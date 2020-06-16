Петер Саган пропустит брусчатые классики ради участия в Джиро д’Италия-2020

Петер Саган проедет Тур де Франс и Джиро д’Италия-2020

Генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe Ральф Денк и главный спортивный директор Энрико Пойтшке подтвердили, что в программе велогонок возобновлённого сезона Петер Саган будет придерживаться изначального плана – примет участие в Тур де Франс и дебютирует на Джиро д’Италия, но пропустит брусчатые классики, которые должны пройти в октябре.

Ральф Денк: «Мы решили, что Петер стартует на Джиро. Мы чётко представляем, на что надеемся с нашими лидерами. В этом плане мало что изменилось. На Тур де Франс-2020 мы поедем с Эмануэлем Бухманном в качестве капитана. Наша задача – занять место на подиуме или около него. Петер тоже поедет Тур де Франс, где постарается побороться за зелёную майку. Мы также ставим целью победу на одном из Монументов. Единственная разница в том, как поступим с классиками, потому что они пройдут в одном время с Джиро д’Италия.

Я давал слово (RCS Sport, организаторам Джиро д’Италия), что Петер примет участие в итальянском Гранд-туре. Петер его поедет.

Это наш стиль работы. Соглашение было закреплено только рукопожатием, но для нас оно имеет значение. Поэтому Петер выполнит соглашение, получит полную поддержку команды.

Новый календарь выстроен нечестно по отношению к Джиро, так как все классики пройдут во время итальянского Гранд-тура. Будь моя воля, я бы выразил Джиро больше уважения, но нам приходится справляться с тем, что есть. Было бы лучше продлить сезон к зиме. Например, можно было провести Вуэльту Испании на три недели позже, оставив место для классик. Но что есть, то есть».

Петер Саган начнёт сезон 1 августа со Страде Бьянке, затем 5 августа примет участие в классике Милан-Турин; 8 августа стартует на Милан-Сан-Ремо; с 12 по 13 августа поедет Критериум Дофине; 29 августа – 20 сентября – Тур де Франс, с 3 по 25 октября – Джиро д’Италия.