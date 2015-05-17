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CADF предполагает, что Микеле Феррари остаётся связан с допингом в велоспорте

В отчёте Антидопингового фонда велоспорта Якоб Фульсанг и Алексей Луценко подозреваются в связях с доктором Феррари

 

 

  Имена велогонщиков велокоманды Astana Якоба Фульсанга и Алексея Луценко упомянуты в тайном отчёте Антидопингового фонда велоспорта (Cycling Anti-Doping Foundation/CADF), международной независимой организации, где гонщиков подозревают в поддержании отношений с Микеле Феррари (Michele Ferrari), врачом, в 2012 году пожизненно отстранённом от работы в спорте. Об этом сообщает датское издание Politiken.

 

CADF предполагает, что Микеле Феррари остаётся связан с допингом в велоспорте

  В 24-страничном отчёте CADF говорится: «Согласно информации CADF, гонщик команды Astana Якоб Фульсанг работал по допинговой программе Микеле Феррари, а его товарищ по команде Алексей Луценко присутствовал, по меньшей мере, на одной встрече двух вышеупомянутых лиц в Ницце/Монако.

 

   На основании собранной CADF информации выдвигается предположение, что Микеле Феррари остаётся связан с допингом спортсменов в команде Astana и приезжает в Монако и другие города на встречи с велогонщиками.

 

  Подчёркивается, что согласно данным CADF Микеле Феррари присутствовал на Вуэльте Каталонии в марте 2019 года, имеет базу в Лугано (Швейцария), а также недавно встречался с Фульсангом и Луценко в Ницце и/или Монако.

 

  В 2014 году расследование прокурора Падуи описало отношения Винокурова и Микеле Феррари как «очень близкие» и утверждало, что Винокуров организовал конракт с Феррари, чтобы покрывать по крайней мере 10 велогонщиков команды Astana в 2010 году».

 

  Феррари был главным фигурантом дела по организации допинговой программы Лэнса Армстронга и гонщиков команд US Postal и  Discovery Channel.

 

Директор Антидопингового агентства Дании Михаэль Аск (Michael Ask) отказался комментировать информацию Politiken.

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) прокомментировал информацию, опубликованную Politiken: «На данный момент UCI не получала отчёт CADF, на основании которого следует начинать рассмотрение дела упомянутых спортсменов и команды. Наша федерация внимательно следит за делом и предпримет соответствующие меры в интересах велоспорта».

 

  Команда Astana, Якоб Фульсанг и Алексей Луценко «не хотят комментировать отчёт, основанный на слухах и намёках, так как никаких официальных сообщений от UCI и CADF не получали».

 

  В начале февраля Международный союз велосипедистов объявил, что с 2021 года заканчивает совместную работу с Антидопинговым фондом велоспорта (CADF) и собирается начать сотрудничество с базирующимся в Лозанне некоммерческим международным Агентством тестов (Testing Agency (ITA). Соглашение обязывает ITA создать «отдел, посвящённый велоспорту» и предложить всем сотрудникам CADF возможность присоединиться к работе этого отдела.

 

  CADF был основан в 2008 году как независимый орган, помогающий UCI  в работе антидопинговой программы.

 

  Президент UCI Давид Лаппартьен сказал, что новое партнёрство с ITA позволит усилить борьбу с допингом. Главной причиной перехода к сотрудничеству с Агентством тестов стала операция «Aderlass», по итогам которой были дисквалифицированы такие велогонщики как Штефан Денифль, Георг Прайдлер, Алессандро Петакки, Борут Божич, Кристиян Корен, Кристиян Джурасек.

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Теги к статье: Микеле Феррари

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Допинговая война продолжится пока пелотон будет в движении. Я не знаю как всё этим закончится, но знаю, что все победители больших гонок жрут это . Так было с Петакки. Армстронгом. Клёденом. Вино. Контадором. Фруми..С. Санчесом и много..много, других известных гонцов. Одни новейшие препараты приходят на смену другим устаревшим. Но с этим Феррари непонятно ничего. Как можно было встречаться с таким запятнавшим человеком в мире велоспорта?.Не верю. Просто не верю, что Фульсанг такой глупый и ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***. А то что он жрет как и другие однозначно.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Сергей

      BaTman

      Сегодня, 14:57 | Регистрация: 8.09.2017

      Просьба убрать Фруми из этого списка, он оправдан.

  2. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 15:16 | Регистрация: 17.08.2015

    Надеюсь, это все окажется фейком. Газета довольно желтая, а Фульсан с Луценко очень часто проходят допинг-контроль, их могли бы уличить раньше.

    Уже довольно долго небыло допинг-скандалов на уровне протура, не хочется чтобы они начались опять.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 15:44 | Регистрация: 17.05.2015

    Вообще интересно. Неужели к УПОТРЕБЛЕНИЮ ДОПИНГА уже приравняли общение с теми или иными лицами ? Есть регулярно проводимые соответствующими ОФИЦИАЛЬНЫМИ службами проверки спортсменов. Только ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ могут служить поводом для расследований и обвинений. Ну, допустим, встречались Фульсанг и Луценко с Феррари, ну , допустим, у него неплохие отношения с Винокуровым. И ЧТО ?.. "Выдвигается предположение...". Охота на ведьм начинается именно с этого... Да и любой ОБЪЕКТИВНЫЙ арбитраж оправдает спортсменов - если дело дойтет до каких-либо санкций.

  4. Бакеша

    Сегодня, 16:43 | Регистрация: 1.02.2018

    Цитата: Адриен
    Вообще интересно. Неужели к УПОТРЕБЛЕНИЮ ДОПИНГА уже приравняли общение с теми или иными лицами ? Есть регулярно проводимые соответствующими ОФИЦИАЛЬНЫМИ службами проверки спортсменов. Только ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ могут служить поводом для расследований и обвинений. Ну, допустим, встречались Фульсанг и Луценко с Феррари, ну , допустим, у него неплохие отношения с Винокуровым. И ЧТО ?.. "Выдвигается предположение...". Охота на ведьм начинается именно с этого... Да и любой ОБЪЕКТИВНЫЙ арбитраж оправдает спортсменов - если дело дойтет до каких-либо санкций.
    Происки конкурентов?

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:19 | Регистрация: 30.06.2017

    Аstana сделала официальное заявление по этому поводу: ... Команда находится в контакте с UCI (Международный Союз Велосипедистов) и CADF, чтобы получить больше информации; команда будет сотрудничать с CADF и UCI в случае инициирования любого запроса или процедуры. Однако, на данный момент, не было возбуждено ни одной процедуры в отношении гонщика, связанного с командой. Команда «Астана Про Тим» убеждена, что, если бы у CADF были какие-либо доказательства нарушения со стороны любого гонщика команды, дисциплинарное разбирательство было бы немедленно начато в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом...$$$$ Точно происки недругов и конкурентов.

    Вся жизнь это гонка.
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Etoile de Besseges

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Комментарии

  • Astanaforever
    CADF предполагает, что Микеле ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Аstana сделала официальное заявление по этому поводу: ... Команда находится в контакте с UCI (Международный Союз Велосипедистов) и CADF, чтобы получить больше информации; команда будет сотрудничать с CADF и UCI в случае инициирования любого запроса или процедуры. Однако, на данный момент, не было возбуждено ни одной процедуры в отношении гонщика, связанного с командой. Команда «Астана Про Тим» убеждена, что, если бы у CADF были какие-либо доказательства нарушения со стороны любого гонщика команды, дисциплинарное разбирательство было бы немедленно начато в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом...$$$$ Точно происки недругов и конкурентов.
  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10)
    Earl57-Фото
    Если кто не помнит, он еще и победитель Рубе в юниорской и андеровской версиях. И хочет собрать полный комплект.
    В своем интервью после гонки он сказал, что отводит себе два года на то чтобы свергнуть Ван дер Пула. Пока что 5 лет разницы в возрасте имеют значение. Вообще был не по годам зрелый анализ гонки. Редко кто в 20 лет на это способен.
    А Ван Арт сказал - "я вернусь"...
  • Freejazz
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Earl57
    Пидкока не заметили? Которому всего 20 лет и он первый сезон в элите.

    Да, кстати, когда смотрел, все время вас вспоминал и ваше внимание к Пидкоку. Но его совсем к ньюкамерам не отнести - все таки чемпион мира по андерам. В воскресенье он был действительно хорош и мотивирован. Не сдал, как бывало раньше и удержался против секонд оф зе бест бельгийцев. 

  • Бакеша
    CADF предполагает, что Микеле ... (6)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Адриен
    Вообще интересно. Неужели к УПОТРЕБЛЕНИЮ ДОПИНГА уже приравняли общение с теми или иными лицами ? Есть регулярно проводимые соответствующими ОФИЦИАЛЬНЫМИ службами проверки спортсменов. Только ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ могут служить поводом для расследований и обвинений. Ну, допустим, встречались Фульсанг и Луценко с Феррари, ну , допустим, у него неплохие отношения с Винокуровым. И ЧТО ?.. "Выдвигается предположение...". Охота на ведьм начинается именно с этого... Да и любой ОБЪЕКТИВНЫЙ арбитраж оправдает спортсменов - если дело дойтет до каких-либо санкций.
    Происки конкурентов?
  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    А по поводу Альгарве - трудно будет Инеосу, если молодежь всерьез озадачится победой. Ван дер Пул, по сути, привык без команды ездить, он может и так двигаться, если здоровья хватит, да и Эвенпул могет в гору ехать в ровном темпе достаточно быстро. Туда до кучи Погачара, чтобы устроить фестиваль молодых талантов)))

    Погачар на Альгарве не заявлен. Зато есть Микель Бьорг, чемпион мира в разделке в категории андеров. Посмотрим как его Эвенпул победит разделке.

  • Anna P.
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10)
    Anna P.-Фото
    Пидкок, конечно, большая надежда для британского и вообще велоспорта, но он совсем другой тип спортсмена, чем Матье.
    Я почти первый раз смотрела велокросс - раньше урывками - и меня поразило отличие ВДП от остальных: он не делает лишних движений. Идеальная координация, это природа, этого не натренируешь. Просто загляденье смотреть, как он меняет велосипед. Грациозен, как большой кот. Больше никто так не умеет.
    Хотя сами соревнования как отдельное зрелище, мне понравились меньше, чем шоссейные велогонки.
  • Адриен
    CADF предполагает, что Микеле ... (6)
    Адриен-Фото

    Вообще интересно. Неужели к УПОТРЕБЛЕНИЮ ДОПИНГА уже приравняли общение с теми или иными лицами ? Есть регулярно проводимые соответствующими ОФИЦИАЛЬНЫМИ службами проверки спортсменов. Только ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ могут служить поводом для расследований и обвинений. Ну, допустим, встречались Фульсанг и Луценко с Феррари, ну , допустим, у него неплохие отношения с Винокуровым. И ЧТО ?.. "Выдвигается предположение...". Охота на ведьм начинается именно с этого... Да и любой ОБЪЕКТИВНЫЙ арбитраж оправдает спортсменов - если дело дойтет до каких-либо санкций.

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice

    Ухххх, как Вандерпуля выиграл чемпионат мира по велокроссу. Доминирование из доминирований, танк. Жаль, ван Арт никак форму не вернет, была бы оппозиция, а так  - в одну калитку.

    Пидкока не заметили? Которому всего 20 лет и он первый сезон в элите.

  • Бакеша
    Чемпионат Колумбии-2020. Групп ... (4)
    Бакеша-Фото
    А астанинские колумбийцы не участвовали?
  • 0x5F375A86
    CADF предполагает, что Микеле ... (6)
    0x5F375A86-Фото

    Надеюсь, это все окажется фейком. Газета довольно желтая, а Фульсан с Луценко очень часто проходят допинг-контроль, их могли бы уличить раньше.

    Уже довольно долго небыло допинг-скандалов на уровне протура, не хочется чтобы они начались опять.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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