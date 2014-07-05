Петер Саган не стал доводить до суда дело против UCI о дисквалификации с Тур де Франс-2017

Петер Саган и команда Bora-hansgrohe не стали доводить до суда дело против судей UCI о снятии Сагана с Тур де Франс-2017

Петер Саган и команда BORA – hansgrohe не стали доводить до Спортивного арбитражного суда (CAS) спор с Международным союзом велосипедистов (UCI) по поводу дисквалификации словацкого гонщика и снятия его с Тур де Франс-2017. Суд по иску Петера Сагана должен был состояться в Лозанне 5 декабря, но стороны пришли к соглашению, что Петер Саган не является причиной завала, случившегося на 4-м этапе Тур де Франс-2017, а падение гонщиков стало следствием неудачного стечения обстоятельств.

После того, как Петер Саган был дисквалифицирован после завала, случившегося на финише 4-го этапа Тур де Франс-2017, гонщик и команда Bora-hansgrohe немедленно подали протест против решения судей, потребовав приостановить дисквалификацию. Однако, апелляция команды, поданная в Спортивный арбитражный суд была отклонена, Петер Саган был вынужден покинуть Тур де Франс, но он и команда Bora-hansgrohe не смирились с решением судей и продолжили это дело. Спортивный арбитражный суд дал возможность сторонам представить доказательства и показания свидетелей, слушание было назначено на 5 декабря.

Учитывая, что материалы, предоставленные в Спортивный арбитражный суд, включая видеосъёмку, не были доступны судейскому жюри в момент, когда было принято решение о дисквалификации Петера Сагана, стороны пришли к согласию, что завал является случайным неудачным инцидентом гонки. Решение комиссаров UCI было принято на основе доступных им на тот момент фактов.

Поэтому обе стороны решили прекратить судебное разбирательство и сфокусироваться на положительной стороне – на том, какие шаги могут быть предприняты в будущем в подобных случаях.

Президент UCI Давид Лаппартьен: «Этот процесс показал, насколько важна и трудна работа комиссаров UCI. В следующем сезоне UCI намеревается в помощь комиссарам гонки привлечь «комиссаров поддержки», которые будут проводить экспертизу видео на главных гонках календаря Мирового тура».

Петер Саган: «Прошлое уже забыто. Главное – совершенствование нашего велоспорта в будущем. Случившееся со мной в Виттеле показало сложность работы комиссаров UCI, я одобряю тот факт, что Международный союз велосипедистов признал необходимость содействовать более эффективной работе судей. Я рад, что моё дело послужит для положительного развития, потому что в нашем спорте важно приходить к понятным и честным решениям, даже если эмоции зашкаливают».

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Нашей целью было доказать, что Петер не являлся причиной падения Марка Кэвендиша. Эту позицию Петер отстаивал с первого дня. Никто не хочет стать причиной падения гонщиков и причинять вред, завал в Виттеле был инцидентом гонки, который случается во время спринта. Я как менеджер команды должен защищать моих гонщиков и спонсоров. Думаю, это мы, как команда, выполнили. Я укрепился во мнении, что ни Петер, ни команда Bora-hansgrohe не совершала никаких ошибок».