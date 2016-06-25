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Саймон Кларк – призёр Амстел Голд Рэйс-2019

Саймон Кларк: «Второе место на Амстел Голд Рэйс-2019 – мой первый подиум на классике Мирового тура»

 

 

 32-летний австралийский гонщик команды EF Education First Саймон Кларк (Simon Clarke) впервые в карьере поднялся на вторую ступень подиума классики Мирового тура. На Амстел Голд Рэйс-2019, завершившейся  спринтом, Саймон Кларк на финальных 300 метрах успел сесть на колесо победителя гонки Матье ван дер Пула (Corendon – Circus) и вторым пересёк финишную черту. Этот сезон один из лучших в карьере Саймона Кларка, который вошёл в топ-10 на классиках Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо.

 

 

  В интервью Cycling Weekly и сайту EF Education First Саймон Кларк рассказал, как  проходила гонка:

 

  «Ван дер Пул просто летел. Я очень счастлив, что приехал за ним вторым. Это мой первый подиум на классике и мой лучший результат в карьере.

 

  Я отлично начал сезон. Много работал с Милан-Сан-Ремо, чтобы удержать форму на Арденнскую неделю. Это довольно сложная задача, учитывая, что в январе и феврале мои кондиции были гораздо лучше, чем мог ожидать. Мы с тренером очень упорно работали над тем, чтобы правильно вести тренировки, правильно восстанавливаться. Всё для того, чтобы удержать мою физическую форму. Результат на Амстел Голд Рэйс-2019 доказывает, что наш подход был верным. Я очень рад, что мы всё делали правильно.

 

  Очень скоро после того, как Вудси (Майкл Вудс) атаковал, мы услышали, что он выпал. К счастью, в группе, где осталось около 30 гонщиков, наших гонщиков было четверо. Лоусон Крэддок и Вудси помогли нам как можно ближе подобраться к лидерам, чтобы Беттиоль и я потом могли выжать максимум из финала. Когда увидел, что атаковал Моллема, понял, что за ним надо ехать.

 

  Во время финальной части гонки было трудно получить чёткую информацию, потому что кто-то смотрел по телевизору, что происходит, передавал это по радио, а уже потом эта информация попадала к нашим спортивным директорам в технички, и они по радио сообщали её нам. А когда ситуация в гонке меняется настолько быстро, трудно узнать разрывы. Мой спортивный директор оказался очень находчивым, он просто сказал мне, кто из гонщиков впереди. Я просто прокручивал в голове их имена, когда мы их догоняли, зная точно, что впереди Трентин, Алафилипп, Фульсанг.

 

  Думал, что буду бороться за пятое место. А когда группа поймала нас, были мысли, что финиширую даже за пределами десятки. Я даже не подозревал, что все соберутся, пока за километр до финиша не увидел тех, кто впереди. Безумная гонка. И очень мотивирующая. Я понимал, что Ван дер Пул – самый быстрый, так что сел ему на колесо. И отспринтовал.

 

  В итоге гонка для нас сложилась как эмоциональные американские горки, даже не представляю, как это выглядело по телевизору, собираюсь посмотреть этот финал».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First: «Это один из самых безумных финишей, которые видел. В начале показалось, что мы упустили шанс, но Саймон великолепно удержался и продолжил гонку. Наверное, никто не думал, что мы сможем вернуться к лидерам гонки, но это ещё раз доказывает – никогда нельзя сдаваться».

 

 

Результаты Амстел Голд Рэйс-2019

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Теги к статье: Саймон Кларк Simon Clarke Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race гонка Мирового тура классика

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  1. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 10:54 | Регистрация: 25.06.2016

    Вот... Вот... 

     

    Нельзя сдаваться, даже если все против тебя.

     

    А также, если все за тебя - потому что ситуация может измениться...

     

    Эти все эмоции, потому что болела за Жулиана. Все же когда он в прошлоч году был ГК на Туре, он лихо ездил. М.б., ему надо больше доверять инстинкту, чем разуму, ИМХО.

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 11:48 | Регистрация: 8.07.2017

    Как-то весьма живенько выглядит в этом сезоне команда EF Education First.

     

    Отчего это так вдруг?

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
    1. Имя: Юлия

      Salamandra

      Сегодня, 12:41 | Регистрация: 21.05.2017

      Вот почему же вдруг? У них приличный состав, на этот раз все более-менее сложилось, и лично я очень этому рада.

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Альп-2019. Маршрут (7)
    Earl57-Фото

    Организаторы анонсируют дуэль бигов.

    Но сами дуэлянты как-то к дуэли не особо расположены. 

    Один говорит, что что только с гор спустился, давно в гонках не участвовал, надо найти гоночный ритм и эта прекрасная гонка хорошо подходит в качестве теста. Относительно дуэли между ними не уверен, может быть кто-нибудь другой?

    Второй говорит, что мало гонялся с начала года и хочет узнать, где он находится в плане формы. Поэтому и добавил эту красивую гонку в свой календарь... 

    Так что на них особо рассчитывать не стоит.

  • kwwk
    Тур Альп-2019. Маршрут (7)
    kwwk-Фото
    Нибали - да, Фрум врядли, у него плановая подготовка к ТДФ и формы пока не будет
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Матье ван дер Пул – победитель ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Anna P.
    Подождем пару лет. Есть и другие гонки, кроме классик, где выдаешь все, что есть на этот момент.
    Есть недельки, а уж гранд туры...
    Мальчик хочет ОИ - возможно, но хочет ли он Тур де Франс?
    Гордо заявляю, что была уверена в его победе - в первом посте по Амстелу :-)))
    Мы знаем)))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Якоб Фульсанг и Жулиан Алафили ... (21)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: veloster
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    И все молчат!!!!!!!.

    Ну я позволю себе комментарий, если вы не против.
    Помнится, на туре Колумбии было нечно похожее, когда Лопес на одном из ключевых этапов "привез на финиш" Алафилипа, имея свои задачи получить продвижение в ГК. Вы сказали по этому поводу что-то типа (образно говоря) "ну и дурак Лопес" и что-то "надо было заставить работать Алафилипа, про тактику, и у кого крепче нервы".
    Почти как под копирку, некоторое время назад, была памятная Страде-Бьянки. Комментарии типа "ну и дурак же Фульсанг, подарил победу Алафилипу" были весьма популярны.
    Вчера Фульс и Астана попробовали разыграть другой финал с Алафилипом.
    У тех же комментаторов диагноз теперь такой - "ну и дурак же Фульсанг, проиграл второе место".
    Тут прям тупик, не находите? Как же быть бедному Фульсангу? Карьеру что-ли пора завершать...
    а я что сказал о нем? Сегодня или на страде бьянке??? Я даже и не понял к чему вы?)))) То что делал Лопес в той ситуации никак не относится к тому что делалФульсанг .( как по мне он ехал тактически грамотно в сложившейся ситуации , при его возможностях.если бы я считал что он профукал гонку я бы так и сказал)))) Комент о том что все молчат : это все после вчерашних обсуждений ,вот и все .
  • Бакеша
    Тур Альп-2019. Маршрут (7)
    Бакеша-Фото
    Цитата: GTX
    Цитата: Бакеша
    Реальные претенденты а победу Нибали и Фрум, а также боравские: акерман, майка. А Бильбао не стабилен. Без Мичельтон и Мовистара острой борьбы не будет наверно
    Если вы об общем зачёте, то аккерман здесь точно лишний
    Я к тому, что в боре в этом году гонщики всех удивляет - то Шахман, то бухман, то граншхартер
  • Серафим
    Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (98)
    Серафим-Фото
    Простите, что с опозданием, заходить сюда приходится нерегулярно. Но привет ОБЯЗАТЕЛЬНО. И Сууну. И Росмяэ помню, тоже эстонца.
    А Ааво был просто кумиром юности, из предыдущего поколения. Если бы тогда были фан-клубы, я был бы первым в клубе. Вытворял на гонках нереальные вещи, часто от тренеров попадало за это и даже от товарищей по команде. Если он вдруг заходит на этот сайт - " Ааво, тут тебя многие помнят и любят. Здоровья тебе и еще здоровья."
  • Salamandra
    Саймон Кларк – призёр Амстел Г ... (3)
    Salamandra-Фото
    Вот почему же вдруг? У них приличный состав, на этот раз все более-менее сложилось, и лично я очень этому рада.
  • GTX
    Тур Альп-2019. Маршрут (7)
    GTX-Фото
    Цитата: Бакеша
    Реальные претенденты а победу Нибали и Фрум, а также боравские: акерман, майка. А Бильбао не стабилен. Без Мичельтон и Мовистара острой борьбы не будет наверно
    Если вы об общем зачёте, то аккерман здесь точно лишний
  • Бакеша
    Тур Альп-2019. Маршрут (7)
    Бакеша-Фото
    Реальные претенденты а победу Нибали и Фрум, а также боравские: акерман, майка. А Бильбао не стабилен. Без Мичельтон и Мовистара острой борьбы не будет наверно
  • Zhanzhak
    Тур Альп-2019. Маршрут (7)
    Zhanzhak-Фото

    Уже 2 года прошло! Как быстро летит время! Помним. 

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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