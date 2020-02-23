Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриатико -2020 – моя следующая цель»

Ремко Эвенепул: «К старту Джиро д’Италия-2020 мне надо сбросить 2 кг»

Ремко Эвенепул выиграл обе велогонки, в которых принял участие в этом году – Вуэльту провинции Сан-Хуан и Вольту Альгарве-2020. Следующей целью 20-летнего бельгийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step будет Тиррено-Адриатико-2020. Но у Ремко Эвенепула есть и ещё одна цель – сбросить вес перед Арденнскими классиками и первым в карьере Гранд-туров – Джиро д’Италия. Об этом после завершения Вольты Альгарве-2020 он рассказал в интервью Wielerflits.

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Ремко Эвенепул: «После Вольты Альгарве отдохну с семьёй и моей девушкой. Но быстро вернусь к тренировкам, мне надо хорошо подготовиться к старту Тиррено-Адриатико, моей следующей гонки. Конечно, на неё я тоже нацелен, хотя думаю, что состав участников будет там сильнее.

Тиррено-Адриатико будет последней многодневной гонкой в моём календаре (первой части сезона), после чего я поеду в тренировочный лагерь на высоте, где буду готовиться к Арденнским классикам и Джиро д’Италия-2020.

Думаю, Тиррено очень похожа на Вольту Альгарве. Два этапа, скорее всего, завершатся спринтом, где мы будем разыгрывать карту Фабио Якобсена, два финиша в подъём и финальная разделка, хотя и короче, чем та, что была на Альгарве.

Считаю, что мы можем применить ту же тактику, что и Вольте Альгарве – проиграть как можно меньше, а потом на максимуме проехать в последний день. И, возможно, если удастся, смогу что-то предпринять во время гонки. Но состав участников будет сильнее, больше топовых команд выйдут на старт. Это значит, что я смогу приобрести дополнительный опыт. Буду внимателен, посмотрим, как пойдёт. Постараюсь извлечь из гонки максимум.

Я научился не выходить на пик формы слишком быстро. И следить за весом тоже научился. Концентрируюсь на этом. К старту Джиро д’Италия мне надо потерять 2 кг».

Согласно данным команды Deceuninck-Quick Step, Ремко Эвенепул при росте 171 см весит 61 кг.

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр подтвердил в интервью Cyclignews, что Ремко Эвенепул собирается сбросить к маю 2 кг.

Патрик Лефевр: «Мы всё ещё продолжаем открывать его потенциал. После прошлого года зимой он снова прогрессировал, и хотя это может звучать претенциозно, пока что он не на пике формы. Ремко отправил мне сообщение в WhatsApp: «Я вершу сейчас слишком много. Для Вуэльты Альгарве мне надо сбросить 1 кг, для Льеж и Джиро ещё два». Ему надо быть на пике для Джиро. С этого момента и до старта в Будапеште он легко может сбросить 2 кг».