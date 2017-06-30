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Якоб Фульсанг об успехах и уроках сезона 2019 года

Якоб Фульсанг: «Сейчас больше верю в себя и свои способности»

 

 

  34-летний датский велогонщик команды Astana Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) провёл один из лучших сезонов в своей карьере. В этом году он одержал пять побед, в том числе выиграл классику-Монумент велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж, генеральную классификацию гонки Мирового тура Критериум Дофине-2019, этап Вуэльты Испании. Также Якоб Фульсанг в этом сезоне много раз поднимался на подиумы гонок Мирового тура - на классиках Страде Бьянке, Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь, на Тиррено-Адриатико, где занял 3-е место в общем зачёте.

 

Якоб Фульсанг считает, что одним из слагаемых успеха в этом сезоне стало изменение в питании, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Якоб Фульсанг об успехах и уроках сезона 2019 года

Photo credit: © Getty Images

 

   Якоб Фульсанг: «Я начал больше есть. Нет никакой великой тайны – просто больше углеводов, а значит, больше «топлива» для гонок и тренировок.

 

  Когда закончился прошлый сезон, я начал обдумывать, что надо сделать в 2019 году. Я признал, что, возможно, иногда не получаю максимум от тренировок, потому что, наверное, мало ем. Я возвращался домой пустым или не мог справиться должным образом с последней тренировкой.

 

  С помощью диетолога команды внёс большие изменения в систему питания, благодаря чему, как считаю, сразу почувствовал значительную разницу на долгих тяжёлых гонках. Да и в тренировках тоже, потому что смог тренироваться больше. Это стало главным изменением.

 

  Гонщику всегда хочется становиться всё более худым. Тебе говорят, что ты должен быть легче. Но я считаю, что в погоне за лёгкостью, возможно, моё питание было неправильным.

 

  Я знаю, что Брайкович говорил о своих проблемах (Прим.VeloLIVE - Янец Брайкович признался, что у него была булимия). У меня таких проблем никогда не было. Я всегда был голодным, всегда ел, но передо мной стоял вопрос – есть салат и овощи или тарелку пасты, или риса. Иногда я был голоден. И перед тяжёлой работой я неправильно питался. Иногда думаешь, что впереди лёгкий этап, или что сегодня был не настолько тяжёлый день, и поэтому  надо есть меньше. Но когда приходит следующий день, оказывается, что он тебя очень вымотал. Возвращаешься пустым и понимаешь, что чтобы хорошо выступать, нужна энергия.

 

  Сейчас чувствую, что нашёл ключ к тому, чтобы выступать на высоком уровне не только в какой-то момент, а оставаться стабильным.

 

 За этот год я многое узнал, надеюсь, смогу повторить это в следующем году, хотя провести ещё один такой сезон будет сложно. Но это моя цель, хочу выступать лучше, ставить более крупные цели.

 

  На классиках (Страде Бьянке, Амстел Голд Рэйс, Флкш Валлонь) я совершил много ошибок, особенно в борьбе с Алафилиппом. На Амстеле была крупная ошибка. Я опередил его в спринте, и это показатель, что я способен побеждать его в спринте, хотя я не самый быстрый. Но когда финишируешь после 250 км гонки, шансы есть.

 

  Думаю, сейчас я больше верю в себя и свои способности. Скажем, я буду по-разному атаковать в финалах. Мне надо использовать свою сильную сторону – а это выносливость. Пусть я не взрывной, но я могу атаковать заранее. Мне надо чаще так делать, рисковать, осмеливаться на атаки.

 

  Не то, что я сдаюсь в отношении Гранд-туров, но в следующем году они могут стать менее важными для меня. Трудно выбрать какой-то из двух, потому что я всё ещё верю, что могу хорошо выступать на Гранд-турах. Я не говорю, что собираюсь выиграть, но топ- 5 – реальная задача. Если фокусироваться лишь на однодневных гонках, сезон получится довольно ограниченным.

 

  Возможно, лучше поехать Джиро д’Италия, а Тур де Франс использовать для подготовки к Олимпиаде, или, может быть, полностью пропустить Тур. Были разговоры, что Лопес поедет Тур де Франс, а значит, мне останется Джиро, и это был бы хороший вариант.

 

  Мне бы хотелось проехать весенние классики и Джиро д’Италия, потом отдохнуть и начать подготовку к Олимпиаде-2020. Это был бы идеальный сценарий, но сложно его воплотить, потому что слишком много хороших гонок.

 

  Я всё ещё вижу возможности для улучшения своего выступления, шанс узнать  что-то новое, и, возможно, больше верить в себя, как у меня получилось в этом году.

 

  Частично из-за того, что я пришёл на шоссе относительно поздно, но я не чувствую себя старым гонщиком. Только иногда, оглядываясь на пелотон, думаю, а где же все те ребята, с которыми я привык ездить, которых знаю? Все, с кем я выступал на Тур де Франс в 2010 и 2011 годах, уже закончили карьеру, только я один остался.

 

  Но с  другой стороны примером являются  Филипп Жильбер или Алехандро Вальверде, думаю, я могу продолжать выступать ещё несколько лет. Нет проблем».

 

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 06:54 | Регистрация: 30.06.2017

    Сделать упор на весенние классики. Ну их на фиг эти гран туры. Не твое это. Максимум недельные. Лопес пусть катает Тур де Франсы и Вуэльты.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 11:27 | Регистрация: 5.05.2018

    Неужели никого не было поставить ему правильное питание?!? Выходит, тренировался голодным, приходил пустым, на второй день никаких сил и так далее, сколько лет? Надеюсь, сейчас все расставил и классики будет щёлкать!!))

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ОПРОС

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Комментарии

  • Camel
    Велокоманда Bora – hansgrohe о ... (18)
    Camel-Фото
    Виноват! Не так понял.
  • Ice
    «Астана» продлевает контракт с ... (23)
    Ice-Фото

    Цитата: Student
    RVL, Ice, sixpack этим товарищам бесполезно что-то доказывать покуда вата в голове. Порой ей богу смешно, читать "народ это не почувствует" каждый сезон 25 млн долларов или около того, интересно скольких людей можно спасти, сколько дорог построить, с больницами я так понимаю в Казахстане тоже все ок, прям идилия. Наверное там и нищих нет, и не стоят волонтеры с просьбой пожертвовать деньги на лечение людей. И эта не протяжении уже 15 лет. Ладно когда Винокуров еще выступал, но сейчас победы итальянцев и испанцев, которые в этом Казахстане не когда не бывали и бывать не хотят. Ради одного Луценко такие затраты... Сделайте нормальную Конти команду, где бы выступали местные ребята, если толковый то в про тур попадёт, а содержать команду только для того, чтобы парочка казахов засветились, ведь будем откровены больше и не проходят в состав, уж чересчур. И втирают миф про какое-то развитие... Такая дичь... Испытывать национальную гордость от победы иностранцев.... Долго еще страдать придётся.

    Вы читать вообще не умеете. И воспитания ноль в вашей деревне. И в голове не то, что вата - даже воздух не задерживается, сквозняк сплошной)

  • rude_rider
    «Астана» продлевает контракт с ... (23)
    rude_rider-Фото
    что то не видно что вы просто выражаете свое мнение
    хотя наверное стоит привыкнуть к дичи которую вы тут несете под видом своего мнения.
  • Student
    «Астана» продлевает контракт с ... (23)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    вы так радеете за казахстанцев прям диву даюсь
    может вас в депутаты к нам а?
    проводя аналогию в спорте,зачем содержать футбольные команды если все равно не выигрывают Чм ?
    по сравнению с велоспортом там денег в разы больше тратится
    если так рассуждать то можно не проводить никакие ЧМ на своей территории и пустить деньги на нищих и бездомных.
    Тупо берем пример России,столько влаживаться в футбол ради одного Головина чтоб он забивал за какой то Монако?
    А провести Чм и Ои при чем скандальный с последсвиями) ради поднятия духа россиян и закрыть глаза на то что Ои получилось дорожде чем все ОИ вместе взятые ради чего,,?
    Разве это не популирализация спорта и реклама страны на мировой арене?
    После ухода Вино,вы думате должны сразу вот так родится кучка талантов чтоб прям пачками штамповать победы,?
    Вижу на развитие Луца и радуюсь
    Вижу что подтягивается Гидич.
    Пройдет время и др появятся. 20 муликов это ничто.такие бабки за раз воруются на строительстве тупых проектов и крутых автобанов.лучше пусть тут уж.
    Вы студент просто завидуете и все а признаться канечно куда там. лучше пообсирать и делать вид что вы сама обьективность и нейтральный .прям человек мира.без гражданства.
    Я выразил своё мнение, ты своё: футбол себя не покупает) ну-ну. И завидовать абсолютно нечему. Уж тем более в Казахстане, без обид)
  • Mima
    Якоб Фульсанг об успехах и уро ... (2)
    Mima-Фото
    Неужели никого не было поставить ему правильное питание?!? Выходит, тренировался голодным, приходил пустым, на второй день никаких сил и так далее, сколько лет? Надеюсь, сейчас все расставил и классики будет щёлкать!!))
  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг об успехах и уро ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Сделать упор на весенние классики. Ну их на фиг эти гран туры. Не твое это. Максимум недельные. Лопес пусть катает Тур де Франсы и Вуэльты.
  • rude_rider
    «Астана» продлевает контракт с ... (23)
    rude_rider-Фото
    вы так радеете за казахстанцев прям диву даюсь
    может вас в депутаты к нам а?
    проводя аналогию в спорте,зачем содержать футбольные команды если все равно не выигрывают Чм ?
    по сравнению с велоспортом там денег в разы больше тратится
    если так рассуждать то можно не проводить никакие ЧМ на своей территории и пустить деньги на нищих и бездомных.
    Тупо берем пример России,столько влаживаться в футбол ради одного Головина чтоб он забивал за какой то Монако?
    А провести Чм и Ои при чем скандальный с последсвиями) ради поднятия духа россиян и закрыть глаза на то что Ои получилось дорожде чем все ОИ вместе взятые ради чего,,?
    Разве это не популирализация спорта и реклама страны на мировой арене?
    После ухода Вино,вы думате должны сразу вот так родится кучка талантов чтоб прям пачками штамповать победы,?
    Вижу на развитие Луца и радуюсь
    Вижу что подтягивается Гидич.
    Пройдет время и др появятся. 20 муликов это ничто.такие бабки за раз воруются на строительстве тупых проектов и крутых автобанов.лучше пусть тут уж.
    Вы студент просто завидуете и все а признаться канечно куда там. лучше пообсирать и делать вид что вы сама обьективность и нейтральный .прям человек мира.без гражданства.
  • Student
    «Астана» продлевает контракт с ... (23)
    Student-Фото

    RVL, Ice, sixpack этим товарищам бесполезно что-то доказывать покуда вата в голове. Порой ей богу смешно, читать "народ это не почувствует" каждый сезон 25 млн долларов или около того, интересно скольких людей можно спасти, сколько дорог построить, с больницами я так понимаю в Казахстане тоже все ок, прям идилия. Наверное там и нищих нет, и не стоят волонтеры с просьбой пожертвовать деньги на лечение людей. И эта не протяжении уже 15 лет. Ладно когда Винокуров еще выступал, но сейчас победы итальянцев и испанцев, которые в этом Казахстане не когда не бывали и бывать не хотят. Ради одного Луценко такие затраты... Сделайте нормальную Конти команду, где бы выступали местные ребята, если толковый то в про тур попадёт, а содержать команду только для того, чтобы парочка казахов засветились, ведь будем откровены больше и не проходят в состав, уж чересчур. И втирают миф про какое-то развитие... Такая дичь... Испытывать национальную гордость от победы иностранцев.... Долго еще страдать придётся.

  • RVL
    Велокоманда Bora – hansgrohe о ... (18)
    RVL-Фото

    Цитата: Camel
    Саган стабильно берёт зеленое не потому, что он лучший спринтер, он им не является (лучшим,- он один из лучших), а потому, что, являясь в конечном итоге спринтером, он терпит горы в то время как остальные лучшие в горах рожают.
    ну а я что сказал?
    Цитата: RVL
    Саган, не обязательно будучи лучшим спринтером- стабильно берет зеленое... это 2 "спринтерские" категории, но и 2 большие разницы


     

  • SSS
    Марио Чиполлини восстанавливае ... (3)
    SSS-Фото

    Стероидов меньше жрать надо в зрелом возрасте. Уверен, что его мускулатура в возрасте за 50 не "насухую".

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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