приятно.

  • motte
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    motte-Фото

    Арабы  здорово же!!!

    Удивлён, но приятно !

  • rude_rider
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    rude_rider-Фото
    Красавчики
  • Shega
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Shega-Фото
    Этот одаренный ребенок только тренируется и учится) А книгу - биографию об Александре Трусовой написала писательница Елена Зотова. И те, кто её прочел, качеством изложенного недовольны - слишком много фактических и временных ошибок.
  • Александра
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Александра-Фото

    Я бы почитала. Как, наверное, почитала бы книги и других взрослых спортсменов с победами и поражениями, с большим жизненным опытом, с проблемами и решениями.

    Не так давно наткнулсь на заметку о книге, которую написала (уж не знаю, насколько сама) Александра Трусова - шестнадцатилетняя фигуристка. Вот тут я долго думала, о чем может рассказать читателю этот очень одаренный ребенок? А Де Гента, да, почитала бы.)

  • Ice
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Ох уж эти сентименты, ...Не красят мужика.Зачем выдавать всё? Шестизначная сумма зарплаты, дом, семья, работа. Большая часть населения земли мечтают о такой стабильности. А этот ноет соплями. Тьфу.

    Сказал тот, кто в случае неудач Астаны ноет на весь форум. Де Гендт, даже если будет заливаться слезами как маленький ребенок, будет мужественнее вас в десяток раз.

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