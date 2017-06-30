Якоб Фульсанг об успехах и уроках сезона 2019 года

Якоб Фульсанг: «Сейчас больше верю в себя и свои способности»

34-летний датский велогонщик команды Astana Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) провёл один из лучших сезонов в своей карьере. В этом году он одержал пять побед, в том числе выиграл классику-Монумент велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж, генеральную классификацию гонки Мирового тура Критериум Дофине-2019, этап Вуэльты Испании. Также Якоб Фульсанг в этом сезоне много раз поднимался на подиумы гонок Мирового тура - на классиках Страде Бьянке, Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь, на Тиррено-Адриатико, где занял 3-е место в общем зачёте.

Якоб Фульсанг считает, что одним из слагаемых успеха в этом сезоне стало изменение в питании, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

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Якоб Фульсанг: «Я начал больше есть. Нет никакой великой тайны – просто больше углеводов, а значит, больше «топлива» для гонок и тренировок.

Когда закончился прошлый сезон, я начал обдумывать, что надо сделать в 2019 году. Я признал, что, возможно, иногда не получаю максимум от тренировок, потому что, наверное, мало ем. Я возвращался домой пустым или не мог справиться должным образом с последней тренировкой.

С помощью диетолога команды внёс большие изменения в систему питания, благодаря чему, как считаю, сразу почувствовал значительную разницу на долгих тяжёлых гонках. Да и в тренировках тоже, потому что смог тренироваться больше. Это стало главным изменением.

Гонщику всегда хочется становиться всё более худым. Тебе говорят, что ты должен быть легче. Но я считаю, что в погоне за лёгкостью, возможно, моё питание было неправильным.

Я знаю, что Брайкович говорил о своих проблемах (Прим.VeloLIVE - Янец Брайкович признался, что у него была булимия). У меня таких проблем никогда не было. Я всегда был голодным, всегда ел, но передо мной стоял вопрос – есть салат и овощи или тарелку пасты, или риса. Иногда я был голоден. И перед тяжёлой работой я неправильно питался. Иногда думаешь, что впереди лёгкий этап, или что сегодня был не настолько тяжёлый день, и поэтому надо есть меньше. Но когда приходит следующий день, оказывается, что он тебя очень вымотал. Возвращаешься пустым и понимаешь, что чтобы хорошо выступать, нужна энергия.

Сейчас чувствую, что нашёл ключ к тому, чтобы выступать на высоком уровне не только в какой-то момент, а оставаться стабильным.

За этот год я многое узнал, надеюсь, смогу повторить это в следующем году, хотя провести ещё один такой сезон будет сложно. Но это моя цель, хочу выступать лучше, ставить более крупные цели.

На классиках (Страде Бьянке, Амстел Голд Рэйс, Флкш Валлонь) я совершил много ошибок, особенно в борьбе с Алафилиппом. На Амстеле была крупная ошибка. Я опередил его в спринте, и это показатель, что я способен побеждать его в спринте, хотя я не самый быстрый. Но когда финишируешь после 250 км гонки, шансы есть.

Думаю, сейчас я больше верю в себя и свои способности. Скажем, я буду по-разному атаковать в финалах. Мне надо использовать свою сильную сторону – а это выносливость. Пусть я не взрывной, но я могу атаковать заранее. Мне надо чаще так делать, рисковать, осмеливаться на атаки.

Не то, что я сдаюсь в отношении Гранд-туров, но в следующем году они могут стать менее важными для меня. Трудно выбрать какой-то из двух, потому что я всё ещё верю, что могу хорошо выступать на Гранд-турах. Я не говорю, что собираюсь выиграть, но топ- 5 – реальная задача. Если фокусироваться лишь на однодневных гонках, сезон получится довольно ограниченным.

Возможно, лучше поехать Джиро д’Италия, а Тур де Франс использовать для подготовки к Олимпиаде, или, может быть, полностью пропустить Тур. Были разговоры, что Лопес поедет Тур де Франс, а значит, мне останется Джиро, и это был бы хороший вариант.

Мне бы хотелось проехать весенние классики и Джиро д’Италия, потом отдохнуть и начать подготовку к Олимпиаде-2020. Это был бы идеальный сценарий, но сложно его воплотить, потому что слишком много хороших гонок.

Я всё ещё вижу возможности для улучшения своего выступления, шанс узнать что-то новое, и, возможно, больше верить в себя, как у меня получилось в этом году.

Частично из-за того, что я пришёл на шоссе относительно поздно, но я не чувствую себя старым гонщиком. Только иногда, оглядываясь на пелотон, думаю, а где же все те ребята, с которыми я привык ездить, которых знаю? Все, с кем я выступал на Тур де Франс в 2010 и 2011 годах, уже закончили карьеру, только я один остался.

Но с другой стороны примером являются Филипп Жильбер или Алехандро Вальверде, думаю, я могу продолжать выступать ещё несколько лет. Нет проблем».