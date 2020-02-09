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Оскар Севилья: «Мы с Эганом Берналем тренируемся вместе»

Оскар Севилья об Эгане Бернале и Ремко Эвенепуле

 

43-летний испанский гонщик Оскар Севилья (Oscar Sevilla), выступающий в континентальной колумбийской команде Medellin, живёт и тренируется в Колумбии. Последние 6 лет его товарищем по тренировкам является колумбийский гонщик Эган Берналь, 20-летняя разница в возрасте не помешала им стать близкими друзьями. Ни переход Эгана Берналя в команду Ineos, ни его победа на Тур де Франс-2019 не повлияли на их дружбу. Этой зимой как обычно они снова тренировались вместе.

 

  23-летний Эган Берналь, ставший бронзовым призёром чемпионата Колумбии в разделке, готовится к старту на Туре Колумбии 2.1. А Оскар Севилья уже начал сезон и сейчас идёт третьим в генеральной классификации Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020.

 

  В интервью Cyclingnews Оскар Севилья рассказал о своих взаимоотношениях с Эганом Берналем, а также о том, что думает о своём сопернике по борьбе за общий зачёт Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020, 20-летнем бельгийском гонщике команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепуле.

 

 

 

 

  Оскар Севилья: «Когда мы оба в Колумбии, то тренируемся вместе каждый день. С нами также тренируется Брэндон Ривера (Brandon Rivera), который тоже теперь в Ineos, и несколько других гонщиков.

 

  Эган выиграл Тур де Франс. Такая победа меняет жизнь человека, но его главной целью всегда был велосипед. Думаю, он один из немногих гонщиков, кто, победив на Туре, уже в декабре имеет идеальный вес. Тем, кто выиграл Тур де Франс, приходится тяжело, потому что они должны присутствовать на церемониях и разных мероприятиях. Но Эган продолжает относиться к этому очень просто. Даже после Тура он тренировался по шесть часов только чтобы подготовиться к Ломбардии».

 

  Оскар Севилья не считает, что с Берналем у него сложились отношения  учитель – ученик: «Во время тренировки мы немного разговариваем, и в основном это касается вопросов здоровья. Я делюсь с ним своим мнением, он делится своим, потом он всё анализирует. Он очень умный, отлично читает гонку и своих соперников».

 

  В интервью Le Monde в прошлом году Эган Берналь в ответ на вопрос по поводу причастности Оскара Севильи к «Операции Пуэрто» сказал: «Я не знал Оскара, когда он был вовлечён в «Операцию Пуэрто». Я вижу в нём не гонщика, который побеждал на крупных гонках, а друга. Он – мой друг, он великолепный человек, у него отличная семья, он всегда открыт для других. Не считаю эту дружбу проблемой для моей репутации».

 

Оскар Севилья: «Мы с Эганом Берналем тренируемся вместе»

 

Оскар Севилья: «Мы с Эганом Берналем тренируемся вместе»

 

  Оскар Севилья о Ремко Эвенепуле: «На 5-м этапе у меня был личный триумф – голова была сильнее ног. Ремко очень силён, по сравнению с прошлым годом он уже сделал качественный скачок. На настоящий момент он один из сильнейших гонщиков наряду с Эганом и Погачаром.

 

  Джиро д’Италия станет его первым настоящим тестом как гонщика на Гранд-туры. Он должен справиться с нагрузкой трёх недель и восстановлением от этапа к этапу. Но когда видишь, чего он уже добился к 20 годам, понятно, что у него огромный потенциал. Не каждый гонщик сможет выиграть Классику Сан-Себастьяна против ребят, проехавших Тур де Франс.

 

  Думаю, в смысле амбиций Берналь и Эвенепул похожи – они хотят выиграть всё. Они отличаются от других молодых гонщиков. Другие прогрессируют постепенно, но Эган и Ремко как хорошо успевающие студенты. Эгана я знаю лучше. В нём сразу замечаешь зрелость и интеллект. Он боец. Даже во время тренировочных выездов хочет побеждать. Думаю, Ремко такой же.

 

Мне выгодно тренироваться вместе с таким гонщиком, но он сбрасывает меня с колеса».  

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Теги к статье: Оскар Севилья Oscar Sevilla Эган Берналь Ремко Эвенепул

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Павел Сиваков – призёр гонки C ... (1)
    s75-Фото

    У нашей команды не было спринтеров


    ...где-то в дальнем углу автобуса всхлипнул Лаулесс...

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    Earl57-Фото

    Он пусть у топов Вольта Альгарве заберет в конце февраля. И кто кого догонять будет - Ремко Матье или Матье Ремко?

     

    Квято и Томас на Альгарве побеждали в генерале по два раза каждый. Квято также 3 раза был вторым, Томас 2 раза. Так что они могут считать эту гонку своей вотчиной)) Тем более что у Инеос до сих нет побед и надо исправлять ситуацию...

  • Ice
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    Ice-Фото

    У квиков выиграть может любой. Они не зациклены на условном ван Авермате или ком-то еще. Всегда есть варианты. Раньше работали все на Бонена, он, конечно, побеждал, но Лефевр придумал вариант штамповки побед на потоке, чтобы не зависеть от состояния одного лидера и по сути создал новую стратегию, которая выстрелила так, что он и сам, скорее всего не ожидал. Всегда по хорошему удивляла их селекция - собирают отличную команду и затраты несоизмеримы с другими топовыми командами.

  • Ice
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    Ice-Фото

    Кто там сомневался, что Эвенпул без проблем генерал заберет?)))

  • SportSpirit
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Бухманн легок и свеж) не слишком ли хорошая форма для начала сезона? 

  • SportSpirit
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    SportSpirit-Фото

    DQS славно разгоняют счетчик побед на старте сезона! 

  • motte
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    motte-Фото
    Дима!
    +1
  • Sezar
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    Sezar-Фото

    Солер прогрессирует медленно, но верно. Как и ребята из Боры, которых стало очень много в последнее время в десятке.

  • motte
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    motte-Фото

    А вот и Марк!

    Альберто улыбнулся-:)

  • motte
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    motte-Фото

    Квики по всем фронтам бьют

    Но, Павел? Класс! Начало сезона и Павел!

    Как говорил ранее, у сегодняшней молодежи своя гонка...ох , сезон будет!

     

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