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Том Боонен: «Ремко Эвенпул - гонщик на Гран-туры»

Том Боонен о Ремко Эвенпуле и Яспере Филипсене

 

 

  В этом году в командах Мирового тура Deceninck-Quick Step и UAE Team Emirates начали карьеру профессиональных велогонщиков два молодых бельгийца: 19-летний Ремко Эвенпул (Remco Evenepoel), выигравший классификацию лучшего молодого гонщика на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019; и 20-летний Яспер Филипсен (Jasper Philipsen), одержавший победу на этапе Тура Даун Андер-2019.

 

  Том Боонен, трёхкратный победитель Тура Фландрии, четырёхкратный победитель Париж-Рубэ, завершивший карьеру в 2017 году,  считает, что внимание, прикованное к Ремко Эвенпулу, может сослужить молодому гонщику плохую службу. Прославленный бельгийский гонщик в интервью бельгийскому журналу Humo рассказал, что думает о перспективах своих молодых соотечественников.

 

Photo © Vuelta a San Juan Internacional

 

  Том Боонен: «Ремко – классный гонщик, но всё это внимание не является для него полезным. Мы с Ремко совершенно разные типы гонщиков. Он – гонщик на Гран-туры.

 

  А в классиках я ожидаю большего от Яспера Филипсена. Тот, кто выиграл в свой дебютный год в профессионалах этап на гонке высокого уровня в Австралии, сильный гонщик. (Прим. VeloLIVE – Ясперу Филипсену была присуждена победа на 5-м этапе Тура Даун Андер-2019 после дисквалификации Калеба Юэна). Сейчас он немного затерялся при шумихе, поднятой вокруг Ремко.

 

  Опасаюсь ли я негативных последствий? Конечно. Парню 19 лет. Если в дальнейшем что-то пойдёт не так хорошо, ему будет тяжело. Ни на  секунду не сомневаюсь в его качествах, он лучший из всех молодых гонщиков, которых я когда-либо видел. Но дайте ему время. Когда я дебютировал в профессионалах в 19 лет, никто на каждом углу об этом не кричал».

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Теги к статье: Ремко Эвенпул Remco Evenepoel Яспер Филипсен Jasper Philipsen

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 09:54 | Регистрация: 24.12.2017

    Почему начал карьеру профессионального гонщика Филипсен???? Он же в прошлом году был в про Конти.

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 10:01 | Регистрация: 4.08.2018

      Если это вопрос к Боонену, то он Вам здесь не ответит.

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Ближайшие старты

6 - 10 февраля 2019

Volta a la Comunitat Valenciana

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 1 (12)
    старт-шоссе 82-Фото

    К чему эти нападки на комментатора? Давайте смотреть велоспорт и наслаждаться гонкой, а не обсуждать около велосипедные новости... Организаторы могли бы выиграть (в плане шоу)если бы поставили на последнем км отсечку времени.

  • Серафим
    Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (2)
    Серафим-Фото
    Если это вопрос к Боонену, то он Вам здесь не ответит.
  • Camel
    Герант Томас: «В этом году гла ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: rude_rider
    ...хотя очень хочется увидеть что то в стиле фрум и вигго)))

    Та не дай бог такое еще раз увидеть! Ту "победу" Виггинса нужно засекретить и никому никогда не показывать. Всё! Каюк! Табу!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Почему начал карьеру профессионального гонщика Филипсен???? Он же в прошлом году был в про Конти.
  • Shalam s Urala
    Герант Томас: «В этом году гла ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Semen057
    доверчивые хейтеры
    годный ник! )))

    у кого всех и что пригорает? такие сильные чувства, что трудно допустить обычный внутрикомандный конфликт интересов? неужели действительно проще объяснить всё это какой-то продуманной пиар-стратегией с целью кого-то запутать? это правда так интересно? - придумывать себе всю эту драматургию )

    кмк, всё проще. когда один "друг", ушатаный своим джировским подвигом, банально "не шмог" подвинуть другого своего "друга" - было очень красиво - и Тур в команду забрать, и публике скормить историю про "мужскую дружбу" и настоящий командный дух.

    теперь оба - "бодры и веселы" и оба хотят одного и того же. правда, про свою дружбу чёт не вспоминают.. ну вот и посмотрим, какова скаевская интерпретация вечной сказки про "дружбу в спорте". интересно же?

    оба - на Тур! - это не первая такая история в вело. но все они были супер-интересны.

  • Semen057
    Герант Томас: «В этом году гла ... (5)
    Semen057-Фото

    Блестящее интервью от Томаса!!! Пускай у всех пригорает))
     А доверчивые хейтеры думают, что он прямо сейчас раскроет все карты...biggrin

  • rude_rider
    Герант Томас: «В этом году гла ... (5)
    rude_rider-Фото

    посмотрим чей авторитет передавит

    хотя очень хочется увидеть что то в стиле фрум и вигго)))

  • Shalam s Urala
    Герант Томас: «В этом году гла ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    о, похоже "дружба" через края переливать начинает.

    если вовремя не скомандуют подружиться ещё плотнее - перья из избы полетят

  • Shalam s Urala
    Эдвальд Боассон Хаген – победи ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    похоже Тони встрепенулся в новой команде. всё-таки жалко, что в Кате его не оставили. ещё-б пригодился, тем более с Ильнуром успели подружиться

  • velodoctor
    Эдвальд Боассон Хаген – победи ... (6)
    velodoctor-Фото
    да он регулярно начинает сезон с хороших разделок, не знаю куда он вернулся.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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