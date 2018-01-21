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Михал Квятковски о планах на сезон 2018 года

Михал Квятковски: «Мечтаю вернуться на Тур Фландрии и ставлю целью победу на Льеж-Бастонь-Льеж-2018»

 

  2017 год стал одним из самых успешных в карьере Михала Квятковски (Michał Kwiatkowski), который выиграл классику-Монумент велоспорта Милан-Сан-Ремо-2017, Страде Бьянке, Классику Сан-Себастьяна, а также поднялся на подиум Льеж-Бастонь-Льеж, Амстел Голд Рэйс.

 

  27-летний польский гонщик команды Sky очень доволен стабильной формой, которую ему удалось сохранять на протяжении всего сезона, хотя и понимает, что повторить все успехи будет сложно. О своих планах на предстоящий сезон, который для Михала Квятковски начнётся 31 января на Вуэльте Валенсии-2018 (Volta a la Comunitat Valenciana), польский велогонщик рассказал в интервью на сайте команды Sky.

 

 

Михал Квятковски об успешном сезоне 2017 года

 

 

  «Самое важное для меня в 2017 году, что я смог выступать на протяжении всего сезона на самом высоком уровне и боролся за победу в гонках. Благодаря этому я смог одержать победу на таких крупных гонках как Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо и Сан-Себастьяне. Там были лучшие моменты моего сезона, и, конечно, Тур де Франс, потрясающая гонка. Никогда не ожидал от себя, что смогу быть впереди на 21 этапе, помогая Крису одержать победу. Я очень этим горжусь, надеюсь, что в следующем сезоне смогу совершенствоваться во всех аспектах – и на Гран-турах, и на классиках».

 

 

О планах на 2018 год

 

 

  «Первое, что приходит в голову при мысли о сезоне 2018 года – совершенствование. Это слово описывает всё. Конечно, будет сложно повторить результаты 2017 года, но, конечно, я буду тренироваться упорнее, выступать лучше, проводить гонку умнее. Будем надеяться, что это принесёт ещё больше побед. Если взглянуть на мой календарь гонок, конечно, он будет похож  на прошлогодний. В первой части сезона мне бы хотелось поставить целью победу на Льеж-Бастонь-Льеж, гонку, в которой мне до сих пор не удавалось выиграть. Это первая большая цель, которая для меня выше, чем повторить успех на Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо.

 

  Надеюсь, что в 2018 году вернусь на брусчатку, на Тур Фландрии, который я люблю. Хочу снова его проехать. Такой будет первая часть года, а потом – Тур де Франс, и мне бы хотелось вернуться на эту гонку, чтобы вновь бороться с командой Sky за победу. Думаю, для меня будет большим шагом, если я проеду два Гран-тура в сезоне. Будем надеяться, что после Тур де Франс смогу стартовать на Вуэльте Испании, а затем как можно лучше подготовиться к чемпионату мира в Австрии».

 

 

Об изменениях в календаре гонок

 

 

  «Изменения небольшие. Я начну сезон в конце января в Валенсии, и добавлю в календарь гонок ещё одну – Тур Фландрии. Потом, вместо тренировок и подготовки чемпионату мира без гонок я бы предпочёл в августе поехать на Вуэльту Испании. Конечно, такой способ подготовки к чемпионату мира будет другим, если всё пойдёт хорошо. Два Гран-тура в ногах и потом чемпионат мира – да, в этом будет отличие».

 

 

О Туре Фландрии

 

  «Я просто соскучился по брусчатке. Классики для меня – это квинтэссенция гонок, а Тур Фландрии – потрясающая классика. Я выступал на ней прежде, даже за команду Sky в 2016 году, когда за неделю до старта на ней выиграл Е3 Харельбеке и считался одним из фаворитов. Считаю, что способен бороться за победу. Что бы ни случилось, мы вместе с Джанни Москоном, Иэном Стэннарндом и теми, кто ещё войдёт в состав, сможем быть фаворитами или будущими победителями. Поэтому я хочу стартовать на Туре Фландрии, хочу быть часть этого. Будем надеяться, что гонка пройдёт хорошо».

 

О маршруте Тур де Франс-2018

 

 

  «Мы вернёмся на наши разделочные велосипеды, но на этот раз в командной гонке на время, что великолепно. Мне нравится ехать командную разделку, на Вуэльте Испании-2016 мы выиграли в этой дисциплине, и я был в составе команды. Так что с нетерпением жду гонки.

 

  Мне нравится брусчатка, и на Тур де Франс снова будет этап с ней. Это тоже великолепно, потому что победитель Тур де Франс должен быть самым универсальным гонщиком. Мне нравится, что мы с ребятами проедем командную гонку, а потом сфокусируемся на брусчатке. А затем целью будет, например, короткий 65-км этап. Он будет тяжёлым. Конечно, Тур де Франс каждый год бросает серьёзный вызов, но надо помнить, что небольшие изменения в маршруте могут привести к большим переменам в гонке. Мы должны быть к этому готовы уже сейчас».

 

 

О выступлении в команде Sky

 

  «Я уже много раз говорил о том, каким плохим был мой сезон 2016 года. И я получил от команды потрясающую поддержку, которая помогла мне выиграть на таких важных гонках как Милан-Сан-Ремо, Страде Бьянке и Классике Сан-Себастьяна. Я люблю в Sky то, что команда не ставит на тебе крест, а я не бросаю команду. Поэтому я могу думать о будущем в такой команде, которая является опорой, когда тебе сложно, поддерживает, помогая выиграть гонку. Я счастлив, что могу быть частью этой семьи следующие три года. Благодаря этому мы можем думать не только о краткосрочных целях на 2018 год, но также о моём календаре гонок на ближайшие три года. Это даёт мне возможность думать о долгосрочных целях, и я чувствую себя лучше».

 

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Теги к статье: Михал Квятковски Michal Kwiatkowski

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Комментарии

  • motte
    Том Скуйиньш – победитель Trof ... (1)
    motte-Фото

    Тоис , а именно так у латышей, Артурс, Ивановс и поехали...короче с почином в треке и началом сезона, красиво....

     

  • Александра
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (18)
    Александра-Фото

    Удачи Павлу. Да, я не любитель командного доминирования Скай, но парнишке уж точно лучше попасть в сильнейшую команду мирового тура, чем трудоустроиться в одну из команд России.

    Да и какие у нас команды? Вспомнишь провальный сезон Русвело... так лучше и не вспоминать.

  • Юджин
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (7)
    Юджин-Фото
    Какие там другие правила...

    1. В Аргентину приезжает очень мало топовых генеральщков. В этот раз прилетел только Нибали и Майка. Нибали сразу ликвидировали, подсыпав ему слабительного.

    2. Для гонщиков Мирового тура - это первая гонка сезона и они далеки от пика своей физической формы.

    3. Аргентинцы целенаправленно готовятся к этому старту.

    4. Индейцы тоба принесли в жертву дракону трех девственниц и тот своим дыханием сделал попутный ветер на финальной горе. Был бы встречный или хотя-бы боковой Najar врядли продержался бы на продуваемой, лысой горе 15 км. в одиночку.


    Аргентинцы молодцы, побеждают дома и радуют местных любителей велоспорта.
  • Юджин
    Инцидент с Лауренсом де Плюсом ... (4)
    Юджин-Фото

    Если бы тренер ехал за ними на техничке, то как тогда грузовик мог бы сбить гонщиков сзади. 

  • Roscomsport
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (23)
    Roscomsport-Фото

    Более всего о гонщике, как и о любом человеке, говорят моменты, когда он в кризисе, когда проиграл...
    Вы друзья видели это многократно. Для меня эталоном выдержки из современных гонщиков является Фрум и Дюмулан.

  • Berdok
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (23)
    Berdok-Фото

    Фрум или глупец или совсем сам себе не принадлежит 

  • Berdok
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (23)
    Berdok-Фото
    давно в домохозяйках?
  • ironharley
    Инцидент с Лауренсом де Плюсом ... (4)
    ironharley-Фото

    Жесть. Еще у нас бы потренировались, нашли место... У нас всех оптом задавили бы и никтонеуиноуен(ц).

    ЗЫЖ Деплюс вообще коасавелла - то через отбойник вместе с велом, то через полгода под грузовик и цел. Пьяным катается чтоли? )))) *для моралистов - это стёб был ща*

  • hodorik
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (7)
    hodorik-Фото

    Там совсем другие правила ведения гонки местными гонщиками , поэтому местные и побеждают , молодцы всё правильно , вваливать валить и валить без остановки . И не сюсюкаются они просто рвут .

  • Shalam s Urala
    Гонсало Нахар – победитель 5 э ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    кажется, что наблюдал Эль Ниньо ещё в прошлой жизни.. или даже в позапрошлой. в 2001-м половину Вуэльты ехал в золоте, а на последнем этапе Касеро помог потерять майку. в 2002-м тоже пол Вуэльты в золоте, Эрас майку отобрал, а Эраса Гонсалес на последней разделке раздел.. - разделка - > раздел ))

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