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Йохан Брюнель пожизненно отстранён от работы в велоспорте решением CAS

Открытое письмо Йохана Брюнеля в ответ на решение CAS о его пожизненном отстранении от работы в велоспорте

 

 

  Спортивный Арбитражный суд (CAS) ужесточил наказание бывшему менеджру Лэнса Армстеронга, директору команд US Postal Services Pro Cycling Team и Discovery Channel Йохану Брюнелю, заменив 10-летнее отстранение от работы в велоспорте на пожизненное.

 

  Такая же мера наказания была принята относительно Педро Селайя, работавшего  спортивным врачом в командах USPS/ Discovery Channel Pro Cycling в 1997-1998 и в 2004-2007 годах. Он также получил пожизненный запрет на работу в велоспорте. Период дисквалификации тренера Хосе «Пепе» Марти (Jose “Pepe” Martí) увеличен с 8 до 15 лет.

 

  Спортивный Арбитражный суд (СAS) Лозанны ужесточил наказание, удовлетворив апелляцию Всемирного Антидопингового агентства (WADA), призвавшего пересмотреть вердикт Антидопингового Агентства США, наказавшего Йохана Брюнеля 10-летним отстранением от работы в велоспорте, отсчёт которого начался в 2012 году.

  Напомним, что американский велогонщик Лэнс Армстронг, признавшийся в употреблении допинга во время своей карьеры, также получил пожизненную дисквалификацию в 2012 году.

 

Йохан Брюнель пожизненно отстранён от работы в велоспорте решением CAS

 

 

  54-летний Йохан Брюнель, который был обвинён в том, что он возглавлял систему распространения допинга в командах USPS и Discovery Channel, после получения вердикта CAS о пожизненном отстранении от работы в велоспорте, написал открытое письмо.

 

  Йохан Брюнель: «Я получил по электронной почте письмо из Лозанны от Спортивного Арбитражного суда» (CAS), в котором объявлялось, что 10-летний запрет на работу в велоспорте, наложенный в 2012 году Антидопинговым агентством США, заменён на пожизненный. Всемирное Антидопинговое агентство подало апелляцию относительно изначального 10-летнего срока и потребовало, чтобы оно было заменено пожизненным. Этот запрос был удовлетворён CAS, и теперь я пожизненно отстранён от велоспорта.

 

  Хотя, фактически, я ничего не могу предпринять против этих санкций, а 10-летнее отстранение в мои 54 года, практически, то же самое, что пожизненное, я бы всё же хотел обозначить несколько ключевых элементов в этом долгом процессе.

 

  Прежде всего, хочу подчеркнуть, что я полностью признаю, что сделал массу ошибок в прошлом. Многое хотел бы сделать по-другому, есть поступки, о которых теперь глубоко сожалею. Время, в которое я был велогонщиком и спортивным директором, очень отличалось от того, что есть сейчас.

 

  Не вдаваясь в детали в этом письме, просто хочу обратить внимание, что мы все были детьми нашей эры. Мы столкнулись с ловушками и искушениями, которые были частью культуры в то время. Мы не всегда принимали правильные решения.

 

  Хочу как можно короче осветить моменты всего спортивно-юридического процесса, которые даже спустя все эти годы я нахожу невероятно разочаровывающими.

 

  USADA. С самого начала я говорил, что это американское агентство не обладает полномочиями, чтобы выносить мне приговор. Я – гражданин Бельгии, живу в Испании, никогда не имел с USADA  никаких контрактов, не говоря уже об арбитражном соглашении. И это агентство, пренебрегая всеми обычными сроками исковой давности, выставило меня на всеобщее осуждение и обвинило во всех грехах, сделав меня главным действующим лицом их голливудской версии событий.

 

  Несмотря на решение CAS я твёрдо настаиваю на своей позиции, что USADA никогда не имело и не имеет юридических прав принимать относительно меня какое-то решение. USADA никогда не имело власти открывать против меня дело, а тем более отстранять меня на какой бы то ни было срок.

 

По вопросу процесса апелляции CAS в свою защиту могу выделить следующие пункты:

 

1. Между мной и USADA никогда не было арбитражного соглашения.

2. Уважение к закону о сроках давности.

3. Право на равное обращение.

4. Полное пренебрежение пропорциональностью наказания.

 

 

  Весь процесс был трудным, очень болезненным и сложным по полученному опыту. Но теперь пора двигаться дальше. Я могу, наконец, закрыть эту главу и сфокусироваться на положительных моментах моего будущего. У меня всё ещё хорошее здоровье, двое прекрасных здоровых детей, много очень хороших друзей, а также масса энергии и идей на ближайшие годы.

 

  Повторяю, что после всего случившегося, я о многом сожалею. Я всё ещё люблю велоспорт с той же страстью и силой, которая наполняла меня, когда я был 14-летним. Несмотря на решение CAS я хочу и ставлю целью помогать расти моему спорту, сделать его лучше в ближайшие годы».

 

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Теги к статье: Йохан Брюнель Johan Bruyneel

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 24.12.2017

    Жаль что все так надеюсь ещё увидимся, удачи по жизни,здоровья деткам.

  2. Имя: Виталий

    vitali

    Сегодня, 21:06 | Регистрация: 17.04.2011

    Интересно и решение КАС, и письмо Брюнеля, хотя он, наверное, даже после этого решения может ещё обращаться в какие-то суды.

    ВАДА, наверное, как всегда за справедливость, и поэтому их не устроил вариант: Армстронгу - пожизненное, а остальным активным участникам - только по 8-10 лет, поэтому и попросил всех уравнять по сроку дисквалификации с американским гражданином. 

    Возможно, ВАДА знало, что УСАДА не имел права наказывать граждан других стран, и таким образом "узаконило" наказание.

    Возможно, кто-то знает, что Брюнель, доктор и тренер, раскаявшись и сказав правду, все-таки сказали не всю правду, и о ком-то помалкивают. И таким образом на них оказывается давление, что-бы засветить нового-ых персонажа-ей.

    Ведь зачем-то продолжают давить до упора, в самую грязь, и не отпускают... очень напоминает стиль англо-саксонских ведомств, чтобы не просто наказать, а именно уничтожить. 

    Но скорее всего, первоначальное наказание сочли мягким, т.е. несоответствующим уровню раскрытого системного правонарушения.

  3. Имя: Ростислав

    ROSt

    Сегодня, 22:34 | Регистрация: 6.11.2012

    Власть не поменялась...

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Комментарии

  • ROSt
    Йохан Брюнель пожизненно отстр ... (3)
    ROSt-Фото

    Власть не поменялась...

  • ROSt
    Доктор Селайя и тренер Марти п ... (1)
    ROSt-Фото

    Охохохо... Как всё отпущено!(((?

  • vitali
    Йохан Брюнель пожизненно отстр ... (3)
    vitali-Фото

    Интересно и решение КАС, и письмо Брюнеля, хотя он, наверное, даже после этого решения может ещё обращаться в какие-то суды.

    ВАДА, наверное, как всегда за справедливость, и поэтому их не устроил вариант: Армстронгу - пожизненное, а остальным активным участникам - только по 8-10 лет, поэтому и попросил всех уравнять по сроку дисквалификации с американским гражданином. 

    Возможно, ВАДА знало, что УСАДА не имел права наказывать граждан других стран, и таким образом "узаконило" наказание.

    Возможно, кто-то знает, что Брюнель, доктор и тренер, раскаявшись и сказав правду, все-таки сказали не всю правду, и о ком-то помалкивают. И таким образом на них оказывается давление, что-бы засветить нового-ых персонажа-ей.

    Ведь зачем-то продолжают давить до упора, в самую грязь, и не отпускают... очень напоминает стиль англо-саксонских ведомств, чтобы не просто наказать, а именно уничтожить. 

    Но скорее всего, первоначальное наказание сочли мягким, т.е. несоответствующим уровню раскрытого системного правонарушения.

  • marketbk
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (29)
    marketbk-Фото

    Да, помню вроде даже решение об отмене радиосвязи было поэтапное, но так и заглохло. Многие, практически все, гонцов высказывались против. Безопасность ставили во главу. Но так же вспоминаю слова в послефинишных вьюхах тех же гонцов (обычно после завалов на последних 1-30 км) что в наушниках стоит "все вперед, держать позицию" (в таком духе, не цитата). Что сразу задаюсь вопросом: ничего здесь противворечивого нет?))))

    По теме думаю эта идея тоже сойдет на нет, как и отмена связи.

  • 3NSN
    Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (3)
    3NSN-Фото

    что-то не верится, что сильно ударит по Скай отсутствие измерителей мощности, тренироваться они будут всё равно по ним, поставят примерные отсечки по пульсу или ощущениям, это сложнее будет сделать из-за разных условий жары или длительности гонки, но не думаю, что картина кардинально изменится. 

    Да и вообще ныть из-за измерителей мощности и Скай... Времена меняются, Дюмулен, Фрум, Томас, Роглич едут по приборам в гору эффективно, Берналь думаю тоже не брезгует. Зачем запрещать прогресс, химию как была во времена Лэнса запретили, таких сумасшедших атак не будет, как у людей полностью заряженных ЭПО, теперь есть мощеметр, и новые герои 

  • DV
    Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (3)
    DV-Фото
    Верим
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Йохан Брюнель пожизненно отстр ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль что все так надеюсь ещё увидимся, удачи по жизни,здоровья деткам.
  • paziz
    Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (3)
    paziz-Фото
    С 2015 года слышу громкие заявления по поводу персоны Кинтаны Кинтана не вернется
  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (21)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Николай Степаныч
    Уже не знают, что сделать, чтобы дать шансы горнякам, которые не способты тягаться с универсалами на сбалансированных маршрутах.

     

    Золотые слова!

     

    Скажу больше - горняки теперь и в гору не могут тягаться с универсалами Фрумом, Дюмулином, Томасом, Рогличем.

     

    Если только горы не за 2 км с заметным дефицитом кислорода, где правят южноамериканцы, выросшие на высотах 3 км.

     

     

  • ktilp-12
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (21)
    ktilp-12-Фото

     В интервью газете Spazio Ciclismo Джузеппо Мартинелли говорит, что Тур очень подходит Нибали и отзывается о неправильной подготовке Ару, пишут про Мартинелли как о бывшем спортивном директоре Астаны, Он ушел из Астаны, куда? К Ару? 

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