Штефан Денифль и Георг Прайдлер дисквалифицированы на 4 года

Штефан Денифль и Георг Прайдлер получили 4 года дисквалификации после признаний в использовании допинга и намерении использовать допинг

Антидопинговая организация Австрии дисквалифицировала на 4 года двух австрийских велогонщиков – 31-летнего Штефана Денифля (Stefan Denifl) и 29-летнего Георга Прайдлера (Georg Preidler).

Эти гонщики признались в употреблении допинга крови после начала операции «Адерласс» (Operation Aderlass), расследования, начатого полицией Австрии и Германии по делу бывшего врача команд Milram и Gerolsteiner Марка Шмидта (Mark Schmidt). Срок дисквалификации гонщиков начался 5 марта 2019 года и закончится 4 марта 2023 года.

Штефан Денифль признался в употреблении допинга во время интервью, проводимого австрийской полицией. После признания Денифль, который на тот момент подписал контракт с командой CCC на 2019 сезон, был вынужден уйти из велоспорта. Результаты Денифля с 1 июня 2014 года по 5 марта 2019 года были вычеркнуты, а это значит, что гонщик лишён победы на этапе Вуэльты Испании-2017 и победы в общем зачёте Тура Австрии-2018.

Георг Прайдлер признался, что сдавал кровь для возможного использования допинга в 2018 году, но сказал, что ни разу не воспользовался переливанием крови. На момент признания Прайдлер являлся гонщиком команды Groupama-FDJ, контракт с ним был немедленно расторгнут. Результаты Прайдлера с 1 февраля 2018 года по 5 марта 2019 года были аннулированы.

Оба гонщика имеют право в течение четырёх недель подать апелляцию в Спортивный Арбитражный суд.