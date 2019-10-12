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Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Tacx Pro Classic / Ronde van Zeeland-2019

 

Middelburg - Neeltje Jans, 204,6 км
1 GROENEWEGEN Dylan (NED) TEAM JUMBO - VISMA 4:29:18
2 VIVIANI Elia (ITA) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:00:00
3 DE KLEIJN Arvid (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:00
4 TEUNISSEN Mike (NED) TEAM JUMBO - VISMA 0:00:00
5 NOPPE Christophe (BEL) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:00:00
6 JANS Roy (BEL) CORENDON - CIRCUS 0:00:00
7 PASQUALON Andrea (ITA) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 0:00:00
8 VAN DALEN Jason (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:00
9 FORTIN Filippo (ITA) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:00
10 WAEYTENS Zico (BEL) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:00
11 DE BONDT Dries (BEL) CORENDON - CIRCUS 0:00:00
12 COOLEN Yves (BEL) BEAT CYCLING CLUB 0:00:00
13 CARDIS Romain (FRA) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:00:00
14 HAVIK Piotr (NED) BEAT CYCLING CLUB 0:00:00
15 JOSEPH Thomas (BEL) TARTELETTO - ISOREX 0:00:00
16 VAN TRIJP Maarten (NED) CORENDON - CIRCUS 0:00:00
17 BANUSCH Richard (GER) LKT TEAM BRANDENBURG 0:00:00
18 DE JONGE Maarten (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:00:00
19 KULBE Lars (GER) TEAM SAUERLAND NRW P / B SKS GERMANY 0:00:00
20 CLÉ Brent (BEL) CORENDON - CIRCUS 0:00:00
21 VERMELTFOORT Coen (NED) ALECTO CYCLINGTEAM 0:00:00
22 HOFSTETTER Hugo (FRA) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:00
23 BONIFAZIO Niccolò (ITA) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:00:00
24 FEELEY Daire (IRL) EVOPRO RACING 0:00:00
25 ROOSEN Timo (NED) TEAM JUMBO - VISMA 0:00:00
26 STOCKMAN Michiel (BEL) TARTELETTO - ISOREX 0:00:00
27 STEELS Stijn (BEL) ROOMPOT - CHARLES 0:00:00
28 BOUSSAER Bryan (BEL) TARTELETTO - ISOREX 0:00:00
29 MATHIS Marco (GER) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:00
30 VAN DEN DOOL Kelvin (NED) VLASMAN CT 0:00:00
31 WINTER Laurin (GER) TEAM DIFFERDANGE GEBA 0:00:00
32 SENECHAL Florian (FRA) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:00:00
33 BERNARD Enzo (FRA) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:00:00
34 DELTOMBE Kevin (BEL) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:00:00
35 BAX Sjoerd (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:00
36 WERNER Franz (GER) LKT TEAM BRANDENBURG 0:00:00
37 VAN DER KOOIJ Bas (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:00:00
38 BOCKELMANN Luca (GER) LKT TEAM BRANDENBURG 0:00:00
39 MONK Cyrus (AUS) EVOPRO RACING 0:00:00
40 STEIMLE Jannik (GER) TEAM VORARLBERG SANTIC 0:00:11
41 KRUL Stef (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:11
42 VAN SINTMAARTENSDIJK Daan (NED) ALECTO CYCLINGTEAM 0:00:11
43 PETERS Arne (NED) ALECTO CYCLINGTEAM 0:00:13
44 VAN EMDEN Jos (NED) TEAM JUMBO - VISMA 0:00:14
45 BUDDING Martijn (NED) BEAT CYCLING CLUB 0:00:28
46 TAEBLING Paul (GER) LKT TEAM BRANDENBURG 0:00:31
47 HONORÉ Mikkel Frølich (DEN) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:00:34
48 VAN DER HOORN Taco (NED) TEAM JUMBO - VISMA 0:00:34
49 HARTLEY Adam (GBR) SEG RACING ACADEMY 0:00:34
50 OTTEMA Rick (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:34
51 REINDERS Elmar (NED) ROOMPOT - CHARLES 0:00:34
52 DEVOLDER Stijn (BEL) CORENDON - CIRCUS 0:00:46
53 KEARNEY Aaron (IRL) EVOPRO RACING 0:00:46
54 MINNAARD Marco (NED) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 0:00:46
55 BOOTSVELD Jelle (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:00:46
56 HOOGHIEMSTER René (NED) ALECTO CYCLINGTEAM 0:00:46
57 BOMMEL Henning (GER) LKT TEAM BRANDENBURG 0:01:01
58 WYNANTS Maarten (BEL) TEAM JUMBO - VISMA 0:01:03
59 SLIK Ivar (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:01:16
60 LOOHUIS Lars (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:01:16
61 VAN DER BURG Joost (NED) VLASMAN CT 0:01:16
62 MOL Wesley (NED) TEAM DIFFERDANGE GEBA 0:01:16
63 OOSTRA Folkert (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:01:18
64 CLAEYS Dimitri (BEL) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:01:18
65 DUIJN Huub (NED) ROOMPOT - CHARLES 0:01:18
66 RIESEBEEK Oscar (NED) ROOMPOT - CHARLES 0:01:18
67 ARENSMAN Thymen (NED) SEG RACING ACADEMY 0:01:18
68 KEISSE Iljo (BEL) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:01:18
69 KONING Peter (NED) EVOPRO RACING 0:01:18
70 SCHELLING Ide (NED) SEG RACING ACADEMY 0:01:18
71 KLEIMAN Wim (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:01:18
72 PATTYN Jeroen (BEL) TEAM DIFFERDANGE GEBA 0:01:18
73 DE LANGE Thijs (NED) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:01:18
74 FERRON Valentin (FRA) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:01:18
75 COUSIN Jerome (FRA) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:01:18
76 VAN BREDA Rick (NED) MONKEY TOWN - A BLOCK CT 0:01:18
77 VAN POUCKE Aaron (BEL) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:01:18
78 LIGTHART Pim (NED) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:01:42
79 VIVIANI Attilio (ITA) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:02:01
80 DECLERCQ Tim (BEL) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:02:17
81 VLIEGEN Loïc (BEL) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 0:02:19
82 WOLSINK Jelle (NED) VLASMAN CT 0:02:19
83 GAZE Samuel (NZL) DECEUNINCK - QUICK - STEP 0:02:19
84 BOVENHUIS Jasper (NED) VLASMAN CT 0:02:22
85 LINDEMAN Bert-Jan (NED) TEAM JUMBO - VISMA 0:02:22
86 FRANZ Toni (GER) TEAM DIFFERDANGE GEBA 0:03:51
87 TEN BOSKE Kars (NED) ALECTO CYCLINGTEAM 0:03:55

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Теги к статье: Tacx Pro Classic классика категория 1.HC гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • Ice
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Ice-Фото

    У человека спрашивают, он отвечает. Или вы думаете, что он сам все по порядку раскладывает и поет себе дифирамбы? А если и так - пусть поет, он заслужил и доказал свою состоятельность не только на словах (где-то грустно вздохнул Лопес))), но и на деле. Где он приврал, приукрасил? Человеку приятно, он это озвучил. Плюс перевод может отражать суть не совсем точно, плюс это могут быть ответы на разные вопросы, а не монолог. Горазды все вешать ярлыки))) Вспомните, как он себя повел, когда скромняга Вальверде мотал от него, что есть мочи. Вспомните его поведение в течение всего сезона. Потом делайте выводы, человек выдохнул наконец, осознал, что добился многого. Многие из нас достигают таких высот? Никого не оскорбил вроде, команду поблагодарил, сказал очевидное, что все едут не на победу, а против него. 

  • Ice
    Элиа Вивиани: «Два года в кома ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Hammill
    Неужели Кофидис настолько расщедрился, что Элиа с такого крутого места ушёл, да ещё и развозящего забрал.

    Квик Степ не платит много, точнее, платит меньше всех из топовых команд, одному Жулиану жирный контратк выделили, поэтому и освобождают платежную ведомость. Вивиани тоже нормально зарабатывал, но пришлось им пожертвовать, на одну его зарплату толпу молодых наберут))) Это было предсказуемо после переподписания фрпанцуза - несколько гощиков, которые за копейки гоняться не будут, ушли. 

  • Anna P.
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Anna P.-Фото

    Да, что-то не помню такого самодовольства ни у кого в прошлые сезоны.

    Это не сулит ему хорошего, как говорится, будь проще...

    Команда Джамбо его везла в купейном вагоне на Ломбардии, между прочим.

    Гонщики приходят и уходят, так что помни, Примож, ты в этой обойме не первый и не последний.

     

  • Mima
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Mima-Фото
    Ну ну .... Один сезон ещё не значит, что ты лучший. Тот же Саган пример. В этом году его не видно было ( почти)
  • Mima
    Элиа Вивиани: «Два года в кома ... (6)
    Mima-Фото
    Что, старый стал для Лефевра? Не верит,что Вивиани побеждал бы и в следующем сезоне?
  • Mima
    Микель Ланда завершил работу в ... (4)
    Mima-Фото
    Если не ошибаюсь, и у Нибали с развозом- подвозом было слабовато в Мериде. Очень хочется для Ланды наконец хороших гонок, удачи, надеюсь, здесь продумать директора как его раскрыть и дать возможность ездить свободно. Удачи!
  • AAA
    Микель Ланда завершил работу в ... (4)
    AAA-Фото
    А я думаю, если его хорошо возить, он высоко стрельнет.
  • Camel
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Camel-Фото
    Цитата: kwwk
    А ведь Примож прав - в 2019 году он лучший в шоссейном велоспорте. И еще раз напишу, что считаю его единственным, кто может нарушить гегемонию Скай Инеос на ТДФ.
    Нарушить гегемонию ИНЕОС в одиночку невозможно. Пытались многие - скопом, порознь, командами, ни у кого пока не вышло.

    Цитата: Astanaforever
    Че то он зазвездился не на шутку, раздавая себе постылые дифирамбы..я..я..я..яяяяяя.Номер 1. Неприятно читать такую приторную риторику. Тьфу.
    Согласен с вами. Интервью читать противно. Надеюсь, в следующем сезоне ему рога пообломают. Крутым он был, пока паханы раны зализывали.
  • BaTman
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    BaTman-Фото
    Ну он имеет право, мне кажется это ещё слишком скромно. Мог просто интервью в короне давать и никто бы не сказал что он не достоин.
  • Camel
    Микель Ланда завершил работу в ... (4)
    Camel-Фото
    Просто его из команды вытеснили. Из трех капитанов он оказался послабее. Для побеждающего гонщика он и Мериде вряд ли подойдёт, там для него помощников нет.

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