VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Брэдли Уиггинс о шансах Криса Фрума на победу в Тур де Франс и стратегии команды Ineos

Брэдли Уиггинс: «Крис Фрум способен на всё»

 

 

  Брэдли Уиггинс, первый британский победитель Тур де Франс,  считает правильным решение Криса Фрума о смене команды. Уиггинс уверен, что Крис Фрум способен одержать пятую победу на Тур де Франс, о чём рассказал в подкасте канала Eurosport.

 

 

  Брэдли Уиггинс: «Я знал, что он подумывал сменить команду. И считал, что ему это, действительно, необходимо. Думаю, если у него есть желание, то он может добиться гораздо большего. Как по мне, он способен на всё, может выиграть ещё один Тур. Не знаю, правда ли он этого хочет. Хотя, раз сменил команду, это и есть его самое громкое заявление.

 

  Думаю, в своём возрасте Фрум всё ещё способен превзойти и, естественно, Берналя, и, возможно, Геранта. Пятый Тур де Франс в его мыслях, он точно думал, будет ли у него эта возможность в команде Ineos. Сменив команду, он, возможно, дал себе лучший шанс выиграть этот пятый Тур.

 

  Я знаю, что Крис и команда не принимают решения наспех. Так что он точно должен был тщательно обдумывать переход, и он сделал смелый ход, потому что нет никаких гарантий. Я считаю это правильным решением, он, действительно, хочет бороться за пятый Тур де Франс.

 

  В прошлом году Герант Томас защищал титул на Тур де Франс, а Берналю позволили блистать. Если бы этап до Тиня завершился, как было планировано, думаю, Берналь бы сломался, а Герант в тот день выиграл бы Тур. Сейчас можно говорить, что Берналю позволили выиграть Тур в прошлом году, когда Герант защищал титул.

 

  Такую же стратегию могут применить в этом году. Берналю не дадут автоматически право защищать титул на гонке. Поэтому дорога к победе в этом году для Геранта открыта. Я считаю, что без вопросов Герант победит на Тур де Франс-2020. Не думаю, что в команде возникнут разногласия.

 

  Предполагаю, что в этом сезоне Крис Фрум не сможет выступать на том уровне, который нужен для победы на Тур де Франс. Ему может понадобиться ещё один год в гонках, но те, кто знаком с Крисом, знают, что он на многое способен.

 

  Считаю, что его место в Ineos основано на том, что он сделал для команды за все эти годы, когда он был её лицом. Также считаю, что Крис первым скажет, что собирается помогать товарищам по команде. Моё мнение, что гонка будет решаться между Томасом и Берналем».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos INEOS Grenadiers Israel Start-Up Nation Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:14 | Регистрация: 4.07.2011

    Брэдли Уиггинс: «Крис Фрум способен на всё»

    Прикольный парень, сэр Брэд, но прав в своих высказываниях.

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 22:31 | Регистрация: 17.05.2015

    Можно сказать проще - выигрыш Фрума на ТДФ-2020 маловероятен в том числе из-за его ухода из команды. Командная поддержка обеспечена Томасу и Берналю, а Фруму - символический реверанс в виде взятие его на Тур... Конечно, самому Фруму участие просто необходимо - вкататься после травмы, проверить силы и возможности, набраться уверенности. Ну и конечно вроде как постарается помочь сокомандникам ... Но как бы искренне это не выглядело, мотивация - нулевая, и тут ничего не поделаешь... Возрождение ПРЕЖНЕГО Фрума следует ждать в последующих сезонах, а сейчас... Победа на этапах ГТ - максимум.

  3. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 22:33 | Регистрация: 4.05.2019

    Норм Уиггинс высказался!

     

    Я вот тоже преполагаю, что в Ineos Томас окажется сильнейшим. Но хватит ли этого для победы? Не забываем про словенский десант и итальянскую мафию) 

  4. RVL

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 30.08.2012

    Судя по всему, по мнению Вигго Фрум не готов. Команде по сути все равно кто выиграет. Вигго сразу смел Фрума . Хотя Томас тоже пока ничего не показал, но типа Берналю тоже не позволяют.

    Но он обозначил всех фаворитов кроме Ф

     



    Почему шансы фрума он переносит на следующий год и в другую команду



    Хотя, причем здесь слова Вигго...если Фрум готов, то смотрим ))

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

5- 9 августа 2020

Tour de Pologne

5 августа 2020

Milano-Torino

6 августа 2020

Mont Ventoux Denivele Challenge

6 - 9 августа 2020

Czech Tour

7 - 9 августа 2020

Tour de l'Ain

8 августа 2020

Milano-Sanremo

12 - 16 августа 2020

Criterium du Dauphine

12 августа 2020

Gran Piemonte

15 августа 2020

Il Lombardia

15 августа 2020

Dwars door het Hageland

18 - 21 августа 2020

Tour du Limousin

18 августа 2020

Giro dell'Emilia

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • RVL
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    RVL-Фото

    Судя по всему, по мнению Вигго Фрум не готов. Команде по сути все равно кто выиграет. Вигго сразу смел Фрума . Хотя Томас тоже пока ничего не показал, но типа Берналю тоже не позволяют.

    Но он обозначил всех фаворитов кроме Ф

     



    Почему шансы фрума он переносит на следующий год и в другую команду



    Хотя, причем здесь слова Вигго...если Фрум готов, то смотрим ))

  • SportSpirit
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Норм Уиггинс высказался!

     

    Я вот тоже преполагаю, что в Ineos Томас окажется сильнейшим. Но хватит ли этого для победы? Не забываем про словенский десант и итальянскую мафию) 

  • Адриен
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    Адриен-Фото

    Можно сказать проще - выигрыш Фрума на ТДФ-2020 маловероятен в том числе из-за его ухода из команды. Командная поддержка обеспечена Томасу и Берналю, а Фруму - символический реверанс в виде взятие его на Тур... Конечно, самому Фруму участие просто необходимо - вкататься после травмы, проверить силы и возможности, набраться уверенности. Ну и конечно вроде как постарается помочь сокомандникам ... Но как бы искренне это не выглядело, мотивация - нулевая, и тут ничего не поделаешь... Возрождение ПРЕЖНЕГО Фрума следует ждать в последующих сезонах, а сейчас... Победа на этапах ГТ - максимум.

  • SportSpirit
    Ваут Ван Арт – победитель Стра ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Вот это у вас выдержка!)

    Хотя, когда так долго ждешь гонок, то можно и еще 3 дня подождать, чтобы насладиться зрелищем сполна. Без спойлеров)
  • motte
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    motte-Фото

    Брэдли Уиггинс: «Крис Фрум способен на всё»

    Прикольный парень, сэр Брэд, но прав в своих высказываниях.

  • Александра
    Ваут Ван Арт – победитель Стра ... (3)
    Александра-Фото

    Я только посмотрела запись, три дня себя била по рукам, чтобы не узнавать, кто победил и в чем интрига.)) Как же хорошо, что к нам вернулся большой велоспорт!

  • дрокер
    Route d'Occitanie-2020. Этап ... (2)
    дрокер-Фото

    Павел и Саша молодцы!!! Так держать!

    Уж и не припомню, когда вдвоем были на подиуме в генерале. На ум приходит Джиро 95 с Берзиным и Угрюмовым.

    Знатно порадовали, спасибо!

  • SportSpirit
    Route d'Occitanie-2020. Этап ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Приятный глазу подиум ГК) 

  • Ice
    Нильс Политт подписал контракт ... (7)
    Ice-Фото

    Нильсу давно пора в топовую команду. Элитный классик вырос, а болтался незнамо где.

  • Ice
    Gran Trittico Lombardo-2020 (4)
    Ice-Фото

    Эххх, жаль не смог посмотреть...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 августа

Sebastian Henao (Team INEOS)

Scott Davies (Bahrain McLaren)

Joao Pedro Goncalves Almeida (Deceuninck - Quick Step)

Colin Joyce (Rally - UHC Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (28)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)