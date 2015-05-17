CADF предполагает, что Микеле Феррари остаётся связан с допингом в велоспорте

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- Сегодня, 13:40
В отчёте Антидопингового фонда велоспорта Якоб Фульсанг и Алексей Луценко подозреваются в связях с доктором Феррари
Имена велогонщиков велокоманды Astana Якоба Фульсанга и Алексея Луценко упомянуты в тайном отчёте Антидопингового фонда велоспорта (Cycling Anti-Doping Foundation/CADF), международной независимой организации, где гонщиков подозревают в поддержании отношений с Микеле Феррари (Michele Ferrari), врачом, в 2012 году пожизненно отстранённом от работы в спорте. Об этом сообщает датское издание Politiken.
В 24-страничном отчёте CADF говорится: «Согласно информации CADF, гонщик команды Astana Якоб Фульсанг работал по допинговой программе Микеле Феррари, а его товарищ по команде Алексей Луценко присутствовал, по меньшей мере, на одной встрече двух вышеупомянутых лиц в Ницце/Монако.
На основании собранной CADF информации выдвигается предположение, что Микеле Феррари остаётся связан с допингом спортсменов в команде Astana и приезжает в Монако и другие города на встречи с велогонщиками.
Подчёркивается, что согласно данным CADF Микеле Феррари присутствовал на Вуэльте Каталонии в марте 2019 года, имеет базу в Лугано (Швейцария), а также недавно встречался с Фульсангом и Луценко в Ницце и/или Монако.
В 2014 году расследование прокурора Падуи описало отношения Винокурова и Микеле Феррари как «очень близкие» и утверждало, что Винокуров организовал конракт с Феррари, чтобы покрывать по крайней мере 10 велогонщиков команды Astana в 2010 году».
Феррари был главным фигурантом дела по организации допинговой программы Лэнса Армстронга и гонщиков команд US Postal и Discovery Channel.
Директор Антидопингового агентства Дании Михаэль Аск (Michael Ask) отказался комментировать информацию Politiken.
Международный союз велосипедистов (UCI) прокомментировал информацию, опубликованную Politiken: «На данный момент UCI не получала отчёт CADF, на основании которого следует начинать рассмотрение дела упомянутых спортсменов и команды. Наша федерация внимательно следит за делом и предпримет соответствующие меры в интересах велоспорта».
Команда Astana, Якоб Фульсанг и Алексей Луценко «не хотят комментировать отчёт, основанный на слухах и намёках, так как никаких официальных сообщений от UCI и CADF не получали».
В начале февраля Международный союз велосипедистов объявил, что с 2021 года заканчивает совместную работу с Антидопинговым фондом велоспорта (CADF) и собирается начать сотрудничество с базирующимся в Лозанне некоммерческим международным Агентством тестов (Testing Agency (ITA). Соглашение обязывает ITA создать «отдел, посвящённый велоспорту» и предложить всем сотрудникам CADF возможность присоединиться к работе этого отдела.
CADF был основан в 2008 году как независимый орган, помогающий UCI в работе антидопинговой программы.
Президент UCI Давид Лаппартьен сказал, что новое партнёрство с ITA позволит усилить борьбу с допингом. Главной причиной перехода к сотрудничеству с Агентством тестов стала операция «Aderlass», по итогам которой были дисквалифицированы такие велогонщики как Штефан Денифль, Георг Прайдлер, Алессандро Петакки, Борут Божич, Кристиян Корен, Кристиян Джурасек.
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