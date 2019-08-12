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Элиа Вивиани – чемпион Европы-2019 в групповой гонке

Элиа Вивиани и Ив Лампарт о групповой гонке чемпионата Европы-2019

 

 

  30-летний итальянский спринтер Элиа Вивиани стал чемпионом Европы в групповой гонке-2019. 172,6 км дистанция, проложенная по окрестностям и городу Алкмару (Нидерланды) состояла из одного 45-км круга и 11 кругов по 11,5 км. Итальянская сборная возглавила пелотон и порвала его всего через 20 км после старта, пользуясь сильными боковыми ветрами. В итоге пелотон разделился на пять групп.

 

  За 70 км до финиша итальянская сборная вновь взвинтила скорость уже на 11,5-километровых кругах, после чего впереди осталась группа из 13 человек, среди которых было четверо из сборной Италии. Несмотря на погоню, возглавляемую сборной Нидерландов, первая группа удерживала преимущество в 20 секунд за 30 км до финиша.  

 

  За 26 км до финиша Элиа Вивиани, Ив Лампарт (Бельгия) и Паскаль Акерман (Германия), находившиеся в голове первой группы, после прохождения одного из поворотов создали просвет и уехали от попутчиков.

 

  За 10 км до финиша их преимущество составляло 46 секунд. За 3,5 км до финиша Ив Лампарт атаковал, пытаясь избежать спринта, но Элиа Вивиани закрыл просвет перед финальным сектором брусчатки, одновременно сбросив Паскаля Акермана.

 

  На финальных ста метрах Элиа Вивиани спринтовал и опередил своего соперника и одновременно товарища по команде Ива Лампарта, одержав победу.

 

  Ив Лампарт стал серебряным призёром чемпионата Европы-2019, Паскаль Акерман финишировал через 9 секунд после Элиа Вивиани и взял бронзовую медаль. Первым из пелотона финишировал через 33 секунды Александр Кристофф (Норвегия).

 

Элиа Вивиани – чемпион Европы-2019 в групповой гонке

 

Элиа Вивиани – чемпион Европы-2019 в групповой гонке

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Bas Czerwinski / Getty Images - Photo credit: ©Bas Czerwinski/ Getty Images

 

  Элиа Вивиани: «Совершенно ошеломляюще, не могу найти слов, чтобы передать, что эта победа значит для меня! После Тур де Франс я в хорошей форме, и надеялся бороться за золотую медаль. Наконец, через два года после того, как стал серебряным призёром (в 2017), у меня победа. Радость невероятная.

 

  Утром мы думали о групповом спринте, но потом захотели осложнить гонку. Мы видели, как походили другие гонки в Алкмаре, и решили, что нам надо изменить тактику, потому что в течение всей недели ветер был важным фактором. И у андеров, и у женщин гонку осложняло множество поворотов, брусчатка и ветер. За пять или шесть кругов мы решили взвинтить скорость, разорвали группу. И это было верным решением. Мы знали, что на финальных кругах всё будет решать тактика и то, сколько сил осталось в ногах.

 

  К счастью, нога  у меня хорошо. Сегодня я много рисковал, но это себя оправдало. Очень удачно и приятно было то, что вместе со мной в первой группе находился Ив, мой товарищ по команде и близкий друг.

 

Эта победа – одна из самых прекрасных в моей карьере, так как я одержал её не в групповом спринте».

 

  Ив Лампарт: «Из-за действий итальянской сборной гонка раскололась рано. Потом впереди осталось только 13 гонщиков, и я был одним из них. Когда мы втроём уехали за 25 км, мы знали, что, несмотря на то, что у нас всего 30 секунд преимущества, преследователям не удастся так легко закрыть просвет. Поэтому мы продавливали изо всех сил, так как получили большой шанс. Подходя к финальным километрам, я понимал, что в спринте у меня шансов не будет. Поэтому попробовал уехать в одиночку, но Элиа был силён, смог переложиться ко мне. Я рад своему результату, так как второе место и серебряная медаль – лучший итог, учитывая все обстоятельства».

 

Результаты групповой гонки у мужчин на чемпионате Европы по велоспорту-2019

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Теги к статье: Элиа Вивиани Чемпионат Европы по велоспорту-2019 чемпионат Европы по велоспорту на шоссе European Continental Championships-2019 Групповая гонка. Мужчины

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Комментарии

  • Ramzes
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (9)
    Ramzes-Фото

    Победных отрыв из трёх человек, в котором два спринтера )) Даже не припомню, видел ли я когда нибудь что-то похожее )) Было круто

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Шо то коротковата(я) дистанция как для групповой гонки среди мужчин на ЧЕ.

    А такая первая 10-ка украсила бы любой спринтерский этап; ну а Э.Вивиани решил теперь ни сезона без майки - сначала чемпион Италии, теперь чемпион Европы, осталось "самое малое" стать чемпионом мира в 20?? году.

    Хорошие новоиспечённые ЧЕ получились на целый год: Ремко & Элия good

  • marketbk
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (9)
    marketbk-Фото
    Осторожнее, а то сейчас прийдёт поборники "безопасности". Радиосвязь же одна из "священных коров" этих товарищей.
  • Camel
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (9)
    Camel-Фото

    Гонка без радиосвязи получилась значительно интереснее, чем с ней.

  • motte
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (9)
    motte-Фото
    Именно!
    Без радиосвязи сегодня...вот и думай!
  • tim147
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (9)
    tim147-Фото

    Первоначально гонку смотреть не собирался, полагая, что на подобном рельефе все закончится групповым финишем и будет ожидаемо скучно. Однако увидев окончательный протокол, понял что картина получилась совершенно иной, срочно посмотрел запись и не пожалел. Действительно, композиция гонки оказалась весьма интересной, а события в ней развивались весьма насышенно. Кто мог да старта предугадать, что победит отрыв в котором будут представлены два чистых спринтера! Если не ошибаюсь, на ЧЕ радиосвязь не предусмотрена - возможно именно это сделало гонку интересной?

  • motte
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (9)
    motte-Фото
    Оль,
    +1
    Без слов...-:)
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (9)
    Earl57-Фото
    Да, гонка была шикарной!
    А мне самым классным показался момент, когда Елена Чеккини просунула голову в закуток, где парни приводили себя в порядок, и они с Вивиани поцеловались... долгий такой и страстный поцелуй. Любовь-морковь...
  • motte
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (9)
    motte-Фото

    Удивительная гонка....красота....редчайший отрыв таких парней....Ох.. 

    И, тот классный момент, когда вручается маечка...аж слезы..маечка, это все...никакие медальки не заменят...

  • Andy K
    Ильнур Закарин переходит в ком ... (29)
    Andy K-Фото
    Здесь у некоторых товарищей принято болеть в первую очередь против своих

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