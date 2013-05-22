Даниэль Осс: «Я перешёл в команду BORA – hansgrohe из-за Петера Сагана»

Даниэль Осс о причинах перехода в велокоманду BORA – hansgrohe и работе с Петером Саганом



Даниэль Осс в следующем сезоне будет выступать в майке команды BORA - hansgrohe, куда перешёл после пяти лет работы в BMC, где был одним из главных помощников на классиках, помогал Грегу Ван Авермату одержать победу на Париж-Рубэ-2017. Теперь Даниэль Осс станет помощником трёхкратного чемпиона мира Петера Сагана. В интервью Cyclingnews 30-летний итальянский гонщик рассказал, что подтолкнуло его к решению перейти в команду BORA – hansgrohe и какие планы он строит на предстоящий год.

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Даниэль Осс: «Я перешёл от одного лидера на классиках к другому. Если сравнивать Грега Ван Авермата и Петера Сагана, то, безусловно, оба они являются гонщиками высшего уровня. Один трижды стал чемпионом мира, другой – олимпийский чемпион. Один выиграл Париж-Рубэ, второй – Тур Фландрии. Я стал гонщиком команды BORA – hansgrohe, потому что хочу в гонках оставаться с Петером до конца. Это моя работа и моя позиция, но у меня есть и амбиции. Было бы прекрасно вместе с Петером показать несколько хороших результатов. Не всегда побеждает сильнейший, тактика также играет роль. С Петером всегда интересно ехать гонку, он вдохновляет.

Надо помнить, что команда Bora только второй год выступает в Мировом туре. Это чувствуется, потому что они постоянно хотят совершенствоваться. Они не останавливаются, концентрируясь на одном гонщике, а хотят продолжать двигаться вперёд, что очень мотивирует. Чувствуешь, что сам как гонщик растёшь вместе с ними.

Петера нельзя сравнивать с кем-то ещё. Никто не сравнится с ним ни как личность, ни как спортсмен. Такого как он мы не видели последние сто лет.

Он производит впечатление как личность, будь то интервью или беседа за обеденным столом. Он – лучшее лицо нового велоспорта. Если бы я хотел видеть кумира или человека, который должен представлять меня или велогонщиков, то это был бы Петер. Он – главная причина, по которой я присоединился к команде. Он воодушевляет, обладает силой делать всё популярным.

Моя программа гонок будет другой. Я поеду Тур Даун Андер вместе с Петером, потом перед классиками мы будем работать в тренировочном лагере, а дальше с Тиррено-Адриатико пойдёт обычный календарь».