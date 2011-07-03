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Ремко Эвенепул: «Моя цель – топ-5 в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2019»

Ремко Эвенепул об участии в индивидуальной гонке на время и в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2019 в Йоркшире

 

 

  19-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel), ставший чемпионом Европы по велоспорту в индивидуальной гонке на время, попробует побороться за высокий результат в этой же дисциплине и на чемпионате мира по велоспорту-2019 в Йоркшире.

 

  Дистанция индивидуальной гонки на чемпионате мира составит 54 км, в то время как золото чемпионата Европы Ремко Эвенепул выиграл на дистанции 22 км. Но бельгийский гонщик мотивирован на борьбу ещё больше и ставит целью попадание в пятёрку сильнейших,  хотя и никогда не выступал в разделке такой протяжённости.

 

Ремко Эвенепул: «Моя цель – топ-5 в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2019»

 

  Ремко Эвенепул: «Моя абсолютная цель – топ-5, но если не получится, не буду разочарован. Если выдам всё, что есть в ногах, буду доволен. Думаю, у меня и так уже получился идеальный сезон. Поеду без давления. Скажем так, попадание в топ – 5 – это хорошо, топ-3 – отлично, а победа – великолепно.

 

  Думаю, я готов, и рельеф мне подходит. Я мотивирован. Считаю, что моя форма лучше, чем месяц назад, так что я готов выложиться по максимуму.

Наверное, раньше я ещё не выступал на такой дистанции, слышал, что разделка в 54 км – это нечто особенное. Я не нервничаю, но взволнован, хочу посмотреть, как справлюсь с такой длинной дистанцией».

 

  На вопрос журналистов, не слишком ли рано такому молодому гонщику выступать в индивидуальной гонке на время среди профессионалов, он ответил: «Никогда не рано. Ощущения умопомрачительные. В прошлом году я выступал среди юниоров, а сейчас буду ехать с профессионалами, и между этими гонками всего год.

 

  Канадские гонки прошли хорошо, они стали хорошей интенсивной подготовкой. Потом у меня был небольшой тренировочный лагерь в Арденнах, и там тоже всё прошло хорошо. Считаю, что сейчас у меня лучшая форма за весь год. Есть мощность, чувствую себя свежим, я готов».

 

Ремко Эвенепул готов к борьбе и в групповой гонке: "Это будет самая протяжённая дистанция из всех, на которых я выступал, но перед Классикой Сан-Себастьяна говорили так же, а я выиграл.

 

  Никогда не знаешь, как получится, потому что выступление на чемпионате мира – это особенный день, не всегда логичный. Давайте надеяться, что в этом году мы сможем сделать что-то особенное. Самое важное – привезти радужную майку домой. И в этом году есть большой шанс, что майка приедет в Бельгию. Мы не можем контролировать гонку, потому что у нас не будет одного лидера, как у сборной Нидерландов, у которых есть Ван дер Пул. То же самое у французской сборной с Жулианом Алафилиппом. Это они должны контролировать ситуацию, или, возможно, Испания и Словакия. Мы же будем создавать трудности для других команд. Думаю ,в этом году наша сборная сильна».

 

  «Не думаю, что я смогу ждать спринта. Если что-то буду предпринимать, то это будет атака. Но я уже прочитал, что Матье ван дер Пул тоже не собирается ждать, так что я знаю, за кем поеду», - пошутил Эвенепул.

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step ITT разделка индивидуальная гонка на время Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 21:19 | Регистрация: 1.10.2012

    Переоценивает себя парниша..

  2. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:03 | Регистрация: 27.05.2017

    Да этот молодняк вообще оборзел. В 19 лет на ЧМ метит в призеры. Куда катится велоспорт.

  3. RVL

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 30.08.2012

    Ремко нужно быть скромнее...

    причем, думаю, гонка это покажет 

  4. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:46 | Регистрация: 3.07.2011

    Ну еврочемпион может себя и переоценить. Маршрут этому благоприятствует. Длинный, правда. Но для Ремко чем тяжелей, тем лучше. Давай, мелкий, жми!

  5. Имя: Илмарс

    salomon

    Сегодня, 00:31 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: Student
    Переоценивает себя парниша..
    Пацан размечтался ! Излишней скромностью не изредискаован. Ну, ничё... Тяжёлые обломы в его карьере не за горами !

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