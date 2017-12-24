Том Боонен: «Ремко Эвенпул - гонщик на Гран-туры»

Том Боонен о Ремко Эвенпуле и Яспере Филипсене

В этом году в командах Мирового тура Deceninck-Quick Step и UAE Team Emirates начали карьеру профессиональных велогонщиков два молодых бельгийца: 19-летний Ремко Эвенпул (Remco Evenepoel), выигравший классификацию лучшего молодого гонщика на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019; и 20-летний Яспер Филипсен (Jasper Philipsen), одержавший победу на этапе Тура Даун Андер-2019.

Том Боонен, трёхкратный победитель Тура Фландрии, четырёхкратный победитель Париж-Рубэ, завершивший карьеру в 2017 году, считает, что внимание, прикованное к Ремко Эвенпулу, может сослужить молодому гонщику плохую службу. Прославленный бельгийский гонщик в интервью бельгийскому журналу Humo рассказал, что думает о перспективах своих молодых соотечественников.

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Том Боонен: «Ремко – классный гонщик, но всё это внимание не является для него полезным. Мы с Ремко совершенно разные типы гонщиков. Он – гонщик на Гран-туры.

А в классиках я ожидаю большего от Яспера Филипсена. Тот, кто выиграл в свой дебютный год в профессионалах этап на гонке высокого уровня в Австралии, сильный гонщик. (Прим. VeloLIVE – Ясперу Филипсену была присуждена победа на 5-м этапе Тура Даун Андер-2019 после дисквалификации Калеба Юэна). Сейчас он немного затерялся при шумихе, поднятой вокруг Ремко.

Опасаюсь ли я негативных последствий? Конечно. Парню 19 лет. Если в дальнейшем что-то пойдёт не так хорошо, ему будет тяжело. Ни на секунду не сомневаюсь в его качествах, он лучший из всех молодых гонщиков, которых я когда-либо видел. Но дайте ему время. Когда я дебютировал в профессионалах в 19 лет, никто на каждом углу об этом не кричал».