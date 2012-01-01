Ваут ван Арт остаётся в неопределённом положении

Ваут ван Арт не получил полной свободы для подписания контракта на 2019 год

Ваут ван Арт, 24-летний бельгийский гонщик, разорвавший свой контракт с проконтинентальной командой Veranda's Willems-Crelan, остаётся в подвешенном состоянии. В случае, если суд Бельгии встанет на сторону компании Sniper Cycling, владеющей Veranda's Willems-Crelan, а Ваут ван Арт проиграет дело, то и ему, и нанявшей его команде придётся платить штраф и компенсацию, а также получить санкции от UCI.

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Как сообщил в интервью Cyclingnews адвокат компании Sniper Cycling Руди Десмет (Rudi Desmet), адвокат Ваута ван Арта неверно интерпретировал письмо UCI, в котором гонщику разрешается подписать контракт на следующий сезон.

Руди Десмет: «Новости, которые озвучил адвокат Ван Арта, являются неполными и вводящими в заблуждение. Это не зелёный свет гонщику, а скорее, жёлтый. В сущности, любая команда, которая захочет его подписать, рискует дисциплинарными санкциями. С этической точки зрения, если команда подписывает гонщика, разорвавшего контракт с прошлой командой, то тем самым они говорят гонщикам своей команды, что если они недовольны, то могут просто изобрести причину, разорвать контракт и просто уйти. Это разрушит доверие спонсоров в случае заключения долгосрочных контрактов.

С самого начала его адвокат говорил, что у них есть доказательства (неприемлемого обращения команды с Ваутом ван Артом). Я попросил их показать эти доказательства в письменном виде. Но до настоящего момента мы не увидели никаких доказательств. Полагаю, доказательств нет».

В правилах UCI говорится, что команда или её платёжный агент, начавший переговоры или нанимающий гонщика из команды Мирового тура или проконтинентальной команды без предшествующего соглашения с его действующим платёжным агентом, будет оштрафован. Если это гонщик из команды Мирового тура, то сумма штрафа от 30 000 до 500 000 швейцарских франков. Если это гонщик проконтинентальной команды, то штраф составляет от 30 000 до 300 000 швейцарских франков.

Кроме этого, новой команде также придётся предоставить компенсацию старой команде в сумме, эквивалентной зарплате гонщика за период контракта, оставшегося невыполненным, но не менее, чем сумма полугодовой зарплаты гонщика.

Письмо UCI, которое получил адвокат Ваута ван Арта Вальтер Ван Стенбрюгге (Walter Van Steenbrugge), завершается фразой: «Пожалуйста, примите во внимание, что UCI будет внимательно следить за делом и в случае, если суд Бельгии постановит, что гонщик нарушил контракт, оставляет за собой право начать дисциплинарные разбирательства против всех вовлечённых сторон, как указано в правилах UCI».

Адвокат Ваута ван Арта в интервью Cyclingnews сказал, что убеждён, что в письме UCI нет двусмысленностей: «Их решение очень чёткое. В конце письма они упомянули, что будут следить за делом, и что если мы предоставили им ложные данные, они могут пересмотреть дело. Но там нет конкретных предложений, которые вызывали бы в нас сомнения. Это классические выражения. В этом решении нет ни процента сомнений относительно будущего Ваута ван Арта».