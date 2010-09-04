Элиа Вивиани: «2-е место на Гент-Вевельгем-2018 – самое большое разочарование в моей карьере»

Элиа Вивиани и Патрик Лефевр о Гент-Вевельгем-2018

29-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани не мог сдержать слёз на финише Гент-Вевельгем-2018, когда финишировал 2-м, проиграв в спринте победителю, чемпиону мира Петеру Сагану (Bora-hansgrohe). Хотя на самом деле 2-место на Гент-Вевельгем – лучший результат итальянского гонщика за всю его карьеру – в 2013 году Вивиани финишировал 15-м, а в 2015 и 2016 не доезжал эту классику до конца. Генеральный менеджер команды Quick Step Floors Патрик Лефевр не был разочарован результатом новобранца команды, который в этом году уже принёс Quick Step Floors 6 побед.

Команда Лефевра вновь сработала слаженно, Филипп Жильбер, Зденек Штыбар и Ив Лампарт возглавляли группу, нейтрализовывали атаки, сделав всё, чтобы классика завершилась спринтом. Запертый за 250 м до финиша, Вивиани протиснулся между барьерами и Сепом Ванмарке, а затем начал спринт, превзойдя по мощности всех соперников кроме Петера Сагана.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Элиа Вивиани: «Мы ехали гонку агрессивно, в группе нас было четверо, мы контролировали всё, чтобы довести до спринта. Филипп проводил сильные смены, закрывал атаки, Ив вывез меня вперёд, в то время как Штыби посадил меня на колесо Демара, которого, как я знал, смогу обойти. Но, к сожалению, меня закрыли в коробочку, я потерял две секунды, пока обходил Ванмарке, и эти секунды оказались решающими, потому что потом я не смог выбрать те десять метров, которые проиграл.

Мы были уверены, что сможем выиграть. Ребята работали фантастично, и то, что я упустил эту возможность, сильно меня расстроило. Гент-Вевельгем входит в число гонок, которые я поставил своей целью в карьере, всегда мечтал выиграть эту классику, поэтому моя реакция, когда пересёк финиш вторым, была естественной. Это самое большое разочарование в моей карьере, я заплакал на финише, потому что знал, что мог выиграть. Я очень хотел взять эту победу, верил, что смогу».

Патрик Лефевр: «Приходится рисковать, ставя на своих спринтеров. В решающем отрыве у нас было четыре гонщика. Мы подписали в команду спринтера, и должны были верить в Элиа. В таких обстоятельствах никто никому не делает подарков. Когда Элиа удержался в группе во время второго прохождения Кеммельберга, решение было принято – мы должны были дать ему шанс. С теми победами, что мы завоевали в этом году, нам не нужен был любой результат. Атаковать не было возможности, потому что могли присоединиться гонщики, которые быстрее в спринте, что принесло бы такое же разочарование.

И играть по-другому на гонке такого типа также было невозможно. Мы старались подготовить всё для победы Элиа, это был его шанс. Не важно, кто выиграет, но сейчас это был мистер Саган. Он выехал с задних позиций, а Элиа боролся с Демаром и остальными гонщиками, и пока он смог отреагировать, Петер опережал его на три длины велосипеда. Здесь ничего нельзя было сделать.

Финал не был хаотичным, потому что атаки начались за 2-3 км до финиша. Гонщик Roompot атаковал, Филипп отреагировал. Если бы он смог продавливать больше. Но я понимаю, что это «если бы» не имеет значения. Ванмарке атаковал, Штыбар был у него на колесе. Потом пришла очередь работать Иву.

В группе было много сильных гонщиков, Ив Лампарт сказал мне, что там сильный встречный ветер, было трудно создать отрыв. Как всегда, была толчея за то, чтобы сесть на правильное колесо. И, как обычно, Петер Саган вышел сзади, набрал преимущество, при котором его сложно было обойти. Все знают, как быстр бывает Саган после 250 км гонки».

Вильфрид Петерс, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Это был особенный спринт. Петер нашёл пространство, начал спринт рано. Элиа выбрал колесо Демара, и их зажали. Разочарование естественно. Всегда надо принимать Сагана во внимание. Мы никого не можем винить».