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Том Дюмулин: «Надеюсь, с ноября смогу тренироваться в полную силу»

Том Дюмулин о тренировках после травмы

 

 

   Том Дюмулин, который закончил сезон досрочно из-за травмы колена и поменял команду, перейдя из Sunweb в Lotto-Visma, сейчас продолжает восстановление. Он ещё не может работать в полную силу, но надеется, что тренировки войдут в привычное русло с ноября.

 

  Как сообщает издание Wielerflits.nl, о своём самочувствии и восстановлении  28-летний нидерландский велогонщик рассказал в подкасте своего бывшего товарища по команде Лауренса тен Дама Live Slow Ride Fast.

 

Том Дюмулин: «Надеюсь, с ноября смогу тренироваться в полную силу»

 

 Том Дюмулин: «Две недели назад сухожилие колена начинало воспаляться, если я работал слишком много. Поэтому сейчас я должен быть более осторожен. Это означает, что я не могу тренироваться больше двух – трёх часов в день.

 

  Но я бы предпочёл попытаться увеличить интенсивность тренировки, а не её длительность. Я снова довольно быстро могу проходить подъёмы, но колено всё ещё болит, когда на него увеличивается нагрузка во время прохождения поворотов. Надеюсь,что с ноября смогу вновь тренироваться в полную силу.

 

Вообще, думаю, что эта травма может сыграть положительную роль, потому что у меня снова свежая голова, я знаю, куда хочу двигаться».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Jumbo-Visma

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:46 | Регистрация: 30.06.2017

    Свежая голова не от колена..а от свежей команды.)))

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 27.05.2017

    Давай Том комбэк. Сейчас в ГТ эра раздельщиков-горняков, нужно брать ТДФ.

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Комментарии

  • uran
    Том Дюмулин: «Надеюсь, с ноябр ... (2)
    uran-Фото
    Давай Том комбэк. Сейчас в ГТ эра раздельщиков-горняков, нужно брать ТДФ.
  • close2you
    Альваро Ходж – победитель Muns ... (6)
    close2you-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Молодых ему откапывал , Мачин , он отвечал за работу с андерами. Он же его привёз из Колумбии в испанский квикстеп ,где он подрос на европейских гонках.Сейчас Мачин главный вUAE , Когда то он владел саньер -дювалем там тоже молодёжи выстрелило не мало , но как пришлось закрыть команду ,Лефевр дал ему работу. А до этого ,Патрик поступал так же как и остальные, покупал молодых чемпионов а не растил их, Канчелары да Поцаты ))))Мапей помним )))) Ну а недавно почивший Скуинци поощрял такие траты.
    Очень приятно, что есть люди как вы, которые могут рассказать это. Я эту эпоху не застал, очень интересно узнавать такие тонкости :) Спасибо!
  • close2you
    Tour of Iran (Azarbaijan)-2019 ... (4)
    close2you-Фото
    Тур Ирана, отличная гонка, но...по пустыни))
  • Astanaforever
    Том Дюмулин: «Надеюсь, с ноябр ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Свежая голова не от колена..а от свежей команды.)))
  • DIM
    Israel Cycling Academy - новы ... (36)
    DIM-Фото

    Цитата: Skato
    когда Тиньков уходил, то говорил что вернется

    Тиньков сейчас обхаживает теннисиста Медведева, ему не до велоспорта))

     

  • jerzyk
    Проконтинентальная велокоманда ... (4)
    jerzyk-Фото
    сх - это сельскохозяйственная? :)
  • Rokka
    Проконтинентальная велокоманда ... (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Классный гонщик был Ларс Бум. Именно под классики и брусчатку.
    Он им и остался, теперь будет выступать за сх команду
  • дрокер
    Tour of Iran (Azarbaijan)-2019 ... (4)
    дрокер-Фото

    Вторая победа Локо! Молодцы!

  • Earl57
    Джанни Москон: "После Тур де ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Весь Скай фигово выступал весь год. Потому предъявлять тренерам-это нормально и объективно. 

    Так начальник тренеров в Бахрейн свалил. И есть вероятность, что перетащит за собой некоторых из бывших подчиненных. Так что им уже не до Инеос... 

    Плюс болезнь Брейсфорда, который пытается совмещать лечение и руководство командой. Когда он после Тура лег в больницу на операцию, стало совсем плохо

  • Astanaforever
    Тур Хорватии-2019. Этап 4 (2)
    Astanaforever-Фото
    Гидич завтра майку видимо потеряет в горах. А Йейтс видимо ее оденет до конца тура.

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