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Том Дюмулин: «Критериум Дофине-2019 будет проверкой состояния колена после травмы»

Том Дюмулин о возвращении в гонки, планах на Критериум Дофине и Тур де Франс-2019

 

 

  Том Дюмулин, сошедший с Джиро д’Италия-2019 из-за травмы колена, до сих пор полностью не восстановился. 28-летний нидерландский гонщик команды Sunweb собирается проверить своё состояние на Критериуме Дофине-2019, но не уверен, что сможет принять участие в Тур де Франс-2019. Об этом Том Дюмулин сказал в интервью изданию Nos.nl.

 

 

 

 

   Том Дюмулин: «Если Критериум Дофине принесёт разочарование, будет трудно набрать форму к Тур де Франс. Тогда мне придётся изменить свои планы. Две недели назад я думал, что к этому времени у меня уже не будет сомнений, но они остались. Колено всё ещё отекает, и хрящ повреждён. Был сильный ушиб.

 

  На прошлой неделе я смог отлично потренироваться, но почувствовал, что у меня возникают проблемы с коленом. Их было больше в последний час тренировки, чем в первый. Так что состояние не идеальное.

 

  Если через несколько дней Критериума Дофине мне будет слишком больно ехать, это может стать причиной изнашивания хряща. Если боль окажется слишком сильной, мне придётся сойти с гонки. Но на прошлой неделе всё прошло хорошо, надеюсь,  я смогу продолжать.

 

  Учитывая, как я сейчас себя чувствую, немного преждевременно называть меня в числе фаворитов на Тур де Франс. Но надеюсь, что в ближайшие недели ситуация изменится».

 

  Себастьян Декерт, тренер команды Sunweb: «Критериум Дофине предлагает сложный маршрут с особенно трудным финальным этапом. Наша главная цель – успехи на этапах. Мы также нацелены ехать в атакующем стиле всю неделю. Ранние этапы подходят для Йориса (Joris Nieuwenhuis) и Каспера (Casper Pedersen), они оба в отличной форме, на недавних гонках показывали хорошие результаты. Если всё пойдёт по плану, Том после травмы колена, которую получил на Джиро д’Италия-2019,  вернётся в гонки на Критериуме Дофине.

 

  Его восстановление идёт медленнее, чем мы надеялись. Критериум он использует для возвращения в гоночный ритм. Мы поедем гонку день за днём, не рискуя, не фокусируясь на генеральной классификации».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Алексей

    am14

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 9.09.2011

    Очень серьезная оказалась травма, но такое ощущение, что судьба вовремя преподнесла Тому подобный "сюрприз". Думаю, в этом сезоне он не показал бы ничего выдающегося после перегрузок прошлого года - дважды серебро ГТ, дважды серебро ТТТ и ITT, дерево групповой на ЧМ - это был реально суперсезон. Колено подлечит, пропустит пару ГТ и организм получит необходимое глубокое восстановление, чтобы в следующем году достичь новых вершин.

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Ближайшие старты

9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

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Комментарии

  • close2you
    Матье ван дер Пул примет участ ... (6)
    close2you-Фото
    Выиграет, этот парень выиграет мир в этом году!
  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2019. Превью (3)
    VeloVelo-Фото

    Катя едет покатюшки.

  • VeloVelo
    Крис Фрум готов бороться за по ... (49)
    VeloVelo-Фото

    И еще отдельный ТДФ для болельщиков Кинтаны dash

  • VeloVelo
    Крис Фрум готов бороться за по ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Оставьте уже Фрума в покое.
    Фруми уже вписал своё имя в зал славы.
    Так же как Армстронг, Контадор, Нибали.
    Да, все эти гонщики были не ангелы.
    Но, все они Выдающиеся личности в мире велоспорта.
    Тут уж и спорить нечего.

    ЗЫ: Выдающимися они стали уж точно не из-за сальбутамола, кленбутерола и проч.
    Химию кушают все, а иначе на ГТ не выжить.
    А Великими становятся единицы. Те, кто знает и умеет, как надо ПАХАТЬ.

     

  • VeloVelo
    Крис Фрум готов бороться за по ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Старик это ваш Кинтана ;)

  • am14
    Том Дюмулин: «Критериум Дофине ... (1)
    am14-Фото
    Очень серьезная оказалась травма, но такое ощущение, что судьба вовремя преподнесла Тому подобный "сюрприз". Думаю, в этом сезоне он не показал бы ничего выдающегося после перегрузок прошлого года - дважды серебро ГТ, дважды серебро ТТТ и ITT, дерево групповой на ЧМ - это был реально суперсезон. Колено подлечит, пропустит пару ГТ и организм получит необходимое глубокое восстановление, чтобы в следующем году достичь новых вершин.
  • s75
    Ричард Карапас может остаться ... (25)
    s75-Фото
    в Бахрейне найдет то, что для себя ищет
  • BaTman
    Крис Фрум готов бороться за по ... (49)
    BaTman-Фото
    Цитата: DV
    Цитата: motte
    Я не ошибся, именно м 5ю
    Потом пройдет время и мы услышим историю схожую с Ленсом. Как были куплены чинуши,как он превышал допустимые кол-ва,... Кому нужны эти победы? Кто вернет победы и эмоции тем кто занимал 2-е места?
    Им никто ничего не должен возвращать, это индейцы неудачники. Не смогли атаковать, найти справку, не нашли нужную команду, неважно они проиграли. Победа складывается из всех составляющих, а не просто из тренировок и природны данных.
  • kwwk
    Критериум Дофине-2019. Превью (3)
    kwwk-Фото
    Он на Тур Швейцарии отобрался)))
  • Серафим
    Матье ван дер Пул примет участ ... (6)
    Серафим-Фото

     Как говорил Задорнов: "Рано смеяться". Посмеетесь, если он выиграет чемпионат мира. Причем я не удивлюсь.

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7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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