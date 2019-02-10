VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Альваро Ходег продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step

Альваро Ходег продлил контракт с командой Deceuninck – Quick Step на два года

 

 

  22-летний колумбийский гонщик Альваро Ходег (Álvaro José Hodeg) продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на два года (до 2021). Он пришёл в команду Патрика Лефевра как стажёр в августе 2017 года, до этого выступал в континентальной колумбийской команде Coldeportes Zenu. С 2018 года Альваро Ходег начал карьеру профессионала в команде Мирового тура. На его счету уже пять побед, три из них одержаны на этапах гонок Мирового тура – Вуэльта Каталонии, Тур Польши и Тур Турции.

 

 

Альваро Ходег продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Sigfrid Eggers - Photo credit: © Sigfrid Eggers

 

 

  Альваро Ходег: «Я очень счастлив продлить контракт с командой Deceuninck – Quick Step, горжусь быть частью этой команды, которая дала мне возможность стать профессионалом, поверила в меня. Для меня работа в команде - мечта, ставшая реальностью. Я продолжу развиваться, надеюсь оправдать доверие команды победами, буду помогать команде оставаться лучшей в мире. Deceuninck-Quick Step – идеальная команда для такого гонщика как я, потому что спринт – их ДНК, они знают, как помочь мне стать лучше».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Когда Альваро пришёл в команду, мы поняли, что в наших руках оказался подлинный талант, гонщик, у которого есть всё, чтобы сделать себе имя и стать одним из лучших спринтеров пелотона. Он ещё продолжает учиться, ему необходимо совершенствоваться, но его результаты уже служат подтверждением его качеств. Мы продолжим внимательно тренировать этот талант следующие несколько лет».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Альваро Ходег Alvaro Hodeg Deceuninck – Quick-Step

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

27 января - 3 февраля 2019

Vuelta a San Juan Internacional

30 января - 3 февраля 2019

Herald Sun Tour

31 января - 3 февраля 2019

Mallorca Challenge

6 - 10 февраля 2019

Volta a la Comunitat Valenciana

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia


ОПРОС

Будете ли вы следить за Вуэльтой Сан-Хуана-2019?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 февраля

Reinardt Janse Van Rensburg (Dimension Data)

4 февраля

Ion Izagirre (Astana Pro Team)

Nairo Quintana (Movistar Team)

Miguel Lopez (Astana Pro Team)

Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen - Baloise)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2019 (14)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)