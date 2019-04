Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Результаты Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:01 Liège - Liège, 256 км 1 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 6:37:37 2 Davide Formolo (Ita) Bora - Hansgrohe 0:00:27 3 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:57 4 Adam Yates (Gbr) Mitchelton - Scott 5 Michael Woods (Can) EF Education First 6 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 7 Mikel Landa Meana (Esp) Movistar Team 8 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 0:01:00 9 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 0:01:05 10 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:01:26 11 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:01:29 12 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 13 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 14 Jay McCarthy (Aus) Bora - Hansgrohe 15 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 16 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 17 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo - Visma 18 Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 19 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 20 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Education First 21 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 22 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha Alpecin 23 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton - Scott 0:02:09 24 Anthony Perez (Fra) Cofidis Solutions Crédits 25 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 26 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo 27 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 28 Jesús Herrada (Esp) Cofidis Solutions Crédits 29 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 0:02:12 30 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 0:02:13 31 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 0:02:15 32 Tanel Kangert (Est) EF Education First 0:02:17 33 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 0:02:26 34 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 0:02:28 35 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:03:03 36 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida 0:03:15 37 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Gobert Cycling Team 0:03:34 38 Enrico Battaglin (Ita) Team Katusha Alpecin 39 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 40 Simon Clarke (Aus) EF Education First 41 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:03:37 42 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 0:04:11 43 Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data 44 Carlos Verona Quintanilla (Esp) Movistar Team 45 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 46 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 47 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:06:05 48 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:06:53 49 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 0:06:56 50 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 51 Marc Hirschi (Sui) Team Sunweb 52 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 53 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:08:22 54 Omar Fraile Matarranz (Esp) Astana Pro Team 0:09:20 55 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 56 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 57 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Merida 58 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 59 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 60 Damien Howson (Aus) Mitchelton - Scott 61 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 62 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:48 63 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 64 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 65 Dmitrii Strakhov (Rus) Team Katusha Alpecin 0:10:36 66 Lawrence Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 67 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Team Sky 0:11:32 68 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 0:11:59 69 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 70 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 71 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 72 Antonio Nibali (Ita) Bahrain Merida 73 José Gonçalves (Por) Team Katusha Alpecin 0:13:11 74 Michal Golas (Pol) Team Sky 75 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 76 Mikaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 77 Jonas Koch (Ger) CCC Team 78 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 79 Roman Kreuziger (Cze) Team Dimension Data 80 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 81 Nils Politt (Ger) Team Katusha Alpecin 82 Luis Angel Maté Mardones (Esp) Cofidis Solutions Crédits 83 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 84 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma 85 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 0:17:39 86 Nathan Haas (Aus) Team Katusha Alpecin 87 Justin Jules (Fra) Wallonie Bruxelles 88 Josef Černý (Cze) CCC Team 89 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 90 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 91 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step 92 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 93 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 94 Petr Vakoč (Cze) Deceuninck - Quick Step 95 Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:24:12 96 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 97 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 98 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha Alpecin 99 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 100 Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 101 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Jérémy Maison (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles DNF Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Kévin Réza (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Cyril Gautier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Yoann Bagot (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Patrick Müller (Sui) Vital Concept - B&B Hotels DNF Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Anthony Delaplace (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie DNF Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Florian Vachon (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Amaël Moinard (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Benoît Vaugrenard (Fra) Groupama - FDJ DNF Kévin Ledanois (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Loïc Vliegen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Elie Gesbert (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie DNF Bryan Nauleau (Fra) Total Direct Energie DNF Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie DNF Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe DNF Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data DNF Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team DNF Rob Power (Aus) Team Sunweb DNF Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb DNF Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal DNF Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal DNF Sander Armée (Bel) Lotto Soudal DNF Dion Smith (Nzl) Mitchelton - Scott DNF Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Sam Bewley (Nzl) Mitchelton - Scott DNF Julien Simon (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Grega Bole (Slo) Bahrain Merida DNF Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale DNF Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team DNF Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie DNF Angelo Tulik (Fra) Total Direct Energie DNF Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step DNF Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick Step DNF Alberto Bettiol (Ita) EF Education First DNF Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton - Scott DNF Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo DNF Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Fabien Doubey (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Jerome Baugnies (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data DNF Enrico Gasparotto (Ita) Team Dimension Data DNF Nathan Brown (Usa) EF Education First DNF Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ DNF Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ DNF William Bonnet (Fra) Groupama - FDJ DNF Marco Mathis (Ger) Cofidis Solutions Crédits DNF Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo DNF Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Laurens Ten Dam (Ned) CCC Team DNF Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team DNF Serge Pauwels (Bel) CCC Team DNF Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates DNF Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates DNF Rui Costa (Por) UAE Team Emirates DNF Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates DNF Peter Stetina (Usa) Trek - Segafredo Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура Арденнские классики Якоб Фульсанг Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(31)

Просмотров

(2 101)

В тему: Страде Бьянке-2019. Результаты

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 3

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Результаты

Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Результаты

Андеры. Льеж-Бастонь-Льеж-2016

Результаты Льеж-Бастонь-Льеж 2015

Льеж-Бастонь-Льеж-2014. Результаты

Льеж-Бастонь-Льеж - 2011

Тур Пикардии-2010, 2 этап

Льеж-Бастонь-Льеж-2010

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.