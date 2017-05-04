Алессандро Петакки дисквалифицирован на 2 года

Алессандро Петакки дисквалифицирован UCI на 2 года



Алессандро Петакки, бывший профессиональный велогонщик, был дисквалифицирован Международным союзом велосипедистов (UCI) на два года, не смотря на то, что завершил карьеру в 2015 году после Джиро д’Италия.

Причиной дисквалификации стало нарушение итальянским спортсменом антидопинговых правил с 2012 по 2013 год. Результаты Алессандро Петакки за этот период (в 2012 году у Петакки было три победы на этапах и майка лучшего в очковой классификации в гонке Bayern–Rundfahrt) будут аннулированы.

Имя Алессандро Петакки наряду с именами Кристияна Корена, Кристияна Джурасека и Борута Божича было упомянуто в качестве потенциального нарушителя Антидопинговых правил во время операции «Aderlass» в мае этого года. Информацию о нарушениях антидопинговых правил Международному союзу велосипедистов предоставили правоохранительные органы Австрии.

Борут Божич, Кристиян Корен и Алессандро Петакки подозревались в использовании запрещённых методов в 2012 и 2013 годах, а Кристиян Джурасек – в использовании запрещённых методов в 2017 году.

Ещё в мае Алессандро Петакки из-за уведомления UCI пришлось покинуть пост комментатора телеканала RAI во время Джиро д'Италия-2019. Он отрицал, что использовал запрещённые методы (допинг крови) и утверждал, что никогда не посещал кабинет Марка Шмидта, врача команды Milram, проходящего по делу «Aderlass».