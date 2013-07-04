Джордж Беннетт перенёс операцию в конце сезона 2019 года

Джордж Беннетт: «Боль в груди влияла не только на гонки, но и на тренировки»

29-летнему новозеландскому велогонщику команды Jumbo-Visma Джорджу Беннетту (George Bennett) пришлось завершить сезон 2019 года операцией из-за синдрома «скользящего ребра». Уже несколько лет Беннетту приходилось справляться с резкой болью в груди, из-за которой он не мог выступать в полную силу.

В интервью Cyclingnews Джордж Беннетт рассказал, что перенёс несколько операций и надеется вернуться к тренировкам в ближайшее время.

Джордж Беннетт: «Несколько недель назад мне провели большую операцию. Надеюсь, она поможет. Уже очень давно у меня возникают резкие боли в грудной клетке. В этом году боль сильно меня замедляла. Чувствовал её каждый раз, когда приходилось прикладывать большие усилия. Операция – очень радикальная мера, мне удалили три ребра (рёберных хряща). Звучит страшно, но это хрящи около 8 см длиной каждый.

До этого мне проводили пару операций и исследований, надеясь решить проблему. Мы настроены оптимистично, надеемся, что сейчас боль уйдёт. Я и раньше был настроен оптимистично, перенёс операции, но они не приносили результата.

Я люблю велоспорт, для меня это не тяжёлая работа, но невыносимо, когда прилагая большие усилия, каждый раз чувствуешь, как будто в твоём животе нож.

Я обсуждал ситуацию с семьёй, с моей девушкой. Мы решили, что я ещё не прошёл точку середины карьеры, и мои лучшие годы впереди. Я хочу взять от них максимум. Если операция сработает, передо мной откроется гораздо больше дверей. Боль влияла не только на гонки, но и на тренировки, так что посмотрим, как пойдёт сейчас.

Отмена Тура Калифорнии вставила палки в колёса (Прим. - Джордж Беннетт в 2017 году стал победителем общего зачёта Тура Калифорнии, в этом году занял на гонке 4-е место).

Возможно, я поеду Тур Даун Андер. Мне придётся адаптироваться. Если хочу, чтобы в этой команде у меня был шанс, мне надо нацеливаться на те гонки, которые не поедут Стев (Крёйсвейк), Примож (Роглич) и Том (Дюмулин). Знаю, что у меня не будет шанса на Гранд-туре. Они заслужили это, а я сторонник того, чтобы сильнейшие ребята получали лучшую поддержку.

У меня такое ощущение, что в этом году я остался с пустыми руками. Это не так плохо, но иногда расстраивает. Возможно, я преувеличиваю, но на Туре, например, я был на очень хорошем уровне. Да, было классно являться частью команды, гонщик которой поднялся на третью ступень подиума. Но у меня лично результатов нет.

То же самое относительно Вуэльты Испании-2019. Я заболел, падал несколько раз, но всё равно приятно, что я был гонщиком команды, которая выиграла гонку. Это потрясающе, однако своего собственного успеха у меня не было».