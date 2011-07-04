Элиа Вивиани подписал контракт с командой Cofidis

Элиа Вивиани и Фабио Сабатини переходят в команду Cofidis

Итальянские гонщики, 30-летний Элиа Вивиани и 34-летний Фабио Сабатини подписали контракт с французской проконтинентальной командой Cofidis, куда переходят из команды Deceuninck-Quick Step.

Элиа Вивиани за время выступления в команде Deceuninck-Quick Step одержал 26 побед, из них 8 – победы на этапах Гран-туров Джиро д’Италия. Вуэльта Испании и Тур де Франс.

Фабио Сабатини – один из развозящих Элиа Вивиани, также переходит с ним в команду Cofidis.

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Элиа Вивиани: «Поговорив с Седриком Вассёром (генеральным менеджером) и Роберто Дамиани (спортивным директором), я понял, насколько сильно команда Cofidis хочет меня подписать, мне предложили проект с большими целями. Я очень признателен команде за желание построить со мной активное ядро, за уверенность во мне и моём друге Фабио. Майка команды Cofidis – одна из самых исторических в пелотоне, я горжусь, что надену её.

Что касается моих целей на следующий сезон, даже если я выиграл этап в этом году, я хочу одержать ещё больше побед на Тур де Франс в следующем. Чувствую, что могу выиграть больше. В отношении классик, я мечтаю о победе на двух гонках – Милан-Сан-Ремо и Гент-Вевельгем. Это мои главные цели в команде Cofidis на следующий сезон».

Фабио Сабатини: «Мы с Элиа очень рады присоединиться к команде Cofidis, чей спонсор дольше всех поддерживает велоспорт. Я работал с такими гонщиками как Петакки, Беннати, Саган, Кэвендиш, Киттелль и Вивиани. У меня большой опыт, знаю, как вывозить спринтера к победе. С Элиа мы были товарищами по команде с 2010 года, у нас отличные взаимоотношения. Я очень рад продолжить свою карьеру вместе с ним. Мы сделаем всё возможное, чтобы завоевать крупные победы в новых цветах команды Cofidis».