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Петер Саган не стал доводить до суда дело против UCI о дисквалификации с Тур де Франс-2017

Петер Саган и команда Bora-hansgrohe не стали доводить до суда дело против судей UCI о снятии Сагана с Тур де Франс-2017

 

 

   Петер  Саган и команда BORA – hansgrohe не стали доводить до Спортивного арбитражного суда (CAS) спор с Международным союзом велосипедистов (UCI) по поводу дисквалификации словацкого гонщика и снятия его с Тур де Франс-2017.  Суд по иску Петера Сагана должен был состояться в Лозанне 5 декабря, но стороны пришли к соглашению, что Петер Саган не является причиной завала, случившегося на 4-м этапе Тур де Франс-2017, а падение гонщиков стало следствием неудачного стечения обстоятельств.

 

Петер Саган не стал доводить до суда дело против UCI о дисквалификации с Тур де Франс-2017

 

Петер Саган не стал доводить до суда дело против UCI о дисквалификации с Тур де Франс-2017

  

  После того, как Петер Саган был дисквалифицирован после завала, случившегося на финише 4-го этапа Тур де Франс-2017, гонщик и команда Bora-hansgrohe немедленно подали протест против решения судей, потребовав приостановить дисквалификацию. Однако, апелляция команды, поданная в Спортивный арбитражный суд была отклонена, Петер Саган был вынужден покинуть Тур де Франс, но он и команда Bora-hansgrohe не смирились с решением судей и продолжили это дело. Спортивный арбитражный суд дал возможность сторонам представить доказательства и показания свидетелей, слушание было назначено на 5 декабря.

 

  Учитывая, что материалы, предоставленные в Спортивный арбитражный суд, включая видеосъёмку, не были доступны судейскому жюри в момент, когда было принято решение о дисквалификации Петера Сагана, стороны пришли к согласию, что завал является случайным неудачным инцидентом гонки. Решение комиссаров UCI  было принято на основе доступных им на тот момент фактов.

 

  Поэтому обе стороны решили прекратить судебное разбирательство и сфокусироваться на положительной стороне – на том, какие шаги могут быть предприняты в будущем в подобных случаях.

 

  Президент UCI Давид Лаппартьен: «Этот процесс показал, насколько важна и трудна работа комиссаров UCI. В следующем сезоне UCI намеревается в помощь комиссарам гонки привлечь «комиссаров поддержки», которые будут проводить экспертизу видео на главных гонках календаря Мирового тура».

 

 

  Петер Саган: «Прошлое уже забыто. Главное – совершенствование нашего велоспорта в будущем. Случившееся со мной в Виттеле показало сложность работы комиссаров UCI, я одобряю тот факт, что Международный союз велосипедистов признал необходимость содействовать более эффективной работе судей. Я рад, что моё дело послужит для положительного развития, потому что в нашем спорте важно приходить к понятным и честным решениям, даже если эмоции зашкаливают».

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Нашей целью было доказать, что Петер не являлся причиной падения Марка Кэвендиша. Эту позицию Петер отстаивал с первого дня. Никто не хочет стать причиной падения гонщиков и причинять вред, завал в Виттеле был инцидентом гонки, который случается во время спринта. Я как менеджер команды должен защищать моих гонщиков и спонсоров. Думаю, это мы, как команда, выполнили. Я укрепился во мнении, что ни Петер, ни команда Bora-hansgrohe не совершала никаких ошибок».

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Теги к статье: Петер Саган Тур де Франс-2017

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  1. Имя: Борис

    Boris

    Вчера, 19:34 | Регистрация: 5.07.2014

    Решение комиссаров UCI было принято на основе доступных им на тот момент фактов

    Подробная раскадровка была в сети уже на следующее утро. А комиссарам сложно было запросить видео?
    Теперь им неплохо хотя бы извиниться.
    Так же, как и директору Dimension Data, он там много красивых слов на финише произнес.

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:32 | Регистрация: 17.05.2015

    Комиссары не должны себя вести как безопеляционные носители истины в последней инстанции - "Решили - и точка! Комиссар прав даже тогда, когда не прав!" Без всякой раскадровки было видно, что имела место обоюдная борьба за позицию - ОБЫЧНАЯ для спринтерских разборок. Было бы желание - разобрались бы на месте за пару-тройку часов.

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Комментарии

  • Адриен
    Петер Саган не стал доводить д ... (2)
    Адриен-Фото

    Комиссары не должны себя вести как безопеляционные носители истины в последней инстанции - "Решили - и точка! Комиссар прав даже тогда, когда не прав!" Без всякой раскадровки было видно, что имела место обоюдная борьба за позицию - ОБЫЧНАЯ для спринтерских разборок. Было бы желание - разобрались бы на месте за пару-тройку часов.

  • Student
    Состав велокоманды Sky на 2018 ... (2)
    Student-Фото
    Тяжело Скай придётся. Много зелени.
  • Sezar
    Состав велокоманды Sky на 2018 ... (2)
    Sezar-Фото

    А вот  Ланду терять было необязательно. Особенно учитывая, что Скай научился хорошо восстанавливать топов между Грантурами.

  • Boris
    Петер Саган не стал доводить д ... (2)
    Boris-Фото

    Решение комиссаров UCI было принято на основе доступных им на тот момент фактов

    Подробная раскадровка была в сети уже на следующее утро. А комиссарам сложно было запросить видео?
    Теперь им неплохо хотя бы извиниться.
    Так же, как и директору Dimension Data, он там много красивых слов на финише произнес.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    А тут говорят что едет: Tom Dumoulin 100% racing 2018 Giro d’Italia (Report)
    http://www.velonews.com/2017/12/giro-ditalia/report-tom-dumoulin-100-racing-201 8-giro-ditalia_452776#AOuZrCy7LEimdwwu.99

  • GTX
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (23)
    GTX-Фото

    Дюмулан точно не поедет, для гор типа Дзонколана он ещё не готов

  • Yuriy 17
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (29)
    Yuriy 17-Фото

    Предположу следующие причины участия Фрума в Джиро 18 (кроме славы и почёта):

    - Фрум со своей командой считают маршруты предстоящих Джиро и Тур де Франс не самыми сложными

    - как сказал Фрум, будет дополнительная неделя отдыха между этими гран турами 

    - проигрыш Джиро не станет для Фрума значительной неудачей, поэтому пик формы будет всё равно планироваться к Тур де Франс

    - если что пойдет не так на Джиро, то можно досрочно уйти готовиться к ТДФ, или доезжать Джиро в тренировочном режиме

     

     

     

  • motte
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (29)
    motte-Фото

    А я вот так скажу: и джиро возьмет и тур...если не завалят(лится) ...ибо сейчас Скай готов к таким высотам, именно Скай, как команда...вот такую эпоху велоспорта мы свидетельствуем...50 лет назад Меркс и вот сейчас....50 лет...удивдяйтесь и запоминайте-:) , и ни слова о 'свекольном соке', как говорит наш уважаемый Николай-:)

  • Meridale
    46-летний Давиде Ребеллин под ... (3)
    Meridale-Фото

    И название, как под Ребеллина - Внатуре forever!

  • SilaSveta
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (29)
    SilaSveta-Фото

    ну а почему не козырь в рукаве? у Скай на ТДФ железно 2 капитана будет. 

     



    да и на Джиро тоже. будут рокировочки. 

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
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