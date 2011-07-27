Якоб Фульсанг продлил контракт с командой «Астана»

Команда «Астана» рада сообщить о новом двухлетнем соглашении с одним из лидеров команды Якобом Фульсангом. Таким образом, датский гонщик продолжит защищать цвета «Астаны» в 2020 и 2021 годах.

Photo credit: © Getty Images

- Я очень рад остаться в команде, потому что чувствую себя здесь, как дома. Я выступаю в «Астане» уже 7 лет, и я счастлив остаться в этом проекте. Думаю, все видели, что в этом году для меня все сошлось, вокруг меня собралась сильная команда поддержки, начиная с гонщиков и заканчивая персоналом и спортивными директорами. Этот год – мой лучший сезон в карьере, и у меня все еще полно мотивации добиваться большего. Через несколько дней я стартую «Вуэльту Испании», где я хотел бы побороться за отдельные этапы и набрать форму для финальной части сезона. Я рад, что у нас все получилось, и в течение следующих двух лет мы продолжим двигаться вперед вместе с командой. Я надеюсь, что смогу подарить «Астане» еще больше высоких результатов в будущем, - сказал Якоб Фульсанг.

Якоб Фульсанг, 34 года, является одним из настоящих лидеров команды «Астана». В этом году он переживает свой лучший сезон в карьере. Якоб провел феноменальную весну, одержав победу на монументальной классической гонке «Льеж – Бастонь – Льеж» и добившись двух призовых места на «Амстел Голд Рэйс» (3-е место) и «Флеш Валлонь» (2-е место). Кроме того, он выиграл этап на «Тиррено-Адриатико», где занял 3-е место в общем зачете, стал победителем «Вуэльты Андалусии» и стал вторым на «Страде Бьянке». В июне, во второй раз в карьере Фульсанг выиграл генеральную классификацию многодневки «Критериум дю Дофине».

- Я очень рад, что Якоб Фульсанг остается в команде «Астана». Он проводит потрясающий сезон, но, и помимо этого, последние пару лет он доказывает, что находится в отличном возрасте для того, чтобы добиваться высоких результатов в велоспорте. Якоб был очень силен на протяжении первой половины года, а на «Тур де Франс» ему просто не повезло. Тем не менее, сейчас он готовится к старту на «Вуэльте Испании», и я уверен, что там он сумеет вернуть свою удачу. В следующие годы мы продолжим поддерживать Якоба, как одного из лидеров команды, и я думаю, что он сумеет достичь новых высот в этом спорте, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM