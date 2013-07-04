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Штефан Денифль и Георг Прайдлер дисквалифицированы на 4 года

Штефан Денифль и Георг Прайдлер получили 4 года дисквалификации после признаний в использовании допинга и намерении использовать допинг

 

 

  Антидопинговая организация Австрии дисквалифицировала на 4 года двух австрийских велогонщиков – 31-летнего Штефана Денифля (Stefan Denifl) и 29-летнего Георга Прайдлера (Georg Preidler).

 

  Эти гонщики признались в употреблении допинга крови после начала операции «Адерласс» (Operation Aderlass), расследования, начатого полицией Австрии и Германии по делу бывшего врача команд Milram и Gerolsteiner Марка Шмидта (Mark Schmidt). Срок дисквалификации гонщиков начался 5 марта 2019 года и закончится 4 марта 2023 года.

 

Штефан Денифль и Георг Прайдлер дисквалифицированы на 4 года

 

  Штефан Денифль признался в употреблении допинга во время интервью, проводимого австрийской полицией. После признания Денифль, который на тот момент подписал контракт с командой CCC на 2019 сезон,  был вынужден уйти из велоспорта. Результаты Денифля с 1 июня 2014 года по 5 марта 2019 года были вычеркнуты, а это значит, что гонщик лишён победы на этапе Вуэльты Испании-2017 и победы в общем зачёте Тура Австрии-2018.

 

  Георг Прайдлер признался, что сдавал кровь для возможного использования допинга в 2018 году, но сказал, что ни разу не воспользовался переливанием крови. На момент признания Прайдлер являлся гонщиком команды Groupama-FDJ, контракт с ним был немедленно расторгнут. Результаты Прайдлера с 1 февраля 2018 года по 5 марта 2019 года были аннулированы.

 

Оба гонщика имеют право в течение четырёх недель подать апелляцию в Спортивный Арбитражный суд.

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Теги к статье: Штефан Денифль Георг Прайдлер Stefan Denifl Georg Preidler

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:20 | Регистрация: 4.07.2013

    Вроде, хорошие ребята были. Печаль.

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