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Кристиян Корен и Борут Божич дисквалифицированы на 2 года

Кристиян Корен и Борут Божич получили два года дисквалификации

 

Кристиян Корен и Борут Божич дисквалифицированы на 2 года

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что Борут Божич (Bozic Borut), бывший словенский велогонщик, работавший ассистентом спортивного директора команды Bahrain-Merida, и словенский велогонщик Кристиян Корен (Kristijan Koren), выступавший в этой же команде, получили по два года дисквалификации за нарушение Антидопинговых правил.

 

 Оба словенских спортсмена проходили по делу «Aderlass». Их отстранили от работы в мае этого года после того, как правоохранительные органы Австрии предоставили UCI информацию о том, что Божич и Корен использовали запрещённые методы/субстанции в 2011 и 2012 годах.

 

 

 

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Теги к статье: Борут Божич Кристиян Корен Kristijan Koren Borut Bozic

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  1. RVL

    Сегодня, 20:02 | Регистрация: 30.08.2012

    Ойё ё.... Дальше только троеточия

  2. Имя: Andrei

    Veloan

    Сегодня, 20:35 | Регистрация: 6.09.2014

    И это будет не крайний случай для команды...

    Уж точно...

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:34 | Регистрация: 30.06.2017

    Тут один комментатор кричал о кристальной репутации и отсутствии допинговых скандалов команды Бахрейн. АУ..ГДЕ ТЫ?

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Виктори

    Cha

    Сегодня, 21:55 | Регистрация: 6.09.2016

    Ух ты 2011-2012 года копают. Старое дело. Так и до кого угодно доберутся. Тревожно.

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Комментарии

  • levonardo
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    levonardo-Фото
    Красиво) будем надеяться что действительность будет оптимистичнее)
  • Cha
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (4)
    Cha-Фото
    Ух ты 2011-2012 года копают. Старое дело. Так и до кого угодно доберутся. Тревожно.
  • aksbor
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    aksbor-Фото

    Как за Меньшовым вслед скитался Козончук.

    Увы, то был масштаб совсем иной -

    Нам Джиро покорялась и Вуэльта,

    Нам Тур де Франс почти что пал к ногам.

    А что теперь? Увы, одни руины.

    Лишь двух гонцов отметить молодых

    Рука подняться может. В остальном -

    Стареющий Ильнур и... Кочетков.

     

  • Astanaforever
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Тут один комментатор кричал о кристальной репутации и отсутствии допинговых скандалов команды Бахрейн. АУ..ГДЕ ТЫ?
  • Astanaforever
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Аж целых три россиянина в мировой лиге, учитывая новость, что Израиль саклинг академия других россиян не включает в состав команды.. Да уж..это дно российского велоспорта.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Милан - Турин-2019 (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вальверде все время в тройке , набирает ход на Ломбардию?
  • Veloan
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (4)
    Veloan-Фото

    И это будет не крайний случай для команды...

    Уж точно...

  • Александра
    Павел Кочетков подписал контра ... (9)
    Александра-Фото
    Узнаваемость в России? Да у нас посетители сети ССС даже Авермата не узнают, что говорить о Кочеткове. Они же не футболисты! А Павлу, конечно, удачи. Попасть в такой проект, это здорово.
  • motte
    Примож Роглич – победитель Tr ... (17)
    motte-Фото

    Цитата: ktilp-12
     Роглич может прибрать и Ломбардию и на отлично закончить сезон.

    Он сезон и так классно заканчивает, первым в мировом рейтинге ЮСИ, далеко опережая второго, здесь иное ибо Нибали готов, кмк, к Ломбардии.

    Посмотрите составы команд на офсайте вот этим и будет предстоящий Монумент притягателен.

  • motte
    Милан - Турин-2019 (8)
    motte-Фото

    Я вот о маечке радужной вспомнил, когда вальв упирался, увидим ли мы теперь ее ибо все последние года она была впереди ? Или только на старте?

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