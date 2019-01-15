Роман Барде: «Люблю вызов, который бросает Тур де Франс»

Роман Барде об итогах сезона 2018 года и маршруте Тур де Франс-2019

Двукратный призёр Тур де Франс, победитель трёх этапов Большой Петли Роман Барде (Romain Bardet) в этом году финишировал на французском Гран-туре шестым, но считает свой сезон одним из лучших в карьере.

Хотя на Тур де Франс 27-летнему французскому гонщику команды AG2R не удалось подняться на подиум, он стал призёром нескольких гонок Мирового тура, начиная с классики Страде Бьянке-2018, где финишировал вторым; занял третье место на Льеж-Бастонь-Льеж, а также вошёл в топ-10 на Флеш Валлонь; поднялся на третью ступень подиума Критериума Дофине и завершил сезон с серебряной медалью в групповой гонке чемпионата мира-2018.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

Роман Барде, девиз которого «Рискуй или потеряешь шанс», в интервью Cyclingnews подвёл итоги своего сезона и поделился мыслями о маршруте Тур де Франс-2019:

«Маршрут Тур де Франс-2019 прекрасный. На бумаге выглядит довольно трудным, проходных этапов довольно мало. Много среднегорных этапов, которые бывают довольно коварными, с трудно прогнозируемым итогом. Этапы в высоких горах с легендарными перевалами Изоар, Турмале, Галибье, Изеран будут важным тестом и должны увеличить разрывы между фаворитами.

Я за всё, что может перетрясти Тур де Франс, дать шанс смелым гонщикам, которые хотят рисковать, выкладываясь на все сто процентов. Было бы очень хорошо привнести в Тур немного импровизации. Думаю, если бы у нас было 30 команд, каждая из которых бы стартовала на Тур де Франс только с шестью гонщиками, было бы великолепно, потому что тогда можно было бы увидеть неожиданные вещи. Вот в чём нуждается велоспорт.

Сущность велогонок в том, чтобы атаковать, стараться завоевать преимущество, больше пользоваться возможностями, чем слишком переживать о том, что может случиться.

Именно так я подхожу к Тур де Франс. Я люблю вызов, который бросает Тур, даже если он требует максимально собраться морально и физически. Тур де Франс даёт большую надежду. Ты не можешь быть разочарован, если не выиграл его, потому что победа – нечто экстраординарное. Только один человек может ехать по Парижу в жёлтой майке. Знаю, что каждый год я должен стараться изо всех сил, потому что никогда не знаешь - однажды я могу выиграть.

В этом году был немного расстроен итогами Тур де Франс-2018, но всё равно считаю, что мой сезон был успешным. Я в шестой раз проехал Тур де Франс, был на подъёме, поставил высокую цель, но в итоге не получилось, как планировалось. Если бы я финишировал 30-м или даже не доехал до конца, то тогда был бы разочарован. Но я не стыжусь своего результата, хотя в будущем ожидаю большего.

Считаю, что в этом году на Туре был так же силён, как и всегда. Просто мне не так повезло, как в прошлые годы.

Мне трудно смотреть на финальный результат Тур де Франс-2018, потому что он не объясняет, что со мной случилось. И точно он не показывает, хороший у меня был сезон или нет. Результат – это просто результат, строчка с цифрами. Успешный сезон оценивается по многим параметрам – ощущениям на тренировках, подготовке к соревнованиям, работе команды и выступлению.

Этот сезон был для меня очень значимым, возможно, лучшим из всех.

Все многого ждут от Тур де Франс, и эта гонка является очень важной в сезоне. Я это знаю. Но и другие гонки важны. Приятно показывать высокие результаты и на них. Я хочу хорошо выступать не только на Тур де Франс».