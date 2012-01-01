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Ваут ван Арт остаётся в неопределённом положении

Ваут ван Арт не получил полной свободы для подписания контракта на 2019 год

 

 

Ваут ван Арт, 24-летний бельгийский гонщик, разорвавший свой контракт с проконтинентальной командой Veranda's Willems-Crelan, остаётся в подвешенном состоянии. В случае, если суд Бельгии встанет на сторону компании Sniper Cycling, владеющей Veranda's Willems-Crelan, а Ваут ван Арт проиграет дело, то и ему, и нанявшей его команде придётся платить штраф и компенсацию, а также получить санкции от UCI.

 

 

 

Photo © Wout van Aert @WoutvanAert

 

 Как сообщил в интервью Cyclingnews адвокат компании Sniper Cycling Руди Десмет (Rudi Desmet), адвокат Ваута ван Арта неверно интерпретировал письмо UCI, в котором гонщику разрешается подписать контракт на следующий сезон.

 

  Руди Десмет: «Новости, которые озвучил адвокат Ван Арта, являются неполными и вводящими в заблуждение. Это не зелёный свет гонщику, а скорее, жёлтый. В сущности, любая команда, которая захочет его подписать, рискует дисциплинарными санкциями. С этической точки зрения, если команда подписывает гонщика, разорвавшего контракт с прошлой командой, то тем самым они говорят гонщикам своей команды, что если они недовольны, то могут просто изобрести причину, разорвать контракт и просто уйти. Это разрушит доверие спонсоров в случае заключения долгосрочных контрактов.  

 

  С самого начала  его адвокат говорил, что у них есть доказательства (неприемлемого обращения команды с Ваутом ван Артом). Я попросил их показать эти доказательства в письменном виде. Но до настоящего момента мы не увидели никаких доказательств. Полагаю, доказательств нет».

 

  В правилах UCI говорится, что команда или её платёжный агент, начавший переговоры или нанимающий гонщика из команды Мирового тура или проконтинентальной команды без предшествующего соглашения с его действующим платёжным агентом, будет оштрафован. Если это гонщик из команды Мирового тура, то сумма штрафа от 30 000 до 500 000 швейцарских франков. Если это гонщик проконтинентальной команды, то штраф составляет от 30 000 до 300 000 швейцарских франков.

 

  Кроме этого, новой команде также придётся предоставить компенсацию старой команде в сумме, эквивалентной зарплате гонщика за период контракта, оставшегося невыполненным, но не менее, чем сумма полугодовой зарплаты гонщика.

 

  Письмо UCI, которое получил адвокат Ваута ван Арта Вальтер Ван Стенбрюгге (Walter Van Steenbrugge), завершается фразой: «Пожалуйста, примите во внимание, что UCI будет внимательно следить за делом и в случае, если суд Бельгии постановит, что гонщик нарушил контракт, оставляет за собой право начать дисциплинарные разбирательства против всех вовлечённых сторон, как указано в правилах UCI».

 

  Адвокат Ваута ван Арта в интервью Cyclingnews сказал, что убеждён, что в письме UCI нет двусмысленностей: «Их решение очень чёткое. В конце письма они упомянули, что будут следить за делом, и что если мы предоставили им ложные данные, они могут пересмотреть дело. Но там нет конкретных предложений, которые вызывали бы в нас сомнения. Это классические выражения. В этом решении нет ни процента сомнений относительно будущего Ваута ван Арта».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 02:31 | Регистрация: 24.12.2017

    Ког да то один российский атлет так же имел проблемы с уци, если я не ошибаюсь ,, "если так поправьте меня ,пожалуйста",, Кокорин подписал контракт и с Рослотто и Саеко. Итог судебные разбирательства и дисквал.

  2. Sm1T

    Сегодня, 07:37 | Регистрация: 1.01.2012

    А Кокорин за какую команду ездил?

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Комментарии

  • Sm1T
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (1)
    Sm1T-Фото
    Эээййй Тафти ушел :-(
  • Sm1T
    Ваут ван Арт остаётся в неопре ... (2)
    Sm1T-Фото
    А Кокорин за какую команду ездил?
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (47)
    velodoctor-Фото

    Судя по ретвиту Азеведо, Катюша будет кольнаго использовтаь в 2019.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ваут ван Арт остаётся в неопре ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ког да то один российский атлет так же имел проблемы с уци, если я не ошибаюсь ,, "если так поправьте меня ,пожалуйста",, Кокорин подписал контракт и с Рослотто и Саеко. Итог судебные разбирательства и дисквал.
  • ROSt
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    ROSt-Фото

    [quote=motte]Ребята!
    Мы живем в прекрасное время!
    История велоспорта пишется на наших глазах !
    И в следующем году мы станем свидетелями рожднния нового , 5 кратного победителя тдф, вдумайтесь, Анкетиль и сегодня....только четверо....и вот...это нечто!
    Всем всех благ ! !

    Дядя Петя,ты ДУРАК ???

  • RexDroid
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    RexDroid-Фото
    Цитата: Адриен
    "Истории" бывают разные... Иногда они пишутся ГРЯЗЬЮ... И Sky пишет свою. Но не историю, а СКАЗКУ. И многие искренне верят - в "новый стиль","аэродинамические исследования", "аэробную подготовку". Выходит, что САМИ ПО СЕБЕ Вигинс, Фрум,Томас то НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.А есть волшебные агрономы Sky, умеющие выдающимися инновациями взращивать чемпионов - одного за другим... Да, Sky меняет велоспорт. Но в ХУДШУЮ сторону, главные принципы которой - ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ... И самое главное в том, что когда-нибудь - ОБЯЗАТЕЛЬНО! - все увидят, что КОРОЛЬ то ГОЛЫЙ ! И будет СТЫДНО, что в свое время восхищались его "новым платьем"...
    ооо бомбит то…
  • Адриен
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    Адриен-Фото
    "Истории" бывают разные... Иногда они пишутся ГРЯЗЬЮ... И Sky пишет свою. Но не историю, а СКАЗКУ. И многие искренне верят - в "новый стиль","аэродинамические исследования", "аэробную подготовку". Выходит, что САМИ ПО СЕБЕ Вигинс, Фрум,Томас то НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.А есть волшебные агрономы Sky, умеющие выдающимися инновациями взращивать чемпионов - одного за другим... Да, Sky меняет велоспорт. Но в ХУДШУЮ сторону, главные принципы которой - ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ... И самое главное в том, что когда-нибудь - ОБЯЗАТЕЛЬНО! - все увидят, что КОРОЛЬ то ГОЛЫЙ ! И будет СТЫДНО, что в свое время восхищались его "новым платьем"...
  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Kitsune-taichou
    Фруми на классиках? я хочу это видеть!

    Мне кажется ему надо хочеться выиграть теперь только ЧМ и неважно разделка это будет или групповая гонка

  • Sm1T
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    Sm1T-Фото

    Фруми - секси.... :)

  • Yuriy 17
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    Надо, конечно, отобрать у К. Фрума победу на Вуэльта-17 за нарушнение антидопрнговых правил.

    А так он спортсмен интересный, пусть соревнуется и до 40-ка с лишним лет.

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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