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Даниэль Осс: «Я перешёл в команду BORA – hansgrohe из-за Петера Сагана»

Даниэль Осс о причинах перехода в велокоманду BORA – hansgrohe и работе с Петером Саганом

 

 

  Даниэль Осс в следующем сезоне будет выступать в майке команды BORA - hansgrohe, куда перешёл после пяти лет работы в BMC, где был одним из главных помощников на классиках, помогал Грегу Ван Авермату одержать победу на Париж-Рубэ-2017. Теперь Даниэль Осс станет помощником трёхкратного чемпиона мира Петера Сагана. В интервью Cyclingnews 30-летний итальянский гонщик рассказал, что подтолкнуло его к решению перейти в команду BORA – hansgrohe и какие планы он строит на предстоящий год.

 

Даниэль Осс: «Я перешёл в команду BORA – hansgrohe из-за Петера Сагана»

 Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

 

  Даниэль Осс: «Я перешёл от одного лидера на классиках к другому. Если сравнивать Грега Ван Авермата и Петера Сагана, то, безусловно, оба они являются гонщиками высшего уровня. Один трижды стал чемпионом мира, другой – олимпийский чемпион. Один выиграл Париж-Рубэ, второй – Тур Фландрии. Я стал гонщиком команды BORA – hansgrohe, потому что хочу в гонках оставаться с Петером до конца. Это моя работа и моя позиция, но у меня есть и амбиции. Было бы прекрасно вместе с Петером показать несколько хороших результатов. Не всегда побеждает сильнейший, тактика также играет роль. С Петером всегда интересно ехать гонку, он вдохновляет.

 

  Надо помнить, что команда Bora только второй год выступает в Мировом туре. Это чувствуется, потому что они постоянно хотят совершенствоваться. Они не останавливаются, концентрируясь на одном гонщике, а хотят продолжать двигаться вперёд, что очень мотивирует. Чувствуешь, что сам как гонщик растёшь вместе с  ними.

 

  Петера нельзя сравнивать с кем-то ещё. Никто не сравнится с ним ни как личность, ни как спортсмен. Такого как он мы не видели последние сто лет.
Он производит впечатление как личность, будь то интервью или беседа за обеденным столом. Он – лучшее лицо нового велоспорта. Если бы я хотел видеть кумира или человека, который должен представлять меня или велогонщиков, то это был бы Петер. Он – главная причина, по которой я присоединился к команде. Он воодушевляет, обладает силой делать всё популярным.

 

  Моя программа гонок будет другой. Я поеду Тур Даун Андер вместе с Петером, потом перед классиками мы будем работать в тренировочном лагере, а дальше с Тиррено-Адриатико пойдёт обычный календарь».

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Теги к статье: Даниэль Осс Daniel Oss BORA – hansgrohe Петер Саган

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 21:57 | Регистрация: 22.05.2013

    Есть команды где в принципе нет такого уровня гонщика на классики, видимо перешел к Сагану и перешел заработать. biggrin

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Комментарии

  • velodoctor
    Даниэль Осс: «Я перешёл в кома ... (1)
    velodoctor-Фото

    Есть команды где в принципе нет такого уровня гонщика на классики, видимо перешел к Сагану и перешел заработать. biggrin

  • error
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (47)
    error-Фото

    Ветка не умираема. Ибо накипело

  • error
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (47)
    error-Фото

    ))) пользуется тем что аффторов минусов не спалишь и не предьявишь

    з. ы. плюсану на всякий случай

  • error
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (47)
    error-Фото
    Ни в одной победе Астаны не вспомню аццкого командного доминирования как бы того не хотелось (неточно) ее поклонникам. Насчет «жить настоящим» так настоящее это положительная проба Б. Этим жить не хочется, как бы не уговаривали.
  • GTX
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (47)
    GTX-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: GTX
    Народ, извиняюсь за оффтоп, но вместо того чтобы вести здесь бессмысленные споры, лучше зашли бы в Википедию и сделали \ улучшили статейку о любимом гонщике, команде или гонке, а то раздел велоспорта сейчас ровно 3 человека правит. А так каждый с этого форума сделал бы по 1 статье и сразу несколько сотен появилось бы. Умений писать там особых не нужно. Мой ник в Вики: MegaRaptor.

    Так на Вики ссылки надо давать. Вариант "я так думаю, значит так оно и есть" там не прокатит))
     
    В основном там все сводиться к результатам, поэтому ссылки не обязательны, так как в профиле каждого гонщика, гонки внизу есть раздел ссылки, где указаны сайты велостатистики, откуда все было взято. Но если в биографии гонщика указывается какой то факт, типа гонщик получил перелом руки, то желательно конечно дать ссылку, например на Velolive. Да и то никто не заставляет писать биографию, достаточно создать профиль гонщика с его достижениями. Все намного проще, чем Вам может показаться на первый взгляд. В любом случае, если у кого то есть желание помочь, я всегда рад ввести в суть дела.
  • Earl57
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (47)
    Earl57-Фото

    Цитата: GTX
    Народ, извиняюсь за оффтоп, но вместо того чтобы вести здесь бессмысленные споры, лучше зашли бы в Википедию и сделали \ улучшили статейку о любимом гонщике, команде или гонке, а то раздел велоспорта сейчас ровно 3 человека правит. А так каждый с этого форума сделал бы по 1 статье и сразу несколько сотен появилось бы. Умений писать там особых не нужно. Мой ник в Вики: MegaRaptor.

    Так на Вики ссылки надо давать. Вариант "я так думаю, значит так оно и есть" там не прокатит))

     

  • GTX
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (47)
    GTX-Фото
    Народ, извиняюсь за оффтоп, но вместо того чтобы вести здесь бессмысленные споры, лучше зашли бы в Википедию и сделали \ улучшили статейку о любимом гонщике, команде или гонке, а то раздел велоспорта сейчас ровно 3 человека правит. А так каждый с этого форума сделал бы по 1 статье и сразу несколько сотен появилось бы. Умений писать там особых не нужно. Мой ник в Вики: MegaRaptor.
  • Крайний
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (47)
    Крайний-Фото

    Цитата: Berdok
    спецолимпиада?!
    к чертям олимпиаду. bye

    Пусть соревнуются лиги, клубы, корпорации. popcorm

  • Александра
    Краудфандинг помог велогонщику ... (3)
    Александра-Фото

    Молодец.

  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (47)
    Berdok-Фото
    спецолимпиада?!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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