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Петер Саган: «Я не виртуальный велогонщик»

Петер Саган о тренировках в период изоляции

 

 

  Трёхкратный чемпион мира, 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган находится дома, в Монако. В прямом эфире в Instagram он рассказал, как живёт во время карантина, как тренируется и что думает о виртуальных велогонках.

 

 Photo © Instagram @petosagan

 

  Петер Саган: «Я и моя семья в порядке. Тренируюсь на роллерах, в общефизических тренировках придерживаюсь расписания, работаю каждый день, но, конечно, в общей сложности тренируюсь меньше, как и все. С нетерпением жду возвращения к нормальной жизни, которая была раньше, но сейчас мы должны следовать официальным инструкциям и оставаться дома.

 

  Я ненавидел тренироваться на роллерах, но теперь они мои друзья. Посмотрим, как долго продлится этот период, но гонки на Zwift с моей формой, тем, что я делаю, моей подготовкой, не думаю, что буду в них участвовать. Я настоящий велогонщик, а не виртуальный. Если в этом будущее…Не думаю, но, возможно, тогда проеду несколько гонок на Zwift на электрическом велосипеде. Что об этом думаете? Просто шучу.

 

  Раз определили календарь на следующую часть сезона, мне надо быть в форме. Если гонки начнутся, я должен быть готов.

 

  UCI вместе с организаторами главных гонок стараются сделать всё возможное для нашего велоспорта в этой трудной и исключительной ситуации. Впервые мы столкнулись с таким кризисом, но я знаю, что эксперты лучше меня знают, как с ним справиться.

 

  Мне остаётся только ждать и следовать правилам. Когда ситуация позволит нам снова безопасно выступать в гонках, мы вернёмся на дорогу, и болельщики смогут опять наслаждаться этим прекрасным спортом.

 

 Мы должны больше заботиться об окружающих, уважать правила. Я здоров, нахожусь дома, вижу своего сына, тренируюсь, занимаюсь своими делами. У меня нет проблем. Множество люди по всему миру страдает намного больше. Мы должны их уважать, быть более человечными».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe

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В тему:

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 21:13 | Регистрация: 17.05.2015

    "Я настоящий велогонщик, а не виртуальный." - Браво ! Истинный спортсмен, а не геймер. Я не критикую, тех, кто принимает сейчас участие в виртуальных "соревнованиях" - таковы предлагаемые ПЕЧАЛЬНЫЕ обстоятельства. Но это может быть таким же ПЕЧАЛЬНЫМ прецедентом. А что ? К чему проводить эти дорогостоящие соревнования по шоссейному велоспорту, когда запросто можно иметь "то же самое", но намного удобнее, дешевле, экологичнее, травмобезопаснее ? Можно регулировать погоду, профили трасс, времена суток. Да и количество участников можно легко увеличить ... Что, не так ? Если запрет на массовые мероприятия и спортивные состязания продлится сравнительно долго, значит и виртуальных гонок будет много. И обязательно найдутся "активисты", которые которые будут это использовать для внедрения массовой виртуализации спорта. Скажут, смотрите, во время эпидемии проводились же виртуальные соревнования, в них участвовали именитые спортсмены, борьба была не шуточной и интересной... Почему бы это не внедрить в уже обычную, БЛАГОПОЛУЧНУЮ действительность ? Чем плохо ?

  2. Имя: Андрей

    tds

    Сегодня, 21:34 | Регистрация: 9.03.2019

    Если вы что велостанок и шоссе одинаково, то вы очень заблуждаетесь. Попробуйте хотя бы час под нагрузкой!

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Комментарии

  • tds
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (2)
    tds-Фото
    Если вы что велостанок и шоссе одинаково, то вы очень заблуждаетесь. Попробуйте хотя бы час под нагрузкой!
  • Адриен
    Петер Саган: «Я не виртуальный ... (2)
    Адриен-Фото

    "Я настоящий велогонщик, а не виртуальный." - Браво ! Истинный спортсмен, а не геймер. Я не критикую, тех, кто принимает сейчас участие в виртуальных "соревнованиях" - таковы предлагаемые ПЕЧАЛЬНЫЕ обстоятельства. Но это может быть таким же ПЕЧАЛЬНЫМ прецедентом. А что ? К чему проводить эти дорогостоящие соревнования по шоссейному велоспорту, когда запросто можно иметь "то же самое", но намного удобнее, дешевле, экологичнее, травмобезопаснее ? Можно регулировать погоду, профили трасс, времена суток. Да и количество участников можно легко увеличить ... Что, не так ? Если запрет на массовые мероприятия и спортивные состязания продлится сравнительно долго, значит и виртуальных гонок будет много. И обязательно найдутся "активисты", которые которые будут это использовать для внедрения массовой виртуализации спорта. Скажут, смотрите, во время эпидемии проводились же виртуальные соревнования, в них участвовали именитые спортсмены, борьба была не шуточной и интересной... Почему бы это не внедрить в уже обычную, БЛАГОПОЛУЧНУЮ действительность ? Чем плохо ?

  • Student
    Команда Ineos оставляет за соб ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    "...Если ситуация даёт ему небольшое преимущество, когда он может тренироваться больше, чем остальные..."
    Откуда Брейлсфорд или Фрум знают, сколько тренируются остальные гонщики? Тем более в условиях карантина, когда все сидят дома. Присутствовали на тренировках? То, что кто-то что-то не рассказывает, не означает что этого нет.
    Вон в биатлоне Йоханнес Бё рассказывает, что мало тренируется, больше с ребенком гуляет, однако это не помешало ему забрать Большой хрустальный глобус. Даже при том, что из-за декрета пропустил 2 этапа и дал фору Фуркаду, который, по его словам, тренировался просто гиперусердно...
    Так система подсчета очков очень интересная, так что сравнение не совсем уместное, я про биатлон.
  • SportSpirit
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Браво, Герайнт!

    Удивил и порадовал) отработал за свою укороченную подготовку к сезону 2019) 

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул надеется деб ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Вот и Матье ожил! 

     

    А то по началу всей этой ситуации слегка рефлексировал, типа, зачем тренироваться, не понятно, к чему готовиться. Странно, что ни слова о велокроссовом осеннем сезоне. 

     

  • Николай Степаныч
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    Николай Степаныч-Фото

    Настоящий чемпион!

  • Владимир Корж
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    Владимир Корж-Фото
    Молодец. Сделал доброе и полезное дело. Ещё и выносливость подтянул
  • VeloVelo
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Герант!
    Хороший пример должен быть заразительным good 
    А не всякая чушь и болезнь )

  • Earl57
    Команда Ineos оставляет за соб ... (8)
    Earl57-Фото
    Ну, кроме Берналя и Дюмулана, есть, например, Нибали и Вальверде, которые старой школы и не сачкуют.
    Как-то видела видео тренировки Нино Шуртера. Это нечто! Неудивительно, что он за свою карьеру выиграл все что только можно. Офигенный мужик!!!
  • ТВлад
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (11)
    ТВлад-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    (с)
    Сознаю свою вину.
    Меру. Степень. Глубину.
    И прошу меня направить
    На текущую войну.
    Нет войны — я все приму -
    Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
    Но желательно — в июле,
    И желательно — в Крыму.
     

    Спасибо. Спасибо всем, кто поддержал. Ковирь отобрал у нас  много, но такой  добрый оффтоп впервые  за долгое время придал сил и настроения. 

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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