Кристиян Корен и Борут Божич дисквалифицированы на 2 года

Кристиян Корен и Борут Божич получили два года дисквалификации

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что Борут Божич (Bozic Borut), бывший словенский велогонщик, работавший ассистентом спортивного директора команды Bahrain-Merida, и словенский велогонщик Кристиян Корен (Kristijan Koren), выступавший в этой же команде, получили по два года дисквалификации за нарушение Антидопинговых правил.

Оба словенских спортсмена проходили по делу «Aderlass». Их отстранили от работы в мае этого года после того, как правоохранительные органы Австрии предоставили UCI информацию о том, что Божич и Корен использовали запрещённые методы/субстанции в 2011 и 2012 годах.