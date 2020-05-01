Петер Саган: «Надеюсь, до старта у всех будет равное количество времени для тренировок»

Петер Саган пока не думает о целях на вторую часть сезона 2020 года

Петер Саган не строит планов на этот сезон, пока ситуация остаётся неопределённой. 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe не любит крутить педали на станке, но старается фокусироваться на положительных сторонах жизни, о чём рассказал в интервью Il Corriere della Sera.

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Петер Саган: «Я нахожусь в режиме изоляции почти два месяца, для меня становится обыденным то, что не привык делать – ходить в магазин. Те, кто со мной знакомы, знают, что я всегда стараюсь смотреть на положительную сторону ситуации. Лучшее для меня в это время – возможность каждый день проводить время с Марлоном. Я счастлив.

Ненавижу их (турбо-тренажёры), но в этот период я должен на них хорошо работать.

Слышал разговоры, что Тур де Франс может пройти за закрытыми дверями и частично совпадать с Джиро и Вуэльтой. Но всё это гипотезы, потому что никто не знает, как поведёт себя вирус в ближайшие месяцы. Надеюсь, до того, как мы заново стартуем, у всех будет одно количество времени для тренировок и подготовки.

Единственное, в чём я уверен, что смогу выйти из дома 3 мая, а выехать за пределы Монако 11 мая.

Буду составлять программу и определять цели только когда появится определённость в датах старта Гранд-туров. Одна цель есть точно – Милан-Сан-Ремо, которую никогда не выигрывал».

На вопрос, готов ли он выступать до Рождества, как ранее объявил генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe Ральф Денк, Петер Саган ответил: «Для меня это было бы прекрасно. Я уже достаточно отдохнул».