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Велокоманда Ineos проведёт велогонки на Zwift

Велогонки команды Ineos и Геранта Томаса на Zwift, производство санитайзеров компании Ineos в период пандемии коронавируса

 

 

  Велокоманда Ineos 12 апреля проведёт первую виртуальную велогонку на платформе Zwift и предлагает каждому желающему присоединиться к ней как в качестве участника, так и в качестве зрителя.  Мероприятие начнётся в 15 часов (BST) (17:00 MSK) групповой гонкой, а через два часа гонщики команды Ineos проедут свою велогонку, которая будет транслироваться на канале YouTube.

 

 

 

 

  В велогонке Ineos вся команда будет поделена на шесть мини-команд, гонщики которых будут бороться друг с другом за право стать первым победителем виртуальной гонки.

 

Своё участие в мероприятии подтвердил четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, написавший в Твиттере: «Если вы просили меня присоединиться к вам в гонках на платформе Zwift, вот ваш шанс».

 

Помимо Криса Фрума в гонке примут участие Герант Томас, Эган Берналь, Ричард Карпас, Михал Квятковски, Тэо Геоган Харт.

 

Велогонщики команды Ineos будут работать на смарт-тренажёрах Wahoo KICKR.

 

 

Личная гонка Геранта Томаса в помощь медикам, сражающимся с коронавирусом

 

 

 

  Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас объявил, что на следующей неделе 15, 16 и 17 апреля проведёт три 12-часовых смены на домашнем тренажёре, проводя акцию  'G's NHS Zwift Shifts' («Смены Джи на Zwift для Национальной службы здравоохранения»)ради сбора средств для Ассоциации благотворительных фондов Национальной службы здравоохранения. Цель Геранта Томаса – собрать 100 000 фунтов стерлингов. 12 часов – стандартная смена медицинского персонала в больницах Национальной службы здравоохранения, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

 

   Герант Томас: «Чтобы проявить поддержку невероятной Национальной службе здравоохранения попытаться собрать для неё несколько фунтов, я собираюсь делать то, единственное, что знаю лучше всего – сесть на велосипед. Проведу три смены по 12 часов на Zwift, начиная с 7:30 (BTS) в среду, четверг и пятницу. Если хотите, присоединяйтесь ко мне на Zwift, сделайте небольшое пожертвование и приходите выступать со мной.

 

  Я немного нервничаю, потому что раньше никогда не крутил педали так долго, так что в конце дня будет довольно больно, не говоря уже о трёх днях. Но всё это ради благой цели. Я буду проводить прямые эфиры всех смен на моей странице Facebook, можете посмотреть, как я мучаюсь».

 

Компания Ineos начала производить санитайзеры и бесплатно предоставлять их больницам

 

 

  Компания INEOS, главный спонсор британской велокоманды, всего за 10 дней перепрофилировал три предприятия для производства санитайзера. А персонал велокоманды Ineos сейчас, в отсутствие велогонок, будет доставлять произведённые санитайзеры в больницы Великобритании. Прежде компания Ineos производила лишь некоторые компоненты для санитайзеров (дезинфицирующих средств), но теперь выпускают финальный продукт. Вслед за заводом в Великобритании выпускать санитайзеры начнут заводы в Германии и во Франции.

 

Помимо санитайзеров компания INEOS, являющаяся одним из мировых химических гигантов, теперь производит почти 200 наименований различной продукции, необходимой в борьбе с коронавирусом – лекарственные препараты, дыхательные аппараты, защитную одежду.

 

 

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Теги к статье: Ineos виртуальная велогонка

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Комментарии

  • diveman
    Альберто Контадор выставил на ... (6)
    diveman-Фото

    Видимо что-то не заладилось у Альберто с EBay. Или просто окзался фейком жуликов. Объявление снято с реализации.

  • Sezar
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    Sezar-Фото

    Я бы сказал даже святой инфантилизм. Давайте все закроем, а за это заплатит кто-нибудь другой. Когда Буньо призывал остановить все гонки он что-не понимал к чему это все ведет?

  • AvA
    Компания Deceuninck требует ко ... (12)
    AvA-Фото
    официальных данных у меня нет, возможно они и есть, но никогда не задавался целью их найти
    данная информация получена мною от профильных медработников, на стыке 80-х и 90-х годов, в приватных беседах. там ещё озвучивалась не только сокращение самих беременностей, но и сложность забеременеть, возросшее количество патологий, сложности протекания беременности и т.д.
    территориально - восток Украины
    просто отложилось в памяти...
  • paindoc
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    paindoc-Фото

    Роч не прав, все сейчас проходят через финансовые трудности, включая владельцев команд. Урезание зарплаты это, все-таки, не роспуск команды. Ему вообще надо радоваться, что работа есть. Экономических причин он не знает.... Святая простота. И эта дамочка из ассоциации, которая не согласна с массовым сокращением зарплат, тоже хороша. Как будто весь мир отдельно, а велоспорт отдельно. 

  • Адриен
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    Адриен-Фото

    Роч рассуждает так, как будто кризис затронул только велоспорт или только спорт вообще. Если бы так.  Но ведь на дворе МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС. И именно на его фоне происходят сокращения и увольнения, а пандемия - только детонатор. И вот тут всё зависит от экономического положения главных спонсоров. Если более-менее - тогда и их команды в более благоприятном положении. А вот когда , мягко говоря, дела не очень хороши - и командам приходится ВЫЖИВАТЬ, урезания с сокращениями - не блажь, не поспешность, тут - не до жиру, быть бы живу... Кстати, в списке упомянутых команд - и Bahrain. И это только подтверждает то, что шейхи - не безмозглые супербогатые кутилы с немеренным баблом, разбрасывающие его направо и налево.

  • RVL
    Компания Deceuninck требует ко ... (12)
    RVL-Фото

    Странный спонсор. Хотел много написать,но ограничусь этим

  • uran
    Компания Deceuninck требует ко ... (12)
    uran-Фото

    Есть данные по беременности у женщин? Интересно посмотреть какая когорта территориально бралась. Я таких данных не видел.

    Рак щитовидной железы да,  увеличение показателей значительное.

  • diveman
    Альберто Контадор выставил на ... (6)
    diveman-Фото

    Уже ставка 19500 евро. Интерестно покупатель реально заплатит? В объяве не сказано как произойдет передача. просто - отправка из Испании.

  • Freejazz
    Компания Deceuninck требует ко ... (12)
    Freejazz-Фото
    Ну то грипп, а вот в 60-х по холере (которая и лечится вообще) вводили в СССР по районам такой какрантин, что людей на недели к месту привязывали. Все было - просто информация не доходила до масс (тут как раз спасибо интернету). Просто сложнее скрывать стало о возможных последствиях вот и ситуация изменилась.
  • AvA
    Компания Deceuninck требует ко ... (12)
    AvA-Фото

    Да, вы правы, в 1968 году не было интернета. И ничего страшного в гонконгском гриппе не было. Всего-то около 40 тысяч ушедших только в США, но это не считается.
    И в 1986 году, 26 апреля, тоже интернета не было. И через 4 дня всех вывели на первомайскую демонстрацию, когда надо было, как минимум сидеть дома, а как максимум свалить на несколько сотен километров оттуда.... а потом, спустя несколько лет, медики зафиксировали просто обвал статистики по беременностям у девушек/женщин, период раннего полового созревания у которых пришёлся как раз на тот период. Но это же тоже не важно и не страшно, правда? Мы же, как тимуровцы, делаем и молчим, да?...

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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