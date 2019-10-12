Tacx Pro Classic / Ronde van Zeeland-2019

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- 12-10-2019, 17:17
Middelburg - Neeltje Jans, 204,6 км
1 GROENEWEGEN Dylan (NED) TEAM JUMBO - VISMA 4:29:18
2 VIVIANI Elia (ITA) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:00:00
3 DE KLEIJN Arvid (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:00
4 TEUNISSEN Mike (NED) TEAM JUMBO - VISMA 0:00:00
5 NOPPE Christophe (BEL) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:00:00
6 JANS Roy (BEL) CORENDON - CIRCUS 0:00:00
7 PASQUALON Andrea (ITA) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 0:00:00
8 VAN DALEN Jason (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:00
9 FORTIN Filippo (ITA) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:00
10 WAEYTENS Zico (BEL) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:00
11 DE BONDT Dries (BEL) CORENDON - CIRCUS 0:00:00
12 COOLEN Yves (BEL) BEAT CYCLING CLUB 0:00:00
13 CARDIS Romain (FRA) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:00:00
14 HAVIK Piotr (NED) BEAT CYCLING CLUB 0:00:00
15 JOSEPH Thomas (BEL) TARTELETTO - ISOREX 0:00:00
16 VAN TRIJP Maarten (NED) CORENDON - CIRCUS 0:00:00
17 BANUSCH Richard (GER) LKT TEAM BRANDENBURG 0:00:00
18 DE JONGE Maarten (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:00:00
19 KULBE Lars (GER) TEAM SAUERLAND NRW P / B SKS GERMANY 0:00:00
20 CLÉ Brent (BEL) CORENDON - CIRCUS 0:00:00
21 VERMELTFOORT Coen (NED) ALECTO CYCLINGTEAM 0:00:00
22 HOFSTETTER Hugo (FRA) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:00
23 BONIFAZIO Niccolò (ITA) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:00:00
24 FEELEY Daire (IRL) EVOPRO RACING 0:00:00
25 ROOSEN Timo (NED) TEAM JUMBO - VISMA 0:00:00
26 STOCKMAN Michiel (BEL) TARTELETTO - ISOREX 0:00:00
27 STEELS Stijn (BEL) ROOMPOT - CHARLES 0:00:00
28 BOUSSAER Bryan (BEL) TARTELETTO - ISOREX 0:00:00
29 MATHIS Marco (GER) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:00
30 VAN DEN DOOL Kelvin (NED) VLASMAN CT 0:00:00
31 WINTER Laurin (GER) TEAM DIFFERDANGE GEBA 0:00:00
32 SENECHAL Florian (FRA) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:00:00
33 BERNARD Enzo (FRA) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:00:00
34 DELTOMBE Kevin (BEL) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:00:00
35 BAX Sjoerd (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:00
36 WERNER Franz (GER) LKT TEAM BRANDENBURG 0:00:00
37 VAN DER KOOIJ Bas (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:00:00
38 BOCKELMANN Luca (GER) LKT TEAM BRANDENBURG 0:00:00
39 MONK Cyrus (AUS) EVOPRO RACING 0:00:00
40 STEIMLE Jannik (GER) TEAM VORARLBERG SANTIC 0:00:11
41 KRUL Stef (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:11
42 VAN SINTMAARTENSDIJK Daan (NED) ALECTO CYCLINGTEAM 0:00:11
43 PETERS Arne (NED) ALECTO CYCLINGTEAM 0:00:13
44 VAN EMDEN Jos (NED) TEAM JUMBO - VISMA 0:00:14
45 BUDDING Martijn (NED) BEAT CYCLING CLUB 0:00:28
46 TAEBLING Paul (GER) LKT TEAM BRANDENBURG 0:00:31
47 HONORÉ Mikkel Frølich (DEN) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:00:34
48 VAN DER HOORN Taco (NED) TEAM JUMBO - VISMA 0:00:34
49 HARTLEY Adam (GBR) SEG RACING ACADEMY 0:00:34
50 OTTEMA Rick (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:34
51 REINDERS Elmar (NED) ROOMPOT - CHARLES 0:00:34
52 DEVOLDER Stijn (BEL) CORENDON - CIRCUS 0:00:46
53 KEARNEY Aaron (IRL) EVOPRO RACING 0:00:46
54 MINNAARD Marco (NED) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 0:00:46
55 BOOTSVELD Jelle (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:46
56 HOOGHIEMSTER René (NED) ALECTO CYCLINGTEAM 0:00:46
57 BOMMEL Henning (GER) LKT TEAM BRANDENBURG 0:01:01
58 WYNANTS Maarten (BEL) TEAM JUMBO - VISMA 0:01:03
59 SLIK Ivar (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:01:16
60 LOOHUIS Lars (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:01:16
61 VAN DER BURG Joost (NED) VLASMAN CT 0:01:16
62 MOL Wesley (NED) TEAM DIFFERDANGE GEBA 0:01:16
63 OOSTRA Folkert (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:01:18
64 CLAEYS Dimitri (BEL) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:01:18
65 DUIJN Huub (NED) ROOMPOT - CHARLES 0:01:18
66 RIESEBEEK Oscar (NED) ROOMPOT - CHARLES 0:01:18
67 ARENSMAN Thymen (NED) SEG RACING ACADEMY 0:01:18
68 KEISSE Iljo (BEL) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:01:18
69 KONING Peter (NED) EVOPRO RACING 0:01:18
70 SCHELLING Ide (NED) SEG RACING ACADEMY 0:01:18
71 KLEIMAN Wim (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:01:18
72 PATTYN Jeroen (BEL) TEAM DIFFERDANGE GEBA 0:01:18
73 DE LANGE Thijs (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:01:18
74 FERRON Valentin (FRA) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:01:18
75 COUSIN Jerome (FRA) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:01:18
76 VAN BREDA Rick (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:01:18
77 VAN POUCKE Aaron (BEL) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:01:18
78 LIGTHART Pim (NED) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:01:42
79 VIVIANI Attilio (ITA) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:02:01
80 DECLERCQ Tim (BEL) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:02:17
81 VLIEGEN Loïc (BEL) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 0:02:19
82 WOLSINK Jelle (NED) VLASMAN CT 0:02:19
83 GAZE Samuel (NZL) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:02:19
84 BOVENHUIS Jasper (NED) VLASMAN CT 0:02:22
85 LINDEMAN Bert-Jan (NED) TEAM JUMBO - VISMA 0:02:22
86 FRANZ Toni (GER) TEAM DIFFERDANGE GEBA 0:03:51
87 TEN BOSKE Kars (NED) ALECTO CYCLINGTEAM 0:03:55
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (168)