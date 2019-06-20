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Элиа Вивиани начинает подготовку к сезону 2020 года

Элиа Вивиани начинает новую главу карьеры с командой Cofidis

 

 

  Чемпион Европы в групповой гонке, Элиа Вивиани возвращается на велосипед после отдыха и начинает готовиться к сезону 2020 года, который начнёт в новой команде Cofidis.

 

 

 30-летний итальянский велогонщик, последние два года выступавший в команде Deceuninck-Quick Step, будет привыкать к новому велосипеду. Гонщики Cofidis выступают на велосипедах с рамой De Rosa, компонентами Campagnolo, колёсами Fulcrum, рулём Vision, а в прежней команде Элиа Вивиани выступал на велосипеде Specialized, экипированным Shimano.

 

Первой гонкой Вивиани в новой команде будет Тур Даун Андер в январе. Его главной целью в первой половине сезона является классика – Монумент Милан-Сан-Ремо, во второй части сезона – Тур де Франс и Олимпийские игры, где Элиа Вивиани будет бороться за медали на треке в командной гонке преследования, омниуме и мэдисоне.

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport Элиа Вивиани рассказал о том, как планирует готовиться к новому сезону.

 

  Элиа Вивиани: «Мой новый велосипед прибудет 22 ноября, с этого момента для меня начнётся новая глава. После трёх недель каникул горю желанием снова работать. В течение первой недели буду привыкать к новому велосипеду.

 

  Каждый год, возвращаясь к тренировкам, чувствую так, будто никогда в жизни не ездил на велосипеде. Но знаю, что после нескольких дней боли в ногах дела пойдут лучше.

 

  За три недели отдыха мой вес поднялся до 75 кг. Мой лучший вес на классиках – 70 кг, но проблемы нет. Когда начну тренироваться, снова стану и питаться как велогонщик.

 

  Я предпочитаю сначала наращивать количество тренировок, а не интенсивность или специфическую работу, после которой можешь только лежать на диване. Холмистые дороги возле Монако мне помогут, потому что на них всегда набираешь, по меньшей мере, 2500 м подъёмов. Для начала я буду чередовать два дня тренировок с одним днём отдыха, а потом переключусь на классические – три к одному.

 

  Команда Cofidis хотела получить лидера, который занимает высокое место в рейтинге UCI, успешного спринтера, который может хорошо выступать на классиках. В спринте со мной не будет Михаэля Мёркёва, но моим последним развозящим вернётся Сабатини, а предпоследним развозящим будет Консонни. Лапорт также сможет предложить ключевую поддержку, особенно на Милан-Сан-Ремо, которая является моей первой главной целью сезона».

 

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Cofidis

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 09:03 | Регистрация: 20.06.2019

    Если будут и дальше выигрывать, подтвердит свой спринтерский класс и утрет нос тем, кто говорил, что бОльшая заслуга в его победах у команды. Удачи и хорошей ноги на последних метрах дистанции. Никогда не болел именно за него, но и против не болел)))

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Комментарии

  • Salamandra
    Стив Каммингс завершил карьеру ... (5)
    Salamandra-Фото

    Жалко. Любила его и болела за него персонально. Удачи, Стив!

  • Astanaforever
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Скоро колумбы всех сожрут в пелотоне с потрохами. Экспансия индейцев в команды мирового тура должны настораживать европейцев, чтоб не остаться без работы. Берналь первый настоящий звоночек к сведению фанов Тур де Франс. Пашите европейцы, пашите.
  • motte
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (3)
    motte-Фото

    Подписан старый друг эгана, как пишут в прессе, значит эган получает определенные паблисити в команде...все красиво!

  • rude_rider
    Карлос Родригес – новый велого ... (14)
    rude_rider-Фото
    Я уже и забыл когда в последний раз видел в поезде скай Розу и Энао..не тянут совсем так как чистые горняки.Элисон выжали в один сезон и выкинули..Ланда халиф на час,засветился и тоже в топку ибо тянуть не может но стабильно заезжает где то рядом.
    Берналь он по мне так универсал с уклоном в горы.но и разделки хорошо едет.
    если разложить весь скай то 90% выйдет что в основном раздельщики у них.
  • Ice
    Элиа Вивиани начинает подготов ... (1)
    Ice-Фото

    Если будут и дальше выигрывать, подтвердит свой спринтерский класс и утрет нос тем, кто говорил, что бОльшая заслуга в его победах у команды. Удачи и хорошей ноги на последних метрах дистанции. Никогда не болел именно за него, но и против не болел)))

  • Rokka
    Стив Каммингс завершил карьеру ... (5)
    Rokka-Фото
    Вечный антипод Скай, который при этом добивался хороших результатов. Тяжёлый выдался год у него
  • Ice
    Стив Каммингс завершил карьеру ... (5)
    Ice-Фото

    Не знаю, мне кажется, что могли бы на сезон продлить контракт с одним из тех, с кем эта команда ассоциируется. Хороший гонщик, трудяга и надежный командный боец.

  • sashaney
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (3)
    sashaney-Фото

    Вот это подрос статус у пацана !!! Он уже своих друзей может подтягивать. Скоро в Инеосе будет весело: группировки, бритишы против латиносов. Ждёмс. Тогда вся грязь на улицу и польётся.

  • Адриен
    Карлос Родригес – новый велого ... (14)
    Адриен-Фото
    Вот интересно - а какой-такой особый НАУЧНЫЙ подход у Инеос ? Конкретно - КАКОЙ? В чем он ?! Если он такой гениально работающий на победы - почему другие команды его не используют? Секрет фирмы? И его тоже по "научному" вытравливают из памяти тех, кто уходит из Ская-Инеоса в другие команды ?.. Да вся эта "методика"и "научный подход" заключались в господине Мердоке, вернее - в его финансах, поддержке и влиянии. Плюс - конечно же незабвенные сальбутамоловые индульгенции. Но эта метода, действительно, дозволена только ведущей британской велокоманде, а не какой-то там Астане. И пока все это будет "работать" - большая вероятность, что именно Инеос возьмет Тур...
  • Earl57
    Карлос Родригес – новый велого ... (14)
    Earl57-Фото

    Конец ноября, трансферный сезон заканчивается. Инеос единственная команда из 18-ти, у которой отрицательный баланс пришедших и ушедших гонщиков. Ушло пять человек, пришел один Карапаз. Ну вроде как еще должен быть Амадор, но его дело все еще рассматривается UCI из-за досрочного разрыва контракта. За все месяцы трансферного периода, который был почти рекордно оживленным, никто больше не захотел идти в Инеос. А ведь больше трети гонщиков в пелотоне поменяли свои команды, плюс 50 неопрофи, подписавших свой первый профессиональный контракт.
    По новым правилам команда Мирового тура для получения лицензии должна иметь не менее 27 гонщиков в составе. У Инеос столько не набирается. Поэтому они вынуждены подписывать тех гонщиков, которые к ним идут - совсем молоденьких парнишек и латиноамериканских гонщиков, которых интересует только размер зарплаты. Так что кроме 18-летнего испанца Берналь притянул своего друга, который гонялся за континентальную колумбийскую команду. А уж пресс-служба Инеос создаст им красивый антураж. Сделают из лимона лимонад, это они умеют.
    Найти то гонщиков не проблема. Проблема в том, что на рынке остались только либо известные, но проблемные гонщики вроде Денниса и Поццовиво, либо те, от кого по тем или иным причинам отказались их нынешние команды. Например Бакелантс, Импи, Карлос Бетанкур, Саша Модоло... Импи прекрасный гонщик, но ему через пару недель будет 35 лет, для полуспинтера, каковым он является, это почти приговор. И если Альбазини дали возможность дотянуть до Тура Швейцарии и уйти с почетом, то Импи похоже не так повезло.
    Естественно, что в Инеос не рассказывают широкой общественности о своих проблемах. И не надо тешить себя иллюзиями, молодые гонщики, пришедшие в Мовистар, ОАЭ и др. заметно талантливее и успешнее тех, что подписал Инеос.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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