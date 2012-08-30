VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Петер Саган: «Впереди у меня не так много лет карьеры»

Петер Саган о карьере, мотивации и планах на сезон 2020 года

 

  Петер Саган, которому 26 января 2020 года исполнится 30 лет, выступает на уровне Мирового тура 10 лет. За это время он одержал 113 побед, в том числе трижды становился чемпионом мира, взял 12 побед на этапах Тур де Франс, где также 7 раз выигрывал зелёную майку лучшего в классификации по очкам.

 

  Впереди у словацкого гонщика команды Bora-hansgrohe дебют на Джиро д’Италия и Олимпийские игры-2020, где Петер Саган собирается принять участие в групповой гонке на шоссе.

 

 В интервью Cyclingnews Петер Саган признался, что не видит себя выступающим до 40 лет, и это осознание приближающегося завершения карьеры не пугает, а мотивирует.

 

 

 

  Петер Саган: «Шесть лет назад я больше беспокоился (о требованиях, предъявляемых к гонщику). А теперь уже могу видеть конец, понимаете? Не думаю, что у меня получится  продолжать гоняться до 40 лет в моём стиле. Впереди у меня осталось не так много лет. Но это меня скорее мотивирует, чем пугает, потому что когда осознаёшь, что скоро карьера закончится, то надо ею наслаждаться.

 

  Для меня важно быть сильным и стабильным, но не в смысле результата. Если покажу что-то значительное, великолепно, но если нет, так и быть.

 

  Нет, важно быть в топовой кондиции. Если мне это удастся, тогда у меня останется мотивация продолжать гоняться на велосипеде. Но если со временем пойму, что  больше не двигаюсь вперёд, тогда решу, что пора заканчивать.

 

  И со спортивной точки зрения, и с точки зрения спортивной науки становится всё труднее всё время повышать профессиональный уровень. Сейчас всегда необходимо быть в лучшей форме. И дело не только в тренировочных сборах, нужно постоянно делать базовую работу, правильно  питаться, хорошо спать…

 

 Сегодня в этом новом велоспорте спонсоры всех команд хотят больше известности и подобного. Теперь профессионал должен уметь концентрироваться не на чем-то одном, а  на множестве разных сторон. Недостаточно просто быть сильным на велосипеде. Надо ещё уметь общаться с людьми, нравиться спонсорам.

 

  Сейчас людям больше нравится стиль любительских велогонок. Они всегда ускоряются и постоянно атакуют.

 

  Прежде гонщики работали на одного лидера команды, а команды сотрудничали. Отрыв уезжал, в конце они его возвращали, и один из лидеров команд выигрывал. Помню, когда я стал профессионалом, в классиках выступали Том Боонен и Фабиан Канчеллара. И две их команды контролировали гонку. Теперь такого больше нет.

 

  Постоянно возникает ситуация, когда другие следят за тем, что я делаю. Но я тоже могу наблюдать за тем, что предпринимают другие. У нас всегда возникают такие отношения. Никто не будет мне помогать догонять.

 

  Несмотря на то, что у Словакии была маленькая команда на чемпионате мира, я смог трижды выиграть. Это благодаря удаче или потому, что я был умным?

 

  Удача – важный фактор в однодневных гонках. Ты должен избежать падений, проколов, и тому подобного. Возможно, в этом году у меня была нога, чтобы победить на чемпионате мира, но при том, как ехали гонку, я предпочёл не рисковать всем, чтобы не остаться ни с чем».

 

  Также Петер Саган рассказал, что его программа гонок на 2020 год изменится не только из-за дебюта на Джиро д’Италия: «Я начну сезон в Аргентине, потом поеду в тренировочный лагерь на высоте, затем классики, ещё один тренировочный лагерь, Джиро, ещё один тренировочный лагерь, потом Тур де Франс. Для меня сезон закончится после Тур де Франс и Олимпийских игр. Это всего шесть месяцев, но шесть тяжёлых месяцев.

 

  Маршрут групповой гонки Олимпиады-2020 довольно трудный, но на Олимпиаде никогда не знаешь, как пройдёт гонка, так что стоит попробовать».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. RVL

    Сегодня, 00:47 | Регистрация: 30.08.2012

    Кризис среднего возраста накатывает.что хотел сказать не читается ,но видно между строк. А вдруг?

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:21 | Регистрация: 17.05.2015

     "Не думаю, что у меня получится продолжать гоняться до 40 лет..." - Да блин, когда у МОЛОДОГО человека возникают подобные мысли - значит действительно СТАРЕЕТ, становится "реалистом".  В этом отношении среди действующих гонщиков МОЛОДЧИНА - Вальверде. Надо бы Сагану с него пример брать.  Показывать дулю старости - спортивной, карьерной, да и физической... Впрочем, иногда наступает МОРАЛЬНАЯ усталость от дела, которым занят уже много лет. Проще говоря - надоело, приелось, даже победы не принося былого счастья. Тогда другое дело...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (2)
    Адриен-Фото

     "Не думаю, что у меня получится продолжать гоняться до 40 лет..." - Да блин, когда у МОЛОДОГО человека возникают подобные мысли - значит действительно СТАРЕЕТ, становится "реалистом".  В этом отношении среди действующих гонщиков МОЛОДЧИНА - Вальверде. Надо бы Сагану с него пример брать.  Показывать дулю старости - спортивной, карьерной, да и физической... Впрочем, иногда наступает МОРАЛЬНАЯ усталость от дела, которым занят уже много лет. Проще говоря - надоело, приелось, даже победы не принося былого счастья. Тогда другое дело...

  • RVL
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (2)
    RVL-Фото

    Кризис среднего возраста накатывает.что хотел сказать не читается ,но видно между строк. А вдруг?

  • Astanaforever
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Так Власов и поедет Джиро в Астане. Какие проблемы?
  • levonardo
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    levonardo-Фото
    "Если вдруг" Газпром пригласят, будет немного обидно что Власов ушел) Проехать ГТ эдаким андердогом, при этом имея определенный потенциал, было бы полезно.
  • Earl57
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?

    Человек еще не понял, что теперь организаторы могут давать приглашения на грантуры только двум командам, если Директ Энерджи не отказывается. А итальянских проконтинетальных команд больше двух в наличии.

    Wanty Gobert получают автоматическое приглашение на все однодневные гонки. А там еще Corendon с Ван дер Пулом есть, у них амбиции значительно выросли...

  • Astanaforever
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?
  • дрокер
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    дрокер-Фото

    Шансы Газпрома повышаются

  • Hansmer
    Команда «Астана» начинает сотр ... (23)
    Hansmer-Фото

    Жду с нетерпением хвалебные рассказы Сергея К. про гелиум про новые супер жёсткие и накатистые Wilier. biggrin

  • Gonza Golanov
    Жулиан Алафилипп собирается де ... (10)
    Gonza Golanov-Фото
    Цитата: flugegeheimen
    Он Жу Жу))
    Нет, во Франции его именно Лулу (Loulou) называют.
  • Hammill
    Жулиан Алафилипп собирается де ... (10)
    Hammill-Фото
    После феноменального 11-го года Жильбер ушёл не в ту команду

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 декабря

Daryl Impey (Mitchelton-Scott)

Lilian Calmejane (Total Direct Energie)

Umberto Orsini (Bardiani - CSF)

Rui Pedro Carvalho Vinhas (W52 - FC Porto)

7 декабря

Matthias Brandle (Israel Cycling Academy)

Rick Zabel (Team KATUSHA-Alpecin)

Lukasz Wisniowski (CCC Team)

Stepan Kurianov (Gazprom - RusVelo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2019 (11)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)