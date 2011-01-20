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Бывший директор Джиро д’Италия оправдан по делу о незаконном присвоении 15 миллионов евро

Микеле Аквароне оправдан в деле о незаконном присвоении средств RCS Sport

 

 

  После шести лет расследования и судебных слушаний бывший директор Джиро д’Италия Микеле Аквароне (Michele Acquarone) был оправдан судом Милана в деле о незаконном присвоении фондов RCS Media Group, о чём сообщает новостное агентство Lapresse.

 

  Виновной в хищении более 15 миллионов евро, которые постепенно снимались со счетов спортивных соревнований,  проводимых RCS Sport с 2003 по 2013 год, является бывший бухгалтер компании Лаура Бертинотти (Laura Bertinotti), которой вынесен приговор в виде лишения свободы на 8 лет и 8 месяцев.

 

 

  Микеле Аквароне проработал в компании RCS 14 лет, в 2011 году он стал директором итальянского Гран-тура Джиро д’Италия, сменив на посту Анджело Дзоменьяна. После увольнения Микеле Аквароне директором Джиро д'Италия стал Мауро Веньи.

 

  В 2013 году Микеле Аквароне обратил внимание на исчезновение 60 000 евро, о чём сообщил руководству RCS Sport, после чего сначала был временно отстранён от работы, а потом уволен. Когда Аквароне заметил пропажу средств, Лаура Бертинотти уволилась из RCS.

 

После увольнения Микеле Аквароне боролся за то, чтобы очистить своё имя от подозрений. На это ушло шесть лет.

 

В твиттере Микеле Аквароне написал: «Лучше поздно, чем никогда. Небольшая радость после шести лет огромной боли. Благодарю всех, кто оставался со мной в эти годы».

 

 

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Теги к статье: Микеле Аквароне Джиро д'Италия Giro d'Italia Michele Acquarone

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  1. Имя: Аманжол

    SilaSveta

    Сегодня, 08:05 | Регистрация: 6.09.2016

    Полжизни у человека украли по липовому обвинению. Думаю при наличии хороших адвокатов и Винокурова в обвинении в коррупции Л-Б-Л оправдают.

  2. AAA

    Сегодня, 09:39 | Регистрация: 20.01.2011

    Распилили 15 лямов.

    Бухша на себя все взяла, через пару лет по удо выйдет, замажут, до конца жизни хватит шампанское пить.

     

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Комментарии

  • AAA
    Бывший директор Джиро д’Италия ... (2)
    AAA-Фото

    Распилили 15 лямов.

    Бухша на себя все взяла, через пару лет по удо выйдет, замажут, до конца жизни хватит шампанское пить.

     

  • veloster
    Тур Словакии-2019. Этап 2 (2)
    veloster-Фото

    Каким-то подозрительным образом раздельщик Ламперт трансформировался в спринтера. При этом не перестав быть раздельщиком. В Германии у Кристофа финиш вырезал. Тут - у Демара.

    Как-то все это не правильно.

  • ktilp-12
    Алексей Луценко одерживает кра ... (3)
    ktilp-12-Фото

     С победой! Удачи и везения на чемпионате мира

  • SilaSveta
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (12)
    SilaSveta-Фото

    Ура! Победа Алексея!

  • SilaSveta
    Бывший директор Джиро д’Италия ... (2)
    SilaSveta-Фото

    Полжизни у человека украли по липовому обвинению. Думаю при наличии хороших адвокатов и Винокурова в обвинении в коррупции Л-Б-Л оправдают.

  • Mima
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (12)
    Mima-Фото
    Цитата: Адриен
    Так и хочется провозгласить - " Олег Юрьевич, простите за критику, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ! Видать, среди российских обладателей тугих кошельков вы остались единственным любителем велоспорта. Наплюйте на организационную шелуху международных бюрократов UCI. Все же на кону - судьба большого российского велоспорта, который сейчас в загоне ...". Но - вряд ли отзовется... И все же не хорошо, СТЫДНО , что в великой спортивной стране нет своей команды в высшем велосипедном дивизионе. На кокориных и мамаевых деньги находятся, а на конышевых, екимовых, капитоновых, меньшовых - нет...
    К сожалению, так. Очень очень жаль.
  • rude_rider
    Ваут Пулс переходит в команду ... (48)
    rude_rider-Фото
    поздравляю вы выучили второе слово после кумыса..растете..наверное учитесь на доп занятия ходите ..
  • almaty1991
    Алексей Луценко одерживает кра ... (3)
    almaty1991-Фото

    Лёха продолжает феерить. Умничка!

  • VeloVelo
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Да, вы правы, пост не в тему, каюсь.

  • Адриен
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (12)
    Адриен-Фото

    Так и хочется провозгласить - " Олег Юрьевич, простите за критику, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ! Видать, среди российских обладателей тугих кошельков вы остались единственным любителем велоспорта. Наплюйте на организационную шелуху международных бюрократов UCI. Все же на кону - судьба большого российского велоспорта, который сейчас в загоне ...". Но - вряд ли отзовется... И все же не хорошо, СТЫДНО , что в великой спортивной стране нет своей команды в высшем велосипедном дивизионе. На кокориных и мамаевых деньги находятся, а на конышевых, екимовых, капитоновых, меньшовых - нет...

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