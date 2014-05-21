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Признание Данило Хондо и новые имена велогонщиков в связи с австрийским допинг-делом «Aderlass»

Кристиян Корен, Кристиян Джурасек, Борут Божич и Алессандро Петакки подозреваются в употреблении допинга

 

 

  Хорватский гонщик команды UAE Team Emirates Кристиян Джурасек (Kristijan Đurasek), словенский бывший профессиональный велогонщик, работающий сейчас ассистентом спортивного директора команды Bahrain-Merida Борут Божич (Bozic Borut), словенский гонщик команды Bahrain-Merida Кристиян Корен (Kristijan Koren), а также бывший профессиональный велогонщик, завершивший карьеру в 2015 году Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi) названы Международным союзом велосипедистов (UCI) потенциальными нарушителями антидопинговых правил.

 

 

 

  В пресс-релизе UCI говорится, что информацию о нарушения вышеназванными гонщиками антидопинговых правил Международному союзу велосипедистов предоставили правоохранительные органы Австрии. Борут Божич, Кристиян Корен и Алессандро Петакки подозреваются в использовании запрещённых методов в 2012 и 2013 годах, а Кристиян Джурасек – за использование запрещённых методов в 2017 году.

 

Признание Данило Хондо и новые имена велогонщиков в связи с австрийским допинг-делом «Aderlass»

 

  После получения уведомления от UCI команда Bahrain-Merida немедленно отстранила от работы Кристияна Корена, который был снят с Джиро д’Италия-2019 и Борута Божича. Руководство команды Bahrain-Merida отметило, что «оба дела связаны с сезонами 2012 и 2013 года», когда Корен выступал в команде Liquigas-Cannondale, а Божич – в команде Astana.

 

Команда UAE Team Emirates немедленно сняла с Тура Калифорнии Кристияна Джурасека, при этом отметив, что надеется на то, что гонщик сможет доказать свою непричастность к делу. В противном случае контракт с ним будет немедленно разорван.

 

  Имя Алессандро Петакки впервые было упомянуто в связи с австрийским делом «Aderlass» газетами Le Monde и Corriere della Sera, предположившими, что итальянский гонщик был клиентом доктора Марка Шмидта (Mark Schmidt), который сейчас является главным лицом скандала по применению допинга в нескольких видах спорта.

 

В период с 2012 по 2013 год Алессандро Петакки одержал победу на многодневной гонке Тур Баварии (Bayern–Rundfahrt), где помимо общего зачёта выиграл три этапа.

 

  Сам Алессандро Петакки отрицает, что имеет отношение к расследованию по делу врача Марка Шмидта, а также отрицает, что использовал допинг крови: «Я никогда не использовал переливание крови. Не имею понятия, почему моё имя появилось в этом досье. Я узнал, что этот Марк Шмидт был врачом команды Milram, где я выступал. Возможно, он следил за немецкими гонщиками. Я никогда его не видел и с ним не встречался. Никогда не посещал его кабинет ни в Германии, ни где-либо ещё».

 

 

  Бывший товарищ Алессандро Петакки по команде Milram, бывший профессиональный немецкий велогонщик, 45-летний Данило Хондо (Danilo  Hondo) 11 мая в интервью немецкому телеканалу ARD признался, что пользовался услугами доктора Шмидта три или четыре раза. Хондо также рассказал, что связывался с Марком Шмидтом через словенские или хорватские номера телефонов. Данило Хондо отметил, что после вливаний крови всегда чувствовал себя плохо и выступал хуже обычного.

 

 После этого признания Данило Хондо, который с января 2015 года работал тренером сборной Швейцарии, был уволен с этой должности.  

 

 

 

 Данило Хондо: «Это было в 2011 году. Момент слабости с моей стороны. Я совершил тогда самую большую ошибку в своей жизни.

 

  Понимаю, что у меня больше нет профессионального будущего в велоспорте, особенно учитывая, что я официально признался, что повторно нарушил правила (Прим. - в 2005 году Данило Хондо был дисквалифицирован за употребление запрещённого препарата "Карфедон"). Теперь получаю наказание за ошибки прошлого. Так как я работаю тренером национальной сборной в Швейцарии и в прошлые годы занимался с молодыми ребятами, я всеми силами стараюсь предотвратить использование допинга. И способом донести это до моих спортсменов является принятие на себя ответственности».

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Теги к статье: Данило Хондо допинг UCI

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  1. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 10:21 | Регистрация: 21.05.2014

    Информация к размышлению:(с)Штирлиц.

    Данило Хондо отметил, что после вливаний крови

    всегда чувствовал себя плохо и выступал хуже обычного.

     

    Теперь идем на procyclingstats и внимательно смотрим статистику Петакки с 2011 по 2015.

     

    Это интересно. Предварительные выводы каждый сделает сам. Возможно некоторые люди придут к далеко идущим выводам, некоторые к прямо противоположным. Это зависит от уровня информированности и стажа в теме.

     

     

     

     

     

  2. Имя: staurt

    staurt

    Сегодня, 11:53 | Регистрация: 26.05.2017

    Новая эра в велоспорте, ну ну свежо придание

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Комментарии

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото

    Евроспорта конечно же

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Всегда удивлялся на сайт велоспорта. В ходе больших Гранд Туров еще ничего, но в остальное время очень нехотя обновляется и долго там может на первом месте висеть новость типа "Жесть, велогонщику надели на голову колесо" (реальный пример) и при этом могут игнорироваться результаты крупных соревнований.
  • SVS
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    SVS-Фото
    Ну, если посмотреть, скажем, евроспорт - https://www.eurosport.com/cycling/ , то там этим грустным новостям отведено тоже не самое последнее место. Когда идёт большой тур, то их получается меньше в процентном соотношении.
    Но в русской редакции их больше :-(.
  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото
    Полностью согласен с Вами.
  • Shega
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    Shega-Фото

    К сожалению, это так. Так бог с ними, со спортивными журналистами. Они такие новости выискивают и любят, но главный популяризатор велоспорта в России тоже ведь  недалеко ушел. Львиная доля репортажей - это описание ужасных падений, которые могли бы быть, если бы гонщик не увидел... не успел... повернул... затормозил... и т.д. В довершении картины "буквально умираешь в седле... безумный взгляд на финише" и не менее красочные картины. Дочь, вынужденно прослушав такой репортаж, резюмировала:"Если бы я всё это услышала в юности, я бы на велосипед точно не села. И ребенка своего в велоспорт не отдам никогда, даже если он хотеть будет." У мамы ещё проще "Опять твои самоубийцы поехали?"
    Вот и берут меня сомнения, что при таких раскладах, да ещё и нищенских гонорарах по сравнению с другими спортсменами, возродится или появится у нас интерес к велоспорту((
    То, что это тяжелейший и рискованный вид спорта, понятно всем, кто его любит. Я с удовольствием слежу за гонкой, когда все едут живые и здоровые. Этап без падений вообще за счастье. За всех упавших и сошедших переживаний хватает и без гипотетических выкладок, честное слово.
    Я вот только не знаю.... В странах, где велоспорт популярен, также только о падениях, ужасах и трагедиях говорят? Или всё-таки как-то иначе его преподносят? Дают какую-то сбалансированную картину?
    Прошу прощения за длинный текст( Наболело((

  • Znak
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    Znak-Фото

    Да уж...Вспомнил оброненную палочку в эстафете 4*100 на Олимпиаде. Пугает, что примеров из областей куда серьезней спортивных баталий еще больше!

  • el kun
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    el kun-Фото
    Но наверно и за них и были падения,поетому взяли и дали всем нейтрализацию,кусочки деревья были на дороге,поетому и случился завал,может ето и правильно
  • SportSpirit
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    SportSpirit-Фото

    Ольга, спасибо за подобный рассказ.

     

    Американцы беспрецедентно циничны по защите интересов своих спотрсменов во всех видах спорта. Чего только стоят истории с Джастином Гэтлином.

     

  • SVS
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    SVS-Фото
    Кстати, завалы, как это не грустно - одна из наиболее зрелищных частей таких туров :-(.
    И зрителей они явно интересуют и привлекают :-(.
    Посмотрите на интерес и кол-во просмотров и новостей про завалы и травмы - они в лидерах, наравне с новостями о победителях :-(.
    Такова природа людей :-(.
    А если кто-то получает реальную травму, да к тому и кто-то из известных - новости попадают даже в общеновостные каналы :-(.
  • Konstantin41
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    Konstantin41-Фото
    Ну, по поводу холмистых этапов я частично соглашусь. Правда колхоза среди бигов на этих этапах всё равно не избежать, но хоть отрыв будет иметь возможность бороться за победу. Можно заменить 1-2 совсем плоских этапа на холмистые (холмистость тоже понятие относительное), но не более того. Спринтерская разборка — это отдельный вид искусства в велоспорте, и нельзя их убирать с Гранд туров. А тут человек пишет, что нужно убрать все спринтерские этапы, ну бред ведь, согласитесь. А вообще, я всегда был за то, чтобы на каждом Гранд туре был хотя бы один по-настоящему классический этап, обязательно с брусчаткой. Но на прошлом ТДФ был этап до Рубэ и падений и сходов там было больше, чем на всех спринтерских этапах вместе взятых, поэтому теперь даже не знаю...

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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