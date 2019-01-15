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Роман Барде: «Люблю вызов, который бросает Тур де Франс»

Роман Барде об итогах сезона 2018 года и маршруте Тур де Франс-2019

 

 

  Двукратный призёр Тур де Франс, победитель трёх этапов Большой Петли Роман Барде (Romain Bardet) в этом году финишировал на французском Гран-туре шестым, но считает свой сезон одним из лучших в карьере.

 

  Хотя на Тур де Франс 27-летнему французскому гонщику команды AG2R не удалось подняться на подиум, он стал призёром нескольких гонок Мирового тура, начиная с классики Страде Бьянке-2018, где финишировал вторым; занял третье место на Льеж-Бастонь-Льеж, а также вошёл в топ-10 на Флеш Валлонь; поднялся на третью ступень подиума Критериума Дофине и завершил сезон с серебряной медалью в групповой гонке чемпионата мира-2018.

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

 

  Роман Барде, девиз которого «Рискуй или потеряешь шанс», в интервью Cyclingnews подвёл итоги своего сезона и поделился  мыслями о маршруте Тур де Франс-2019:

 

  «Маршрут Тур де Франс-2019 прекрасный. На бумаге выглядит довольно трудным, проходных этапов довольно мало. Много среднегорных этапов, которые бывают довольно коварными, с трудно прогнозируемым итогом. Этапы в высоких горах с легендарными перевалами Изоар, Турмале, Галибье, Изеран будут важным тестом и должны увеличить разрывы между фаворитами.

 

  Я за всё, что может перетрясти Тур де Франс, дать шанс смелым гонщикам, которые хотят рисковать, выкладываясь на все сто процентов. Было бы очень хорошо привнести в Тур немного импровизации. Думаю, если бы у нас было 30 команд, каждая из которых бы стартовала на Тур де Франс только с шестью гонщиками, было бы великолепно, потому что тогда можно было бы увидеть неожиданные вещи. Вот в чём нуждается велоспорт.

 

  Сущность велогонок в том, чтобы атаковать, стараться завоевать преимущество, больше пользоваться возможностями, чем слишком переживать о том, что может случиться.

 

  Именно так я подхожу к Тур де Франс. Я люблю вызов, который бросает Тур, даже если он требует максимально собраться морально и физически. Тур де Франс даёт большую надежду. Ты не можешь быть разочарован, если не выиграл его, потому что победа – нечто экстраординарное. Только один человек может ехать по Парижу в жёлтой майке. Знаю, что каждый год я должен стараться изо всех сил, потому что никогда не знаешь -  однажды я могу выиграть.

 

  В этом году был немного расстроен итогами Тур де Франс-2018, но всё равно считаю, что мой сезон был успешным. Я в шестой раз проехал Тур де Франс, был на подъёме, поставил высокую цель, но в итоге не получилось, как планировалось. Если бы я финишировал 30-м или даже не доехал до конца, то тогда был бы разочарован. Но я не стыжусь своего результата, хотя в будущем ожидаю большего.

 

  Считаю, что в этом году на Туре был так же силён, как и всегда. Просто мне не так повезло, как в прошлые годы.

 

  Мне трудно смотреть на финальный результат Тур де Франс-2018, потому что он не объясняет, что со мной случилось. И точно он не показывает, хороший у меня был сезон или нет. Результат – это просто результат, строчка с цифрами. Успешный сезон оценивается по многим параметрам – ощущениям на тренировках, подготовке к соревнованиям, работе команды и выступлению.

 

 Этот сезон был для меня очень значимым, возможно, лучшим из всех.

 

  Все многого ждут от Тур де Франс, и эта гонка является очень важной в сезоне. Я это знаю. Но и другие гонки важны. Приятно показывать высокие результаты и на них. Я хочу хорошо выступать не только на Тур де Франс».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Комментарии

  • BaTman
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (2)
    BaTman-Фото
    Мне кажется у Вас максимализм пытается всё измерить, и выделить абсолют. Это не теннис и не формула 1. Велоспорт и прекрасен что он разнонаправлен. Есть горняки, есть спринтеры, есть раздельщики, есть разные туры, этот рейтинг только для статистов нужен. Надо просто уметь наслаждаться тем что происходит, и чтить традиции.
    Тут тогда в рейтинг и даунхильщиков с циклокросом можно этапы добавить, что бы был самый абсолютный велосипедист. И ему в конце года будут Чебурашку дарить.
  • Адриен
    Мауро Веньи: «Это будет одна и ... (2)
    Адриен-Фото

    Не только и не столько должны быть сбалансированны маршруты ГТ... Должна быть сбалансирована СТРУКТУРА ГТ, СИСТЕМА определения победителя, должен появиться титул АБСОЛЮТНОГО чемпиона  велосипедного "большого шлема", присуждаемого  по итогам ВСЕХ трех ГТ, а не какой-то хилый рейтинг... И когда у  Сагана и пр. появится возможность стать ПОБЕДИТЕЛЕМ (!!!) Джиро, а в конце сезона - надеть корону СУПЕРЧЕМПИОНА - тогда не надо будет с трепетом надеяться, что он  изволит порадовать нас своим присутствием - САМ будет стремиться участвовать в большинстве соревнований.

  • ROSt
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (9)
    ROSt-Фото

    Цитата: Адриен
    Да не рискует он ничем ! Ведь у него - наряду с хронической(!!!) астмой - еще и в почках СПЕЦИФИЧЕСКАЯ патология - они так, блин, неправильно работают, что допинг-тест показывает ДЕСЯТИКРАТНОЕ превышение... Целую многотомную диссертацию на эту тему специалисты по ХИМИИ Sky накропали. Как там в известном фильме - "Наскрозь больной, Маруся!".И ВАДА идет навстречу - как не войти в положение почти инвалида?
      

    Да ты снайпер!!!

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (14)
    velodoctor-Фото

    Ну до 13 этапа придётся поскучать, конечно будут разрывы, но дальше пойдёт супер гонка для генеральщиков, 16 этап наитруднейший дистанция 220 и набор 5800.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (14)
    RVL-Фото

    Да уж.... 

  • kwwk
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (9)
    kwwk-Фото

    Джиро он не поедет - все на Тур, а вот сможет ли Скай уболтать Томаса на Джиро - вопрос.

  • flugegeheimen
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (9)
    flugegeheimen-Фото
    Его позвали почетным гостем - из вежливости надо было что-то сказать. Но, думаю, джиру он и не планирует. Все силы на тур бросит
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (14)
    Cyrill-Фото

    Пока предварительно: от Мувиков - Вальверде, Ланда и Карапас заявлены на Джиро.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Astanaforever
    13й 14й 16й 20й этапы жесть.

    да ну !?

    10-й и 11-й вот это настоящая жесть, ещё и после дня отдыха; многие могут просто не вкатиться и поймать БОЛЬШИЕ дыры по времени

  • motte
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (14)
    motte-Фото

    Интересно, Нибали будет здесь? Или тдф?

    Вроде как Веньи ожидает его ...Саган, возможно с большой долей вероятности, будет.

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