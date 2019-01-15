Элиа Вивиани нацелен бороться за победу на Милан-Сан-Ремо-2019

Элиа Вивиани мечтает о победе на классике Милан-Сан-Ремо и этапе Тур де Франс

В свой первый сезон работы в команде Quick Step Floors Элиа Вивиани одержал 18 побед, в том числе выиграв четыре этапа Джиро д’Италия-2018 и сделав хет-трик на Вуэльте Испании-2018. В его списке побед теперь не хватает победы на этапе Тур де Франс и на классике Монументе Милан-Сан-Ремо, борьбу за которые 29-летний итальянский гонщик ставит целью на следующий год. Об этом Элиа Вивиани рассказал в интервью бельгийскому сайту Sporza.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Элиа Вивиани: «Милан-Сан-Ремо – моя первая главная цель 2019 года. «Примавера», возможно, единственный Монумент велоспорта, который я могу выиграть, поэтому собираюсь очень упорно работать ради этой победы.

Но это странная классика. Ты можешь великолепно чувствовать себя, а потом чуть больше чем за 10 км до финиша всё может быть кончено. Подобное со мной случилось в этом году. Я был готов спринтовать за второе место (когда Винченцо Нибали атаковал в одиночку и выиграл гонку). На Виа Рома я с силой продавливал педали и вдруг почувствовал, что у меня не осталось сил, что, наверное, нельзя считать чем-то необычным после почти 300 км гонки.

Благодаря команде я сделал шаг вперёд в карьере. Команда построила для меня группу, сделала меня лидером, что помогло мне стать сильнее психологически. Мы как семья: и руководство, и гонщики очень близки друг другу, что помогает достигать результатов.

Каждый год я раздвигаю границы своих возможностей. Я достиг цели на Олимпийсих Играх (выиграв золото на треке, в омниуме в 2016 году). Теперь мечтаю побеждать на крупных гонках на шоссе.

Я был близко к успеху на Гент-Вевельгем. Теперь в моём листе желаний Милан-Сан-Ремо.

Что касается участия в Джиро д’Италия и Тур де Франс-2019, с одной стороны, я бы хотел выйти на старт Джиро в майке чемпиона Италии. С другой стороны, настало время принять участие в Тур де Франс, потому что Фернандо Гавирия больше не выступает в нашей команде. Тур стартует в Брюсселе, а я выступаю в бельгийской команде. Победы на этапе Тур де Франс всё ещё не хватает в моём списке достижений. Но мы ещё посмотрим, как я начну сезон».