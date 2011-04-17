Йохан Брюнель пожизненно отстранён от работы в велоспорте решением CAS

Открытое письмо Йохана Брюнеля в ответ на решение CAS о его пожизненном отстранении от работы в велоспорте

Спортивный Арбитражный суд (CAS) ужесточил наказание бывшему менеджру Лэнса Армстеронга, директору команд US Postal Services Pro Cycling Team и Discovery Channel Йохану Брюнелю, заменив 10-летнее отстранение от работы в велоспорте на пожизненное.

Такая же мера наказания была принята относительно Педро Селайя, работавшего спортивным врачом в командах USPS/ Discovery Channel Pro Cycling в 1997-1998 и в 2004-2007 годах. Он также получил пожизненный запрет на работу в велоспорте. Период дисквалификации тренера Хосе «Пепе» Марти (Jose “Pepe” Martí) увеличен с 8 до 15 лет.

Спортивный Арбитражный суд (СAS) Лозанны ужесточил наказание, удовлетворив апелляцию Всемирного Антидопингового агентства (WADA), призвавшего пересмотреть вердикт Антидопингового Агентства США, наказавшего Йохана Брюнеля 10-летним отстранением от работы в велоспорте, отсчёт которого начался в 2012 году.

Напомним, что американский велогонщик Лэнс Армстронг, признавшийся в употреблении допинга во время своей карьеры, также получил пожизненную дисквалификацию в 2012 году.

54-летний Йохан Брюнель, который был обвинён в том, что он возглавлял систему распространения допинга в командах USPS и Discovery Channel, после получения вердикта CAS о пожизненном отстранении от работы в велоспорте, написал открытое письмо.

Йохан Брюнель: «Я получил по электронной почте письмо из Лозанны от Спортивного Арбитражного суда» (CAS), в котором объявлялось, что 10-летний запрет на работу в велоспорте, наложенный в 2012 году Антидопинговым агентством США, заменён на пожизненный. Всемирное Антидопинговое агентство подало апелляцию относительно изначального 10-летнего срока и потребовало, чтобы оно было заменено пожизненным. Этот запрос был удовлетворён CAS, и теперь я пожизненно отстранён от велоспорта.

Хотя, фактически, я ничего не могу предпринять против этих санкций, а 10-летнее отстранение в мои 54 года, практически, то же самое, что пожизненное, я бы всё же хотел обозначить несколько ключевых элементов в этом долгом процессе.

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что я полностью признаю, что сделал массу ошибок в прошлом. Многое хотел бы сделать по-другому, есть поступки, о которых теперь глубоко сожалею. Время, в которое я был велогонщиком и спортивным директором, очень отличалось от того, что есть сейчас.

Не вдаваясь в детали в этом письме, просто хочу обратить внимание, что мы все были детьми нашей эры. Мы столкнулись с ловушками и искушениями, которые были частью культуры в то время. Мы не всегда принимали правильные решения.

Хочу как можно короче осветить моменты всего спортивно-юридического процесса, которые даже спустя все эти годы я нахожу невероятно разочаровывающими.

USADA. С самого начала я говорил, что это американское агентство не обладает полномочиями, чтобы выносить мне приговор. Я – гражданин Бельгии, живу в Испании, никогда не имел с USADA никаких контрактов, не говоря уже об арбитражном соглашении. И это агентство, пренебрегая всеми обычными сроками исковой давности, выставило меня на всеобщее осуждение и обвинило во всех грехах, сделав меня главным действующим лицом их голливудской версии событий.

Несмотря на решение CAS я твёрдо настаиваю на своей позиции, что USADA никогда не имело и не имеет юридических прав принимать относительно меня какое-то решение. USADA никогда не имело власти открывать против меня дело, а тем более отстранять меня на какой бы то ни было срок.

По вопросу процесса апелляции CAS в свою защиту могу выделить следующие пункты:

1. Между мной и USADA никогда не было арбитражного соглашения.

2. Уважение к закону о сроках давности.

3. Право на равное обращение.

4. Полное пренебрежение пропорциональностью наказания.

Весь процесс был трудным, очень болезненным и сложным по полученному опыту. Но теперь пора двигаться дальше. Я могу, наконец, закрыть эту главу и сфокусироваться на положительных моментах моего будущего. У меня всё ещё хорошее здоровье, двое прекрасных здоровых детей, много очень хороших друзей, а также масса энергии и идей на ближайшие годы.

Повторяю, что после всего случившегося, я о многом сожалею. Я всё ещё люблю велоспорт с той же страстью и силой, которая наполняла меня, когда я был 14-летним. Несмотря на решение CAS я хочу и ставлю целью помогать расти моему спорту, сделать его лучше в ближайшие годы».