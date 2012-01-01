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Ильнур Закарин ставит целью Джиро д’Италия и Олимпийские игры-2020

Ильнур Закарин: «Для меня важно принять участие в Олимпиаде-2020»

 

 

    Ильнур Закарин в 2020 году начинает новую страницу своей карьеры в команде CCC. Главными целями 30-летний российский велогонщик ставит Джиро д’Италия-2020 и Олимпийские игры-2020, даже если в Токио ему придётся выступать под нейтральным флагом из-за решения комитета Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта.  Об этом Ильнур Закарин рассказал в интервью Cyclingnews в рамках  пресс-конференции, проведённой во время тренировочного лагеря команды CCC в Испании.

 

   Ильнур Закарин об участии в Джиро д'Италия-2020:

 

  "Джиро д’Италия всегда очень открытая гонка, которая вознаграждает смелых гонщиков. Тур де Франс проходит более консервативно. Это только моё мнение, но поэтому Джиро люблю больше.

 

  До Тур де Франс ещё очень далеко. Я сфокусирован на первой части сезона, от того, как она пройдёт, зависят дальнейшие цели. Хочу быть очень активным на гонках первой части года.

 

  Я должен вернуться свой прежний спортивный уровень. Если буду в хорошей форме на недельных гонках, уверен, что смогу хорошо выступить и на Джиро. Очень важно не просто финишировать 6-м или 7-м в общем зачёте, а быть активным и побеждать на этапах, надевать майки.

 

Последние два года у меня не были успешными, но все изменения начались в нужный момент. Чувствую желание и огонь.

 

Об участии в Олимпийских играх-2020

 

  Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят. Для меня важно принять участие, даже если буду бороться под нейтральным флагом.

 

  В последний раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр. Мы никогда не должны смешивать политику и Олимпийские игры. Я стал своего рода жертвой таких игр. Тогда всех, кто был в прошлом вовлечён в историю с допингом, не допускались к соревнованиям на Олимпийские игры. Решение, позволяющее мне участвовать в соревнованиях, было принято за два дня до старта. У меня не было времени подготовиться и лететь в Рио, успеть было нереально.

 

  Я совершенно честен, провожу допинг-контроли. Меня проверяют во время гонок и дома вне соревнований. Мне нечего скрывать. Я прошёл более 100 тестов в этом году, всё чисто. Поэтому я верю, что смогу соревноваться в Токио.

 

   Вся ситуация относится к РУСАДА и российской организации. А я более шести лет живу за пределами России. WADA заявляет, что в России процессы проверки проводились некорректно, и это связано только с РУСАДА. Но все мои тесты делает UCI и WADA, а не российские проверяющие. Поэтому я считаю, что меня эта проблема не касается.

 

  Я готов представить любые документы. Ещё не начал над этим работать, потому что информация появилась совсем недавно, но, конечно, я готов представить всё, что необходимо. В спорте всегда надо что-то доказывать, я к этому готов.

 

  Многие из нас в негодовании, потому что из-за политического решения страдают все спортсмены. Мне очень повезло, что велоспорт не слишком зависит от Олимпийских игр. Но спортсмены других видов спорта напрямую зависят от олимпийского цикла, по которому планируют свою жизнь, и у них нет такого выбора и такой возможности».

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Теги к статье: Ильнур Закарин Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур Олимпийские игры

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  1. Sm1T

    Вчера, 20:09 | Регистрация: 1.01.2012

    Нууу не знаю. В прошлом уже проблемы с ширевом были, могут и не пустить.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:20 | Регистрация: 30.06.2017

    Денис Галимзянов. Вот кто кинул тень на российских велосипедистов. Ильнур разберись с ним по татарски..по свойски. Ильнуру успехов в сезоне..побольше побед. Вот только кто его опять тащить будет в горах? Только Хирт. Но его слишком мало.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Вчера, 20:40 | Регистрация: 6.03.2015

    Ну, взять этап-другой на Джиро вполне может, главное майку не забывать на финише застегивать, а то мало-ли что.

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 22.05.2013

    Я Джиро тоже больше всех люблю, она самая долгожданная, от того и самая интересная. Но в возвращение Ильнура на прежний уровень не верю, он стал ехать хуже везде и на классиках и на недельных гонках, с чего бы вдруг что-то изменится. 

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 11:34 | Регистрация: 26.04.2017

      О Джиро - это Вы исключительно верно сказали! :-)

  5. Имя: Аля

    Alya

    Сегодня, 00:05 | Регистрация: 6.08.2016

    А можно когда Закарин сменит гражданство, его велосипед формат мне достанется?  У меня и рост подходящий для ростовки S locny

    https://fvsrt.blogspot.com/ Про Закарина и федерацию
  6. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 10:06 | Регистрация: 4.05.2017

    Если не сменит, просите Каньен

  7. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 12:50 | Регистрация: 17.05.2015

     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...

  8. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 13:04 | Регистрация: 23.05.2017

    Цитата: Адриен
     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...
    Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии))

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 14:57 | Регистрация: 17.05.2015

      А писано не для вас и не для таких, как вы... На эти темы беседовать с вам подобными - БЕССМЫСЛЕННО. Это всё равно как спорить о проблемах воспитания с БЕЗДЕТНЫМИ...

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Комментарии

  • Адриен
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    Адриен-Фото
    А писано не для вас и не для таких, как вы... На эти темы беседовать с вам подобными - БЕССМЫСЛЕННО. Это всё равно как спорить о проблемах воспитания с БЕЗДЕТНЫМИ...
  • Earl57
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

    Дык Вуэльта начнется через 3 недели после групповой гонки в Токио. 

    Поедут горняки, которые имеют виды на ЧМ в Швейцарии с горным маршрутом. Там групповая гонка элиты будет 27 сентября.

  • levonardo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    levonardo-Фото
    Цитата: Адриен
     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...
    Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии))
  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Откровненно говоря да, по сравнению с предыдущими вуэльтами маршрут 2020 не сложный (каг бэ). С другой стороны 6 супер-горных финишей (3=1Н cat. & 3-ESP cat.) очень "манят и заводят")) Плюс та короткая, но крутейшая стенка Мирадор на разделке тоже стоит отлдельного внимания.

    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

  • Адриен
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    Адриен-Фото

     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...

  • Roscomsport
    Команда UAE Team Emirates расп ... (3)
    Roscomsport-Фото
    Иногда ОНИ возвращаются...
  • SVS
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    SVS-Фото

    О Джиро - это Вы исключительно верно сказали! :-)

  • дрокер
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    дрокер-Фото

    Если не сменит, просите Каньен

  • Astanaforever
    Команда UAE Team Emirates расп ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Потеряли надежду на Ару, вот Погачара вместо ушедшего Мартина с ним и катят. Чую, после этого тура, у Ару наступит спортивный финал карьеры.
  • Astanaforever
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Скучно в Голандии будет. Никакого креатива. Оргам минус. Начинаем смотреть Вуэльту с третьего этапа.

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