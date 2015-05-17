CADF предполагает, что Микеле Феррари остаётся связан с допингом в велоспорте

Astanaforever

CADF предполагает, что Микеле ... (6) Аstana сделала официальное заявление по этому поводу: ... Команда находится в контакте с UCI (Международный Союз Велосипедистов) и CADF, чтобы получить больше информации; команда будет сотрудничать с CADF и UCI в случае инициирования любого запроса или процедуры. Однако, на данный момент, не было возбуждено ни одной процедуры в отношении гонщика, связанного с командой. Команда «Астана Про Тим» убеждена, что, если бы у CADF были какие-либо доказательства нарушения со стороны любого гонщика команды, дисциплинарное разбирательство было бы немедленно начато в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом...$$$$ Точно происки недругов и конкурентов.

Earl57

Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10) Если кто не помнит, он еще и победитель Рубе в юниорской и андеровской версиях. И хочет собрать полный комплект.

В своем интервью после гонки он сказал, что отводит себе два года на то чтобы свергнуть Ван дер Пула. Пока что 5 лет разницы в возрасте имеют значение. Вообще был не по годам зрелый анализ гонки. Редко кто в 20 лет на это способен.

А Ван Арт сказал - "я вернусь"...

Freejazz

Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10) Цитата: Earl57 Пидкока не заметили? Которому всего 20 лет и он первый сезон в элите. Да, кстати, когда смотрел, все время вас вспоминал и ваше внимание к Пидкоку. Но его совсем к ньюкамерам не отнести - все таки чемпион мира по андерам. В воскресенье он был действительно хорош и мотивирован. Не сдал, как бывало раньше и удержался против секонд оф зе бест бельгийцев.

Бакеша

CADF предполагает, что Микеле ... (6) Цитата: Адриен Вообще интересно. Неужели к УПОТРЕБЛЕНИЮ ДОПИНГА уже приравняли общение с теми или иными лицами ? Есть регулярно проводимые соответствующими ОФИЦИАЛЬНЫМИ службами проверки спортсменов. Только ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ могут служить поводом для расследований и обвинений. Ну, допустим, встречались Фульсанг и Луценко с Феррари, ну , допустим, у него неплохие отношения с Винокуровым. И ЧТО ?.. "Выдвигается предположение...". Охота на ведьм начинается именно с этого... Да и любой ОБЪЕКТИВНЫЙ арбитраж оправдает спортсменов - если дело дойтет до каких-либо санкций.

Происки конкурентов? Происки конкурентов?

Earl57

Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10) Цитата: Ice А по поводу Альгарве - трудно будет Инеосу, если молодежь всерьез озадачится победой. Ван дер Пул, по сути, привык без команды ездить, он может и так двигаться, если здоровья хватит, да и Эвенпул могет в гору ехать в ровном темпе достаточно быстро. Туда до кучи Погачара, чтобы устроить фестиваль молодых талантов)))

Погачар на Альгарве не заявлен. Зато есть Микель Бьорг, чемпион мира в разделке в категории андеров. Посмотрим как его Эвенпул победит разделке.

Anna P.

Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10) Пидкок, конечно, большая надежда для британского и вообще велоспорта, но он совсем другой тип спортсмена, чем Матье.

Я почти первый раз смотрела велокросс - раньше урывками - и меня поразило отличие ВДП от остальных: он не делает лишних движений. Идеальная координация, это природа, этого не натренируешь. Просто загляденье смотреть, как он меняет велосипед. Грациозен, как большой кот. Больше никто так не умеет.

Хотя сами соревнования как отдельное зрелище, мне понравились меньше, чем шоссейные велогонки.

Адриен

CADF предполагает, что Микеле ... (6) Вообще интересно. Неужели к УПОТРЕБЛЕНИЮ ДОПИНГА уже приравняли общение с теми или иными лицами ? Есть регулярно проводимые соответствующими ОФИЦИАЛЬНЫМИ службами проверки спортсменов. Только ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ могут служить поводом для расследований и обвинений. Ну, допустим, встречались Фульсанг и Луценко с Феррари, ну , допустим, у него неплохие отношения с Винокуровым. И ЧТО ?.. "Выдвигается предположение...". Охота на ведьм начинается именно с этого... Да и любой ОБЪЕКТИВНЫЙ арбитраж оправдает спортсменов - если дело дойтет до каких-либо санкций.

Earl57

Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10) Цитата: Ice

Ухххх, как Вандерпуля выиграл чемпионат мира по велокроссу. Доминирование из доминирований, танк. Жаль, ван Арт никак форму не вернет, была бы оппозиция, а так - в одну калитку.

Пидкока не заметили? Которому всего 20 лет и он первый сезон в элите.

Бакеша

Чемпионат Колумбии-2020. Групп ... (4) А астанинские колумбийцы не участвовали?

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CADF предполагает, что Микеле ... (6) Надеюсь, это все окажется фейком. Газета довольно желтая, а Фульсан с Луценко очень часто проходят допинг-контроль, их могли бы уличить раньше. Уже довольно долго небыло допинг-скандалов на уровне протура, не хочется чтобы они начались опять.