Спортивный директор команды Bora-hansgrohe о подготовке Петера Сагана

Ян Валах о способе работы Петера Саган и подготовке к целям сезона 2020 года

Петер Саган начал сезон в Аргентине. Ян Валах (Jan Valach), бывший велогонщик, а теперь спортивный директор команды Bora-hansgrohe, знает, что Петер Саган умеет набирать форму во время тренировок, работая самостоятельно. В этом году словацкий гонщик, которому 26 января исполнилось 30 лет, изменил свой календарь. Как и в 2016 году, он начал сезон в Аргентине, а не в Австралии. На 1-м, 2-м и 4-м этапах Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020, завершившихся спринтерской борьбой, Саган занял 6-е, 5-е и 4-е место соответственно.

После Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 Петер Саган вместе с несколькими товарищами по команде поедет в Колумбию, где будет тренироваться на высоте, а его первой гонкой в Европе станет классика Страде Бьянке.

После блока классик Саган впервые в карьере стартует на Джиро д’Италия. Его следующей целью будет Тур де Франс, после которого он примет участие в Олимпийских играх-2020.

Ян Валах, который также является тренером сборной Словакии, в интервью Cyclingnews утверждает, что Петер Саган не собирается сходить с Тур де Франс-2020 ради подготовки к Олимпиаде.

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Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Конечно, победа подтверждает уровень, но о том, хороша ли форма, понимаешь по тому, как идёт нога. Петер – опытный гонщик, он уже на приличном уровне. Эта гонка не слишком тяжёлая, она хороша в качестве подготовки. На Вуэльте провинции Сан-Хуан хороший набор разных этапов, логистика тоже удобная, потому что мы проводим в одном отеле каждую ночь.

Петер способен готовиться в одиночку, не участвуя в гонках. Он предпочитает работать на высоте. Он выстраивает свою форму в тренировках, а потом ему необходима лишь пара гонок, чтобы вернуть скорость.

С Тур де Франс так не сходят, даже если Олимпиада и очень важна. Между ними очень мало времени, это не идеально, но мы сначала сфокусируемся на Тур де Франс, а уже потом на Олимпийских играх. На Тур де Франс мы всё будем делать на 100%. Там у него хорошо идёт нога, и он сможет что-то показать в Токио.

Маршрут групповой гонки на Олимпиаде для горняков, но для более атакующих горняков, я бы сказал, для тех, кто ещё и хорошо спринтует. Петер способен пройти подъёмы, а после Тура у него будет наработана база, и с весом будет всё в порядке. Конечно, многое зависит от этих нескольких дней между Тур де Франс и Олимпиадой. Но если у него будет хороший день на Олимпиаде, он сумеет очень хорошо проехать гонку. Последние 30 км до финиша очень и очень тяжёлые, но мы посмотрим по ситуации, потому что у команд будет максимум 5 гонщиков, в числе которых и раздельщики. Так что такую гонку будет трудно контролировать».

Петер Саган: «Чувствую, что изменился (за 10 лет карьеры). Теперь больше заинтересован в важных гонках. Невозможно на одном уровне продолжать бороться с января по ноябрь. Лучше делать перерыв и готовить себя к важным соревнованиям. Думаю, такое отношение приходит с возрастом.

Я очень доволен тем, что сделал, что выиграл. Но я продолжаю выступать. Если я на велосипеде, для этого есть одна причина – я хочу побеждать».