Петер Саган и Крис Фрум – самые высокооплачиваемые велогонщики пелотона

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- Дата:
- Вчера, 19:58
В L’Equipe опубликован список самых высокооплачиваемых велогонщиков
Французская газета L’Equipe составила список самых высокооплачиваемых велогонщиков пелотона. Возглавляет список 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган, зарабатывающий в год, по данным L’Equipe, 5 миллионов евро в год, а победитель семи Гранд-туров, 35-летний британский гонщик команды Ineos Крис Фрум занимает в этом списке вторую строчку с 4,5 миллионами евро в год.
Photo ©A.S.O. / Alex Broadway
В топ-10 самых высокооплачиваемых велогонщиков команд Мирового тура вошли 5 гонщиков команды Ineos. Так, десятку замыкает Ричард Карапас с заработком 2,1 миллиона евро. Михал Квятковски идёт на 7-м месте (его заработок 2,5 миллиона евро), победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь замыкает пятёрку с 2,7 миллиона евро. Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас в тройке самых высокооплачиваемых велогонщиков с 3,5 миллионами евро.
Список самых высокооплачиваемых велогонщиков согласно газете L’Equipe:
1. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), €5 million
2. Chris Froome (Team Ineos), €4.5 million
3. Geraint Thomas (Team Ineos) €3.5 million
4. Egan Bernal (Team Ineos) €2.7million
5. Fabio Aru (UAE Team Emirates), €2.6 million
6. Michał Kwiatkowski (Team Ineos) , €2.5 million
7. Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) €2.3 million
8. Alejandro Valverde (Movistar), €2.2 million
9. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), €2.1 million
10. Richard Carapaz ( Team Ineos), €2.1 million
11. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), €2 million
12. Primož Roglič (Jumbo-Visma), €2 million
13. Nairo Quintana (Arkèa-Samsic) €1.9 million
14. Elia Viviani (Cofidis), €1.9 million
15. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), €1.8 million
По данным Cyclingnews, 21-летний словенский гонщик Тадей Погачар после подписания нового продлённого контракта с командой UAE Team Emirates, также вошёл в список самых высокооплачиваемых велогонщиков с 2 миллионами евро в год.
Cyclingnews.com на основе своей информации опубликовали дополненный список топ-20 самых высокооплачиваемых велогонщиков пелотона:
1. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) €5.5m
2. Chris Froome (Team Ineos) €4.5m
3. Geraint Thomas (Team Ineos) €3.5m
4. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) €3m
5. Egan Bernal (Team Ineos) €2.7m
6. Fabio Aru (UAE Team Emirates) €2.6m
7. Michał Kwiatkowski (Team Ineos) €2.5m
8. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) €2.3m
9. Alejandro Valverde (Movistar) €2.2m
10. Richard Carapaz (Team Ineos) €2.1m
11. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) €2m
12. Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) €2m
13. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) €2m
14. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) €1.9m
15. Tom Dumoulin (Team Jumbo-Visma) €1.8m
16. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) €1.8m
17. Romain Bardet (Groupama-FDJ) €1.7m
18. Greg Van Avermaet (CCC Team) €1.6m
19. Elia Viviani (Cofidis) €1.5m
20. Miguel Ángel López (Astana Pro Team) €1.5m
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