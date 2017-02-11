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Элиа Вивиани: «Два года в команде Deceuninck-Quick Step были невероятными»

Элиа Вивиани проехал последнюю гонку в команде Deceuninck-Quick Step

 

 

Чемпион Европы в групповой гонке, 30-летний итальянский велогонщик Элиа Вивиани, завершил подиумом классики Tacx Pro Classic / Ronde van Zeeland-2019 два года работы в команде Deceuninck-Quick Step.

 

  Он пришёл в команду в 2018 году, перейдя из команды Sky. За два года выступления в команде Патрика Лефевра Элиа Вивиани одержал 29 побед, в том числе 8 этапов на всех трёх Гран-турах -  Джиро д’Италия, Вуэльты Испании и Тур де Франс, а также 50 раз занимал места в тройке лучших.

 

На классике Tacx Pro Classic / Ronde van Zeeland-2019 Элиа Вивиани занял 2-е место, уступив Дилану Груневегену (Jumbo-Visma). В следующем сезоне Элиа Вивиани будет выступать в команде Cofidis, которая подала заявку в UCI на получение лицензии команды Мирового тура.

 

 

 

Photo credit: ©Luc Claessen/ Getty Images

 

  Элиа Вивиани: «Немного странно осознавать, что я проехал последнюю гонку в команде. Последние два года были, действительно, невероятными. Я сделал несколько больших шагов вперёд, как гонщик вышел на другой уровень. Хочу поблагодарить команду, всех от гонщиков до механиков, от соньёров до Патрика, за то, что верили в меня.

 

  Счастлив, что уношу с собой множество прекрасных воспоминаний о двух выдающихся годах работы. Невозможно выделить какой-то один особенный момент, потому что таких незабываемых моментов было множество. Для меня было честью выступать за эту команду, работать с такими потрясающими ребятами!»

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Последние два года работы с Элиа, уверен, принесли удовольствие обеим сторонам. Мы построили вокруг него сильную команду, а он щедро расплатился с нами огромным количеством прекрасных побед на многих гонках, от Джиро и Тур де Франс до чемпионата Италии и классик Мирового тура.

 

  Особенно важно, что он проявлял профессионализм до последнего дня, до конца сезона. Это много для нас значит, говорит о том, что великий гонщик ещё и великий человек».

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Deceuninck-Quick-Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:25 | Регистрация: 30.06.2017

    Жильбер ушел, Вивиани тоже. Два самых кователя квиковских побед . Теперь вся надежда на Жужу...и молодых новобранцев .

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Elina

      flugegeheimen

      Сегодня, 00:38 | Регистрация: 14.03.2018

      ну так не впервой. надежда на менеджмент, в этом главный актив квик-степ

  2. Имя: Евгений

    Hammill

    Сегодня, 03:16 | Регистрация: 11.02.2017

    Неужели Кофидис настолько расщедрился, что Элиа с такого крутого места ушёл, да ещё и развозящего забрал.

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 09:22 | Регистрация: 4.08.2018

      Он ушел не потому, что в Кофидисе лучше, а потому что Лефевра перестал устраивать.

  3. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 10:12 | Регистрация: 5.05.2018

    Что, старый стал для Лефевра? Не верит,что Вивиани побеждал бы и в следующем сезоне?

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 11:03 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Hammill
    Неужели Кофидис настолько расщедрился, что Элиа с такого крутого места ушёл, да ещё и развозящего забрал.

    Квик Степ не платит много, точнее, платит меньше всех из топовых команд, одному Жулиану жирный контратк выделили, поэтому и освобождают платежную ведомость. Вивиани тоже нормально зарабатывал, но пришлось им пожертвовать, на одну его зарплату толпу молодых наберут))) Это было предсказуемо после переподписания фрпанцуза - несколько гощиков, которые за копейки гоняться не будут, ушли. 

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Комментарии

  • Ice
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Ice-Фото

    У человека спрашивают, он отвечает. Или вы думаете, что он сам все по порядку раскладывает и поет себе дифирамбы? А если и так - пусть поет, он заслужил и доказал свою состоятельность не только на словах (где-то грустно вздохнул Лопес))), но и на деле. Где он приврал, приукрасил? Человеку приятно, он это озвучил. Плюс перевод может отражать суть не совсем точно, плюс это могут быть ответы на разные вопросы, а не монолог. Горазды все вешать ярлыки))) Вспомните, как он себя повел, когда скромняга Вальверде мотал от него, что есть мочи. Вспомните его поведение в течение всего сезона. Потом делайте выводы, человек выдохнул наконец, осознал, что добился многого. Многие из нас достигают таких высот? Никого не оскорбил вроде, команду поблагодарил, сказал очевидное, что все едут не на победу, а против него. 

  • Ice
    Элиа Вивиани: «Два года в кома ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Hammill
    Неужели Кофидис настолько расщедрился, что Элиа с такого крутого места ушёл, да ещё и развозящего забрал.

    Квик Степ не платит много, точнее, платит меньше всех из топовых команд, одному Жулиану жирный контратк выделили, поэтому и освобождают платежную ведомость. Вивиани тоже нормально зарабатывал, но пришлось им пожертвовать, на одну его зарплату толпу молодых наберут))) Это было предсказуемо после переподписания фрпанцуза - несколько гощиков, которые за копейки гоняться не будут, ушли. 

  • Anna P.
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Anna P.-Фото

    Да, что-то не помню такого самодовольства ни у кого в прошлые сезоны.

    Это не сулит ему хорошего, как говорится, будь проще...

    Команда Джамбо его везла в купейном вагоне на Ломбардии, между прочим.

    Гонщики приходят и уходят, так что помни, Примож, ты в этой обойме не первый и не последний.

     

  • Mima
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Mima-Фото
    Ну ну .... Один сезон ещё не значит, что ты лучший. Тот же Саган пример. В этом году его не видно было ( почти)
  • Mima
    Элиа Вивиани: «Два года в кома ... (6)
    Mima-Фото
    Что, старый стал для Лефевра? Не верит,что Вивиани побеждал бы и в следующем сезоне?
  • Mima
    Микель Ланда завершил работу в ... (4)
    Mima-Фото
    Если не ошибаюсь, и у Нибали с развозом- подвозом было слабовато в Мериде. Очень хочется для Ланды наконец хороших гонок, удачи, надеюсь, здесь продумать директора как его раскрыть и дать возможность ездить свободно. Удачи!
  • AAA
    Микель Ланда завершил работу в ... (4)
    AAA-Фото
    А я думаю, если его хорошо возить, он высоко стрельнет.
  • Camel
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Camel-Фото
    Цитата: kwwk
    А ведь Примож прав - в 2019 году он лучший в шоссейном велоспорте. И еще раз напишу, что считаю его единственным, кто может нарушить гегемонию Скай Инеос на ТДФ.
    Нарушить гегемонию ИНЕОС в одиночку невозможно. Пытались многие - скопом, порознь, командами, ни у кого пока не вышло.

    Цитата: Astanaforever
    Че то он зазвездился не на шутку, раздавая себе постылые дифирамбы..я..я..я..яяяяяя.Номер 1. Неприятно читать такую приторную риторику. Тьфу.
    Согласен с вами. Интервью читать противно. Надеюсь, в следующем сезоне ему рога пообломают. Крутым он был, пока паханы раны зализывали.
  • BaTman
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    BaTman-Фото
    Ну он имеет право, мне кажется это ещё слишком скромно. Мог просто интервью в короне давать и никто бы не сказал что он не достоин.
  • Camel
    Микель Ланда завершил работу в ... (4)
    Camel-Фото
    Просто его из команды вытеснили. Из трех капитанов он оказался послабее. Для побеждающего гонщика он и Мериде вряд ли подойдёт, там для него помощников нет.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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