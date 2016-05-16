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Юрген Ван ден Брук о своей новой роли в команде LottoNL-Jumbo

Юрген Ван ден Брук о своей новой роли в команде LottoNL-Jumbo

 

  Юрген Ван ден Брук (Jurgen Van den Broeck) начинает новый сезон в новой команде LottoNL-Jumbo, где его главной задачей будет помощь одному из капитанов команды Стевену Крёйсвейку. 33-летний бельгийский гонщик, который прошлый сезон провёл в команде KATUSHA, признаётся, что больше не собирается брать на себя капитанские полномочия и удовлетворится работой доместика.

 

Юрген Ван ден Брук о своей новой роли в команде LottoNL-Jumbo

 

Юрген Ван ден Брук о своих задачах в команде LottoNL-Jumbo

 

  «Я здесь, чтобы помогать Стевену Крёйсвейку. А в начале сезона стану помощником для молодых гонщиков на других гонках, буду давать им советы. Но если представится возможность, поборюсь на какой-нибудь из гонок за победу на этапе.

  Я пришёл в команду именно на этих условиях. Я сказал себе, что не хочу бороться за собственный успех, а лишь помогать. Мне больше не нужен тот стресс, который приходит с ролью лидера. Я испытывал его много лет, были моменты, когда у меня всё шло хорошо, но иногда складывалось ужасно, и тогда меня часто судили по этим плохим моментам. С меня хватит. Я лучше буду помогать кому-то ещё, кому-то, как Стевен, кто сможет  отфинишировать. Да, я буду удовлетворён такой ролью, и я верю в Стевена».

 

Юрген Ван ден Брук об итогах прошлого сезона и переходе в команду LottoNL-Jumbo

 

 «В прошлом году всё шло хорошо до тех пор, пока я снова не упал на Тур де Франс (прим. – Юрген Ван ден Брук сломал правое плечо, упав на 11-м этапе). После этого стало тяжело, но все трудности компенсировало рождение сына. После Тура мне было трудно вернуться на высокий уровень, потому что из-за травмы не мог тренироваться по полной. Перед Энеко Туром у меня в ногах была всего неделя тренировок. Трудный сезон подошёл к концу, но я восстановился после всех травм.

  Когда я был в команде KATUSHA, то чувствовал себя немного растерянно среди гонщиков разных стран. А здесь, в LottoNL-Jumbo я говорю на том же языке, что и большинство гонщиков команды, это большая разница. Я чувствую себя здесь как дома. И это приятное ощущение. Кроме того, у меня положительные впечатления от команды, она полностью профессиональна. Я даже удивился, насколько хорошо всё организовано».

 

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  1. Имя: Антон Рыбаков

    Антон Рыбаков

    Сегодня, 15:03 | Регистрация: 16.05.2016

    Честный малый, не многие найдут всебе мужество открыто заявить об отсутствии амбиций!!!

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