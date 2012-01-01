Ильнур Закарин ставит целью Джиро д’Италия и Олимпийские игры-2020

Ильнур Закарин: «Для меня важно принять участие в Олимпиаде-2020»

Ильнур Закарин в 2020 году начинает новую страницу своей карьеры в команде CCC. Главными целями 30-летний российский велогонщик ставит Джиро д’Италия-2020 и Олимпийские игры-2020, даже если в Токио ему придётся выступать под нейтральным флагом из-за решения комитета Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта. Об этом Ильнур Закарин рассказал в интервью Cyclingnews в рамках пресс-конференции, проведённой во время тренировочного лагеря команды CCC в Испании.

Ильнур Закарин об участии в Джиро д'Италия-2020:

"Джиро д’Италия всегда очень открытая гонка, которая вознаграждает смелых гонщиков. Тур де Франс проходит более консервативно. Это только моё мнение, но поэтому Джиро люблю больше.

До Тур де Франс ещё очень далеко. Я сфокусирован на первой части сезона, от того, как она пройдёт, зависят дальнейшие цели. Хочу быть очень активным на гонках первой части года.

Я должен вернуться свой прежний спортивный уровень. Если буду в хорошей форме на недельных гонках, уверен, что смогу хорошо выступить и на Джиро. Очень важно не просто финишировать 6-м или 7-м в общем зачёте, а быть активным и побеждать на этапах, надевать майки.

Последние два года у меня не были успешными, но все изменения начались в нужный момент. Чувствую желание и огонь.

Об участии в Олимпийских играх-2020

Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят. Для меня важно принять участие, даже если буду бороться под нейтральным флагом.

В последний раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр. Мы никогда не должны смешивать политику и Олимпийские игры. Я стал своего рода жертвой таких игр. Тогда всех, кто был в прошлом вовлечён в историю с допингом, не допускались к соревнованиям на Олимпийские игры. Решение, позволяющее мне участвовать в соревнованиях, было принято за два дня до старта. У меня не было времени подготовиться и лететь в Рио, успеть было нереально.

Я совершенно честен, провожу допинг-контроли. Меня проверяют во время гонок и дома вне соревнований. Мне нечего скрывать. Я прошёл более 100 тестов в этом году, всё чисто. Поэтому я верю, что смогу соревноваться в Токио.

Вся ситуация относится к РУСАДА и российской организации. А я более шести лет живу за пределами России. WADA заявляет, что в России процессы проверки проводились некорректно, и это связано только с РУСАДА. Но все мои тесты делает UCI и WADA, а не российские проверяющие. Поэтому я считаю, что меня эта проблема не касается.

Я готов представить любые документы. Ещё не начал над этим работать, потому что информация появилась совсем недавно, но, конечно, я готов представить всё, что необходимо. В спорте всегда надо что-то доказывать, я к этому готов.

Многие из нас в негодовании, потому что из-за политического решения страдают все спортсмены. Мне очень повезло, что велоспорт не слишком зависит от Олимпийских игр. Но спортсмены других видов спорта напрямую зависят от олимпийского цикла, по которому планируют свою жизнь, и у них нет такого выбора и такой возможности».