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Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриатико-2020 – моя следующая цель»

Ремко Эвенепул: «К старту Джиро д’Италия-2020 мне надо сбросить 2 кг»

 

 

  Ремко Эвенепул выиграл обе велогонки, в которых принял участие в этом году – Вуэльту провинции Сан-Хуан и Вольту Альгарве-2020. Следующей целью 20-летнего бельгийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step будет Тиррено-Адриатико-2020. Но у Ремко Эвенепула есть и ещё одна цель – сбросить вес перед Арденнскими классиками и первым в карьере Гранд-туров – Джиро д’Италия. Об этом после завершения Вольты Альгарве-2020 он рассказал в интервью Wielerflits.

 

Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриатико -2020 – моя следующая цель»

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele - Getty Images

 

 

  Ремко Эвенепул: «После Вольты Альгарве отдохну с семьёй и моей девушкой. Но быстро вернусь к тренировкам, мне надо хорошо подготовиться к старту Тиррено-Адриатико, моей следующей гонки. Конечно, на неё я тоже нацелен, хотя думаю, что состав участников будет там сильнее.

 

  Тиррено-Адриатико будет последней многодневной гонкой в моём календаре (первой части сезона), после чего я поеду в тренировочный лагерь на высоте, где буду готовиться к Арденнским классикам и Джиро д’Италия-2020.

 

  Думаю, Тиррено очень похожа на Вольту Альгарве. Два этапа, скорее всего, завершатся спринтом, где мы будем разыгрывать карту Фабио Якобсена, два финиша в подъём и финальная разделка, хотя и короче, чем та, что была на Альгарве.

 

  Считаю, что мы можем применить ту же тактику, что и Вольте Альгарве – проиграть как можно меньше, а потом на максимуме проехать в последний день. И, возможно, если удастся, смогу что-то предпринять во время гонки. Но состав участников будет сильнее, больше топовых команд выйдут на старт. Это значит, что я смогу приобрести дополнительный опыт. Буду внимателен, посмотрим, как пойдёт. Постараюсь извлечь из гонки максимум.

 

  Я научился не выходить на пик формы слишком быстро. И следить за весом тоже научился. Концентрируюсь на этом. К старту Джиро д’Италия мне надо потерять 2 кг».

 

  Согласно данным команды Deceuninck-Quick Step, Ремко Эвенепул при росте 171 см весит 61 кг.

 

  Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр подтвердил в интервью Cyclignews, что Ремко Эвенепул собирается сбросить к маю 2 кг. 

 

  Патрик Лефевр: «Мы всё ещё продолжаем открывать его потенциал. После прошлого года зимой он снова прогрессировал, и хотя это может звучать претенциозно, пока что он не на пике формы. Ремко отправил мне сообщение в WhatsApp: «Я вершу сейчас слишком много. Для Вуэльты Альгарве мне надо сбросить 1 кг, для Льеж и Джиро ещё два». Ему надо быть на пике для Джиро. С этого момента и до старта в Будапеште он легко может сбросить 2 кг».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • ROSt
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    ROSt-Фото
    +)))))
  • ROSt
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (21)
    ROSt-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: raspik
    Цитата: Николай Н.
    Фруми видно совсем сырой, приехал на эту гонку вкатываться. Закарин тоже вкатывается.
    Сколько отхватил?

    Фрум почти 4 минуты. Брал бы пример с Кэва и Аккермана - выпал так выпал. А он выпал, потом пристроился за техничкой и вроде добрался до хвоста пелотона. Но тут впереди начались атаки и Фрум снова выпал, на этот раз окончательно. И зачем было догонять, всем же понятно что он за генерал не борется. 

    Из технички хрума снабдили сальбутамолом (пшик-пшик)...

    но этого не хватило...

    Дозу будут добавлять ...

    К туру доза будет сформирована !(((((

     

     

  • am14
    Адам Йейтс – победитель 3 этап ... (1)
    am14-Фото
    Адам крут, в доминирующем стиле гору взял. Интересно бы посмотреть на него в очном поединке с нынешним Кинтаной.
  • Camel
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Смотрела гонку на канале Дубай Спортс. Арабский комментатор изрядно повеселил, называя фамилии гонщиков. "Крыс Фрум" и "Паскаль АкИрман" - это еще ничего. Как и "Вальверди". Можно догадаться, кто "Бошман". Но догадаться, кто такой "Громыгин" без картинки довольно проблематично))
    Фамилию победителя этапа комментатор произнести не смог совсем. Не осилил)) "Адам Е... е... е..." В итоге просто Адам, без фамилии.

    На данном сайте есть очень похожий комментатор. Не его ли вы слышали? prankster

  • Гонщик
    Крис Фрум: «Счастлив, что мне ... (3)
    Гонщик-Фото

    Фрумми , пятый Тур должен быть твоим .

  • close2you
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    close2you-Фото
    Прикольно, Луц - горняк) ярый)
  • tds
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    tds-Фото
    Цитата: velodoctor
    Тадею очень много не хватило, Йетс красиво и  очень мощно. popcorm


    Читаешь интервью Ильнура,  там говорится что с самого старта он будет бороться за высокие места. Читаешь релиз его команды, спортдир говорит о топ 5, смотриш гонку гонщик слабее еще стал, вывод не читать интервью ильнура больше, потому что это уже не первый раз такое. Можно просто сказать, моя первая гонка, посмотрю на свою форму, и не заикаться ни о чем большем. negative
    Да просто команда "кто в лес, кто по дрова", следующее дно после Катюши! Все ждёт, что Грег выстрелит, как в былые годы, а годы-то не те!
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    Earl57-Фото

    Смотрела гонку на канале Дубай Спортс. Арабский комментатор изрядно повеселил, называя фамилии гонщиков. "Крыс Фрум" и "Паскаль АкИрман" - это еще ничего. Как и "Вальверди". Можно догадаться, кто "Бошман". Но догадаться, кто такой "Громыгин" без картинки довольно проблематично))

    Фамилию победителя этапа комментатор произнести не смог совсем. Не осилил)) "Адам Е... е... е..." В итоге просто Адам, без фамилии.

     

  • patar
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    patar-Фото

    Опять 66 ноунеймов перед фрумом

  • Hammill
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (5)
    Hammill-Фото
    Берналь, Кунего

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