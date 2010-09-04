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Элиа Вивиани: «2-е место на Гент-Вевельгем-2018 – самое большое разочарование в моей карьере»

Элиа Вивиани и Патрик Лефевр о Гент-Вевельгем-2018

 

 

  29-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани не мог сдержать слёз на финише Гент-Вевельгем-2018, когда финишировал 2-м, проиграв в спринте победителю, чемпиону мира Петеру Сагану (Bora-hansgrohe). Хотя на самом деле 2-место на Гент-Вевельгем – лучший результат итальянского гонщика за всю его карьеру – в 2013 году Вивиани финишировал 15-м, а в 2015 и 2016 не доезжал эту классику до конца. Генеральный менеджер команды Quick Step Floors Патрик Лефевр не был разочарован результатом новобранца команды, который в этом году уже принёс Quick Step Floors 6 побед.

 

  Команда Лефевра вновь сработала слаженно, Филипп Жильбер, Зденек Штыбар и Ив Лампарт возглавляли группу, нейтрализовывали атаки, сделав всё, чтобы классика завершилась спринтом. Запертый за 250 м до финиша, Вивиани протиснулся между барьерами и Сепом Ванмарке, а затем начал спринт, превзойдя по мощности всех соперников кроме Петера Сагана.

 

Элиа Вивиани: «2-е место на Гент-Вевельгем-2018 – самое большое разочарование в моей карьере»

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

   Элиа Вивиани: «Мы ехали гонку агрессивно, в группе нас было четверо, мы контролировали всё, чтобы довести до спринта. Филипп проводил сильные смены, закрывал атаки, Ив вывез меня вперёд, в то время как Штыби посадил меня на колесо Демара, которого, как я знал, смогу обойти. Но, к сожалению, меня закрыли в коробочку, я потерял две секунды, пока обходил Ванмарке, и эти секунды оказались решающими, потому что потом я не смог выбрать те десять метров, которые проиграл.

 

  Мы были уверены, что сможем выиграть. Ребята работали фантастично, и то, что я упустил эту возможность, сильно меня расстроило. Гент-Вевельгем входит в число гонок, которые я поставил своей целью в карьере, всегда мечтал выиграть эту классику, поэтому моя реакция, когда пересёк финиш вторым, была естественной. Это самое большое разочарование в моей карьере, я заплакал на финише, потому что знал, что мог выиграть. Я очень хотел взять эту победу, верил, что смогу».

 

  Патрик Лефевр: «Приходится рисковать, ставя на своих спринтеров. В решающем отрыве у нас было четыре гонщика. Мы подписали в команду спринтера, и должны были верить в Элиа. В таких обстоятельствах никто никому не делает подарков. Когда Элиа удержался в группе во время второго прохождения Кеммельберга, решение было принято – мы должны были дать ему шанс. С теми победами, что мы завоевали в этом году, нам не нужен был любой результат. Атаковать не было возможности, потому что могли присоединиться гонщики, которые быстрее в спринте, что принесло бы такое же разочарование.

 

  И играть по-другому на гонке такого типа также было невозможно. Мы старались подготовить всё для победы Элиа, это был его шанс. Не важно, кто выиграет, но сейчас это был мистер Саган. Он выехал с задних позиций, а Элиа боролся с Демаром и остальными гонщиками, и пока он смог отреагировать, Петер опережал его на три длины велосипеда. Здесь ничего нельзя было сделать.

 

  Финал не был хаотичным, потому что атаки начались за 2-3 км до финиша. Гонщик Roompot атаковал, Филипп отреагировал. Если бы он смог продавливать больше. Но я понимаю, что это «если бы» не имеет значения. Ванмарке атаковал, Штыбар был у него на колесе. Потом пришла очередь работать Иву.

 

  В группе было много сильных гонщиков, Ив Лампарт сказал мне, что там сильный встречный ветер, было трудно создать отрыв. Как всегда, была толчея за то, чтобы сесть на правильное колесо. И, как обычно, Петер Саган вышел сзади, набрал преимущество, при котором его сложно было обойти. Все знают, как быстр бывает Саган после 250 км гонки».

 

 

  Вильфрид Петерс, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Это был особенный спринт. Петер нашёл пространство, начал спринт рано. Элиа выбрал колесо Демара, и их зажали. Разочарование естественно. Всегда надо принимать Сагана во внимание. Мы никого не можем винить».

 

 

Результаты Гент-Вевельгем-2018

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Quick Step Floors Гент-Вевельгем Gent-Wevelgem классика гонка Мирового тура

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  1. Adriano

    Сегодня, 11:00 | Регистрация: 2.04.2015

    Теперь главное чтобы этот проигрыш не перешел в фобию-если что спортивный психолог в помощь. Удар конечно очень сильный по самомнению,подвел парней которые отдали все силы на него и не оправдал ожиданий менеджмента,хотя тактически они очень грамотно работали да плюс еще и с численным преимуществом. 

  2. Бакеша

    Сегодня, 11:31 | Регистрация: 1.02.2018

    Пусть радуется, что хоть второе место занял среди других отличных спринтеров

  3. ktilp-12

    Сегодня, 13:10 | Регистрация: 20.06.2015

     Повел себя как 3-х летний мальчик у которого другой мальчик  отобрал игрушку. Почему у итальянцев глаза на мокром месте? Нибали после победы плакал, Ару тоже плакал, а этот навзрыд плачет  после проигрыша.

  4. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 13:28 | Регистрация: 24.12.2017

    Ну они очень эмоциональны, а вообще Лефевр прав ,если его подписал значит что то видит в нем. Если Лефевр не расстроился значит Вивиани должен довериться тренерскому штабу и они помогут ему стать действительно крутым гонцом.

  5. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 15:12 | Регистрация: 4.09.2010

    да пусть себе поплачет ) смелее впредь будет. до последнего по чужим колёсам болтался. наверное, если-б Демар с Петей не подорвались (почти одновременно) - не вспомнил бы, что и самому тоже ехать надо, а не лапкой по рульке барабанить аки зайчик после финиша, да плакать

    ах ах какая боль )

  6. velostar

    Сегодня, 15:17 | Регистрация: 14.07.2017

    Занял второе месте - пусть радуется.



    Цитата: velostar
    Занял второе месте - пусть радуется.

    место

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4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


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Комментарии

  • VeloCourier
    Эган Берналь сошёл с Вуэльты К ... (2)
    VeloCourier-Фото

    ехал очень "по-взрослому" и заслужил на mucho respeto. Надеюсь плечо будет в порядке и он поедет Тур Страны Басков вместе с Квято и Сиваковым

  • velostar
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (6)
    velostar-Фото

    Занял второе месте - пусть радуется.



    Цитата: velostar
    Занял второе месте - пусть радуется.

    место

  • Shalam s Urala
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    да пусть себе поплачет ) смелее впредь будет. до последнего по чужим колёсам болтался. наверное, если-б Демар с Петей не подорвались (почти одновременно) - не вспомнил бы, что и самому тоже ехать надо, а не лапкой по рульке барабанить аки зайчик после финиша, да плакать

    ах ах какая боль )

  • allb46
    Петер Саган – трёхкратный побе ... (2)
    allb46-Фото

    Наконец то Петер выстрелил...Попеёрло...good

  • Berdok
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (38)
    Berdok-Фото
    не-а, тем более, что это количество для таких как ты, двуличных и беспринципных
  • Meilleur
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (38)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Berdok
    думаю что морально он уничтожен
    ===============================
    невозможно уничтожить того, чего нет

     

    Тебе не противно от того, какое количество желчи в тебе собрано? :)

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну они очень эмоциональны, а вообще Лефевр прав ,если его подписал значит что то видит в нем. Если Лефевр не расстроился значит Вивиани должен довериться тренерскому штабу и они помогут ему стать действительно крутым гонцом.
  • ktilp-12
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Повел себя как 3-х летний мальчик у которого другой мальчик  отобрал игрушку. Почему у итальянцев глаза на мокром месте? Нибали после победы плакал, Ару тоже плакал, а этот навзрыд плачет  после проигрыша.

  • Berdok
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (38)
    Berdok-Фото

    Кстати, а бойкота СКАЙ не хотите? - вы так говорите, как будто это что-то плохое 

  • Berdok
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (38)
    Berdok-Фото
    вот и я говорю - навряд ли Фрум будет заморачиваться на такие условности как "мораль", "общественное мнение" и "благородство"

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Jon Aberasturi Izaga (Euskadi Basque Country - Murias)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1039
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
5 Демар А. (Fra) (GFC) 792
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 766
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Нибали В. (Ita) (TBM) 570

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