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Петер Саган: «Надеюсь, до старта у всех будет равное количество времени для тренировок»

Петер Саган пока не думает о целях на вторую часть сезона 2020 года

 

 

  Петер Саган не строит планов на этот сезон, пока ситуация остаётся неопределённой. 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe не любит крутить педали на станке, но старается фокусироваться на положительных сторонах жизни, о чём рассказал в интервью Il Corriere della Sera.

 

Photo © Instagram @ petosagan

 

  Петер Саган: «Я нахожусь в режиме изоляции почти два месяца, для меня становится обыденным то, что не привык делать – ходить в магазин. Те, кто со мной знакомы, знают, что я всегда стараюсь смотреть на положительную сторону ситуации. Лучшее для меня в это время – возможность каждый день проводить время с Марлоном. Я счастлив.

 

  Ненавижу их (турбо-тренажёры), но в этот период я должен на них хорошо работать.

 

  Слышал разговоры, что Тур де Франс может пройти за закрытыми дверями и частично совпадать с Джиро и Вуэльтой. Но всё это гипотезы, потому что никто не знает, как поведёт себя вирус в ближайшие месяцы. Надеюсь, до того, как мы заново стартуем, у всех будет одно количество времени для тренировок и подготовки.

 

  Единственное, в чём я уверен, что смогу выйти из дома 3 мая, а выехать за пределы Монако 11 мая.

 

  Буду составлять программу и определять цели только когда появится определённость в датах старта Гранд-туров. Одна цель есть точно – Милан-Сан-Ремо, которую никогда не выигрывал».

 

  На вопрос, готов ли он выступать до Рождества, как ранее объявил генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe Ральф Денк, Петер Саган ответил: «Для меня это было бы прекрасно. Я уже достаточно отдохнул».

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe

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Комментарии

  • paindoc
    "Tour for all" - серия вирт ... (1)
    paindoc-Фото
    Безалкогольное пиво и резиновые женщины для всех.
  • wintermute
    UCI отложил объявление пересмо ... (8)
    wintermute-Фото
    Видимо, надежда на чудо живёт до последнего.
  • Александра
    UCI отложил объявление пересмо ... (8)
    Александра-Фото

    Все это напоминает знаменитое "так любил свою собаку, что отрезал ей хвост по частям".

    Должно быть, очень трудно сейчас взять и сказать, все, сезон пропал, никаких гонок, сроков и переносов до конца эпидемии. Подходим к пониманию в темпе один шаг вперед, два назад.

  • Александра
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Александра-Фото

    Надо же! Не думала, что сейчас кто-то отважится подписывать новых гонщиков.

  • Student
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: paziz
    Вот где деньги, никто не знает как сложится судьба велоспорта а они новые контракты пишут
    Цена контракта врятли больше 200 тысяч в год. Хотя думаю и того меньше.
  • Sezar
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Sezar-Фото

    Интересно смотреть за птенцами гнезда Мачина. Запомнил.

  • Адриен
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Адриен-Фото
    Чтобы другие не перехватили.
  • paindoc
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    paindoc-Фото
    Не рано? 17 лет всё-таки
  • EL-Fenomeno
    UCI отложил объявление пересмо ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется, елси брать Испанию, Италия и Францию, то больше всех пострадают именно испанцы. Без классик, один ГТ и то урезанный. За Бельгию и Нидерланды пожалуй отдельный тема разговор нужен.

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Адриен
    Но планирование создает видимость деятельности,

    именно что видимость. по существу - решили объявить, что решили не решать

    Объявить - не значит провести. В январе, даже в начале февраля, мы все думали, как же хорошо: ПН + ТА, потом любимые всеми весенние однодневные классики, ну а в мае уже и Джиро на подходе. А тут бац - ВИРУСня на горизонте и тащит за собой тащит КАРАНТИН и орёт: "А меня вы то забыли спросить? Ну я вам то устрою, целый год помнить будете!"

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020 сокращена ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Орги идут на все жертвы только бы "спасти" свой ГТ.
    А неплохо так первый же этап и ФИНИШная горка на 7км.+ со средним градиентом в 6%+

    Нидерланды негодуют, но как и Венгрия с/на Джиро имеют теперь "козырное" право на "Большой старт" в будущем.

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