Первый сезон в Мировом Туре Ремко Эвенепул проведёт по облегчённой программе

Первый сезон в Мировом Туре Ремко Эвенпула будет включать не более 55 гоночных дней

18-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel), который начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде Deceuninck - Quick Step, рассказал, что его первый сезон пройдёт по облегчённой программе. В этом году Ремко Эвенепул стал абсолютным чемпионом мира-2018 среди юниоров, выиграв и разделку, и групповую гонку. Контракт с командой Патрика Лефевра он подписал на два года.

В 2019 году Ремко Эвенепул собирается выступать не более 55 гоночных дней, о чём рассказал в интервью Het Laatste Nieuws.

Он начнёт выступать в январе, в Аргентине, с Вуэльты Сан-Хуана, затем проедет Вольту Альгарве в конце февраля, в конце марта планируется старт Ремко Эвенепула на Вуэльте Каталонии, а затем в конце апреля – на Туре Турции. Таким образом, в первой части сезона у Ремко Эвенепула наберётся 26 гоночных дней.

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Ремко Эвенепул: «В первые четыре месяца сезона я проеду несколько гонок. Они будут идеальным вступлением. Я смогу спокойно открывать себя в профессиональном спорте, вникая в него постепенно, изучая, как и что здесь работает.

Большим вызовом будет старт в Каталонии. Это гонка Мирового тура, где будут выступать Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана. Я уже с нетерпением жду эту гонку, которая меня мотивирует. И в мыслях я уже работаю над этой гонкой.

Что буду делать в остальной части сезона, мы ещё не решили. Возможно, я проеду командную разделку и горный этап в гонке Hammer Series Limburg».

В интервью Sporza тренер команды Quick Step Кун Пелгрим (Koen Pelgrim) рассказал, что программа Ремко Эвенепула будет выстроена так, чтобы у него было достаточно времени для отдыха: «Предварительная программа для Ремко включает несколько разделок и прохождение большого количества подъёмов, те области, в которых он хочет себя проявить больше всего и в которых собирается развиваться в ближайшие годы. Мы постарались построить календарь так, чтобы дать ему достаточно времени для отдыха между гонками.

Также мы хотим дать ему прочувствовать уровень гонок Мирового тура. Он поедет не для того, чтобы показать результат, а чтобы узнать, как надо выступать в гонках другого типа. Он сможет проверить себя на уровне топовых гонщиков. Это своего рода измерительная планка.

Мы не собираемся заставлять Ремко бороться с гонщиками такого уровня, но он сможет почувствовать их уровень. Нам надо посмотреть, как всё пойдёт. Задача в том, чтобы он двигался вперёд шаг за шагом. Конечно, мы не запрещаем ему бороться, но главное, чтобы он продвигался вперёд шаг за шагом. Результат в первые месяцы выступлений второстепенны».