Петер Саган: «Впереди у меня не так много лет карьеры»

Петер Саган о карьере, мотивации и планах на сезон 2020 года

Петер Саган, которому 26 января 2020 года исполнится 30 лет, выступает на уровне Мирового тура 10 лет. За это время он одержал 113 побед, в том числе трижды становился чемпионом мира, взял 12 побед на этапах Тур де Франс, где также 7 раз выигрывал зелёную майку лучшего в классификации по очкам.

Впереди у словацкого гонщика команды Bora-hansgrohe дебют на Джиро д’Италия и Олимпийские игры-2020, где Петер Саган собирается принять участие в групповой гонке на шоссе.

В интервью Cyclingnews Петер Саган признался, что не видит себя выступающим до 40 лет, и это осознание приближающегося завершения карьеры не пугает, а мотивирует.

Петер Саган: «Шесть лет назад я больше беспокоился (о требованиях, предъявляемых к гонщику). А теперь уже могу видеть конец, понимаете? Не думаю, что у меня получится продолжать гоняться до 40 лет в моём стиле. Впереди у меня осталось не так много лет. Но это меня скорее мотивирует, чем пугает, потому что когда осознаёшь, что скоро карьера закончится, то надо ею наслаждаться.

Для меня важно быть сильным и стабильным, но не в смысле результата. Если покажу что-то значительное, великолепно, но если нет, так и быть.

Нет, важно быть в топовой кондиции. Если мне это удастся, тогда у меня останется мотивация продолжать гоняться на велосипеде. Но если со временем пойму, что больше не двигаюсь вперёд, тогда решу, что пора заканчивать.

И со спортивной точки зрения, и с точки зрения спортивной науки становится всё труднее всё время повышать профессиональный уровень. Сейчас всегда необходимо быть в лучшей форме. И дело не только в тренировочных сборах, нужно постоянно делать базовую работу, правильно питаться, хорошо спать…

Сегодня в этом новом велоспорте спонсоры всех команд хотят больше известности и подобного. Теперь профессионал должен уметь концентрироваться не на чем-то одном, а на множестве разных сторон. Недостаточно просто быть сильным на велосипеде. Надо ещё уметь общаться с людьми, нравиться спонсорам.

Сейчас людям больше нравится стиль любительских велогонок. Они всегда ускоряются и постоянно атакуют.

Прежде гонщики работали на одного лидера команды, а команды сотрудничали. Отрыв уезжал, в конце они его возвращали, и один из лидеров команд выигрывал. Помню, когда я стал профессионалом, в классиках выступали Том Боонен и Фабиан Канчеллара. И две их команды контролировали гонку. Теперь такого больше нет.

Постоянно возникает ситуация, когда другие следят за тем, что я делаю. Но я тоже могу наблюдать за тем, что предпринимают другие. У нас всегда возникают такие отношения. Никто не будет мне помогать догонять.

Несмотря на то, что у Словакии была маленькая команда на чемпионате мира, я смог трижды выиграть. Это благодаря удаче или потому, что я был умным?

Удача – важный фактор в однодневных гонках. Ты должен избежать падений, проколов, и тому подобного. Возможно, в этом году у меня была нога, чтобы победить на чемпионате мира, но при том, как ехали гонку, я предпочёл не рисковать всем, чтобы не остаться ни с чем».

Также Петер Саган рассказал, что его программа гонок на 2020 год изменится не только из-за дебюта на Джиро д’Италия: «Я начну сезон в Аргентине, потом поеду в тренировочный лагерь на высоте, затем классики, ещё один тренировочный лагерь, Джиро, ещё один тренировочный лагерь, потом Тур де Франс. Для меня сезон закончится после Тур де Франс и Олимпийских игр. Это всего шесть месяцев, но шесть тяжёлых месяцев.

Маршрут групповой гонки Олимпиады-2020 довольно трудный, но на Олимпиаде никогда не знаешь, как пройдёт гонка, так что стоит попробовать».