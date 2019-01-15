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Элиа Вивиани нацелен бороться за победу на Милан-Сан-Ремо-2019

Элиа Вивиани мечтает о победе на классике Милан-Сан-Ремо и этапе Тур де Франс

 

 

  В свой первый сезон работы в команде Quick Step Floors Элиа Вивиани одержал 18 побед, в том числе выиграв четыре этапа Джиро д’Италия-2018 и сделав хет-трик на Вуэльте Испании-2018. В его списке побед теперь не хватает победы на этапе Тур де Франс и на классике Монументе Милан-Сан-Ремо, борьбу за которые 29-летний итальянский гонщик ставит целью на следующий год. Об этом Элиа Вивиани рассказал в интервью бельгийскому сайту Sporza.

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Элиа Вивиани: «Милан-Сан-Ремо – моя первая главная цель 2019 года. «Примавера», возможно, единственный Монумент велоспорта, который я могу выиграть, поэтому собираюсь очень упорно работать ради этой победы.

 

  Но это странная классика. Ты можешь великолепно чувствовать себя, а потом чуть больше чем за 10 км до финиша всё может быть кончено. Подобное со мной случилось в этом году. Я был готов спринтовать за второе место (когда Винченцо Нибали атаковал в одиночку и выиграл гонку). На Виа Рома я с силой продавливал педали и вдруг почувствовал, что у меня не осталось сил, что, наверное, нельзя считать чем-то необычным после почти 300 км гонки.

 

  Благодаря команде я сделал шаг вперёд в карьере. Команда построила для меня группу, сделала меня лидером, что помогло мне стать сильнее психологически. Мы как семья: и руководство, и гонщики очень близки друг другу, что помогает достигать результатов.

 

  Каждый год я раздвигаю границы своих возможностей. Я достиг цели на Олимпийсих Играх (выиграв золото на треке, в омниуме в 2016 году). Теперь мечтаю побеждать на крупных гонках на шоссе.

 

  Я был близко к успеху на Гент-Вевельгем. Теперь в моём листе желаний Милан-Сан-Ремо.

 

  Что касается участия в Джиро д’Италия и Тур де Франс-2019, с одной стороны, я бы хотел выйти на старт Джиро в майке чемпиона Италии. С другой стороны, настало время принять участие в Тур де Франс, потому что Фернандо Гавирия больше не выступает в нашей команде. Тур стартует в Брюсселе, а я выступаю в бельгийской команде. Победы на этапе Тур де Франс всё ещё не хватает в моём списке достижений. Но мы ещё посмотрим, как я начну сезон».

 

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Quick Step Floors Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo

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Комментарии

  • RVL
    BMW – новый партнёр команды De ... (17)
    RVL-Фото

    звучит как успех!

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (48)
    velodoctor-Фото
    Это неверно.
  • Rokka
    BMW – новый партнёр команды De ... (17)
    Rokka-Фото
    Насколько я помню у Тинькова были бэхи. По мне так Киа у Бахрейна самая универсальная и модная тачка
  • motte
    BMW – новый партнёр команды De ... (17)
    motte-Фото
    Приятель мой бэмэвэшник до мозга то же самое сказал -:)
  • Yuriy 17
    Команда UAE Team Emirates обещ ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Банально, конечно - но будет интересно посмотреть как Гавирия покажет себя без Quick Step.

  • Cyrill
    Команда UAE Team Emirates обещ ... (3)
    Cyrill-Фото

    Мы очень уважаем Алекса Кристоффа, признаём его достижения. Он будет одним из наших капитанов на классиках.

    Наконец-таки прочувствовали правильный вектор в таком возрасте. Саша - ЖДЁМ !!! Омлоп Ньюсбладдет, Е3 Харелбеке, Фландрия, Рубэ - "это всё моё РОДНОЕ". Вот тут уж никто с "предьявами, типа лишний вес" приставать не будет biggrin

  • Cyrill
    Пьер Роллан просит организатор ... (2)
    Cyrill-Фото

    Он бы лучше тренил бы больше и продуктивнее, а то уже лет пять по нулям, а ведь в EuropeCar так хорошо начинал. Французы они вообще такие, один Баргий чего стоит ...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команда UAE Team Emirates обещ ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да Мачин легенда, скольких он нашёл , Рикко , Шашман, Шлегель , Гавириа, Мас... Ходег , Берналь и Соза . Человек сделавший очень много для развития молодёжи в мировом велоспорта. Многим гонщикам он помог приехать в Европу и найти молодёжную команду. А с приходом Гавирии ,интересно Кристофф на какой роли в команде? Или он уходит?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Пьер Роллан просит организатор ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как же он мне нравился , и все было перечеркнуто в один день ,когда он дал это злосчастное интервью . Сам бретанец в бретонской команде вырос. Теперь опять вернулся в родной регион. Надеюсь проявит себя и возьмется за голову
  • rude_rider
    BMW – новый партнёр команды De ... (17)
    rude_rider-Фото
    на гранте вам ездить уважаемый..
    сам хоть посмеялся над своей шуткой

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