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Первый сезон в Мировом Туре Ремко Эвенепул проведёт по облегчённой программе

Первый сезон в Мировом Туре Ремко Эвенпула будет включать не более 55 гоночных дней

 

 

  18-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel), который начнёт карьеру профессионального велогонщика в команде Deceuninck - Quick Step, рассказал, что его первый сезон пройдёт по облегчённой программе. В этом году Ремко Эвенепул стал абсолютным чемпионом мира-2018 среди юниоров, выиграв и разделку, и групповую гонку. Контракт с командой Патрика Лефевра он подписал на два года.

 

  В 2019 году Ремко Эвенепул собирается выступать не более 55 гоночных дней, о чём рассказал в интервью Het Laatste Nieuws.

 

  Он начнёт выступать в январе, в Аргентине, с Вуэльты Сан-Хуана, затем проедет Вольту Альгарве в конце февраля, в конце марта планируется старт Ремко Эвенепула на Вуэльте Каталонии, а затем в конце апреля – на Туре Турции. Таким образом, в первой части сезона у Ремко Эвенепула наберётся 26 гоночных дней.

 

Первый сезон в Мировом Туре Ремко Эвенепул проведёт по облегчённой программе

 Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Ремко Эвенепул: «В первые четыре месяца сезона я проеду несколько гонок. Они будут идеальным вступлением. Я смогу спокойно открывать себя в профессиональном спорте, вникая в него постепенно, изучая, как и что здесь работает.

 

  Большим вызовом будет старт в Каталонии. Это гонка Мирового тура, где будут выступать Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана. Я уже с нетерпением жду эту гонку, которая меня мотивирует. И в мыслях я уже работаю над этой гонкой.

 

  Что буду делать в остальной части сезона, мы ещё не решили. Возможно, я проеду командную разделку и горный этап в гонке Hammer Series Limburg».

 

 

  В интервью Sporza тренер команды Quick Step Кун Пелгрим (Koen Pelgrim) рассказал, что программа Ремко Эвенепула будет выстроена так, чтобы у него было достаточно времени для отдыха: «Предварительная программа для Ремко включает несколько разделок и прохождение большого количества подъёмов, те области, в которых он хочет себя проявить больше всего и в которых собирается развиваться в ближайшие годы. Мы постарались построить календарь так, чтобы дать ему достаточно времени для отдыха между гонками.

 

  Также мы хотим дать ему прочувствовать уровень гонок Мирового тура. Он поедет не для того, чтобы показать результат, а чтобы узнать, как надо выступать в гонках другого типа. Он сможет проверить себя на уровне топовых гонщиков. Это своего рода измерительная планка.

 

  Мы не собираемся заставлять Ремко бороться с гонщиками такого уровня, но он сможет почувствовать их уровень. Нам надо посмотреть, как всё пойдёт. Задача в том, чтобы он двигался вперёд шаг за шагом. Конечно, мы не запрещаем ему бороться, но главное, чтобы он продвигался вперёд шаг за шагом. Результат в первые месяцы выступлений второстепенны».

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel

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Комментарии

  • Адриен
    Герант Томас: «Не думаю, что з ... (1)
    Адриен-Фото

    Какой-то "комплекс изгоя". И Катюшу зацепил, и Дюмулена подколол, а в конце уже ВСЕ остальные команды упрекнул в недостаточном настрое - по сравнению со Sky... Типа - есть МЫ и - все остальные... Нехорошо. К соперникам надо относиться уважительно. Особенно если ты - чемпион... Кстати, в Ф1 как раз ОТКАЗАЛИСЬ - ради СПОРТИВНОЙ составляющей - от некоторых передовых технологий. Например, от антипробуксовочных и антиблокировочных систем...

  • Серафим
    Крис Фрум на любительской вело ... (2)
    Серафим-Фото

      Надеюсь, лошадь снабдили измерителем мощности. Будущий сэр не должен ездить на лошади мощностью менее 745 ватт, это не аристократично.

  • Cyrill
    Виктор Кампенартс хочет побить ... (3)
    Cyrill-Фото

    "Виктор Кампенартс провёл получасовую проверку своей скорости ... Его средняя скорость составила 54,8 км/ч, а последние четыре круга он проехал на скорости 60 км/ч."

    Лучше бы он провёл часовую проверку своей скорости с любым временем ... и то было бы показательнее, а то ведь последние 5-10 минут они такие, там не то что 60, а может статься и 50-ти не выдашь...

  • ktilp-12
    Команда «Астана» продлила конт ... (2)
    ktilp-12-Фото

     Поздравляю самого уважаемого мною гонщика Астаны. Наконец то дождались и Зейца, не сомневались, что подпишут. Тлеубаев уходит, Минали видимо тоже (судя по италианской прессе), а что с Чернецским и Гривко?

  • Бакеша
    Команда «Астана» продлила конт ... (2)
    Бакеша-Фото
    Респект и уважуха!
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (44)
    Earl57-Фото

    Мамыкин вчера разослал сообщение в твиттере, что ищет команду. Попросил сделать ретвит. Нет агента?

     

  • hodorik
    Трансферные новости пелотона-2 ... (44)
    hodorik-Фото

    Так смотришь на все команды , а наших там пшикккк, печально.

  • Sm1T
    Виктор Кампенартс хочет побить ... (3)
    Sm1T-Фото

    яб на месте Лотто не разрешил бы :)

  • Yuriy 17
    Винченцо Нибали не определился ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Если владельцы Bahrain-Merida не прикажут В.Нибали выбрать приоритетом Тур де Франс, то сам он, скорее всего, выберет Джиро.

    Ведь на Джиро у В. Нибали есть последний-предпоследний шанс на победу в гран-туре.

    А на Тур де Франс и в тройку не войти.

     

    Ну и второе, или первое - организаторы Джиро хорошо заплатят В.Нибали за участие в их гонке.

     

     

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.

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