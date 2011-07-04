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Спортивный директор команды Bora-hansgrohe о подготовке Петера Сагана

Ян Валах о способе работы Петера Саган и подготовке к целям сезона 2020 года

 

 

    Петер Саган начал сезон в Аргентине. Ян Валах (Jan Valach), бывший велогонщик, а теперь спортивный директор команды Bora-hansgrohe, знает, что Петер Саган умеет набирать форму во время тренировок, работая самостоятельно. В этом году словацкий гонщик, которому 26 января исполнилось 30 лет, изменил свой календарь. Как и в 2016 году, он начал сезон в Аргентине, а не в Австралии. На 1-м, 2-м и 4-м этапах Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020, завершившихся спринтерской борьбой, Саган занял 6-е, 5-е и 4-е место соответственно. 

 

  После Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 Петер Саган  вместе с несколькими товарищами по команде поедет в Колумбию, где будет тренироваться на высоте, а его первой гонкой в Европе станет классика Страде Бьянке.

 

   После блока классик Саган впервые в карьере стартует на Джиро д’Италия. Его следующей целью будет Тур де Франс, после которого он примет участие в Олимпийских играх-2020.

 

  Ян Валах, который также является тренером сборной Словакии, в интервью Cyclingnews утверждает, что Петер Саган не собирается сходить с Тур де Франс-2020 ради подготовки к Олимпиаде.

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Конечно, победа подтверждает уровень, но о том, хороша ли форма, понимаешь по тому, как идёт нога. Петер – опытный гонщик, он уже на приличном уровне. Эта гонка не слишком тяжёлая, она хороша в качестве подготовки. На Вуэльте провинции Сан-Хуан хороший набор разных этапов, логистика тоже удобная, потому что мы проводим в одном отеле каждую ночь.

 

  Петер способен готовиться в одиночку, не участвуя в гонках. Он предпочитает работать на высоте. Он выстраивает свою форму в тренировках, а потом ему необходима лишь пара гонок, чтобы вернуть скорость.

 

  С Тур де Франс так не сходят, даже если Олимпиада и очень важна. Между ними очень мало времени, это не идеально, но мы сначала сфокусируемся на Тур де Франс, а уже потом на Олимпийских играх. На Тур де Франс мы всё будем делать на 100%. Там у него хорошо идёт нога, и он сможет что-то показать в Токио.

 

  Маршрут групповой гонки на Олимпиаде для горняков, но для более атакующих горняков, я бы сказал, для тех, кто ещё и хорошо спринтует. Петер способен пройти подъёмы, а после Тура у него будет наработана база, и с весом будет всё в порядке. Конечно, многое зависит от этих нескольких дней между Тур де Франс и Олимпиадой. Но если у него будет хороший день на Олимпиаде, он сумеет очень хорошо проехать гонку. Последние 30 км до финиша очень и очень тяжёлые, но мы посмотрим по ситуации, потому что у команд будет максимум 5 гонщиков, в числе которых и раздельщики. Так что такую гонку будет трудно контролировать».

 

  Петер Саган: «Чувствую, что изменился (за 10 лет карьеры). Теперь больше заинтересован в важных гонках. Невозможно на одном уровне продолжать бороться с января по ноябрь. Лучше делать перерыв и готовить себя к важным соревнованиям. Думаю, такое отношение приходит с возрастом.

 

Я очень доволен тем, что сделал, что выиграл. Но я продолжаю выступать. Если я на велосипеде, для этого есть одна причина – я хочу побеждать».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:33 | Регистрация: 4.07.2011

    Спасибо!

  2. Camel

    Сегодня, 14:43 | Регистрация: 29.01.2017

    Если я на велосипеде, для этого есть одна причина – я хочу побеждать».

    Скажешь это Ремко Эвенпулу, Матье Вандерпулу и, например, Винченцо Нибали.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 14:59 | Регистрация: 7.12.2014

      Сильно подозреваю что на Туре главным соперником Сагана в борьбе за зеленую майку будет Ваут Ван Арт. И трудно будет Петеньке, ой как трудно...

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Спортивный директор команды Bo ... (3)
    Earl57-Фото
    Сильно подозреваю что на Туре главным соперником Сагана в борьбе за зеленую майку будет Ваут Ван Арт. И трудно будет Петеньке, ой как трудно...
  • Camel
    Спортивный директор команды Bo ... (3)
    Camel-Фото

    Если я на велосипеде, для этого есть одна причина – я хочу побеждать».

    Скажешь это Ремко Эвенпулу, Матье Вандерпулу и, например, Винченцо Нибали.

  • Camel
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    ...временами напоминает ухоженного и заласканного домашнего кота в поединке с бездомными уличными. Он слишком сытый, чтобы сражаться...

    Это о Сагане. biggrin

     

    Уважаемая Администрация! Прошу именно это сообщение Earl57 ввести в разряд уникальных и предложить автору запатентовать эту фразу как предмет интеллектуальной собственности. Можно даже на заставку Сагану предложить. biggrin

    Великолепное наблюдение!

    И классное знание матчасти и велоспорта в целом!

     

     

  • motte
    Спортивный директор команды Bo ... (3)
    motte-Фото

    Спасибо!

  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    motte-Фото

    Спасибо вам!

  • AvA
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    AvA-Фото

    Что я увидел на финише (следил за Саганом):

    1. приблизительно за километр до финиша Сагана немного зажали по бокам - пришлось явно потолкаться плечами, но вроде это особо не помешало

    2. не было ни одного развозчика Боры, но было два у Эмиратов

    3. Саган выбрал идеальное место - он постоянно сидел на колесе у Гавирии

    4. сложилось субъективное пречатление, что на финишных 100-150 метрах не хватило то ли силы, то ли резкости. потому что с колеса он не выпал, но и перегнать не получилось

    5. метров за 50 до финиша бросил вкручивать и уже доезжал глядя по сторонам

     

    я думаю, он сознательно не рвёт жилы всегда и везде, чтобы не укататься. выбрал для себя главные цели на сезон и постепенно подводит форму к этим датам. во всяком случае в интеревью он именно это сказал, и я этому верю

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    Earl57-Фото
    Чистое 4-е место. Похоже, что постепенно набирает форму и не торопится. Но честно говоря, временами напоминает ухоженного и заласканного домашнего кота в поединке с бездомными уличными. Он слишком сытый, чтобы сражаться. Такие у меня ощущения.
    Руди Барбьер был очень хорош. Обогнал Ходега как стоячего.
  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    motte-Фото

    Ольга, привет!

    Что на этот раз у Сагана?

  • uran
    Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэль ... (6)
    uran-Фото
    Просто здешние комментаторы никогда не испытывали близких к велоспорту нагрузок, когда после гонки ты никакой физически. Поэтому совсем "детские" болячки часто манифестируют.
  • RVL
    Ремко Эвенепул - победитель 3 ... (3)
    RVL-Фото
    а если бы деньги ставить на это событие?

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