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- Сегодня, 09:45
Альваро Ходег продлил контракт с командой Deceuninck – Quick Step на два года
22-летний колумбийский гонщик Альваро Ходег (Álvaro José Hodeg) продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step на два года (до 2021). Он пришёл в команду Патрика Лефевра как стажёр в августе 2017 года, до этого выступал в континентальной колумбийской команде Coldeportes Zenu. С 2018 года Альваро Ходег начал карьеру профессионала в команде Мирового тура. На его счету уже пять побед, три из них одержаны на этапах гонок Мирового тура – Вуэльта Каталонии, Тур Польши и Тур Турции.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Sigfrid Eggers - Photo credit: © Sigfrid Eggers
Альваро Ходег: «Я очень счастлив продлить контракт с командой Deceuninck – Quick Step, горжусь быть частью этой команды, которая дала мне возможность стать профессионалом, поверила в меня. Для меня работа в команде - мечта, ставшая реальностью. Я продолжу развиваться, надеюсь оправдать доверие команды победами, буду помогать команде оставаться лучшей в мире. Deceuninck-Quick Step – идеальная команда для такого гонщика как я, потому что спринт – их ДНК, они знают, как помочь мне стать лучше».
Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Когда Альваро пришёл в команду, мы поняли, что в наших руках оказался подлинный талант, гонщик, у которого есть всё, чтобы сделать себе имя и стать одним из лучших спринтеров пелотона. Он ещё продолжает учиться, ему необходимо совершенствоваться, но его результаты уже служат подтверждением его качеств. Мы продолжим внимательно тренировать этот талант следующие несколько лет».
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