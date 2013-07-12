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Петер Саган и Крис Фрум – самые высокооплачиваемые велогонщики пелотона

В L’Equipe опубликован список самых высокооплачиваемых велогонщиков

 

 

  Французская газета L’Equipe составила список самых высокооплачиваемых велогонщиков пелотона. Возглавляет список 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган, зарабатывающий в год, по данным L’Equipe, 5 миллионов евро в год, а победитель семи Гранд-туров, 35-летний британский гонщик команды Ineos Крис Фрум занимает в этом списке вторую строчку с 4,5 миллионами евро в год.

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  В топ-10 самых высокооплачиваемых велогонщиков команд Мирового тура вошли 5 гонщиков команды Ineos. Так, десятку замыкает Ричард Карапас с заработком 2,1 миллиона евро. Михал Квятковски идёт на 7-м месте (его заработок 2,5 миллиона евро), победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь замыкает пятёрку с 2,7 миллиона евро. Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас в тройке самых высокооплачиваемых велогонщиков с 3,5 миллионами евро.

 

 

 

 Список самых высокооплачиваемых велогонщиков согласно газете L’Equipe:

 

 

1. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), €5 million

 

2. Chris Froome (Team Ineos), €4.5 million

 

3. Geraint Thomas (Team Ineos) €3.5 million

 

4. Egan Bernal (Team Ineos) €2.7million

 

5. Fabio Aru (UAE Team Emirates), €2.6 million

 

6. Michał Kwiatkowski (Team Ineos) , €2.5 million

 

7. Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) €2.3 million

 

8. Alejandro Valverde (Movistar), €2.2 million

 

9. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), €2.1 million

 

10. Richard Carapaz ( Team Ineos), €2.1 million

 

11. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), €2 million

 

12. Primož Roglič (Jumbo-Visma), €2 million

 

13. Nairo Quintana (Arkèa-Samsic) €1.9 million

 

14. Elia Viviani (Cofidis), €1.9 million

 

15. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), €1.8 million

 

По данным Cyclingnews, 21-летний словенский гонщик Тадей Погачар после подписания нового продлённого контракта с командой UAE Team Emirates, также вошёл в список самых высокооплачиваемых велогонщиков с 2 миллионами евро в год.

 

Cyclingnews.com на основе своей информации опубликовали дополненный список топ-20 самых высокооплачиваемых велогонщиков пелотона:

 

1. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) €5.5m

2. Chris Froome (Team Ineos) €4.5m

3. Geraint Thomas (Team Ineos) €3.5m

4. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) €3m

5. Egan Bernal (Team Ineos) €2.7m

6. Fabio Aru (UAE Team Emirates) €2.6m

7. Michał Kwiatkowski (Team Ineos) €2.5m

8. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) €2.3m

9. Alejandro Valverde (Movistar) €2.2m

10. Richard Carapaz (Team Ineos) €2.1m

11. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) €2m

12. Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) €2m

13. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) €2m

14. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) €1.9m

15. Tom Dumoulin (Team Jumbo-Visma) €1.8m

16. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) €1.8m

17. Romain Bardet (Groupama-FDJ) €1.7m

18. Greg Van Avermaet (CCC Team) €1.6m

19. Elia Viviani (Cofidis) €1.5m

20. Miguel Ángel López (Astana Pro Team) €1.5m

 

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Крис Фрум Chris Froome Ineos

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 21:02 | Регистрация: 20.06.2019

    То, что Саган зарабатывает больше всех и так было понятно. Плюс у него рекламные контракты жирные, итоговая цифра будет сильно больше. Медийность, она и в велоспорте медийность)

  2. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 21:30 | Регистрация: 8.09.2017

     Fabio Aru (UAE Team Emirates) - красавчик просто, с такими результатами и такой контракт. По сравнению с остальными, у него идеальный менеджер. 

  3. Гонщик

    Вчера, 21:46 | Регистрация: 28.05.2017

    Не считайте чужие деньги , эти цифры довольно условны .

  4. Имя: Иван

    sailingmaster

    Вчера, 23:12 | Регистрация: 12.07.2013

    Да. Тоже бросилось в глаза, что Ару затесался высоковато

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Комментарии

  • poshtet
    Альберто Контадор о фаворитах ... (3)
    poshtet-Фото

    Цитата: Гонщик
     Что-то Конта погорячился , Роглича и Димулю опустил , а какого-то случайного победителя Берналя возвысил , в этом году он и в десятку не попадёт скорее всего .

    Полностью согласен!

  • Адриен
    Альберто Контадор о фаворитах ... (3)
    Адриен-Фото

    "Павел может лететь в Ленинград? - Может. - А Женя? - Тоже может. Они оба могут. - Кинем жребий? "

    Вообще, прогнозы - вещь неблагодарная. Логика частенько доводит до того, что в Ленинград отправляют совсем не  того, кого нужно...  Немногие в прошлом году ставили и на Карапаса, и на Берналя.

  • sailingmaster
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    sailingmaster-Фото
    Да. Тоже бросилось в глаза, что Ару затесался высоковато
  • Гонщик
    Альберто Контадор о фаворитах ... (3)
    Гонщик-Фото

     Что-то Конта погорячился , Роглича и Димулю опустил , а какого-то случайного победителя Берналя возвысил , в этом году он и в десятку не попадёт скорее всего .

  • Гонщик
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    Гонщик-Фото

    Не считайте чужие деньги , эти цифры довольно условны .

  • BaTman
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    BaTman-Фото

     Fabio Aru (UAE Team Emirates) - красавчик просто, с такими результатами и такой контракт. По сравнению с остальными, у него идеальный менеджер. 

  • Ice
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    Ice-Фото

    То, что Саган зарабатывает больше всех и так было понятно. Плюс у него рекламные контракты жирные, итоговая цифра будет сильно больше. Медийность, она и в велоспорте медийность)

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум и Якоб Фульсанг об у ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мадс Педерсен будет колесить на станке в майке ЧМ ? (он ведь так этого хотел, а тут пол_сезона карантин и негде свою чемпионскую майку продемонстрировать).
    Компания горняков выглядит все-таки интересней спринтерской.

    Маршрут «The Challenge of Stars» для спринтеров – это 1,2 км дистанции со средним градиентом 0,97% и максимальным 2,53%. Для горняков – 2,9 км подъёма со средним градиентом 8,69% и максимальным 12,75%.

    Почему такой скудный километраж. Я думал горнякам поставят 5 км., а  спринтерам 8-10 км. (из которых 2-3 км. с градиентами)

  • Freejazz
    Крис Фрум и Якоб Фульсанг об у ... (4)
    Freejazz-Фото
    С таблицей спринтеров - спасибо. Пары интересные, но Рохан Деннис все равно круче :-)
  • paziz
    Положительный допинг-тест у ве ... (3)
    paziz-Фото
    Откуда у гонщика континентальной команды деньги на хорошего доктора?) И да, я тоже уверен что весь проф пелотон на "топливе"

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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