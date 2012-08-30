Кристиян Корен и Борут Божич дисквалифицированы на 2 года

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- Дата:
- Сегодня, 19:01
Кристиян Корен и Борут Божич получили два года дисквалификации
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что Борут Божич (Bozic Borut), бывший словенский велогонщик, работавший ассистентом спортивного директора команды Bahrain-Merida, и словенский велогонщик Кристиян Корен (Kristijan Koren), выступавший в этой же команде, получили по два года дисквалификации за нарушение Антидопинговых правил.
Оба словенских спортсмена проходили по делу «Aderlass». Их отстранили от работы в мае этого года после того, как правоохранительные органы Австрии предоставили UCI информацию о том, что Божич и Корен использовали запрещённые методы/субстанции в 2011 и 2012 годах.
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