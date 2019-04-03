Матье ван дер Пул финишировал 4-м на первой в карьере гонке Мирового тура

Матье ван дер Пул занял 4-е место на Гент-Вевельгем-2019

Матьё ван дер Пул (Mathieu van der Poel), 24-летний нидерландский гонщик проконтинентальной команды Corendon – Circus, впервые в карьере принял участие в гонке Мирового тура – классике Гент-Вевельгем-2019.

Действующий чемпион Нидерландов в групповой гонке, серебряный призёр групповой гонки чемпионата Европы, действующий чемпион мира по велокроссу, Матьё ван дер Пул отобрался в отрыв дня на Гент-Вевельгем-2019, в котором находилось 20 гонщиков. Когда большая часть отрыва, в том числе и Матьё ван дер Пул, была поймана пелотоном, он вновь атаковал за 85 км до финиша.

Его ускорение было нейтрализовано Ваутом Ван Артом (Jumbo-Visma), после чего Матьё ван дер Пул остался в пелотоне и готовился к общему спринту, в котором в итоге занял 4-е место.

Матьё ван дер Пул: «Я понял, что Гент-Вевельгем – тяжёлая гонка, если на ней такой сильный ветер. Хотя чемпионат Европы, наверное, был для меня чуть труднее, но там я финишировал вторым. На Гент-Вевельгем я наслаждался дебютом, скучать было некогда. Не думаю, что такой выпуск гонки скоро повторится. Борьба пошла с самого старта. Было даже труднее, чем на гонке по велокроссу.

С самого начала, а это очень рано, учитывая такую длинную гонку, началась борьба за позиции, толкания. Если посмотреть среднюю скорость (46,269 км/ч), то станет понятно, что мы ни разу не замедлялись. И то, что я смог финишировать четвёртым на такой длинной гонке при таком сильном ветре, даёт мне уверенность.

Я стал последним гонщиком, переложившимся в лидирующую группу. Когда я спринтовал изо всех сил, чтобы ухватиться за колесо последнего гонщика того отрыва, разрыв составлял примерно пять секунд. Наверное, этот момент для меня был самым трудным в гонке. Было очевидно, что группа собралась опасная, туда отобралось много гонщиков команд Trek и Jumbo. Стало понятно, что гонка больше не замедлится.

Подумал о том, чтобы поехать с Саганом, Трентином, Эдвардом Тёнсом и Мике Тёниссеном, но вспомнил о чём говорили перед стартом на брифинге: после второго прохождения Кеммельберга до финиша остаётся ещё 25 км, которые надо ехать при встречном ветре. Я атаковал на Банеберге, но Ваут ван Арт – не тот гонщик, с которым хорошо уезжать, потому что у него в первой группе был товарищ по команде. Могло бы получиться, если бы уехали человек десять.

Я посчитал, что гонщики Deceuninck-Quick Step буду контролировать ситуацию, чтобы организовать спринт для Элиа Вивиани. Они смогли немного отъехать, но их добрали, так что я сделал правильный выбор.

В финальном спринте тоже нужна удача. Я мог выбрать позицию получше, мог бы открыть спринт в нужный момент. С этой перспективы можно было достичь большего. Но я более чем доволен тем, как прошла гонка.

Я был рад, что после гонки всё ещё мог спринтовать. Сначала пару раз неправильно выбрал колесо. Поставил на Вивиани в спринте, но его заперли. Мне пришлось перепрыгивать с колеса на колесо, чтобы быстро вернуться, поэтому спринт получился не идеальным».

О своих шансах на предстоящем Туре Фландрии Матьё ван дер Пул говорит так: «Думаю, смогу отобраться в группу фаворитов, но там будут гонщики, у которых больше шансов на победу, чем у меня. Сначала надо проехать в среду Дварс дор Фландерен. Гент-Вевельгем был отличной гонкой, чтобы отточить форму».