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Якоб Фульсанг продлил контракт с командой «Астана»

  Якоб Фульсанг продлил контракт с командой «Астана»

Команда «Астана» рада сообщить о новом двухлетнем соглашении с одним из лидеров команды Якобом Фульсангом. Таким образом, датский гонщик продолжит защищать цвета «Астаны» в 2020 и 2021 годах.

 

Photo credit: © Getty Images

 

- Я очень рад остаться в команде, потому что чувствую себя здесь, как дома. Я выступаю в «Астане» уже 7 лет, и я счастлив остаться в этом проекте. Думаю, все видели, что в этом году для меня все сошлось, вокруг меня собралась сильная команда поддержки, начиная с гонщиков и заканчивая персоналом и спортивными директорами. Этот год – мой лучший сезон в карьере, и у меня все еще полно мотивации добиваться большего. Через несколько дней я стартую «Вуэльту Испании», где я хотел бы побороться за отдельные этапы и набрать форму для финальной части сезона. Я рад, что у нас все получилось, и в течение следующих двух лет мы продолжим двигаться вперед вместе с командой. Я надеюсь, что смогу подарить «Астане» еще больше высоких результатов в будущем, - сказал Якоб Фульсанг.

 

Якоб Фульсанг, 34 года, является одним из настоящих лидеров команды «Астана». В этом году он переживает свой лучший сезон в карьере. Якоб провел феноменальную весну, одержав победу на монументальной классической гонке «Льеж – Бастонь – Льеж» и добившись двух призовых места на «Амстел Голд Рэйс» (3-е место) и «Флеш Валлонь» (2-е место). Кроме того, он выиграл этап на «Тиррено-Адриатико», где занял 3-е место в общем зачете, стал победителем «Вуэльты Андалусии» и стал вторым на «Страде Бьянке». В июне, во второй раз в карьере Фульсанг выиграл генеральную классификацию многодневки «Критериум дю Дофине».

 

- Я очень рад, что Якоб Фульсанг остается в команде «Астана». Он проводит потрясающий сезон, но, и помимо этого, последние пару лет он доказывает, что находится в отличном возрасте для того, чтобы добиваться высоких результатов в велоспорте. Якоб был очень силен на протяжении первой половины года, а на «Тур де Франс» ему просто не повезло. Тем не менее, сейчас он готовится к старту на «Вуэльте Испании», и я уверен, что там он сумеет вернуть свою удачу. В следующие годы мы продолжим поддерживать Якоба, как одного из лидеров команды, и я думаю, что он сумеет достичь новых высот в этом спорте, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.


Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Astana Pro Team Александр Винокуров трансферы

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 13:22 | Регистрация: 4.08.2018

     Ну вот, а тут его уже выпроваживали. Не все так печально, важное звено команды на своем месте.

  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 13:49 | Регистрация: 14.12.2015

    Для меня это самая ожидаемая новость со знаком плюс с начала открытия трансферного окна! Я рада! Очень рада! 2 года! Отлично! Ликууууууюююю!

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 13:53 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: Серафим
     Ну вот, а тут его уже выпроваживали. Не все так печально, важное звено команды на своем месте.
    Да ,я был первый кто говорил что уходит, слава богу что продлили контракт

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Будет самый высокооплачиваемый гонец в команде. Молодец. Без него команда ни команда была бы. Я очень рад за Астану и за него. Теперь бы еще одного капитана на грантуры перспективного подписать. Все таки Якоб не тянет на трехнедельные гонки. Он чистый класскик. Поэтому ему готовиться надо на весенние классики. Его фишка.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 16:13 | Регистрация: 17.05.2015

      В Астане сейчас явно наблюдается печальное явление - ТРИШКИН КАФТАН. Я про то, что выбивая приемлемую сумму для Фульсанга, в накладе оставляют других гонщиков. А может было бы лучше прибавить Лопесу - учитывая, что у него контракт до 2020 ? Перспективы  явно побольше, чем у Якоба, а вероятность того , что в других командах предложат более приличный контракт более чем вероятна ... Ведь не идет у него в последнее время, не складывается, не везет... А в подобных ситуациях гонщики предпочитают менять команду. А Фульсанг - это не перспектива, это решение БЛИЗЛЕЖАЩИХ задач. Конечно, взлет этой весной удивительный, но - ЗАКОНОМЕРНЫЙ ли ? Или просто счастливое стечение обстоятельств ? Ждем Вуэльту - она во многом даст ответы, хотя возраст - это багаж несбрасываемый.

  5. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:13 | Регистрация: 27.07.2011

    Ну и зря. Надо было др генеральщика. Хотя вроде как и некого больше. Берналя выкупить .думаю у фульса пожирнее контракт .

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Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков в велосезоне 2020-2021

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Комментарии

  • Адриен
    Якоб Фульсанг продлил контракт ... (6)
    Адриен-Фото

    В Астане сейчас явно наблюдается печальное явление - ТРИШКИН КАФТАН. Я про то, что выбивая приемлемую сумму для Фульсанга, в накладе оставляют других гонщиков. А может было бы лучше прибавить Лопесу - учитывая, что у него контракт до 2020 ? Перспективы  явно побольше, чем у Якоба, а вероятность того , что в других командах предложат более приличный контракт более чем вероятна ... Ведь не идет у него в последнее время, не складывается, не везет... А в подобных ситуациях гонщики предпочитают менять команду. А Фульсанг - это не перспектива, это решение БЛИЗЛЕЖАЩИХ задач. Конечно, взлет этой весной удивительный, но - ЗАКОНОМЕРНЫЙ ли ? Или просто счастливое стечение обстоятельств ? Ждем Вуэльту - она во многом даст ответы, хотя возраст - это багаж несбрасываемый.

  • sixpack
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (10)
    sixpack-Фото

    я тоже заметил, что Роглич не появлялся аж с Джиро. На Джиро основная проблема была, что Романдию Роглич на результат ехал, типа продлил ГТ на неделю, трех показалось мало. Но длительное отсутствие - тоже не самый типичный подход. Так что посмотрим, будет ли в плюс. Вуэльта часто полна сюрпризов. Ибо (1) контроля меньше, и (2) кто в какой форме, не особо понятно

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (10)
    Arciv-Фото
    Кинтана/Карапас и Лопес.
  • rude_rider
    Якоб Фульсанг продлил контракт ... (6)
    rude_rider-Фото
    Ну и зря. Надо было др генеральщика. Хотя вроде как и некого больше. Берналя выкупить .думаю у фульса пожирнее контракт .
  • Student
    Команда Jumbo-Visma вкладывае ... (4)
    Student-Фото
    Чем не нацпроект, таким каким он должен быть)
  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг продлил контракт ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Будет самый высокооплачиваемый гонец в команде. Молодец. Без него команда ни команда была бы. Я очень рад за Астану и за него. Теперь бы еще одного капитана на грантуры перспективного подписать. Все таки Якоб не тянет на трехнедельные гонки. Он чистый класскик. Поэтому ему готовиться надо на весенние классики. Его фишка.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Якоб Фульсанг продлил контракт ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Серафим
     Ну вот, а тут его уже выпроваживали. Не все так печально, важное звено команды на своем месте.
    Да ,я был первый кто говорил что уходит, слава богу что продлили контракт
  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг продлил контракт ... (6)
    Zhanzhak-Фото

    Для меня это самая ожидаемая новость со знаком плюс с начала открытия трансферного окна! Я рада! Очень рада! 2 года! Отлично! Ликууууууюююю!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команда Jumbo-Visma вкладывае ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: 0x5F375A86
    Вобщем, "рабобанк" вернулся.
    Таки да . имею вам сказать : и слава Богу!
  • Student
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (10)
    Student-Фото
    Ну что же Пульс, тебе дали шанс.

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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