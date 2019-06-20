Элиа Вивиани начинает подготовку к сезону 2020 года

Элиа Вивиани начинает новую главу карьеры с командой Cofidis

Чемпион Европы в групповой гонке, Элиа Вивиани возвращается на велосипед после отдыха и начинает готовиться к сезону 2020 года, который начнёт в новой команде Cofidis.

30-летний итальянский велогонщик, последние два года выступавший в команде Deceuninck-Quick Step, будет привыкать к новому велосипеду. Гонщики Cofidis выступают на велосипедах с рамой De Rosa, компонентами Campagnolo, колёсами Fulcrum, рулём Vision, а в прежней команде Элиа Вивиани выступал на велосипеде Specialized, экипированным Shimano.

Первой гонкой Вивиани в новой команде будет Тур Даун Андер в январе. Его главной целью в первой половине сезона является классика – Монумент Милан-Сан-Ремо, во второй части сезона – Тур де Франс и Олимпийские игры, где Элиа Вивиани будет бороться за медали на треке в командной гонке преследования, омниуме и мэдисоне.

В интервью La Gazzetta dello Sport Элиа Вивиани рассказал о том, как планирует готовиться к новому сезону.

Элиа Вивиани: «Мой новый велосипед прибудет 22 ноября, с этого момента для меня начнётся новая глава. После трёх недель каникул горю желанием снова работать. В течение первой недели буду привыкать к новому велосипеду.

Каждый год, возвращаясь к тренировкам, чувствую так, будто никогда в жизни не ездил на велосипеде. Но знаю, что после нескольких дней боли в ногах дела пойдут лучше.

За три недели отдыха мой вес поднялся до 75 кг. Мой лучший вес на классиках – 70 кг, но проблемы нет. Когда начну тренироваться, снова стану и питаться как велогонщик.

Я предпочитаю сначала наращивать количество тренировок, а не интенсивность или специфическую работу, после которой можешь только лежать на диване. Холмистые дороги возле Монако мне помогут, потому что на них всегда набираешь, по меньшей мере, 2500 м подъёмов. Для начала я буду чередовать два дня тренировок с одним днём отдыха, а потом переключусь на классические – три к одному.

Команда Cofidis хотела получить лидера, который занимает высокое место в рейтинге UCI, успешного спринтера, который может хорошо выступать на классиках. В спринте со мной не будет Михаэля Мёркёва, но моим последним развозящим вернётся Сабатини, а предпоследним развозящим будет Консонни. Лапорт также сможет предложить ключевую поддержку, особенно на Милан-Сан-Ремо, которая является моей первой главной целью сезона».