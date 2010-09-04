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Ремко Эвенепул - абсолютный чемпион мира 2018 года на шоссе среди юниоров

Ремко Эвенепул – чемпион мира-2018 в индивидуальной и групповой гонке

 

 

 

  18-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel)  стал чемпионом мира-2018  в разделке и групповой гонке среди юниоров.

 

27,7 км индивидуальную гонку на время бельгийский гонщик проехал со средней скоростью 49.979 км/ч, опередив на 1 минуту 23 секунды своего ближайшего соперника, австралийца  Лукаса Плаппа (Lucas Plapp).

 

  В групповой гонке ему пришлось сокращать двухминутное отставание от лидеров после того, как он попал в завал и долго ждал замены колеса. Но это не помешало Ремко Эвенепулу не только догнать группу, но и атаковать. На финальном круге Ремко Эвенепул находился в отрыве вместе с немецким гонщиком Мариусом Майхофером (Marius Mayrhofer). У них было около минуты преимущества относительно ближайших преследователей. За 19 км до финиша Ремко Эвенепул атаковал и уехал от своего попутчика. За 1,5 км до финиша у бельгийского гонщика в запасе было полторы минуты. Он взял золото чемпионата мира-2018 в групповой гонке среди юниоров, финишировав в одиночку. Он перешагнул линию финиша с велосипедом, поднятым над головой.

 

  Его попутчик по отрыву Мариус Майхофер финишировал вторым, а тройку призёров чемпионата мира-2018 замкнул итальянский гонщик Алессандро Фанчеллу (Alessandro Fancellu).

 

Ремко Эвенепул - абсолютный чемпион мира 2018 года на шоссе среди юниоров

 Ремко Эвенепул - абсолютный чемпион мира 2018 года на шоссе среди юниоров

 Ремко Эвенепул - абсолютный чемпион мира 2018 года на шоссе среди юниоров

 Ремко Эвенепул - абсолютный чемпион мира 2018 года на шоссе среди юниоров

 Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Ремко Эвенепул: «Я приехал в Инсбрук на разведку три недели назад. Мне понравилась и хорошая погода, и то, что на дорогах почти не было выбоин. Маршрут разделки был одним из лучших в моей велосипедной карьере. Я очень много работал, чтобы стать чемпионом мира. Мне не хочется, чтобы меня называли новым Эдди Мерксом. Хочу быть новым мной.

 

 Я очень счастлив. Вообще-то, я упал в самый неудачный момент перед подъёмом. Это было глупый завал, потому что произошёл на широкой ровной дороге. Пелотон юниоров более нервный. Даже в нейтральной зоне падали.

 

  Механик не видел, что я упал. Другой парень из нашей команды, который упал, поменялся колесом с ещё одним гонщиком. Но я не паниковал, хотя мне пришлось ждать около двух минут, пока мне поменяют колесо.

 

  И пришлось очень постараться, чтобы вернуться. Когда же я приехал в первую группу, впереди в этот момент находилось всего двое гонщиков, а за ними ещё двое. Но это не было проблемой, потому что впереди ждали два подъёма на местных кругах. Со мной остался один товарищ по команде, Илан Ван Вилдер (Ilan Van Wilder), который великолепно отработал в подъёме. Он просто задавал скорость и догнал ребят, которые находились в 35 секундах. Потом атаковал американец, а я просто сел за ним, а за мной поехали ещё двое гонщиков.  Я отлично прошёл спуск, где почти сбросил тех двух, которые сидели за мной, но немецкий гонщик вернулся после того, как проехали круг.

 

  Я знал, что смогу сбросить парня из немецкой сборной, потому что он не мог удержаться со мной. Он сказал мне, что не сможет ехать со мной, а потом попросил меня довезти его до финиша. Он сказал, что даст мне выиграть, но я не дурак. В любом случае я хотел финишировать в одиночку и знал, что сделаю, когда выиграю. Я хотел закончить сезон так же, как начал его на Кюрне-Брюссель-Кюрне, поднять над головой велосипед, что я и сделал.

 

Я приехал сюда, чтобы выиграть два титула. Вот это сезон!»

 

 

  Сезон 2018 года – первый полный сезон Ремко Эвенепула в шоссейном велоспорте, за который он уже собрал внушительный список побед – стал чемпионом Европы-2018 в разделке и групповой гонке, выиграл классики  Kuurne-Brussels-Kuurne, Course de la Paix, Trophée Centre Morbihan, GP General Patton, а также стал абсолютным чемпионом Бельгии среди юниоров.

 

  В 2019 году Ремко Эвенепул начнёт выступать в команде Мирового тура Quick Step Floors, с которой подписал двухлетний контракт. Бельгийский гонщик уже познакомился с командой. В конце прошлого года его приглашали во второй зимний тренировочный лагерь команды в Испании.

 

 

 Ремко Эвенепул: «Я начал заниматься велоспортом в прошлом году, в апреле. До этого катался только на маунтинбайке, когда заканчивался сезон в футболе. Я играл за «Андерлехт» и национальную сборную как полузащитник. Это требует хорошей формы, потому что надо было много бегать. На велоспорт я переключился, когда кое-кто захотел задвинуть меня в футболе, к тому же я начал уставать от футбола. Мне хотелось попробовать что-то новое, чтобы вновь зажечь страсть к спорту. Я сказал родителям, что хочу выбрать велоспорт, сразу взял велосипед отца и поехал на тренировку. Потом, через неделю, мы купили мне старый велосипед. На нём я проехал свою первую велогонку и понял, что меня увлёк велоспорт».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Отец Ремко – бывший профессиональный велогонщик. Мы с прошлого года внимательно  следили за прогрессом и результатами Ремко. Его родители поверили нам, что меня радует, но также накладывает на нас ответственность. Мы должны осторожно помогать ему расти, научить всем деталям и тонкостям. Ему надо открыть для себя, что представляет собой мир профессионального велоспорта, причём делать это постепенно.

 

  Мы считаем своей миссией развивать чемпионов завтрашнего дня. Это наша философия, то, во что мы верим, над чем работаем со всей душой.

 

Ремко знает, он видел это, что мы одинаково обращаемся со всеми гонщиками команды. Он знает, что и нео-про, и опытные состоявшиеся гонщики получают у нас одинаковое внимание от персонала, потому что мы семья, а не фабрика».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships

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  1. paziz

    Вчера, 23:58 | Регистрация: 10.02.2018

    А как со спонсором у волков? Надеюсь что Ремко станет новым собой

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:24 | Регистрация: 4.07.2013

    Удивительный парень!

  3. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 06:57 | Регистрация: 8.07.2017

    Ремко Эвенепул - по бельгийским меркам гонщик он откровенно невысокий, его рост 170 см, а боевой вес 61 кг.

     

    С таким ростом, какая специализация у него может быть среди взрослых?

    С такими размерами, его переспективы среди взрослых выглядят весьма туманными.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  4. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:35 | Регистрация: 4.09.2010

    попросил довезти.. даст выиграть ) - ну нельзя же так карты вскрывать после розыгрыша )) обидится немец на всю жизнь

    несско месяцев назад была статья про этого вундеркинда (на стороннем ресурсе)

    вчера даже отложил дела - смотреть юниоров, знакомиться воочию, быть, такскать, свидетелем ) и не прогадал! отличная гонка! неутомимый, шебутной, простой парень, все эмоции - наружу, и всё - на лице )

    оставайся таким же, Ремко! и пусть всё сбудется!

  5. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 07:44 | Регистрация: 3.07.2011

    Его результаты туманными не выглядят, они предельно ясны:). Из трех январских богатырей (Мас, Берналь и Ремко) чем моложе-тем круче. Их выступления в этом году наряду с фрумовским рейдом на Финестре-самое яркое что я видел. Скоро они хакнут шоссейный вело.



    Эх, где бы видос посмотреть!

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Результаты чемпионата мира-201 ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: tim147
    в нем, по-моему, рановато проснулся шоумен)
    ну ему, наверное, можно простить, он же ж из футбола на нас свалился, там ещё не так празднуют ))

    впервые смотрел юниоров - только из-за Ремко

    надеюсь пообтешется этот брильяант, хоть и в таком виде уже сверкает )

    особое очарованье великолепной простоты - как гонку вёл, как праздновал, как, что, и с каким лицом говорил - будто не современный человек, всё нараспашку )

    надеюсь парень сохранит эту простоту. и никто не будет ему мстить за неё

  • Sezar
    Ремко Эвенепул - абсолютный ч ... (5)
    Sezar-Фото

    Его результаты туманными не выглядят, они предельно ясны:). Из трех январских богатырей (Мас, Берналь и Ремко) чем моложе-тем круче. Их выступления в этом году наряду с фрумовским рейдом на Финестре-самое яркое что я видел. Скоро они хакнут шоссейный вело.



    Эх, где бы видос посмотреть!

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул - абсолютный ч ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    попросил довезти.. даст выиграть ) - ну нельзя же так карты вскрывать после розыгрыша )) обидится немец на всю жизнь

    несско месяцев назад была статья про этого вундеркинда (на стороннем ресурсе)

    вчера даже отложил дела - смотреть юниоров, знакомиться воочию, быть, такскать, свидетелем ) и не прогадал! отличная гонка! неутомимый, шебутной, простой парень, все эмоции - наружу, и всё - на лице )

    оставайся таким же, Ремко! и пусть всё сбудется!

  • Yuriy 17
    Ремко Эвенепул - абсолютный ч ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Ремко Эвенепул - по бельгийским меркам гонщик он откровенно невысокий, его рост 170 см, а боевой вес 61 кг.

     

    С таким ростом, какая специализация у него может быть среди взрослых?

    С такими размерами, его переспективы среди взрослых выглядят весьма туманными.

  • tim147
    Результаты чемпионата мира-201 ... (10)
    tim147-Фото
    Дело вовсе не в раскладке передач - всегда, в любую эпоху можно найти гонщиков-антиподов по стилю езды в гору: сравните пары Пантани-Виранк, Симони-Ди Лука, Ланда-Ару, Лопес - Д.Мартин.Так вот манеру езды названных первыми я считаю элегантной, а вторыми - натужной и в этом эстетическом восприятии такая грубая материальная субстанция как трансмиссия не причем!
  • Sm1T
    CCC Team - новое название кома ... (2)
    Sm1T-Фото
    Оранжевое должно быть точно. Вопрос в количестве
  • VeloVelo
    Роан Деннис – чемпион мира-201 ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Михаил, дружище, и вам тоже всего хорошего )
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул - абсолютный ч ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Удивительный парень!

  • paziz
    Ремко Эвенепул - абсолютный ч ... (5)
    paziz-Фото
    А как со спонсором у волков? Надеюсь что Ремко станет новым собой
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Результаты чемпионата мира-201 ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: rossa2005
    Цитата: tim147
    Даже выскажу крамольную мысль - в гору Ремко едет гораздо элегантнее своего великого соотечественника, который проходил подъемы с большой натугой. 
    - А вы на раскладку педарач в трансмиссии тех (времен Меркса) и нынешних велосипедов посмотрите. ))) 
     


    Рэмбо молодец, но примечательнее то, что три Итальянца в отрыве не смогли разгрыть гонку. Хуже только с Беларусами несколько лет назад было на ЧЕ, когда в отрыве из трех человек было два Беларуса, а победил Немчик. )))
    ну к Керну появились вопросы когда всплыли данные о Киттеле который в институте немецком центрифугой гонял кровь и её обрабатывали ультрафиолетом и насыщали инертными газами. Так свежеиспеченный чемпион Европы сначала его имя фигурировало в списке. А после в пелотоне полз слух что он и был информатором. Хотя как по мне подиум Новиков ,Клименков , Топчанюк был реально крутой ,все супер талантливы были.

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