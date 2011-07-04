Брэдли Уиггинс о шансах Криса Фрума на победу в Тур де Франс и стратегии команды Ineos

Брэдли Уиггинс: «Крис Фрум способен на всё»

Брэдли Уиггинс, первый британский победитель Тур де Франс, считает правильным решение Криса Фрума о смене команды. Уиггинс уверен, что Крис Фрум способен одержать пятую победу на Тур де Франс, о чём рассказал в подкасте канала Eurosport.

Брэдли Уиггинс: «Я знал, что он подумывал сменить команду. И считал, что ему это, действительно, необходимо. Думаю, если у него есть желание, то он может добиться гораздо большего. Как по мне, он способен на всё, может выиграть ещё один Тур. Не знаю, правда ли он этого хочет. Хотя, раз сменил команду, это и есть его самое громкое заявление.

Думаю, в своём возрасте Фрум всё ещё способен превзойти и, естественно, Берналя, и, возможно, Геранта. Пятый Тур де Франс в его мыслях, он точно думал, будет ли у него эта возможность в команде Ineos. Сменив команду, он, возможно, дал себе лучший шанс выиграть этот пятый Тур.

Я знаю, что Крис и команда не принимают решения наспех. Так что он точно должен был тщательно обдумывать переход, и он сделал смелый ход, потому что нет никаких гарантий. Я считаю это правильным решением, он, действительно, хочет бороться за пятый Тур де Франс.

В прошлом году Герант Томас защищал титул на Тур де Франс, а Берналю позволили блистать. Если бы этап до Тиня завершился, как было планировано, думаю, Берналь бы сломался, а Герант в тот день выиграл бы Тур. Сейчас можно говорить, что Берналю позволили выиграть Тур в прошлом году, когда Герант защищал титул.

Такую же стратегию могут применить в этом году. Берналю не дадут автоматически право защищать титул на гонке. Поэтому дорога к победе в этом году для Геранта открыта. Я считаю, что без вопросов Герант победит на Тур де Франс-2020. Не думаю, что в команде возникнут разногласия.

Предполагаю, что в этом сезоне Крис Фрум не сможет выступать на том уровне, который нужен для победы на Тур де Франс. Ему может понадобиться ещё один год в гонках, но те, кто знаком с Крисом, знают, что он на многое способен.

Считаю, что его место в Ineos основано на том, что он сделал для команды за все эти годы, когда он был её лицом. Также считаю, что Крис первым скажет, что собирается помогать товарищам по команде. Моё мнение, что гонка будет решаться между Томасом и Берналем».