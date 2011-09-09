Том Дюмулин: «Критериум Дофине-2019 будет проверкой состояния колена после травмы»

Том Дюмулин о возвращении в гонки, планах на Критериум Дофине и Тур де Франс-2019

Том Дюмулин, сошедший с Джиро д’Италия-2019 из-за травмы колена, до сих пор полностью не восстановился. 28-летний нидерландский гонщик команды Sunweb собирается проверить своё состояние на Критериуме Дофине-2019, но не уверен, что сможет принять участие в Тур де Франс-2019. Об этом Том Дюмулин сказал в интервью изданию Nos.nl.

Том Дюмулин: «Если Критериум Дофине принесёт разочарование, будет трудно набрать форму к Тур де Франс. Тогда мне придётся изменить свои планы. Две недели назад я думал, что к этому времени у меня уже не будет сомнений, но они остались. Колено всё ещё отекает, и хрящ повреждён. Был сильный ушиб.

На прошлой неделе я смог отлично потренироваться, но почувствовал, что у меня возникают проблемы с коленом. Их было больше в последний час тренировки, чем в первый. Так что состояние не идеальное.

Если через несколько дней Критериума Дофине мне будет слишком больно ехать, это может стать причиной изнашивания хряща. Если боль окажется слишком сильной, мне придётся сойти с гонки. Но на прошлой неделе всё прошло хорошо, надеюсь, я смогу продолжать.

Учитывая, как я сейчас себя чувствую, немного преждевременно называть меня в числе фаворитов на Тур де Франс. Но надеюсь, что в ближайшие недели ситуация изменится».

Себастьян Декерт, тренер команды Sunweb: «Критериум Дофине предлагает сложный маршрут с особенно трудным финальным этапом. Наша главная цель – успехи на этапах. Мы также нацелены ехать в атакующем стиле всю неделю. Ранние этапы подходят для Йориса (Joris Nieuwenhuis) и Каспера (Casper Pedersen), они оба в отличной форме, на недавних гонках показывали хорошие результаты. Если всё пойдёт по плану, Том после травмы колена, которую получил на Джиро д’Италия-2019, вернётся в гонки на Критериуме Дофине.

Его восстановление идёт медленнее, чем мы надеялись. Критериум он использует для возвращения в гоночный ритм. Мы поедем гонку день за днём, не рискуя, не фокусируясь на генеральной классификации».