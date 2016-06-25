Саймон Кларк – призёр Амстел Голд Рэйс-2019

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- Сегодня, 09:10
Саймон Кларк: «Второе место на Амстел Голд Рэйс-2019 – мой первый подиум на классике Мирового тура»
32-летний австралийский гонщик команды EF Education First Саймон Кларк (Simon Clarke) впервые в карьере поднялся на вторую ступень подиума классики Мирового тура. На Амстел Голд Рэйс-2019, завершившейся спринтом, Саймон Кларк на финальных 300 метрах успел сесть на колесо победителя гонки Матье ван дер Пула (Corendon – Circus) и вторым пересёк финишную черту. Этот сезон один из лучших в карьере Саймона Кларка, который вошёл в топ-10 на классиках Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо.
В интервью Cycling Weekly и сайту EF Education First Саймон Кларк рассказал, как проходила гонка:
«Ван дер Пул просто летел. Я очень счастлив, что приехал за ним вторым. Это мой первый подиум на классике и мой лучший результат в карьере.
Я отлично начал сезон. Много работал с Милан-Сан-Ремо, чтобы удержать форму на Арденнскую неделю. Это довольно сложная задача, учитывая, что в январе и феврале мои кондиции были гораздо лучше, чем мог ожидать. Мы с тренером очень упорно работали над тем, чтобы правильно вести тренировки, правильно восстанавливаться. Всё для того, чтобы удержать мою физическую форму. Результат на Амстел Голд Рэйс-2019 доказывает, что наш подход был верным. Я очень рад, что мы всё делали правильно.
Очень скоро после того, как Вудси (Майкл Вудс) атаковал, мы услышали, что он выпал. К счастью, в группе, где осталось около 30 гонщиков, наших гонщиков было четверо. Лоусон Крэддок и Вудси помогли нам как можно ближе подобраться к лидерам, чтобы Беттиоль и я потом могли выжать максимум из финала. Когда увидел, что атаковал Моллема, понял, что за ним надо ехать.
Во время финальной части гонки было трудно получить чёткую информацию, потому что кто-то смотрел по телевизору, что происходит, передавал это по радио, а уже потом эта информация попадала к нашим спортивным директорам в технички, и они по радио сообщали её нам. А когда ситуация в гонке меняется настолько быстро, трудно узнать разрывы. Мой спортивный директор оказался очень находчивым, он просто сказал мне, кто из гонщиков впереди. Я просто прокручивал в голове их имена, когда мы их догоняли, зная точно, что впереди Трентин, Алафилипп, Фульсанг.
Думал, что буду бороться за пятое место. А когда группа поймала нас, были мысли, что финиширую даже за пределами десятки. Я даже не подозревал, что все соберутся, пока за километр до финиша не увидел тех, кто впереди. Безумная гонка. И очень мотивирующая. Я понимал, что Ван дер Пул – самый быстрый, так что сел ему на колесо. И отспринтовал.
В итоге гонка для нас сложилась как эмоциональные американские горки, даже не представляю, как это выглядело по телевизору, собираюсь посмотреть этот финал».
Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First: «Это один из самых безумных финишей, которые видел. В начале показалось, что мы упустили шанс, но Саймон великолепно удержался и продолжил гонку. Наверное, никто не думал, что мы сможем вернуться к лидерам гонки, но это ещё раз доказывает – никогда нельзя сдаваться».
Результаты Амстел Голд Рэйс-2019
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