Адам Хансен продлил контракт с командой Lotto Soudal на 2020 год

Lotto Soudal объявила о продлении контракта с 38-летним австралийским гонщиком Адамом Хансеном, который продолжит выступать в команде и в 2020 году. Хансен пришёл в бельгийскую команду в 2011 году, принёс команде две победы на этапах Гран-туров – этап на Джиро д’Италия в 2013 и этап Вуэльты Испании в 2014, а также поставил рекорд по непрерывной серии участия в Гран-турах, проехав от старта до финиша 20 трёхнедельных гонок. Эту серию Адам Хансен завершил в 2018 году на Джиро д’Италия.

Адам Хансен: «Уже прошло 10 лет? Вот правда, совсем этого не ощущаю, полагаю, не замечаешь времени, когда получаешь удовольствие. Мне нравится, как Джон Леланг развернул работу команды в новом направлении, это было поворотным пунктом к успеху.

За прошедшие 9 лет моя роль в команде во многом изменилась. От помощи в спринтах я перешёл к защите генеральщиков во время этапов. Моей главной целью на следующий сезон будет просто делать то, в чём нуждается команда. Мне нравится быть примером для молодых гонщиков. Я намерен показать им другие перспективы, люблю повторять им, чтобы они никогда не сдавались.

В следующем году мне бы хотелось снова проехать Джиро д’Италия, возможно, вернуться и на Тур де Франс. Но сначала надо поговорить об этом с Джоном Лелангом, узнать, что он думает о целях команды на 2020 год.

Вскоре я стартую на Туре Гуанси, мне нравится эта гонка. Мы так много выступаем в Европе, приятно почувствовать радикальную перемену, проехав гонку в другой стране».