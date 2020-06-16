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Петер Саган пропустит брусчатые классики ради участия в Джиро д’Италия-2020

Петер Саган проедет Тур де Франс и Джиро д’Италия-2020

 

 

  Генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe Ральф Денк и главный спортивный директор Энрико Пойтшке подтвердили, что в программе велогонок возобновлённого сезона Петер Саган будет придерживаться изначального плана – примет участие в Тур де Франс и дебютирует на Джиро д’Италия, но пропустит брусчатые классики, которые должны пройти в октябре.

 

 

Петер Саган проедет Тур де Франс и Джиро д’Италия-2020

 

 

   Ральф Денк: «Мы решили, что Петер стартует на Джиро. Мы чётко представляем, на что надеемся с нашими лидерами. В этом плане мало что изменилось. На Тур де Франс-2020 мы поедем с Эмануэлем Бухманном в качестве капитана. Наша задача – занять место на подиуме или около него. Петер тоже поедет Тур де Франс, где постарается побороться за зелёную майку. Мы также ставим целью победу на одном из Монументов. Единственная разница в том, как поступим с классиками, потому что они пройдут в одном время с Джиро д’Италия.

 

  Я давал слово (RCS Sport, организаторам Джиро д’Италия), что Петер примет участие в итальянском Гранд-туре. Петер его поедет.

 

  Это наш стиль работы. Соглашение было закреплено только рукопожатием, но для нас оно имеет значение. Поэтому Петер выполнит соглашение, получит полную поддержку команды.

 

  Новый календарь выстроен нечестно по отношению к Джиро, так как все классики пройдут во время итальянского Гранд-тура. Будь моя воля, я бы выразил Джиро больше уважения, но нам приходится справляться с тем, что есть. Было бы лучше продлить сезон к зиме. Например, можно было провести Вуэльту Испании на три недели позже, оставив место для классик. Но что есть, то есть».

 

  Петер Саган начнёт сезон 1 августа со Страде Бьянке, затем 5 августа примет участие в классике Милан-Турин; 8 августа стартует на Милан-Сан-Ремо; с 12 по 13 августа поедет Критериум Дофине; 29 августа – 20 сентября – Тур де Франс, с 3 по 25 октября – Джиро д’Италия.

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020 Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Astanaforever
    Эган Берналь наращивает тренир ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Фрум в шоке от этих сводок.
  • Earl57
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (11)
    Earl57-Фото

    "И в кулинарии я тоже не плох. Пицца, которую я делаю дома, очень вкусная"

    Как Винченцо готовит пиццу. Прохлаждается))

     

  • Earl57
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Эксцентричность - это последнее слово, которое я применила бы к Бауке. На мой взгляд, он один из самых спокойных и уравновешенных гонщиков в пелотоне. Воспитанный, интеллигентный, здравомыслящий. Вот Де Гент - тот да, эксцентричный. А Бауке надежный работник, верный товарищ, любящий и заботливый отец троих детей. А еще он очень романтичный.

    Спокойствие никак не влияет на эксцентричность, у вас однобокое понятие этого термина. Эксцентричный человек не обязан быть невоспитанным, неинтеллигентным или бунтарем. В наши дни романтика - это уже эксцентричность кстати))) Вы плохо думаете про эксцентричных людей, на самом деле они лучше 90% серой массы)) А Де Гендт скорее экстравагантный, чем эксцентричный)))

    https://www.youtube.com/watch?v=EEOH9Xh6jyE

    Вот пример, когда спокойствие сочетается с эксцентричностью. И сравните Нино с Бауке. Я обожаю Нино. Как раз за то, что он крейзи. В русском языке просто нет равноценного аналога этому слову.

  • Ice
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Эксцентричность - это последнее слово, которое я применила бы к Бауке. На мой взгляд, он один из самых спокойных и уравновешенных гонщиков в пелотоне. Воспитанный, интеллигентный, здравомыслящий. Вот Де Гент - тот да, эксцентричный. А Бауке надежный работник, верный товарищ, любящий и заботливый отец троих детей. А еще он очень романтичный.

    Спокойствие никак не влияет на эксцентричность, у вас однобокое понятие этого термина. Эксцентричный человек не обязан быть невоспитанным, неинтеллигентным или бунтарем. В наши дни романтика - это уже эксцентричность кстати))) Вы плохо думаете про эксцентричных людей, на самом деле они лучше 90% серой массы)) А Де Гендт скорее экстравагантный, чем эксцентричный)))

  • Earl57
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Earl57-Фото
    Эксцентричность - это последнее слово, которое я применила бы к Бауке. На мой взгляд, он один из самых спокойных и уравновешенных гонщиков в пелотоне. Воспитанный, интеллигентный, здравомыслящий. Вот Де Гент - тот да, эксцентричный. А Бауке надежный работник, верный товарищ, любящий и заботливый отец троих детей. А еще он очень романтичный.
  • Ice
    Андре Грайпель продлил контрак ... (2)
    Ice-Фото

    В команде должен быть такой дядька, который будет следить за соблюдением неписанных правил и наставлять на путь истинный молодежь. С Гориллой не поспоришь, от его отцовского леща процентов 90 гонцов потеряют сознание))) Всегда был авторитетной личностью с четкими жизненными принципами, не то что всякие плюшевые Киттели.

  • Ice
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Ice-Фото

    Однозначно одна из самых эксцентричных и ярких личностей в пелотоне. Главный философ современного велоспорта) А так топтать тяжеленную передачу десятки километров может только он))

  • sashaney
    Андре Грайпель продлил контрак ... (2)
    sashaney-Фото

    Обалдеть, в Про-туре не пошло, зато в Ворлд ещё на 3 года зашёл.

  • Ice
    Руди Молар о продлении контрак ... (1)
    Ice-Фото

    Вот это отлично) Побольше бы таких контрактов.

  • rude_rider
    Ару, Погачар, МакНалти и Домбр ... (4)
    rude_rider-Фото
    Решили вдарить по туру со всех орудий . Не плохо не плохо.. Очень такой тур намечается

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