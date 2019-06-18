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Петер Саган: «Надеюсь достичь пика формы на Милан-Сан-Ремо-2020»

Петер Саган о тренировках в Колумбии и целях на классики

 

 

  Проведя больше месяца в Южной Америке, Петер Саган возвращается в гонки и свой сезон в Европе он начнёт с классики Страде Бьянке-2020. В ногах трёхкратного чемпиона мира семь гоночных дней в Аргентине. На пяти спринтерских этапах Тура провинции Сан-Хуан-2020 он входил в топ-6, на финальном этапе занял 2-е место. Перед стартом сезона в Европе 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe в интервью Radsport-news.com рассказал о своей форме после тренировочного блока и о целях на классики.

 

Photo credit: ©BORA-hansgrohe

 

 

- Господин Саган, в прошлом году проблемы с желудком повлияли на вашу кампанию классик. Как чувствуете себя после недавнего тренировочного лагеря в этом году?

 

- Должен сказать, что мне очень понравилось в Колумбии. Это интересная страна и новый для меня опыт. Тренировки прошли отлично, и в общем зимняя подготовка тоже была хорошей. Так что могу с уверенностью подходить к следующим гонкам. Конечно, до первой гонки не знаешь, в какой форме находишься по сравнению с остальными.

 

- Ваша первая гонка в Европе состоится в эту субботу, 7 марта. Это будет Страде Бьянке. Какие цели на неё ставите?

 

- Страде – красивая гонка, мне она очень нравится. Но в прошлые годы в ней стало участвовать всё больше и больше горняков, поэтому таким классикам, как я, всё сложнее добиваться высокого результата. Хочу проверить ногу, найти свой ритм. В остальном посмотрим.

 

- В прошлом году вы не выиграли ни одной классики. Это добавляет мотивации на этот сезон?

 

- Я всегда мотивирован на весенних классиках. Люблю эти гонки и с нетерпением их жду.

 

- Милан-Сан-Ремо – на высшей строчке вашего списка желаний. Что для вас делает эту классику такой особенной?

 

- Это один из пяти Монументов велоспорта. Я уже выиграл два из них, и Милан-Сан-Ремо – следующая цель. В прошлом показывал на этой классике высокие результаты, конечно, хотел бы выиграть её.

 

- 30 лет – лучший возраст для гонщика-классика. Физическая сила сочетается с большим опытом. Достаточно ли будет этого против соперников нового поколения, таких, как Ремко Эвенепул, Матье ван дер Пул или Ваут Ван Арт?

 

- Не знаю. Могу только готовиться как можно лучше. На последнем чемпионате мира, думаю, все видели, что я ещё на пике. Больше сделать ничего не могу.

 

- Состав вашей команды на классики выглядит в значительной степени таким же, как в прошлом. Это Даниэль Осс, Мацей Боднар, Маркус Бургхардт, Оскар Гатто, а также Жампи Друкер. Насколько сильна ваша команда по сравнению с Deceuninck-Quick Step?

 

- В прошлом году Оскар и Жампи упали и серьёзно пострадали в первых гонках, поэтому не смогли выступить в полную силу на больших классиках. Если все будут здоровы, мы сможем быть сильнее, чем в прошлом году. В других командах есть много сильных гонщиков. Важно быть в лучшей форме на важных гонках. Если в этом мы преуспеем, то уверен, что сможем быть конкурентоспособными.

 

- Паскаль Акерманн и Эмануэль Бухманн в этом году принесли команде Bora-hansgrohe первые успехи. Когда имя Петера Сагана появится в списке победителей команды?

 

- Надеюсь, скоро. Но также приятно видеть, что команда показывает высокие результаты, потому что важно быть успешными  в начале года.

 

- Когда мы увидим на классиках 2020 года Петера Сагана на пике формы?

 

- Надеюсь достичь пика формы на Милан-Сан-Ремо-2020, потом постараюсь удержать лучшую форму до Париж-Рубэ.

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Палтос Края

    56X11

    Вчера, 19:50 | Регистрация: 18.06.2019

    Какая же недоступная мср для него все-таки,постоянно где-то рядом,победа перед глазами проходит

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