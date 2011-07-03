Ремко Эвенепул: «Моя цель – топ-5 в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2019»

Ремко Эвенепул об участии в индивидуальной гонке на время и в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2019 в Йоркшире

19-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel), ставший чемпионом Европы по велоспорту в индивидуальной гонке на время, попробует побороться за высокий результат в этой же дисциплине и на чемпионате мира по велоспорту-2019 в Йоркшире.

Дистанция индивидуальной гонки на чемпионате мира составит 54 км, в то время как золото чемпионата Европы Ремко Эвенепул выиграл на дистанции 22 км. Но бельгийский гонщик мотивирован на борьбу ещё больше и ставит целью попадание в пятёрку сильнейших, хотя и никогда не выступал в разделке такой протяжённости.

Ремко Эвенепул: «Моя абсолютная цель – топ-5, но если не получится, не буду разочарован. Если выдам всё, что есть в ногах, буду доволен. Думаю, у меня и так уже получился идеальный сезон. Поеду без давления. Скажем так, попадание в топ – 5 – это хорошо, топ-3 – отлично, а победа – великолепно.

Думаю, я готов, и рельеф мне подходит. Я мотивирован. Считаю, что моя форма лучше, чем месяц назад, так что я готов выложиться по максимуму.

Наверное, раньше я ещё не выступал на такой дистанции, слышал, что разделка в 54 км – это нечто особенное. Я не нервничаю, но взволнован, хочу посмотреть, как справлюсь с такой длинной дистанцией».

На вопрос журналистов, не слишком ли рано такому молодому гонщику выступать в индивидуальной гонке на время среди профессионалов, он ответил: «Никогда не рано. Ощущения умопомрачительные. В прошлом году я выступал среди юниоров, а сейчас буду ехать с профессионалами, и между этими гонками всего год.

Канадские гонки прошли хорошо, они стали хорошей интенсивной подготовкой. Потом у меня был небольшой тренировочный лагерь в Арденнах, и там тоже всё прошло хорошо. Считаю, что сейчас у меня лучшая форма за весь год. Есть мощность, чувствую себя свежим, я готов».

Ремко Эвенепул готов к борьбе и в групповой гонке: "Это будет самая протяжённая дистанция из всех, на которых я выступал, но перед Классикой Сан-Себастьяна говорили так же, а я выиграл.

Никогда не знаешь, как получится, потому что выступление на чемпионате мира – это особенный день, не всегда логичный. Давайте надеяться, что в этом году мы сможем сделать что-то особенное. Самое важное – привезти радужную майку домой. И в этом году есть большой шанс, что майка приедет в Бельгию. Мы не можем контролировать гонку, потому что у нас не будет одного лидера, как у сборной Нидерландов, у которых есть Ван дер Пул. То же самое у французской сборной с Жулианом Алафилиппом. Это они должны контролировать ситуацию, или, возможно, Испания и Словакия. Мы же будем создавать трудности для других команд. Думаю ,в этом году наша сборная сильна».

«Не думаю, что я смогу ждать спринта. Если что-то буду предпринимать, то это будет атака. Но я уже прочитал, что Матье ван дер Пул тоже не собирается ждать, так что я знаю, за кем поеду», - пошутил Эвенепул.