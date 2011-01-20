Бывший директор Джиро д’Италия оправдан по делу о незаконном присвоении 15 миллионов евро

Микеле Аквароне оправдан в деле о незаконном присвоении средств RCS Sport

После шести лет расследования и судебных слушаний бывший директор Джиро д’Италия Микеле Аквароне (Michele Acquarone) был оправдан судом Милана в деле о незаконном присвоении фондов RCS Media Group, о чём сообщает новостное агентство Lapresse.

Виновной в хищении более 15 миллионов евро, которые постепенно снимались со счетов спортивных соревнований, проводимых RCS Sport с 2003 по 2013 год, является бывший бухгалтер компании Лаура Бертинотти (Laura Bertinotti), которой вынесен приговор в виде лишения свободы на 8 лет и 8 месяцев.

Микеле Аквароне проработал в компании RCS 14 лет, в 2011 году он стал директором итальянского Гран-тура Джиро д’Италия, сменив на посту Анджело Дзоменьяна. После увольнения Микеле Аквароне директором Джиро д'Италия стал Мауро Веньи.

В 2013 году Микеле Аквароне обратил внимание на исчезновение 60 000 евро, о чём сообщил руководству RCS Sport, после чего сначала был временно отстранён от работы, а потом уволен. Когда Аквароне заметил пропажу средств, Лаура Бертинотти уволилась из RCS.

После увольнения Микеле Аквароне боролся за то, чтобы очистить своё имя от подозрений. На это ушло шесть лет.

В твиттере Микеле Аквароне написал: «Лучше поздно, чем никогда. Небольшая радость после шести лет огромной боли. Благодарю всех, кто оставался со мной в эти годы».