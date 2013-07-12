Петер Саган и Крис Фрум – самые высокооплачиваемые велогонщики пелотона

В L’Equipe опубликован список самых высокооплачиваемых велогонщиков

Французская газета L’Equipe составила список самых высокооплачиваемых велогонщиков пелотона. Возглавляет список 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган, зарабатывающий в год, по данным L’Equipe, 5 миллионов евро в год, а победитель семи Гранд-туров, 35-летний британский гонщик команды Ineos Крис Фрум занимает в этом списке вторую строчку с 4,5 миллионами евро в год.

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В топ-10 самых высокооплачиваемых велогонщиков команд Мирового тура вошли 5 гонщиков команды Ineos. Так, десятку замыкает Ричард Карапас с заработком 2,1 миллиона евро. Михал Квятковски идёт на 7-м месте (его заработок 2,5 миллиона евро), победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь замыкает пятёрку с 2,7 миллиона евро. Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас в тройке самых высокооплачиваемых велогонщиков с 3,5 миллионами евро.

Список самых высокооплачиваемых велогонщиков согласно газете L’Equipe:

1. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), €5 million

2. Chris Froome (Team Ineos), €4.5 million

3. Geraint Thomas (Team Ineos) €3.5 million

4. Egan Bernal (Team Ineos) €2.7million

5. Fabio Aru (UAE Team Emirates), €2.6 million

6. Michał Kwiatkowski (Team Ineos) , €2.5 million

7. Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) €2.3 million

8. Alejandro Valverde (Movistar), €2.2 million

9. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), €2.1 million

10. Richard Carapaz ( Team Ineos), €2.1 million

11. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), €2 million

12. Primož Roglič (Jumbo-Visma), €2 million

13. Nairo Quintana (Arkèa-Samsic) €1.9 million

14. Elia Viviani (Cofidis), €1.9 million

15. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), €1.8 million

По данным Cyclingnews, 21-летний словенский гонщик Тадей Погачар после подписания нового продлённого контракта с командой UAE Team Emirates, также вошёл в список самых высокооплачиваемых велогонщиков с 2 миллионами евро в год.

Cyclingnews.com на основе своей информации опубликовали дополненный список топ-20 самых высокооплачиваемых велогонщиков пелотона:

1. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) €5.5m



2. Chris Froome (Team Ineos) €4.5m



3. Geraint Thomas (Team Ineos) €3.5m



4. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) €3m



5. Egan Bernal (Team Ineos) €2.7m



6. Fabio Aru (UAE Team Emirates) €2.6m



7. Michał Kwiatkowski (Team Ineos) €2.5m



8. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) €2.3m



9. Alejandro Valverde (Movistar) €2.2m



10. Richard Carapaz (Team Ineos) €2.1m



11. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) €2m



12. Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) €2m



13. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) €2m



14. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) €1.9m



15. Tom Dumoulin (Team Jumbo-Visma) €1.8m



16. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) €1.8m



17. Romain Bardet (Groupama-FDJ) €1.7m



18. Greg Van Avermaet (CCC Team) €1.6m



19. Elia Viviani (Cofidis) €1.5m



20. Miguel Ángel López (Astana Pro Team) €1.5m