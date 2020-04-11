Велокоманда Ineos проведёт велогонки на Zwift

Велогонки команды Ineos и Геранта Томаса на Zwift, производство санитайзеров компании Ineos в период пандемии коронавируса

Велокоманда Ineos 12 апреля проведёт первую виртуальную велогонку на платформе Zwift и предлагает каждому желающему присоединиться к ней как в качестве участника, так и в качестве зрителя. Мероприятие начнётся в 15 часов (BST) (17:00 MSK) групповой гонкой, а через два часа гонщики команды Ineos проедут свою велогонку, которая будет транслироваться на канале YouTube.

В велогонке Ineos вся команда будет поделена на шесть мини-команд, гонщики которых будут бороться друг с другом за право стать первым победителем виртуальной гонки.

Своё участие в мероприятии подтвердил четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, написавший в Твиттере: «Если вы просили меня присоединиться к вам в гонках на платформе Zwift, вот ваш шанс».

Помимо Криса Фрума в гонке примут участие Герант Томас, Эган Берналь, Ричард Карпас, Михал Квятковски, Тэо Геоган Харт.

Велогонщики команды Ineos будут работать на смарт-тренажёрах Wahoo KICKR.

Личная гонка Геранта Томаса в помощь медикам, сражающимся с коронавирусом

Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас объявил, что на следующей неделе 15, 16 и 17 апреля проведёт три 12-часовых смены на домашнем тренажёре, проводя акцию 'G's NHS Zwift Shifts' («Смены Джи на Zwift для Национальной службы здравоохранения»)ради сбора средств для Ассоциации благотворительных фондов Национальной службы здравоохранения. Цель Геранта Томаса – собрать 100 000 фунтов стерлингов. 12 часов – стандартная смена медицинского персонала в больницах Национальной службы здравоохранения, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

Герант Томас: «Чтобы проявить поддержку невероятной Национальной службе здравоохранения попытаться собрать для неё несколько фунтов, я собираюсь делать то, единственное, что знаю лучше всего – сесть на велосипед. Проведу три смены по 12 часов на Zwift, начиная с 7:30 (BTS) в среду, четверг и пятницу. Если хотите, присоединяйтесь ко мне на Zwift, сделайте небольшое пожертвование и приходите выступать со мной.

Я немного нервничаю, потому что раньше никогда не крутил педали так долго, так что в конце дня будет довольно больно, не говоря уже о трёх днях. Но всё это ради благой цели. Я буду проводить прямые эфиры всех смен на моей странице Facebook, можете посмотреть, как я мучаюсь».

Компания Ineos начала производить санитайзеры и бесплатно предоставлять их больницам

Компания INEOS, главный спонсор британской велокоманды, всего за 10 дней перепрофилировал три предприятия для производства санитайзера. А персонал велокоманды Ineos сейчас, в отсутствие велогонок, будет доставлять произведённые санитайзеры в больницы Великобритании. Прежде компания Ineos производила лишь некоторые компоненты для санитайзеров (дезинфицирующих средств), но теперь выпускают финальный продукт. Вслед за заводом в Великобритании выпускать санитайзеры начнут заводы в Германии и во Франции.

Помимо санитайзеров компания INEOS, являющаяся одним из мировых химических гигантов, теперь производит почти 200 наименований различной продукции, необходимой в борьбе с коронавирусом – лекарственные препараты, дыхательные аппараты, защитную одежду.