Том Дюмулин: «Надеюсь, с ноября смогу тренироваться в полную силу»

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- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 21:25
Том Дюмулин о тренировках после травмы
Том Дюмулин, который закончил сезон досрочно из-за травмы колена и поменял команду, перейдя из Sunweb в Lotto-Visma, сейчас продолжает восстановление. Он ещё не может работать в полную силу, но надеется, что тренировки войдут в привычное русло с ноября.
Как сообщает издание Wielerflits.nl, о своём самочувствии и восстановлении 28-летний нидерландский велогонщик рассказал в подкасте своего бывшего товарища по команде Лауренса тен Дама Live Slow Ride Fast.
Том Дюмулин: «Две недели назад сухожилие колена начинало воспаляться, если я работал слишком много. Поэтому сейчас я должен быть более осторожен. Это означает, что я не могу тренироваться больше двух – трёх часов в день.
Но я бы предпочёл попытаться увеличить интенсивность тренировки, а не её длительность. Я снова довольно быстро могу проходить подъёмы, но колено всё ещё болит, когда на него увеличивается нагрузка во время прохождения поворотов. Надеюсь,что с ноября смогу вновь тренироваться в полную силу.
Вообще, думаю, что эта травма может сыграть положительную роль, потому что у меня снова свежая голова, я знаю, куда хочу двигаться».
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