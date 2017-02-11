Элиа Вивиани: «Два года в команде Deceuninck-Quick Step были невероятными»

Элиа Вивиани проехал последнюю гонку в команде Deceuninck-Quick Step

Чемпион Европы в групповой гонке, 30-летний итальянский велогонщик Элиа Вивиани, завершил подиумом классики Tacx Pro Classic / Ronde van Zeeland-2019 два года работы в команде Deceuninck-Quick Step.

Он пришёл в команду в 2018 году, перейдя из команды Sky. За два года выступления в команде Патрика Лефевра Элиа Вивиани одержал 29 побед, в том числе 8 этапов на всех трёх Гран-турах - Джиро д’Италия, Вуэльты Испании и Тур де Франс, а также 50 раз занимал места в тройке лучших.

На классике Tacx Pro Classic / Ronde van Zeeland-2019 Элиа Вивиани занял 2-е место, уступив Дилану Груневегену (Jumbo-Visma). В следующем сезоне Элиа Вивиани будет выступать в команде Cofidis, которая подала заявку в UCI на получение лицензии команды Мирового тура.

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Элиа Вивиани: «Немного странно осознавать, что я проехал последнюю гонку в команде. Последние два года были, действительно, невероятными. Я сделал несколько больших шагов вперёд, как гонщик вышел на другой уровень. Хочу поблагодарить команду, всех от гонщиков до механиков, от соньёров до Патрика, за то, что верили в меня.

Счастлив, что уношу с собой множество прекрасных воспоминаний о двух выдающихся годах работы. Невозможно выделить какой-то один особенный момент, потому что таких незабываемых моментов было множество. Для меня было честью выступать за эту команду, работать с такими потрясающими ребятами!»

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Последние два года работы с Элиа, уверен, принесли удовольствие обеим сторонам. Мы построили вокруг него сильную команду, а он щедро расплатился с нами огромным количеством прекрасных побед на многих гонках, от Джиро и Тур де Франс до чемпионата Италии и классик Мирового тура.

Особенно важно, что он проявлял профессионализм до последнего дня, до конца сезона. Это много для нас значит, говорит о том, что великий гонщик ещё и великий человек».